Слышу голос "вашингтонского болота": о чем говорил Трамп с трибуны ООН

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ, для РИА Новости

Будучи еще кандидатом в президенты, Дональд Трамп опубликовал программную внешнеполитическую статью. В ней он пообещал вместо поддержания либерально-демократического крестового похода защищать прагматичные американские интересы, снизить присутствие США на внешней арене и уважать суверенитет третьих стран.

Да, не все пункты этой программы получилось реализовать (точнее, практически ни один из нее), однако все прекрасно понимали почему — Трамп столкнулся с масштабной бюрократической машиной со штаб-квартирой в конгрессе и не смог ее сломать. "Осушить вашингтонское болото", как он говорил. В итоге это болото приняло ряд законов, которые ограничивали внешнеполитические полномочия президента. И всем было интересно посмотреть, насколько сам Трамп сдвинулся со своей позиции, что осталось от его программы?

Вмешиваться не будем?

"Глубоко философского выступления" с трибуны ООН, которое анонсировали его сотрудники, не получилось, однако, как верно отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, речь была "примечательной" и "рассчитанной не только на внешнюю аудиторию, но и на внутреннюю".

Трамп выступил против приема беженцев из третьих стран (правда, привел не шовинистический, а исключительно рациональный, железобетонный аргумент — "на те деньги, что мы платим за размещение одного беженца в США, мы можем помочь десятку человек на их родине"). Говорил о переводе американской внешней политики на рельсы прагматизма. "США всегда будут другом для мира и особенно для наших союзников. Однако мы не можем позволить интересам союзников превалировать над нашими или же вступать в сделки, где Штаты не получают ничего взамен. Пока я остаюсь президентом США, я буду в первую очередь защищать американские интересы", — отметил Трамп.

Вопреки ожиданиям многих, Москва в речи упоминалась лишь один раз, да и то в позитивном ключе. Американский президент поблагодарил Россию за санкции против КНДР.

Прагматические интервенции

Более того, Трамп, казалось бы, подтвердил свой отказ от принципов "гуманитарной интервенции". "Мы не ожидаем, что разные страны будут разделять одну и ту же культуру, традиции или даже систему власти. Но мы хотим, чтобы все государства придерживались двух суверенных обязательств — уважать интересы собственного народа и права каждой другой суверенной нации", — отметил американский лидер.

Однако это заявление, при всей внешней миролюбивости, по факту оставляет за Америкой право проводить "гуманитарные интервенции" ради интересов народов других стран. При этом, как всегда, остается открытым вопрос, кто будет решать, страдают ли эти интересы? Совет Безопасности ООН или все-таки конгресс Соединенных Штатов и лично Трамп?

Человек-ракета

Судя по всему, лично Трамп. Он уже обозначил среди мировых угроз не только "террористов и экстремистов, которые проникли во все уголки планеты", но еще и "государства-изгои, присутствующие в ООН". Эти государства, по его мнению, поддерживают террористов и угрожают другим нациям самым разрушительным оружием в истории человечества.

Ось зла уже определена. Во-первых, туда вошла Северная Корея. Трамп припомнил ей и репрессии против собственных граждан, и убийство американского студента Отто Вормбиера, и следование ракетно-ядерной программе, и угрозы Южной Корее, и даже убийство брата Ким Чен Ына — Ким Чен Нама. Выразил сожаление, что "некоторые государства не только торгуют с режимом, но и вооружают его, снабжают товарами и финансовой поддержкой — страну, которая угрожает миру ядерным конфликтом".

© REUTERS / Brendan Mcdermid Постоянный представитель КНДР при ООН Ча Сон Нам на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 19 сентября 2017 © REUTERS / Brendan Mcdermid Постоянный представитель КНДР при ООН Ча Сон Нам на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 19 сентября 2017

Последние слова

Весь мир хотел услышать о том, что США наконец-то осознали необходимость начать переговоры с КНДР. Китай, Россия, даже в какой-то степени Южная Корея надеялись хотя бы увидеть намек на переговоры. Однако Трамп в лоб потребовал полной денуклеаризации Северной Кореи, дальнейшей изоляции режима Кима, ну и под конец оскорбил северокорейского лидера, назвав его "Ракетным человеком" ("rocket man" переводится как "космонавт", но тут была игра слов, намек на ракетную программу". — Прим. ред.), который ведет к самоубийству себя и свой режим. Без сомнения, "Ракетный человек" ответит Трампу на это заявление новыми ракетными пусками.

Второй страной оси зла стал Иран. Словно забыв о своих же словах о невмешательстве во внутренние дела третьих стран, Трамп в пух и прах разнес иранский режим за его национально-религиозные особенности, а также за защиту национальных интересов. По мнению Трампа, богатство Ирана, принадлежащее иранскому народу, идет "на поддержку Башара Асада (которого Запад и Залив пытались свергнуть для того, чтобы создать против Ирана и иранского народа санитарный кордон. — Прим. ред.), поддержку гражданской войны в Йемене (которую раздувает Саудовская Аравия. — Прим. ред.), а также на подрыв мира на всем Ближнем Востоке (чем занимается как раз не Иран, а страны Залива. — Прим. ред.)".

Однако самая опасная часть речи Трампа была об иранской ядерной сделке — американский президент назвал ее "худшей и самой односторонней из всех сделок, которые заключали Соединенные Штаты". "Она является оскорблением для США и, поверьте, последнего слова в этом вопросе я еще не сказал", — заявил он. Ни для кого не секрет, что администрация США (при моральной поддержке Израиля и финансовой — Саудовской Аравии) ищет пути выхода из этой сделки, которая фактически избавила Ближний Восток от войны. Неудивительно, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф называл выступление Трампа невежественным и средневековым. И судя по всему, Тегеран в этом вопросе последнего слова еще тоже не сказал.

Прощай, Америка

Третьим элементом оси зла оказалась Венесуэла. В общем-то, Трамп во многом был прав, критикуя недостатки модели Чавеса или излишнее рвение к власти Мадуро. Однако слова хозяина Белого дома о том, что Америка "не будет стоять и смотреть" на все это, а также "предпримет дальнейшие шаги, если венесуэльские власти пойдут по пути авторитарного правления", вызывают определенные опасения. Одним из важнейших достижений администрации Обамы стала нормализация отношений между США и Латинской Америкой. Трамп же не только остановил этот процесс (отказался, например, от дальнейшего сближения с Кубой, которая назвала его выступление в ООН "агрессивным"), но и рискует похоронить его силовыми акциями против Венесуэлы. Ситуацией в стране должен заниматься Совбез ООН или соседи по Южной Америке (уже поставившие Венесуэлу в полуизоляцию).

Трамп сам говорил о том, что США не должны нести на себе груз решения всех проблем в мире. Но для этого они не должны решать, кто является проблемой, а кто нет. Если — как при Обаме и Буше — такие решения будут принимать не в Совбезе, а на Капитолии и Белом доме, то все нации будут смотреть и делать выводы, но несколько иные, чем те, которые хотел бы сам Трамп. Не о том, что нужно следовать американскому пути, а о том, что чему-то в области обороны и безопасности можно поучиться у Северной Кореи и Ирана.