РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Все по западной науке. МВФ рекомендует украинцам лечебное голодание

08:0019.09.2017
(обновлено: 08:07 19.09.2017)
09440
© AP Photo / Emilio MorenattiЖительница Украины продает овощи на Площади Независимости в Киеве. Архивное фотоЖительница Украины продает овощи на Площади Независимости в Киеве. Архивное фото
© AP Photo / Emilio Morenatti

Дмитрий Лекух

Иногда кажется, что они над ними издеваются.

"У Украины есть риски возврата назад. Рост заработной платы в государственном секторе и некоторых частях частного сектора был очень высоким по сравнению с инфляцией. Если такая ситуация сохранится, то это негативно скажется на рентабельности и конкурентной способности страны. Украина вернется туда, где была три года назад", — предельно честно прочитал нотацию украинцам первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвид Липтон в интервью газете "Украинская правда".

Табличка с логотипом Международного валютного фонда. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МВФ назвал условие выделения очередного транша Украине в 2017 году
В принципе, дальше интервью в общем-то можно было бы и не читать.

Просто короткая справка.

"Три года назад" — это 2014 год.

Только в 2015 году падение украинского ВВП составило по отношению к 2014 году почти десятую часть, если быть точнее 9,9%. Промышленное производство сократилось на 13,4 %. По данным Национального института стратегических исследований, производство промышленной продукции (без учета части зоны проведения АТО) уменьшилось по сравнению с 2014 годом в 2,5 раза. При этом наибольшее сокращение претерпело металлургическое производство — 42,6 % и машиностроение- 46,3%.

По оценке британского журнала The Economist Украина стала лидером в рейтинге стран с наихудшей экономикой. И если вы думаете, что "дальше начался восходящий тренд", то это совсем не так. На настоящий момент времени ситуация в украинской экономике просто по-настоящему катастрофическая.

Несколько простых цифр.

Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард. Февраль 2016 года
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Где деньги взять, Порошенко? Украина в большом долгу
ВВП на душу населения на текущий момент — $1974, при государственном долге на все ту же душу в $4890.

Уровень безработицы достиг рекордного уровня за все годы независимости Украины. Не будем приводить промежуточные данные, но на текущий 2017-й он официально составляет 10%, реальные же цифры, которыми оперируют эксперты, — не менее 15% от общего числа трудоспособного населения. При этом даже у работающих граждан зарплаты откровенно нищенские. Средняя зарплата официально, на текущий год — около 4400 гривен. По факту же и такой уровень оплаты реален только в Киеве. В областных центрах средняя фактическая зарплата составляет 3500-4000 гривен, реже выше. Статистику частично завышают высокие заработки полицейских и военных (которые в среднем получают 6000-8000 гривен.). Инфляция в 2016 году была 16 %, в текущем киевские власти "нарисовали" куда более благополучный прогноз в 8-9%, с чем в корне не согласно экспертное сообщество, прогнозирующее как минимум прошлогодний уровень инфляции даже в случае получения всех обещанных кредитов.

Замечательные данные дает украинская статистика и по сфере ЖКХ.

Цена на газ для населения выросла по сравнению с 2013 годом в десять (!) раз, на прочие виды услуг — от трех до семи раз. Подчеркнем: это официальные украинские данные. Данными о "скрытых", в том числе региональных, "надбавках" мы, к сожалению, не располагаем.
Впрочем, тут довольно сказать простое: Украина официально признана "худшей экономикой Европы" и уверенно держит в Европе первое место только по одному-единственному показателю: по уровню коррупции.

Денежные купюры США и Украины
© РИА Новости / Александр Демьянчук
Перейти в фотобанк
Эксперт о госдолге Украины: это замкнутый круг
Словом, годы фактического "правления" в украинской экономике экспертов Международного валютного фонда принесли настолько выдающиеся результаты, что господину Дэвиду Липтону лучше уж было бы промолчать. И не пугать "возвратом экономики на три года назад", потому как за эти три года она только теряла, не приобретая фактически ничего.

При этом заместитель директора-распорядителя еще и, на наш взгляд, довольно глумливо отметил, что говорить о предоставлении Украине очередного транша от Международного валютного фонда "преждевременно". И это в то время, когда в Национальном банке Украины бьют фактически во все колокола и заявляют, что стране жизненно важно получить денег от МВФ. "Наш прогноз предусматривает получение двух миллиардов долларов США, для нас важно получить эту сумму, которая пойдет на повышение золотовалютных резервов. Нам не важно, сколько будет траншей, нам важен объем полученных средств", — заявил в минувший четверг на брифинге своего ведомства с журналистами заместитель главы НБУ Олег Чурий.

Ну что тут можно сказать.

Ничего, кроме одной крылатой фразы: Бог придумал Украину для того, чтобы показать русским, как им не надо жить.

Монумент Независимости на Майдане Незалежности в Киеве, Украине. Архивное фото
© Fotolia / Mikhail Markovskiy
Незалежность как суслик. На завоевания свободной Украины
И эту фразу следует вспоминать каждый раз, как только любой очередной либерал-теоретик из "экономического блока" начинает с придыханием говорить об "обязательном исполнении рекомендаций экспертов МВФ".

Когда такой очередной записной соловей начнет выводить трели об "универсальности законов открытой экономики" и "общих принципах", — не пытайтесь вслушиваться в замысловатую терминологию. А просто помните, что с точки зрения этих "общих либеральных законов" они едины и для России, и для Украины. И что по мнению директора-распорядителя МВФ, для того, чтобы на Украине все стало "правильно", — украинцы должны жить еще хуже, чем они это делают даже сейчас.

Лично мне это напоминает один смелый эксперимент, описанный в классической литературе: один цыган, говорят, тренировал свою лошадь не есть. И почти преуспел, но она, к сожалению, сдохла.

Комментировать
Мнение
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена