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Немецкий министр оказался "на крючке" у Путина

11:2415.09.2017
(обновлено: 11:27 15.09.2017)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. 9 марта 2017Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. 9 марта 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Главное деловое издание Германии вскрыло новое "хобби" российского президента. Оказывается, на его крючки ловятся не только щуки, но и целые министры немецкого правительства. По версии Handelsblatt, "на крючке" Путина оказался министр иностранных дел и вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль. Что же привело уважаемое немецкое издание к столь печальному выводу?

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Архивное фото
© AP Photo / Michael Kappeler/dpa
Немецкие журналисты раскритиковали главу МИД ФРГ за интервью RT
Все дело в том, что господин Габриэль заявил о необходимости поэтапного снятия санкций с России и даже позволил себе подчеркнуть необходимость налаживания отношений с Москвой на фоне российско-американского разлада, что моментально сделало его "политическим еретиком". Однако вскоре выяснилось, что таких "еретиков" в немецкой политике уже довольно много.

Скандал вокруг немецкого вице-канцлера начался после того, как он выступил на конференции, организованной изданием Handelsblatt, и высказал сразу несколько радикальных мыслей по поводу места Германии в мире и ее будущего

Во-первых, министр заявил, что необходима "новая политика разрядки с Россией", подчеркнув, что позиция, согласно которой санкции с России можно снимать только после полного примирения на Украине, является неправильной. По логике вице-канцлера, санкции вводились постепенно — значит, их нужно постепенно снимать по мере продолжения перемирия в Донбассе.

© РИА НовостиСтаница Луганская
© РИА Новости
Станица Луганская

Есть подозрение, что немецкий истеблишмент и СМИ разозлило не само предложение о снятии санкций, а дополнительный тезис, что нужно обязательно воспользоваться моментом, "когда Путин отворачивается от Трампа и поворачивается к Европе". Немецкая пресса и проамериканские политики очень не любят Трампа, но сама мысль о том, чтобы пытаться как-то заручиться поддержкой Москвы в намечающемся трансатлантическом противостоянии, с их точки зрения, является откровенным святотатством. А уж "платить" за нормализацию отношений с Россией снятием санкций — вообще немыслимо.

Фрондерство вице-канцлера не ограничилось радикальными предложениями о нормализации отношений с Россией. Зигмар Габриэль сделал то, на что редко осмеливаются западные политики: заявил, что Германия не должна тратить 2% своего ВВП на военные расходы, как этого жестко требует Дональд Трамп.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 29 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Глава МИД Германии: нам нужны русские, а русским нужны мы
Фактически министр иностранных дел Германии объявил о том, что Берлин не должен платить дополнительную дань Пентагону и бюджету НАТО, а такую позицию европейским политикам американцы не прощают. Нельзя исключать, что в обозримом будущем у господина Габриэля обнаружат или мельдоний в крови, или найдется какая-нибудь горничная, которая заявит о его домогательствах. Американский подход к дискредитации и ликвидации опасных политиков не меняется с годами. Если возможно, опасных политиков бомбят и убивают, а если нельзя, то им устраивают "политическую смерть" с помощью медийных атак и инсценированных скандалов. Статьи о том, что Зигмар Габриэль проглотил крючок Путина, — это самое малое из того, что может с ним случиться.

Проблема американцев и проамериканских политиков в Европе заключается в том, что устранение из политической жизни одного условно пророссийского политика не изменит ситуации в принципе. На дебатах, которые организовала "Немецкая волна", представитель Социал-демократической партии на вопрос о скандальной позиции вице-канцлера ответила заявлением, что она "не знает никого, кто считал бы, что санкции сработают". Эта позиция указывает на то, что мнение о бесполезности антироссийских санкций довольно распространено в немецком политическом истеблишменте, даже если не все его представители готовы об этом говорить публично.

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЗдание представительства Европейского Союза в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Здание представительства Европейского Союза в Москве

Президент РФ Владимир Путин и глава МИД Германии Зигмар Габриэль
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Глава МИД Германии рассказал, почему он ценит переговоры с Путиным
В европейский дискурс начинает проникать тезис, что "король — голый", в смысле — "санкции не работают". С точки зрения проамериканской пропаганды такого вообще говорить нельзя, так как следующим шагом в подобной дискуссии становятся вопросы: "Если санкции не работают, то кто нам врал про порванную в клочья экономику России?", "Если санкции не работают против России, то против кого они тогда работают?" и "Если санкции не работают против России, то кому они нужны?" Ответы на эти вопросы получаются очень неудобными. Об эффективности санкций врали американские и проамериканские политики, а сами санкции работают против Европы и в интересах США. От таких рассуждений в европейском инфополе недалеко и до вывода о том, что Вашингтон, а не Москва, представляет собой угрозу для европейской безопасности. Показательно: то, о чем раньше говорили и писали разве что политические маргиналы, сейчас обсуждается в мейнстримной европейской политике.

Если ситуация будет развиваться в том же направлении, то скоро европейским СМИ придется писать не о том, что на крючке Путина оказался конкретный министр иностранных дел, а что целые партии или даже европейские страны попались на тот же крючок. Это будет напоминать ситуацию некоторых недоразвитых стран, когда политики постоянно обвиняют друг друга в том, что они агенты Путина и работают на ФСБ. Как показывает практика, добром для государства, в котором начинается массовый поиск "агентов Путина", это кончиться не может.

© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин

Попытки американского истеблишмента скопом записать в агенты Путина симпатизантов не самого популярного кандидата от Республиканской партии сыграли определенную роль в его победе на выборах, а последующее педалирование этой темы только усилило раздражение избирателей — и это постепенно признают даже в Вашингтоне. Трудно воздержаться от определенной радости по поводу того, что немецкий истеблишмент движется к тем же граблям.

В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Германия и Австрия раскритиковали новые санкции США против России
Незадолго до введения очередного пакета антироссийских санкций некоторые американские эксперты, в том числе пишущие для таких влиятельных СМИ, как, например, Bloomberg, предупреждали: санкции навредят самим США, а также американо-европейским отношениям, причем эффект санкций на Россию будет минимальным или даже положительным в долгосрочной перспективе. Логика критиков санкций была следующей: у России более чем достаточно природных и энергетических ресурсов для жизни под санкциями, а ее единственная уязвимость — это потребность в импорте технологий. Санкции фактически принуждают Россию в максимально короткие сроки двигаться к технологической самостоятельности и смене вектора технологического сотрудничества с Запада на Восток. Получается, что США и ЕС (под давлением Штатов) способствуют ликвидации единственной серьезной стратегической уязвимости России, и практика показывает, что именно это и происходит.

Предвыборная агитация на улицах Берлина
© РИА Новости / Николай Филяков
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Битва за бундестаг: как "русский вопрос" стал главным для немецких выборов
Исходя из вышеизложенного, нужно констатировать, что предложение немецкого вице-канцлера является позитивным, особенно на фоне разнузданной русофобии других американских и европейских политиков, однако на самом деле нам пытаются "продать" уступку, в которой мы не особо нуждаемся. Более того, ценность этой уступки в виде частичного или даже полного снятия санкций снижается во времени, и есть подозрение, что сам Габриэль понимает: чем дальше, тем меньше можно будет получить от России в обмен на эту уступку, а в обозримом будущем ее ценность вообще будет равна нулю. Бюргерское чутье подсказывает немецкому политику правильный выход — получить за этот "лежалый санкционный товар" хоть что-то, пока он вообще не испортился. Но этой сделки не суждено состояться. Если Берлин в будущем захочет полноценного сотрудничества с Кремлем, придется найти что-то более ценное, чем снятие санкций. Перефразируя известную поговорку, можно сказать: Москва санкциям не верит, ей дело подавай.

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