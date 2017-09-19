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"Прирожденные шпионы Кремля": Германия жестко усмиряет "русских немцев"

09:1219.09.2017
(обновлено: 09:22 19.09.2017)
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© AFP 2017 / Christof StacheПосетители в здании рейхстага в Берлине, ГерманияПосетители в здании рейхстага в Берлине, Германия
© AFP 2017 / Christof Stache

Виктор Мараховский, для РИА Новости

Как сообщает "Немецкая волна", в Германии руководители пятнадцати общественных организаций, объединяющих (ну, во всяком случае, по их словам) выходцев из экс-СССР, выпустили совместное обращение к СМИ и политикам.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 29 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Глава МИД Германии: нам нужны русские, а русским нужны мы
В своем послании лидеры "русских немцев" жалуются на то, что их (русских немцев) изображают как монолитное ксенофобское нечто, любящее В.В. Путина и Россию и готовящееся голосовать за "Альтернативу для Германии" — или, на худой конец, за "понимателей Путина" из Социал-демократического союза. "Мы не АдГ, мы не СДС, мы не пятая колонна Путина! Мы личности, как и все граждане нашей страны!" — указано в воззвании.

Причина обращения: в местных массмедиа в последние недели активно прокачивается идея, согласно которой именно "русские" — базовый электорат евроскептических "альтернативщиков". И что в округах, где много "русских", популярность АдГ достигает 30-40 процентов.

С учетом последних опросов, согласно которым на предстоящих выборах "Альтернатива" придет третьей примерно с 11 процентами, обогнав все прочие "малые партии", виноватых в "подъеме популярности ксенофобских сил" нужно найти заранее.

© AFP 2017 / Odd AndersenАвтобус с логотипом партии "Альтернатива для Германии" во Франкфурте
© AFP 2017 / Odd Andersen
Автобус с логотипом партии "Альтернатива для Германии" во Франкфурте

И безусловно, логично, что главными виновниками будут "русские". Мы уже неоднократно писали, что более идеальных кандидатов в современной Европе не найти.

Предвыборная агитация на улицах Берлина
© РИА Новости / Николай Филяков
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Битва за бундестаг: как "русский вопрос" стал главным для немецких выборов
Во-первых, они белые, то есть винить их во всем — не расизм.

Во-вторых, они понаехавшие, то есть чуждая общность.

В-третьих, они находятся под колдовским влиянием знаменитой русской пропаганды и "мягкой силы" Кремля, которую постоянно разоблачают из каждого утюга телевидение и пресса.

Таким образом, "русские" эмигранты объединяют в себе все, что необходимо для соблюдения баланса между традиционной европейской ксенофобией и обязательными требованиями политкорректности.

Если совсем просто и схематично — то обычному человеческому европейцу (немцу в данном случае) предлагается перенести свои фрустрации и прочие чувства нехорошие с неправильного объекта (а это представляющий иную культуру, иную религию и, возможно, даже иную расу "новый германец") на другого, более подходящего чужака. Такого, которого можно невозбранно винить в росте социальной напряженности и за нелюбовь к которому ничего не будет. Ни неприятностей на работе, ни осуждения в прессе.

Потому что русские — настоящие или бывшие, — как мы знаем, находятся вне защитного зонтика политкорректности.

Их можно гнобить. От них не убудет.

© РИА Новости / Захари ШойрерПерейти в фотобанкПосетители концерта "Песни Победы" на площади Жандарменмаркт в центре Берлина
© РИА Новости / Захари Шойрер
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Посетители концерта "Песни Победы" на площади Жандарменмаркт в центре Берлина

…Что во всем этом интересно для нас.

Немецкий актер и режиссер Тиль Швайгер
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Тиль Швайгер объяснил, почему Германии ближе Россия, а не США
Как легко заметить, именовать данных граждан Германии русскими не вполне справедливо, они и сами в общем-то против ("Мои дети даже не говорят по-русски! — горячо радует аудиторию Deutsche Welle в интервью один из "русских лидеров" населенного пункта Эссен Игорь Венцель. — Только старики изредка смотрят русское телевидение!"). Более того. В подавляющем своем большинстве данные граждане — искренне, по национально-культурным или цинично, по колбасным мотивам репатриировавшиеся — хотят внедриться в германское общество.

Многие из них, действительно, даже русского не знают или кое-как владеют с трудом, особенно если были вывезены в раннем возрасте бегущими от российских 90-х родителями.

Чего у этих немцев не хватает для того, чтобы быть нормальными полноценными немцами?

Ответ, рискнем предположить, очевиден. Им не хватает всосанного с молоком предыдущих трех поколений комплекса глобальной национальной вины. Они, в отличие от настоящих полноценных немцев, слишком полноценны (как ни парадоксально это прозвучит). То есть не считают себя в чем-либо исторически виноватыми перед человечеством — поскольку принадлежат, пусть и не в первом поколении, но к генерации советских людей-победителей, нацизм не продвигавших, но отбросивших и добивших в его логове.

Вид на Московский Кремль
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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И поэтому, вероятно, думают, что вправе оценивать как иммигрантскую политику, так и межнациональные отношения в собственных городах без поправки на собственную историческую вину.

И второе.

Не исключено, что отчасти именно с прицелом на "русских немцев" (а их, по разным данным, где-то от шести до 10 процентов населения) в современной Германии сейчас столь усиленно крутят тему "советской" исторической вины — от художественных фильмов до умных научных исследований.

В этом, надо полагать, — не только следование общезападному увлечению искать во всем русский след. Но и решение насущной политической задачи — как привить пусть эмигрантам, но все еще несущим на себе проклятую печать победительной полноценности, нормальное европейское мироощущение виноватой побитости.

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