"Сырьевой придаток Запада": чем Киев отдает Европе "долги за Майдан"

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Посол ЕС на Украине Юг Мингарелли поставил Киеву ультиматум. Если Украина не откажется от запрета на экспорт леса-кругляка, то третьего транша финансовой помощи от Европы, а это 600 миллионов евро, она не получит. Закон о моратории на экспорт леса сроком на 10 лет был подписан летом 2015 года. До этого украинский лес варварски вырубался и вывозился в ЕС. "Решение будет принято до конца этого года", — пригрозил Мингарелли. Показательной была первая реакция украинских властей: Киев сразу взял под козырек.

На поводу у ЕС и контрабандистов

"Если посмотреть на результаты действия моратория, то я не вижу тех широко афишируемых некоторыми популистами сдвигов в деревообрабатывающей промышленности, которые якобы должны были произойти, — бросилась в рассуждения вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. — И экспорт кругляка, не будем скрывать, тоже не прекратился, просто сейчас он ведется контрабандой под видом других лесоматериалов. Это уже задача правоохранителей — прекратить наживу теневого бизнеса".

Насчет правоохранителей — все верно. Вот только получается, что, по сути, киевские власти капитулируют перед контрабандистами: не могут остановить теневой вывоз леса и поэтому хотят его "легализовать".

С переработкой древесины вице-премьер явно лукавит. Так, согласно отчетам Министерства экономики и развития Украины, рост производства бумаги и целлюлозы, а также мебели и продукции деревопереработки вырос в 2017 году в сравнении с тем же периодом 2016 года на 10%.

По словам доктора технических наук, заведующего кафедрой технологии производства изделий из древесины Национального Львовского технического университета Ореста Кийко, в деревообработке на Украине задействованы более 100 тысяч человек. Более того, как утверждает Кийко, у этого бизнеса есть "вполне отчетливые перспективы". Лидерство по этому направлению в мире держат Китай и США, а в Европе — Германия. На четвертом месте находится Польша.

При этом и Германия и Польша вынуждены закупать необработанную древесину на Украине, которая имеет весьма внушительные запасы леса в Карпатах и Полесье. Таким образом, заключает Кийко, Киев "добровольно отдает свою долю на рынке".

"Украина создает комфортную среду для европейских компаний, но при этом сама деиндустриализуется и по своей воле превращается в сырьевой придаток Запада", — уверен украинский политолог Андрей Золотарев.

Древесину можно, курицу нельзя

Бывший глава правительства Украины Сергей Арбузов рассказал РИА Новости, что "вместе целлюлозно-бумажная, деревообрабатывающая и мебельная промышленность Украины по итогам 2016 года дали стране продукции на два с лишним миллиарда долларов". Но, по его словам, в эту сумму входят и налоги, и аренда предприятий, и зарплата работников.

По мнению Арбузова, "если правительство Владимира Гройсмана и Верховная рада поддадутся шантажу ЕС, это будет свидетельствовать об очередной сдаче интересов страны, интересов простых людей".

Тут стоит вспомнить нашумевшее заявление владельца крупнейшего на Украине агрохолдинга "Наша ряба" Юрия Косюка: "Я думаю, что мы обмануты. Для экспорта продовольственных товаров из Украины установлены катастрофически большие ограничения или квотирования. Чтобы вы понимали: Украина производит один миллион двести тысяч тонн куриного мяса в год. При этом Европа дала Украине беспошлинную квоту — 16 тысяч тонн".

РИА Новости Косюк рассказал, что он "всегда был ярым сторонником свободной торговли с Европой. Но сегодня, когда зона свободной торговли с ЕС наконец заработала, разочаровался".

"Никакого открытия рынков не произошло, — утверждает Косюк. — Знаете, в колесах есть такой механизм, называется "ниппель". В одну сторону пропускает, в другую сторону — нет. Такая примерно ситуация сейчас у нас с европейскими рынками. Европа говорит о Зоне свободной торговли с Украиной, и одновременно подписана куча исключений и ограничений для экспорта украинских товаров".

Таким образом, Европа вынуждает Украину, с одной стороны, продавать сырье, а с другой стороны — перекрывает путь на свои рынки для тех товаров, которые могут составить конкуренцию для европейских аналогов.

За что ЕС шантажирует Украину

Совершенно очевидно, что заявления вице-премьера Климпуш-Цинцадзе и посла ЕС Мингарелли были заранее согласованы и синхронизированы.

"С моей точки зрения, заявление Мингарелли обнажает суть европейской политики по отношению к Украине. Посол ЕС на Украине просто шантажирует правительство", — утверждает Арбузов.

© AFP 2017 / John Thys Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе © AFP 2017 / John Thys Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе

Размышляя о причинах этого шантажа, Арбузов утверждает, что "если говорить в более широком плане, то именно нежелание нашего домайданного правительства делать простой народ заложником исключительных интересов европейских промышленных, финансовых и экономических кругов и обернулось государственным переворотом, организованным на деньги Запада. И теперь таким вот опосредованным образом эти деньги нынешняя власть "возвращает" европейцам, уничтожая собственное производство".