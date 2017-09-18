Большая битва между российскими либералами и западной пропагандой

Ирина Алкснис, для РИА Новости



Уже неоднократно отмечалось, что Запад в целом и западные СМИ в частности попали в ту же ловушку, в которой оказался СССР перед своим распадом. Идеологически рисовавшаяся картина мира вошла в настолько сильное противоречие с реальностью, что просто распалась, а это, в конце концов, повлекло за собой катастрофические последствия для всей страны. Советские медиа в какой-то момент оказались настолько сильно перекошены от функции распространения массовой информации к функции пропаганды, что это нанесло фатальный удар по доверию к ним со стороны общества.

До последнего феномена западным СМИ, пожалуй, еще далеко, но то, что они идут по тому же роковому пути, очевидно. Свидетельство чему — резкое падение к ним общественного доверия.

Однако, пожалуй, главная проблема американской (и в целом западной) мейнстримной журналистики в том, что она никак не может взглянуть в лицо реальности. А это продолжает ее движение по крайне опасному пути, в котором уже скоро будет пройдена точка невозврата.

Поводом для такого длинного — и очень серьезного — вступления стал случай откровенно анекдотический, больше подходящий для написания фельетона, нежели аналитики.

На днях интернет-издание "Медуза", а конкретно — его англоязычная версия, опубликовало забавную сравнительную инфографику российской и американской государственной "пропаганды".

People love to talk about Russian and American "propaganda.” So we ran the numbers. https://t.co/Y80hqrN63U — Meduza in English (@meduza_en) 14 сентября 2017 г.

Слово "пропаганда" изданием было взято намеренно в кавычки. Под этим словом подразумевались СМИ с государственным финансированием, вещающие на иностранную аудиторию. Для сравнения были взяты известные всем медиа: с российской стороны — RT и агентство Sputnik, а с американской — "Голос Америки" и радио "Свобода", а также малоизвестный широкой аудитории, но крайне могущественный и богатый Совет управляющих по вопросам вещания (Broadcasting Board of Governors, BBG). BBG — американская правительственная структура, которая является "зонтиком" для вышеперечисленных и многих других медиа, призванных доносить американскую повестку до аудитории в других странах мира.

Нельзя не отдать должное журналистам "Медузы", они выбрали логичный подход. Очевидно, что СМИ, финансируемые государством и работающие на заграничную аудиторию, так или иначе призваны продвигать интересы этого государства на международной арене. Ну и вполне логично было бы их сравнить — по бюджетам, количеству языков вещания, охвату аудитории в социальных сетях и так далее.

В этой точке зрения нет ничего из ряда вон выходящего и скандального — просто попытка "замерить действительность".

Однако в реальности все оказалось несколько иначе, поскольку после публикации на "Медузу" обрушился просто вал критики и претензий со стороны западных коллег, переросший в скандальную и очень смешную склоку в Твиттере. В "порке" приняли участие такие люди, как бывший посол США в России Майкл Макфол, редактор "Киев Пост" Юэн МакДональд (Euan_MacDonald), управляющий редактор украинского медиахолдинга "Громадьске" Мэтью Капфер (Matthew Kupfer), журналист Financial Times Макс Седдон, бывший член совета BBG Мэтт Армстронг, колумнистка российских "Ведомостей" Мария Снеговая, московский корреспондент британской The Telegraph Алек Лун (Alec Luhn) и другие. А отбивался от них всех Кевин Ротрок, главный редактор англоязычной "Медузы".

© РИА Новости Английская версия сайта интернет-издания Meduza © РИА Новости Английская версия сайта интернет-издания Meduza

Оппозиционному, антикремлевскому и эмигрантскому (базирующемуся в Риге) ресурсу был предъявлен длинный список претензий за проведенное сравнение — начиная с некорректного использования приведенных размеров бюджетов. Однако главным — вопиющим и совершенно непростительным — проступком "Медузы" было названо то, что изданию в принципе пришло в голову сравнить честные, прозрачные в своей деятельности, являющиеся воплощением демократии и свободы слова СМИ, финансируемые американским правительством, и лживые, грязные и ведомые агрессивной авторитарной повесткой инструменты пропаганды Кремля.

Но, пожалуй, главным — и притом пугающим — впечатлением от прошедшей дискуссии является явная искренность участников, обличавших "Медузу". После событий последних десятилетий, когда ангажированность радио "Свобода" и "Голоса Америки" приобрела совершенно уж неприличный характер, после их медийного обслуживания любых внешнеполитических авантюр США, после того, как их неоднократно ловили не просто на пристрастности и передергиваниях, а на подтасовках и прямой лжи, — люди совершенно искренне отстаивают свою чистоту и независимость. Из последнего достаточно вспомнить информационное сопровождение сирийско-российской операции по освобождению Алеппо и иракско-американской операции по освобождению Мосула. Перед мальчиком Омраном, чью фотографию западные СМИ (включая обсуждаемые) самым циничным образом использовали для обличения российской военщины, так никто и не извинился. Зато зверства коалиции в Мосуле (где, среди прочего, игиловцев массово вырезали вместе с семьями) оказались — уже вполне традиционно для неудобных для Запада тем — "заметены под коврик".

Именно тут коренится главная проблема, которая никак не дойдет до сознания западных медиа и которая уже привела их к серьезному кризису.

Мир понял, что СМИ всегда пристрастны и ангажированы, а такой вещи, как "независимые медиа", вообще не существует. Любые издания подсвечивают одни темы и игнорируют другие. Те же Sputnik и RT не претендуют на то, что они являются носителями истины в последней инстанции. Они открыто заявляют свою миссию как размывание информационной монополии западного мейнстрима и предоставление иностранной аудитории иного — альтернативного — взгляда на события. И не более.

В этой новой сложившейся в мире ситуации традиционный подход западной мейнстримной журналистики, позиционирования себя как рыцарей света, продавцов дистиллированной истины, свободы и демократии, перестает работать. Их сияющие белые одежды уже давно перестали быть чисты в глазах публики. Слишком уж часто их ловили на ангажированности, пристрастности и лжи.

Но неспособность западной мейнстримной журналистики отказаться от восприятия себя как единственных носителей истинного знания и правды ведет их к усугублению уже возникшего кризиса доверия со стороны аудитории.

Просто потому что они выглядят в глазах мира все более смехотворно, отрицая очевидную реальность.

Это, кстати, подтвердила и публикация в "Медузе". Помимо неформального "разбора полетов" в Твиттере, издание получило официальное заявление от радио "Свободы" — с возмущением по поводу проведенного сравнения.

RT, кстати, также ответило на публикацию, заметив: "Возражение радио "Свободы" на факты говорит само за себя, в то же время мы благодарны за приступ смеха".