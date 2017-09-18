Ради второго президентского срока Порошенко повесил долги на детей

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Накануне своего второго срока Петр Порошенко объявил на Украине финансовую чистку. Президент взялся возвращать долги страны международным кредиторам. Однако, по сути, речь идет о получении новых займов, причем на условиях, которые в несколько раз хуже предыдущих. В результате долги Украины не просто не сократятся, а многократно вырастут. Только отдавать их будут уже не Порошенко и его команда, а будущие поколения украинцев.

Как Яценюк почти всех почти обманул

Эта история началась чуть более двух лет назад. Тогда, летом 2015 года, бывший в то время премьер-министром Украины Арсений Яценюк искал варианты облегчения долгового бремени Украины. Денег в казне не было. Промышленность деградировала, а долги росли. Их только внешним кредиторам насчитывалось более 40 миллиардов долларов.

Яценюк вместе с министром финансов Украины Натальей Яресько решили провернуть хитрую схему отсрочки выплаты долгов.

Яресько играла в этой почти детективной истории особую роль. Как известно, министр финансов Украины была только по фамилии и происхождению украинкой, а по факту — гражданкой США из штата Иллинойс. Одно время она даже работала в Госдепе, потом — в нескольких государственных и негосударственных учреждениях и фондах, имевших отношение к финансированию деятельности различных организаций на территории бывшего СССР. И потому в силу своей "трудовой биографии" имела отношение к специфическим финансовым кругам США.

К моменту, когда Яценюк и Яресько начали придумывать свою схему, основных кредиторов Украины имелось пять, однако главным из них была (и является по сей день) финансовая компания из США Franklin Templeton. По информации агентства Bloomberg, организация тесно связана с семьей Ротшильдов.

Тогда же управляющий директор французского подразделения группы Rothschild & Cie Джованни Сальветти заявил, что его "компания предложила создать комитет владельцев еврооблигаций Украины".

И вот именно с этим объединением (комитетом) кредиторов, чьи интересы представляла компания Franklin Templeton, и вели тогда переговоры Яценюк и Яресько. В результате было достигнуто следующее соглашение:

— во-первых, 20 процентов долга Украины Franklin Templeton списали;

— во-вторых, выплату оставшихся 80 процентов Украина должна была начать в 2019 году и делать это в течение последующих пяти лет.

— в-третьих, почти все остальные кредиторы согласились на отсрочку выплат на тех же условиях.

Почти, но не все. Но об этом чуть позже.

Рукотворная буря в стакане воды

Достигнутые с кредиторами договоренности вызвали бурю положительных эмоций на Украине. Во всех местных СМИ публиковали восторженные отклики и резюме. Яценюк блистал на конференциях в качестве победителя и блестящего финансиста-переговорщика. Пошли даже слухи, что за достигнутые результаты он может получить звание Героя Украины из рук президента…

Но не получил. Возможно, потому, что стали всплывать детали.

Во-первых, оказалось, что договор об отсрочке платежа секретный и ознакомиться со всеми его приложениями украинской общественности не представляется возможным.

Во-вторых, из той части, которая все же стала известна экспертам, выяснилось, что процент по выплате долга вырос по сравнению с первоначальными цифрами. Более того, будущее погашение кредитов оказалось напрямую связанным с ростом ВВП Украины.

То есть при росте ВВП растут и проценты. И по подсчету украинских независимых экспертов, одолжив у западных инвесторов 40 миллиардов долларов, Украина со всем ее населением в ближайшие десятилетия должна будет вернуть 100.

То есть списание 20% долга было всего лишь своеобразной пиар-акцией, на которую пошли кредиторы по просьбе премьера и министра финансов Украины. Потому что вернуть надо будет не 80 процентов долга и даже не 100, а более 200.

В-третьих, выяснилась еще одна характерная деталь, которая на фоне предстоящих Украине выплат долгов выглядит вроде бы мелочью, но достаточно характерной. Оказывается, затевая переговоры по отсрочке долга, Яценюк с помощью госпожи Яресько нанял в США лоббистскую компанию, которая полученные результаты переговоров с кредиторами представила через СМИ США как полную и необыкновенно выгодную для Украины победу правительства страны. Лоббистам Яценюк заплатил несколько сотен тысяч долларов из государственного бюджета. То есть Яценюк и Яресько качественно обманывали народ Украины за бюджетные средства. А теперь о тех кредиторах, которые не пошли на эту мошенническую и чудовищную по своей бандитской логике сделку.

Не согласился единственный кредитор — Россия. Москва потребовала рассчитаться в соответствии с ранее оговоренными сроками.

С этой задачей Яценюк и Яресько под руководством Петра Порошенко решили справиться другими, политическими путями.

Долг Украины перед Россией был назван "взяткой Януковичу, полученной от Путина", и на данном основании Украина отказалась долг возвращать. Разбирательство по этому поводу сейчас идет в международных судебных инстанциях. И кредит, конечно, будет возвращен, поскольку, как утверждает бывший руководитель правительства Украины Сергей Арбузов, оформлен по всем международным правилам и при соответствующих международных гарантиях.

И, кстати, штрафные санкции по этому долгу тоже растут. Хотя и не достигают тех чудовищных размеров, по которым западные кредиторы предполагают обирать Украину в ближайшие 10-15 лет.

Как дважды войти в одну и ту же финансовую реку

А теперь вернемся к Порошенко. Древняя мудрость гласит, что дважды нельзя войти в одну и ту же реку. Ведь все течет и все изменяется.

Но не на Украине и не для Порошенко.

Слухи о том, что Петр Порошенко собирается на второй президентский срок, ходили давно, но без явного и документального подтверждения. Да и у экспертов были сомнения. В том числе и потому, что как раз на начало предполагаемого второго срока — 2019 и 2020-й годы — приходится и начало погашения долгов компании Franklin Templeton и другим кредиторам.

Но Порошенко решил этот вопрос урегулировать как раз по формуле Яценюка-Яресько.

На этот раз схема выглядит следующим образом. Долги, которые надо будет отдавать в 2019 и 2020 годах, Украина погасит уже сегодня, то есть в 2017-м. Денег для этого, судя по всему нет, поэтому власти Украины выпускают на сумму будущего долга евробонды, которые предполагают продать новым, а может быть, и тем же самым кредиторам. Сейчас в обращении находятся долговые бумаги этих выпусков: на 1,822 миллиарда долларов и 1,779 миллиарда долларов соответственно. Украина готова приобрести все предъявленные к выкупу бумаги выпуска-2019 и часть выпуска-2020 за счет новых долгов.

В задачке спрашивается: в чем тут интерес кредиторов? То есть зачем им менять прошлые долги Украины на будущие?

В том-то и штука, что прошлые кредиты Украина брала под гарантии США под 1,471%. А ныне берет уже под 7,5%. То есть будет выплачивать за них проценты почти в шесть раз выше, чем сегодня. Рассчитываться по этим новым кредитам нужно будет уже в 2031-2032 годах. То есть через 14-15 лет, когда сам Порошенко будет всего лишь пенсионером республиканского значения.

Иными словами, выплачивать долги Петра Порошенко и его команды будут сегодняшние студенты и школьники — те самые "онижедети", бесновавшиеся на Майдане "за новую честную власть".