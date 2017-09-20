Семь футов под Пекином: китайский флот стал для США "занозой" в океане

Илья Плеханов, для РИА Новости



Грохот корабельных орудий, пуски ракет и охота за подводными лодками — на базе Тихоокеанского флота ВМФ России во Владивостоке на этой неделе стартовал второй этап российско-китайских военных учений "Морское взаимодействие-2017". Маневры с участием кораблей, субмарин и противолодочной авиации пройдут в акватории Японского и южной части Охотского морей. Первый этап был проведен на Балтике, отряд кораблей китайских ВМС побывал тогда на главной военно-морской базе Балтийского флота неподалеку от Калининграда. О том, что сегодня представляет собой китайский флот и почему его стремительно растущий потенциал все больше тревожит Запад — в материале РИА Новости.

Двое в лодке

Плановые учения "Морское взаимодействие-2017" интересны тем, что российские и китайские корабли впервые на них будут отрабатывать противолодочные приемы. По мнению зарубежных аналитиков, главная цель этих маневров — на фоне кризиса с КНДР продемонстрировать Западу сближение России и Китая, а также показать, что у США и их союзников больше нет монополии на решение проблем в регионе.

Для Китая же участие в "Морском взаимодействии" это не столько политический жест, сколько очередной важный шаг в развитии собственного флота. Китайские моряки в последние годы активно учатся оперировать в незнакомых для них водах, поэтому им очень нужен бесценный опыт России, тем более что она готова им делиться.

При этом в Вашингтоне интенсивное развитие ВМС Китая и расширяющаяся география их действий вызывают серьезную озабоченность. Тем более что китайцы не ограничиваются учениями с Россией и поэтапно наращивают свое военно-морское присутствие по всем направлениям — корабли с красным флагом на корме сегодня все чаще встречаются в самых неожиданных районах мирового океана.

Демонстрация флага

К примеру, в сентябре, возвращаясь с патрулирования в Аденском заливе, китайская подводная лодка посетила Малайзию, что стало вторым визитом ВМС Китая в эту страну за 2017 год. В мае китайские военные корабли заходили в порт Читтагонг в Бангладеш и посетили Мьянму, в июне навестили Карачи в Пакистане. Буквально на днях в свой первый зарубежный поход отправился новейший и самый крупный учебный корабль китайского флота "Ци Цзигуан", который зайдет в порты Португалии, Италии, Шри-Ланки и Таиланда.

В июле китайский корабль-разведчик был замечен и у берегов Австралии, где проходили военные учения Talisman Sabre 2017 с участием ВМС США. Чуть ранее у берегов Аляски "засветился" другой китайский корабль-шпион, который следил за американскими испытаниями противоракетной системы THAAD. Кроме того, в этом году ВМС Китая провели учебно-боевые стрельбы в Средиземном море и совместные с Ираном военно-морские учения в Ормузском проливе.

Море политики

С точки зрения расширения военно-морского присутствия главным достижением ВМС Китая можно считать открытие первой зарубежной военно-морской базы в Джибути. По официальной версии база понадобится для снабжения и обслуживания китайских кораблей, которые борются с пиратами в Аденском заливе. Китай постоянно держит там около пяти кораблей и одну подводную лодку.

По данным индийских ВМС, которые этот мини-флот откровенно нервирует, Пекин использует Аденский залив как полигон для обучения своих моряков. При этом особо отмечается активность подводных лодок, чьи экипажи знакомятся с Индийским океаном, собирают информацию об операционной среде, условиях судоходства и действиях ВМС других стран.

Эксперты расценивают сближение США и Индии при Трампе как попытку американцев сдержать экспансию ВМС Китая чужими руками. Если в Северо-Восточной Азии за китайским флотом "присматривает" Япония, то в Индийском океане США хотят возложить эту "почетную миссию" на Индию.

Настоящей головной болью для Штатов становится перспектива выхода китайских ВМС Китая в Атлантику, особенно на фоне его недавних переговоров с Гаити о многомиллиардных инвестициях и развитии портовой инфраструктуры в Карибском бассейне. В США очень опасаются, что Китай сумеет договориться о базе в Латинской Америке или на восточном побережье Африки, например в Намибии.

Угроза для гегемонии

Американцы отлично понимают, что Китай не только отправляет свои корабли в дальние походы, но и уделяет внимание их качеству и количеству. В специальном докладе конгресса США от 2017 года отмечалось, что если в 2008 году Китай имел лишь одну подводную лодку, способную запускать баллистические ракеты, то в прошлом году их стало уже четыре.

Весной страна спустила на воду первый полностью построенный "у себя" авианосец, который встанет в строй к 2020 году. За последние три года Китай получил 31 корвет и еще столько же достраивает. Только в прошлом году в состав флота было принято 18 новых кораблей, среди которых эсминец, три фрегата с управляемым ракетным вооружением и шесть корветов.

В Пентагоне отмечают, что кроме авианосцев и корветов Китай разрабатывает морские беспилотники, мины, подводные лодки, датчики, палубную авиацию, средства радиоэлектронной борьбы, десантные корабли. Страна инвестирует в развитие военно-морской логистики, образование моряков, формулирует военные доктрины.

Американские аналитики уверены, что Китай за счет развития своих ВМС намерен нивелировать влияние США в западной части Тихого океана и утвердиться как одна из ведущих морских держав мира. Размещение подлодок с баллистическими ракетами где-нибудь в районе Гавайских островов позволит ему наносить удары по всей территории США и внесет свои коррективы в устоявшуюся концепцию глобального ядерного сдерживания.