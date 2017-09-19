Сколько миллионов погибнут в Корее и Донбасcе ради мира. Фельетон

Игорь Романович, автор блога Green Tea

Дело мира продолжает уверенно шагать по планете.

Так, постпред США при ООН Никки Хейли пригрозила уничтожить КНДР, ни много ни мало. Двадцать пять миллионов человек, если что.

Кто сказал "Гитлер"? Гитлер — это неприятный тип с нервным тиком и отталкивающей рожей, а Никки — очаровательная добрая женщина с двумя детьми, не нужно путать.

И ее можно понять. Северные корейцы люди необщительные, хмурые, не радуют глаз яркой одеждой и не покупают айфоны в кредит. Неприятные, словом. Понятно, что таким тоталитарным упырям не место в этом светлом мире, наполненном радостью и спиннерами.

Там, правда, совсем рядом проживает пятьдесят миллионов демократических южных корейцев, как раз радующих глаз, но чего не сделаешь ради мира во всем мире. В их память потом подсветят Эйфелеву башню, миллионы людей зажгут свечки на улицах европейских городов, а "Шарли Эбдо" нарисует забавную карикатуру, что-то вроде: горят рядом южный и северный кореец и один другому говорит: "Ну, вот мы наконец и объединились". Дружный смех беспечных парижан в зале. А боссы Texas Instruments, Intel и Apple скажут пару теплых слов в адрес почивших Samsung и LG, старательно пряча вспыхнувшие нечаянной радостью глаза. Последнее обстоятельство делает удар по тоталитарному супостату вообще практически неизбежным, учитывая состояние экономики США. А уж если пара "Хвасонов" напоследок успеют стартовать из горящих шахт в сторону Японии с ее досадно хорошими автомобилями, то боссы американских автомобильных корпораций вообще напьются от такой невосполнимой потери.

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А тут еще США и Украина отказались работать с текстом российского проекта резолюции о размещении в Донбассе миротворцев ООН. Проект очень хитрый, такой мог родиться только в жутких подвалах Лубянки, его сатанинская цель — воспрепятствовать гуманитарным обстрелам мирных городов Донбасса с украинской стороны. То есть, вот так взять и спустить в унитаз пять миллиардов американских денег, потраченных на дело мира. Нет предела чекистской мерзости.

Теперь Украина готовит свой мирный проект, простой и бесхитростный — заблокировать границу с Россией "голубыми касками" ООН, затем при поддержке миротворцев из "Блэквотер-Академи" войти в Донецк с Луганском и всех там поголовно вырезать ради мира в регионе. Нобелевская премия мира у Петра Алексеевича, считай, в кармане.

После этого можно бодро добывать в резко обезлюдевших краях сланцевый газ, благо и готовая труба в Европу уже есть и американские компании сидят на низком старте. Сенат США, говорят, аплодировал стоя, когда ему обрисовали план в общих чертах. Старина Маккейн плакал и не стеснялся слез.

Вот так нужно правильно бороться за мир во всем мире: и радость людям нести, и себя любимых не забывать. Учитесь, пейзане — это вам не мосты тянуть и не АЭС по всему миру строить.

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