Все по западной науке. МВФ рекомендует украинцам лечебное голодание

Дмитрий Лекух

Иногда кажется, что они над ними издеваются.

"У Украины есть риски возврата назад. Рост заработной платы в государственном секторе и некоторых частях частного сектора был очень высоким по сравнению с инфляцией. Если такая ситуация сохранится, то это негативно скажется на рентабельности и конкурентной способности страны. Украина вернется туда, где была три года назад", — предельно честно прочитал нотацию украинцам первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвид Липтон в интервью газете "Украинская правда".

В принципе, дальше интервью в общем-то можно было бы и не читать.

Просто короткая справка.

"Три года назад" — это 2014 год.

Только в 2015 году падение украинского ВВП составило по отношению к 2014 году почти десятую часть, если быть точнее 9,9%. Промышленное производство сократилось на 13,4 %. По данным Национального института стратегических исследований, производство промышленной продукции (без учета части зоны проведения АТО) уменьшилось по сравнению с 2014 годом в 2,5 раза. При этом наибольшее сокращение претерпело металлургическое производство — 42,6 % и машиностроение- 46,3%.

По оценке британского журнала The Economist Украина стала лидером в рейтинге стран с наихудшей экономикой. И если вы думаете, что "дальше начался восходящий тренд", то это совсем не так. На настоящий момент времени ситуация в украинской экономике просто по-настоящему катастрофическая.

Несколько простых цифр.

ВВП на душу населения на текущий момент — $1974, при государственном долге на все ту же душу в $4890.

Уровень безработицы достиг рекордного уровня за все годы независимости Украины. Не будем приводить промежуточные данные, но на текущий 2017-й он официально составляет 10%, реальные же цифры, которыми оперируют эксперты, — не менее 15% от общего числа трудоспособного населения. При этом даже у работающих граждан зарплаты откровенно нищенские. Средняя зарплата официально, на текущий год — около 4400 гривен. По факту же и такой уровень оплаты реален только в Киеве. В областных центрах средняя фактическая зарплата составляет 3500-4000 гривен, реже выше. Статистику частично завышают высокие заработки полицейских и военных (которые в среднем получают 6000-8000 гривен.). Инфляция в 2016 году была 16 %, в текущем киевские власти "нарисовали" куда более благополучный прогноз в 8-9%, с чем в корне не согласно экспертное сообщество, прогнозирующее как минимум прошлогодний уровень инфляции даже в случае получения всех обещанных кредитов.

Замечательные данные дает украинская статистика и по сфере ЖКХ.

Цена на газ для населения выросла по сравнению с 2013 годом в десять (!) раз, на прочие виды услуг — от трех до семи раз. Подчеркнем: это официальные украинские данные. Данными о "скрытых", в том числе региональных, "надбавках" мы, к сожалению, не располагаем.

Впрочем, тут довольно сказать простое: Украина официально признана "худшей экономикой Европы" и уверенно держит в Европе первое место только по одному-единственному показателю: по уровню коррупции.

Словом, годы фактического "правления" в украинской экономике экспертов Международного валютного фонда принесли настолько выдающиеся результаты, что господину Дэвиду Липтону лучше уж было бы промолчать. И не пугать "возвратом экономики на три года назад", потому как за эти три года она только теряла, не приобретая фактически ничего.

При этом заместитель директора-распорядителя еще и, на наш взгляд, довольно глумливо отметил, что говорить о предоставлении Украине очередного транша от Международного валютного фонда "преждевременно". И это в то время, когда в Национальном банке Украины бьют фактически во все колокола и заявляют, что стране жизненно важно получить денег от МВФ. "Наш прогноз предусматривает получение двух миллиардов долларов США, для нас важно получить эту сумму, которая пойдет на повышение золотовалютных резервов. Нам не важно, сколько будет траншей, нам важен объем полученных средств", — заявил в минувший четверг на брифинге своего ведомства с журналистами заместитель главы НБУ Олег Чурий.

Ну что тут можно сказать.

Ничего, кроме одной крылатой фразы: Бог придумал Украину для того, чтобы показать русским, как им не надо жить.

И эту фразу следует вспоминать каждый раз, как только любой очередной либерал-теоретик из "экономического блока" начинает с придыханием говорить об "обязательном исполнении рекомендаций экспертов МВФ".

Когда такой очередной записной соловей начнет выводить трели об "универсальности законов открытой экономики" и "общих принципах", — не пытайтесь вслушиваться в замысловатую терминологию. А просто помните, что с точки зрения этих "общих либеральных законов" они едины и для России, и для Украины. И что по мнению директора-распорядителя МВФ, для того, чтобы на Украине все стало "правильно", — украинцы должны жить еще хуже, чем они это делают даже сейчас.

Лично мне это напоминает один смелый эксперимент, описанный в классической литературе: один цыган, говорят, тренировал свою лошадь не есть. И почти преуспел, но она, к сожалению, сдохла.