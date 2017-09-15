Можно ли победить телефонный терроризм

Олег Макаренко, для РИА Новости



По России покатился (и до сих пор еще не вполне утих) шквал анонимных звонков с предупреждениями о заложенных бомбах. Поймать шутников по ряду причин не удается, поэтому полиции приходится раз за разом эвакуировать здания, на которые указывают телефонные хулиганы.

Массовая эвакуация, конечно же, всех раздражает — вполне очевидно, что реальной опасности взрыва практически нет. К сожалению, настоящие террористы крайне редко предупреждают полицию о своих намерениях: они предпочитают сначала устроить взрыв и только потом взять на себя ответственность за теракт.

В других странах, однако, традиции иные. В Европе, например, террористы действительно иногда звонят в полицию заблаговременно. Их мотивы понятны: они хотят продемонстрировать свои возможности, но не озлоблять при этом слишком сильно ни власти, ни местное население. Навскидку могу вспомнить историю 2012 года с заминированным автомобилем в Испании, который полиция обезвредила как раз после предупредительного звонка то ли террористов, то ли местных бандитов.

Таким образом, вариант "игнорировать анонимные звонки" невозможен. Полицейские не будут брать на себя ответственность в ситуации, когда отказ от эвакуации может вылиться в катастрофу с человеческими жертвами. Это, к сожалению, означает, что телефонным хулиганам в обозримой перспективе ничто не помешает и дальше забрасывать Россию фальшивыми сообщениями о готовящихся взрывах.

Раньше хулиганов останавливал страх быть пойманными: перспектива получить огромный штраф и, возможно, даже реальный тюремный срок была достаточным отрезвляющим фактором. Сейчас, однако, звонки можно совершать из другой страны, через интернет, а это делает задачу поимки преступника гораздо более сложной. К сожалению, некоторые республики бывшего СССР отказываются сотрудничать с Россией в сфере раскрытия подобного рода преступлений.

Мало того: технически совсем несложно сделать программу, которая сможет не только наговаривать сообщение о бомбе механическим голосом, но и непрерывно звонить в полицию, перечисляя новые и новые здания. Если за дело возьмется опытный хакер, поймать его будет очень тяжело.

Вас лично коснулись телефонные угрозы о минировании зданий в российских городах? Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации

Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию

Узнал(а) о случившемся из новостей

Ничего не слышал(а) об эвакуации Результаты 4.8% Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации

5.3% Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию

75.8% Узнал(а) о случившемся из новостей

14.1% Ничего не слышал(а) об эвакуации Все опросы Голосовать

Телефонных хулиганов нельзя победить, даже если мы наступим на горло свободе слова и запретим журналистам публиковать новости о ложных сообщениях о терактах. Свое черное дело все равно продолжат, например, шантажисты, вымогающие деньги у владельцев торговых центров. Напомню: в 2015 году телефонные вымогатели из соседней страны требовали у торговых центров Петербурга деньги за прекращение звонков с ложными сообщениями о бомбах. Вполне очевидно, что таким вымогателям пиар безразличен: они шантажируют не власти и даже не общество в целом, а конкретных бизнесменов.

Если бы мы жили в идеальном мире, я бы предположил, что государства планеты смогут объединиться друг с другом в деле поимки телефонных хулиганов. В мире реальном, увы, надежды на такое сотрудничество нет. Более того: некоторые страны даже будут оказывать телефонным хулиганам поддержку, чтобы только иметь возможность хоть как-нибудь нагадить России.

В настоящее время просматривается два вероятных сценария дальнейшего развития событий.

1. Люди, особенно преступных наклонностей, довольно ленивы. Возможно, мода на хулиганские звонки с сообщениями о бомбах скоро пройдет, а владельцы торговых центров окажутся достаточно стойкими, чтобы лишить шантажистов надежды на получение выкупов за прекращение звонков.

2. Может быть, телефонные звонки продолжатся, а мы с вами привыкнем к регулярным эвакуациям. В конце концов, внеплановые учения могут быть полезны при определенных ситуациях: пожары, например, происходят значительно чаще терактов.

К сожалению, особенной надежды на "чистую" победу пока что нет. Может быть, она появится позже — либо когда отношения с некоторыми соседними республиками выровняются, либо когда наши правоохранительные органы смогут сами эффективно дотягиваться до расположенных за рубежом хулиганов.