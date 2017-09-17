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В шаге от победы в Сирии: деблокада Дейр-эз-Зора как "начало конца" войны

08:0017.09.2017
(обновлено: 08:09 17.09.2017)
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© AFP 2017 / George OurfalianСирийская армия в Дейр-эз-Зоре. Архивное фотоСирийская армия в Дейр-эз-Зоре. Архивное фото
© AFP 2017 / George Ourfalian

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ, для РИА Новости

После деблокады Дейр-эз-Зора армия Башара Асада оказалась в шаге от освобождения дороги на Ирак. Осталось только урегулировать вопрос с курдским ополчением. Главный союзник курдов — Вашингтон — постепенно утрачивает влияние в Сирии. Москва, напротив, усиливает военные, дипломатические и гуманитарные позиции в регионе.

Бойцы сирийской армии на позициях в районе Дейр-эс-Зора. 15 сенября 2017
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Горькая вода и сухие лепешки: жизнь на авиабазе в Дейр-эз-Зоре

Финита ля комедия

Деблокада Дейр-эз-Зора стала не только началом избавления от трехлетней осады сотни тысяч жителей (часть кварталов города до сих под контролем ИГ*), но и стартом освобождения от власти террористов восточных районов страны. Сейчас армия занята расчисткой территории вокруг города и особенно авиабазы — в самое ближайшее время она заработает в полную силу, позволяя перебрасывать в провинцию Дейр-эз-Зор подкрепления и снаряжение для последующих наступательных действий.

Операция в Дейр-эз-Зоре окончательно убедила многих внешних игроков в том, что в Сирии наступает 1945 год — причем не только для ИГ*, но и для других противников Асада. Так, спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура назвал освобождение Дейр-эз-Зора "началом конца" сирийской гражданской войны и призвал оппозицию осознать реальность.

© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкБМП сирийской армии на позиции в районе Дейр-эз-Зора
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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БМП сирийской армии на позиции в районе Дейр-эз-Зора

"Для оппозиции месседж очень ясный: если они планировали выиграть войну, факты говорят о том, что этого не произошло. Поэтому сейчас время выиграть мир", — отметил он. То есть, переводя на русский язык, признать себя проигравшими и вести переговоры о мире с Асадом (в Женеве и/или в Астане) именно с позиции проигравшей стороны, без предварительных условий типа "Асад должен уйти".

Мальчик из Дейр-эз-Зора, Сирия
© Фото : Sputnik Arabic
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Оппозиция возмущена, представитель "эр-риядской" группы Насер аль-Харири назвал слова ооновца "шокирующими и разочаровывающими", однако большая часть спонсоров оппозиции (прежде всего саудиты) уже подписывается под словами де Мистуры и начинает договариваться с Москвой как посредником об условиях мирных переговоров.

А вот американцы пойти на переговоры с Москвой не могут. Во-первых, потому, что Трампу это не даст сделать конгресс, а во-вторых, потому, что позиции США в Сирии сейчас слишком слабы для того, чтобы с американцами по-настоящему считались (а договариваться в слабой позиции Вашингтон не хочет). Поэтому сам Вашингтон хочет ослабить Асада. Например, не дать ему вернуть под контроль хотя бы часть сирийских месторождений (которыми богата провинция Дейр-эз-Зор), а также отрезать от иракских дорог, которые будут связывать Сирию с Ираном.

Идите и остановите

Ирина Ассаф и ее муж Ибрагим. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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В дело вступили местные партнеры США — курды. Долгое время фронт курдов и ИГ* к северо-востоку от Дейр-эз-Зора оставался неизменным (обеим сторонам было чем занять свои войска на других направлениях), однако сейчас курды резко рванули на юг. Они уже вышли на противоположный от Дейр-эз-Зора берег Евфрата и сейчас должны пойти вдоль берега на юг — к находящемуся на границе с Ираком городу Абу-Кемаль.

Соответственно, у армии есть два варианта — либо устроить с курдами гонку вдоль Евфрата до иракской границы, либо просто отрезать курдов от пути на юг. Последний вариант предпочтительнее, однако для этого нужно переправиться на противоположный берег. Поскольку переправиться сирийцы пока не могут, то решили хотя бы притормозить курдское наступление. Сами курды сообщают, что по ним был нанесен удар авиацией. Удар скорее предупредительный (по данным самих курдов, пострадало шесть их бойцов). И если курды его проигнорируют, то бить по ним будут по-настоящему.

© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкБойцы сирийской армии на позициях в районе Дейр-эз-Зора. 15 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Бойцы сирийской армии на позициях в районе Дейр-эз-Зора. 15 сентября 2017

Проблема для курдов в том, что противостоять Асаду и Москве они не могут. Да, у них есть партнер в лице США (в интересах которого, собственно, курды и начали свое наступление к Дейр-эз-Зору), да, представитель Америки в ООН Никки Хейли грозно говорит о необходимости ухода Асада, однако готовы ли американцы сейчас защитить курдов, действующих в провинции Дейр-эз-Зор? На момент сдачи статьи никаких свидетельств такой защиты или готовности к ней не было.

В Дейре-Эз-Зоре после снятия блокады снова открыли кебаб-кафе
© RT
В Дейре-эз-Зоре после снятия блокады снова открыли кебаб-кафе
В свою очередь, за российско-иранско-сирийской коалицией маячит тень Турции — Анкара уже четко заявила, что курды не должны пересекать Евфрат. Реджеп Эрдоган уже концентрирует войска на границе с курдскими регионами. Для того чтобы начать вторжение, ему нужна отмашка России и США — или (при определенных раскладах, например, после взятия курдами Ракки, после чего их важность для США резко понизится) лишь отмашка России.

Путин делает то, что говорит

Сейчас российское влияние в регионе крайне высоко. Как пишет американский политолог Николас Гвоздев, "Россия сейчас присутствует на всем Ближнем Востоке".

Кремль опосредованно, но участвует в деле разрешения саудовско-катарских противоречий. В Москву потянулись и эмиссары обоих правительств в Ливии, желающие получить от России политическую поддержку и инвестиции.

Ситуация в Дейр-эз-Зоре
© Sputnik / Kamel Saqr
"Обреченная сирийская авантюра Путина": что пошло не так
"Израиль и Египет выстраивают линию коммуникации с Кремлем и рассматривают Путина как более надежного лидера, который делает то, что говорит, и исполняет взятые на себя обязательства. Такого же мнения о нем придерживается и турецкий президент Реджеп Эрдоган, который готов выстраивать с Москвой стратегическую линию по энергетике, евразийской безопасности и будущей калибровке Ближнего Востока", — заключает Николас Гвоздев.

Москва занимается разрешением сирийской гражданской войны, и не только в военном плане, но и (что не менее важно) в политическом, являясь одним из важнейших спонсоров и гарантов переговорного процесса. От Москвы во многом зависит метод решения курдского вопроса и перспективы создания/ликвидации курдского государства или автономии (прежде всего, конечно, в Сирии, но немного и в Ираке). Москва посредничает между самыми непримиримыми врагами в регионе — Саудовской Аравией и Ираном, а также Ираном и Израилем.

Россия на Ближнем Востоке продвигает некий модус вивенди всех этих сил, прежде всего — в Сирии.

*Террористические организации, запрещенные в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Бои за Дейр-эз-Зор
© РИА Новости, Инфографика
Бои за Дейр-эз-Зор

 

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