"Прирожденные шпионы Кремля": Германия жестко усмиряет "русских немцев"

Виктор Мараховский, для РИА Новости

Как сообщает "Немецкая волна", в Германии руководители пятнадцати общественных организаций, объединяющих (ну, во всяком случае, по их словам) выходцев из экс-СССР, выпустили совместное обращение к СМИ и политикам.

В своем послании лидеры "русских немцев" жалуются на то, что их (русских немцев) изображают как монолитное ксенофобское нечто, любящее В.В. Путина и Россию и готовящееся голосовать за "Альтернативу для Германии" — или, на худой конец, за "понимателей Путина" из Социал-демократического союза. "Мы не АдГ, мы не СДС, мы не пятая колонна Путина! Мы личности, как и все граждане нашей страны!" — указано в воззвании.

Причина обращения: в местных массмедиа в последние недели активно прокачивается идея, согласно которой именно "русские" — базовый электорат евроскептических "альтернативщиков". И что в округах, где много "русских", популярность АдГ достигает 30-40 процентов.

С учетом последних опросов, согласно которым на предстоящих выборах "Альтернатива" придет третьей примерно с 11 процентами, обогнав все прочие "малые партии", виноватых в "подъеме популярности ксенофобских сил" нужно найти заранее.

И безусловно, логично, что главными виновниками будут "русские". Мы уже неоднократно писали, что более идеальных кандидатов в современной Европе не найти.

Во-первых, они белые, то есть винить их во всем — не расизм.

Во-вторых, они понаехавшие, то есть чуждая общность.

В-третьих, они находятся под колдовским влиянием знаменитой русской пропаганды и "мягкой силы" Кремля, которую постоянно разоблачают из каждого утюга телевидение и пресса.

Таким образом, "русские" эмигранты объединяют в себе все, что необходимо для соблюдения баланса между традиционной европейской ксенофобией и обязательными требованиями политкорректности.

Если совсем просто и схематично — то обычному человеческому европейцу (немцу в данном случае) предлагается перенести свои фрустрации и прочие чувства нехорошие с неправильного объекта (а это представляющий иную культуру, иную религию и, возможно, даже иную расу "новый германец") на другого, более подходящего чужака. Такого, которого можно невозбранно винить в росте социальной напряженности и за нелюбовь к которому ничего не будет. Ни неприятностей на работе, ни осуждения в прессе.

Потому что русские — настоящие или бывшие, — как мы знаем, находятся вне защитного зонтика политкорректности.

Их можно гнобить. От них не убудет.

…Что во всем этом интересно для нас.

Как легко заметить, именовать данных граждан Германии русскими не вполне справедливо, они и сами в общем-то против ("Мои дети даже не говорят по-русски! — горячо радует аудиторию Deutsche Welle в интервью один из "русских лидеров" населенного пункта Эссен Игорь Венцель. — Только старики изредка смотрят русское телевидение!"). Более того. В подавляющем своем большинстве данные граждане — искренне, по национально-культурным или цинично, по колбасным мотивам репатриировавшиеся — хотят внедриться в германское общество.

Многие из них, действительно, даже русского не знают или кое-как владеют с трудом, особенно если были вывезены в раннем возрасте бегущими от российских 90-х родителями.

Чего у этих немцев не хватает для того, чтобы быть нормальными полноценными немцами?

Ответ, рискнем предположить, очевиден. Им не хватает всосанного с молоком предыдущих трех поколений комплекса глобальной национальной вины. Они, в отличие от настоящих полноценных немцев, слишком полноценны (как ни парадоксально это прозвучит). То есть не считают себя в чем-либо исторически виноватыми перед человечеством — поскольку принадлежат, пусть и не в первом поколении, но к генерации советских людей-победителей, нацизм не продвигавших, но отбросивших и добивших в его логове.

И поэтому, вероятно, думают, что вправе оценивать как иммигрантскую политику, так и межнациональные отношения в собственных городах без поправки на собственную историческую вину.

И второе.

Не исключено, что отчасти именно с прицелом на "русских немцев" (а их, по разным данным, где-то от шести до 10 процентов населения) в современной Германии сейчас столь усиленно крутят тему "советской" исторической вины — от художественных фильмов до умных научных исследований.

В этом, надо полагать, — не только следование общезападному увлечению искать во всем русский след. Но и решение насущной политической задачи — как привить пусть эмигрантам, но все еще несущим на себе проклятую печать победительной полноценности, нормальное европейское мироощущение виноватой побитости.