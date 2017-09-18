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Тише! Дешевле! Безопаснее! Почему Олимпиады никто не хочет проводить

09:3818.09.2017
(обновлено: 09:47 18.09.2017)
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© РИА Новости / Гильем БейкерПерейти в фотобанкТуристы фотографируют Олимпийские Кольца на площади Трокадеро в Париже. 13 сентября 2017Туристы фотографируют Олимпийские Кольца на площади Трокадеро в Париже. 13 сентября 2017
© РИА Новости / Гильем Бейкер
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Максим Соколов, для РИА Новости

После того как на 138-й сессии МОК в Лиме (Перу) было объявлено, что XXXIII Олимпийские игры 2024 года будут проведены в Париже, деятели Республики стали бурно торжествовать.

© РИА Новости / Гильем Бейкер
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Париж официально объявлен столицей Олимпиады-2024, Лос-Анджелес примет Игры-2028
Президент Макрон воскликнул: "Это победа, это Франция!", указав, что это "Великолепное признание" заслуг его страны. Предшественник Макрона Олланд отметил, что "это шанс для нескольких поколений", а еще более давний предшественник Саркози воскликнул: "Париж олимпийский! Браво всем, кто добился этой победы!" Мэр Парижа Анн Идальго, ранее выступавшая против проведения Игр, теперь переменила мнение. Она надеется к 2024 году остаться при должности и лично открыть Олимпиаду: "Я вижу Париж открытый миру, готовый к празднику. Я вижу праздник на каждой улице, площади или в парке". Попутно Идальго сообщила, что в 2024 году парижане и гости столицы смогут невозбранно купаться в Сене.

Такой единодушие нотаблей мы должны похвалить. Коль скоро решение принято, достойное проведение Игр-2024 есть дело национальной чести, и солидарность отцов отечества тут необходима. Она приятно контрастирует с реакцией нашей оппозиции на решение МОК о проведении зимней Олимпиады — 2014 в Сочи: в нашем случае национальной солидарности было немного, а прогнозов, что все провалится к черту, предостаточно.

© РИА Новости / Гильем БейкерПерейти в фотобанкОлимпийские кольца на площади Трокадеро в Париже
© РИА Новости / Гильем Бейкер
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Олимпийские кольца на площади Трокадеро в Париже

Тем более что особого неблагоприятствования пока не видно. Франция — достаточно сильная в экономическом отношении держава, чтобы провести Игры без особенного напряга. Французы — народ, любящий спорт, причем не только футбол. Проект олимпийского строительства к северу от Парижа (Сен-Дени и прочее) — хороший повод расчистить находящиеся нам ныне авгиевы конюшни мультикультуральности.

Наконец, столетняя рифма "VIII игры 1924 года в Париже — XXXIII игры 2024 года в Париже" прямо указывала, кому поручить проведение соревнований. Символический аспект бывает важен при такого рода мероприятиях.

Ликование, правда, несколько смазывается тем обстоятельством, что на сессии МОК в Лиме никакой борьбы за честь провести XXXIII игры у себя не наблюдалось. Голосование было простой формальностью, ибо единственным кандидатом был Париж. Гамбург и Будапешт сняли свои кандидатуры под давлением собственных граждан, не желавших лишних расходов и хлопот, а с единственным оставшимся конкурентом — Лос-Анджелесом — дело было улажено полюбовно. Американский город снял свою кандидатуру в пользу Парижа, а взамен его безальтернативным образом провозгласили хозяином Игр 2028 года.

© REUTERS / Mariana BazoПрезентация городов, где пройдут Олимпийские игры 2024 и 2028 годов, на 131-й сессии МОК в Лиме
© REUTERS / Mariana Bazo
Презентация городов, где пройдут Олимпийские игры 2024 и 2028 годов, на 131-й сессии МОК в Лиме

Сто лет без малого ничего подобного не было. Последний раз таким образом назначили сразу две столицы — Париж-1924 и Амстердам-1928 — в 1921 году. Что до безальтернативного утверждения, аналоги мы находим лишь на совсем ранней заре олимпийского движения, когда процедуры еще не отстоялись, да и вообще всем лично заправлял барон де Кубертэн.

© РИА Новости / Гильем Бейкер
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Соломоново решение МОК: ОИ-2024 примет Париж, ОИ-2028 - Лос-Анджелес
Причина столь же очевидна, сколь и печальна. Охотников проводить у себя Олимпийские игры находится все меньше. Организовать всемирный праздник молодости обходится все дороже, шансы отбить понесенные расходы делаются все более призрачными, а сама популярность Игр никак не растет пропорционально росту расходов. В лучшем случае она такая же, как прежде, — если вообще не уменьшается. Добавим к этому такую язву, как терроризм. Всемирный спортивный праздник — идеальная мишень, лучше не придумаешь.

Вместо былых выборов аж в четыре тура с торгами и переторжками дело все более идет к тому, что и одного-единственного кандидата найти будет непросто. Так примерно на расцвете римской славы за посты магистратов (консулов, преторов, эдилов etc.) шла ожесточенная борьба, а во времена упадка состоятельных граждан приходилось загонять на эти должности силком.

В принципе кандидаты есть. Проведение Олимпиады — это еще что-то вроде пропуска в хорошее общество. Страны, не принадлежащие к "золотому миллиарду", до последнего времени были очень даже не прочь потратиться на Игры, чтобы взамен легализоваться в новом, почтенном качестве. Не исключено, что такие мысли приходили в голову даже блестящему полководцу Ким Чен Ыну. И кстати, великолепно бы провел — с блек-джеком и так далее.

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричард Макларен
© AFP 2017 / Fabrice Coffrini
Исчадия WADA. Доклад Макларена становится все удивительнее
МОК сам по себе тоже был бы не прочь, но, кроме МОК, есть и другие инстанции и структуры, которые очень любят проводить кампании на снос уже утвержденных Игр в недостаточно благонадежных странах — Москва-1980, Пекин-2008, Сочи-2014. Поэтому международным спортивным чиновникам неохота рисковать и расхлебывать практически неизбежные скандалы.

Гораздо приятнее проводить Игры в надежных странах "золотого миллиарда", с которыми вероятность кампании на снос минимальна. Но беда в том, что круг этих стран, готовых проводить спортивный праздник, все время сужается. То Италия даст задний ход, то Германия, то еще какая-нибудь относительно спокойная и богатая страна.

Участники сессии МОК, очевидно, понимали, что дальше будет только хуже, отчего руками и ногами ухватились за пока еще имеющиеся кандидатуры. Даже пренебрегая регламентом и традициями — сейчас не до роскоши.

Утверждением места проведения Игр-2032 придется заниматься только в 2025 году, а это уже проблема Насреддина, ишака и падишаха — целые восемь лет у МОК голова болеть не будет. А пока можно загодя приобретать модные подштанники для купания в Сене.

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