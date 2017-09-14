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Почему дешевые украинцы — "второй сорт ЕС", а дорогие афганцы — первый

13:4814.09.2017
(обновлено: 14:04 14.09.2017)
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© AP Photo / Markus SchreiberМигрант из Афганистана в Берлине. 2015 годМигрант из Афганистана в Берлине. 2015 год
© AP Photo / Markus Schreiber

Виктор Мараховский

Как сообщает германский Sputnik, расходы на депортацию нелегалов из Афганистана, обязанных покинуть страну, могут составить около 202 миллионов евро.

Беженцы с Ближнего Востока на железнодорожном вокзале в Мюнхене. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Строителев
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Германия приостановила депортацию нелегальных беженцев в Афганистан до июля
Цифра высчитана приблизительно — исходя из суммы, потраченной на депортацию партии в 26 афганцев по маршруту Франкфурт-на-Майне — историческая родина. В начале года данную группу вывезли с участием "79 полицейских, переводчика, нескольких врачей и сотрудника пограничной охраны". Плюс самолет, на котором были отправлены домой "туристы", был застрахован по всем правилам, поскольку лететь ему пришлось над так называемыми опасными районами.

Все это обошлось в 350 тысяч евро. Если умножить данную сумму на 15 тысяч афганцев, чье пребывание в Германской Федеративной Республике признано необоснованным, то получается как раз примерно 200 миллионов. Для сравнения — эта сумма равна примерно 12% официальной доходной части бюджета Исламской Республики Афганистан (1,9 миллиарда долларов).

© AP Photo / Massoud HossainiБеженцы из Афганистана, депортированные из Германии, в аэропорту Кабула. 2016 год
© AP Photo / Massoud Hossaini
Беженцы из Афганистана, депортированные из Германии, в аэропорту Кабула. 2016 год

Выглядит сюрреалистично, но это еще далеко не все.

Сотрудники правоохранительных органов Германии. Архивное фото
© AFP 2017 / dpa/ Julian Stratenschulte
Полиция Германии отпустила подозреваемого в подготовке теракта сирийца
Депортируют из Германии в Афганистан не все 15 тысяч нелегалов, а в основном лишь совершивших доказанные преступления. Так, на минувшей неделе в Кабул вернулись восемь афганцев, из которых трое, по словам главы МВД Баварии, были осуждены в его федеральной земле: один — за тяжкие телесные и двое — за изнасилования.

То есть в итоге получается такой евротур: некто из Афганистана отправляется тайными тропами в Германию, страну высоких социальных стандартов и впечатляющей бюрократии. Там он подает заявление на убежище и получает средства к существованию. Куролесит в свое удовольствие — и, если ему не повезет и он попадется на криминале, то будет сурово наказан — возвращен домой в сопровождении врача и охраны.

Тут стоит отметить, что и это еще не весь сюрреализм. Потому что Германия, как мы помним, страна высоких социальных стандартов и большого гуманизма.

И официально в Германии Афганистан не считается так называемым безопасным местом исхода. То есть возвращение каждого мигранта туда в автоматическом порядке сталкивается с моральной недопустимостью вернуть бедного путешественника в пекло опасной родины (после каждого крупного теракта, а с этим в сегодняшнем Афганистане все в порядке, левые в Германии подымают шум, и государство приостанавливает процесс депортации).

© AFP 2017 / Wakil Kohsar Депортированный из Германии житель Афганистана в аэропорту Кабула. 13 сентября 2017
© AFP 2017 / Wakil Kohsar
Депортированный из Германии житель Афганистана в аэропорту Кабула. 13 сентября 2017

При этом общее число соискателей немецкого ВНЖ из Афганистана растет (их сейчас свыше 250 тысяч). И количество тех, кого положено выставить, но пока еще не выставили,  растет тоже: в прошлом году речь шла, во всяком случае, о необходимости депортировать лишь 12 тысяч человек.

Мигранты покидают территорию Ливии. 5 марта 2017 года
© AP Photo / Santi Palacios
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Итого: депортация одного афганского нелегала в опасную его страну стоит около 13,5 тысячи евро, то есть она дорога, чудовищно забюрократизирована и в целом крайне сложна.

И поэтому получается по-своему потрясающий "европейский парадокс".

Чем более криминогенное, диковатое и неинтегрируемое сообщество представляют собой просочившиеся в Западную Европу нелегалы — тем больше у них шансов в Западной Европе закрепиться.

И есть цифры, иллюстрирующие это с похвальной наглядностью: в 2015 году из Германии было депортировано в общей сложности около 20 тысяч душ. Из них (внимание) три четверти составили искатели убежища из Сербии, Албании, Черногории, Македонии, Боснии и Герцеговины.

© AP Photo / Nicolas Armer/dpa Беженцы проходят через депортационный центр в Бамберге, Германия. 2015 год
© AP Photo / Nicolas Armer/dpa
Беженцы проходят через депортационный центр в Бамберге, Германия. 2015 год

То есть с высылкой представителей стран, изо всех сил стремящихся евроинтегрироваться, проблем у "старой Европы" практически не возникает. Чисто бюрократически их выгонять можно, недалеко и легко.

Иными словами, мы наблюдаем впечатляющий "отрицательный фильтр", возникший чисто на стыке официозного гуманизма и официальных процедур. И этот фильтр и есть ответ на вопрос, искренне мучающий многих (см. ниже).

Папа римский Франциск выпускает голубя в Халдейской католическаой церкви в Грузии
© AP Photo / Alessandra Tarantino
"Национальный фронт" ссорится с Папой Римским: нужны ли Европе еще мигранты
Почему Западная Европа, раз у нее демографические проблемы, куда охотнее принимает "проблемных" культурно и религиозно чуждых "понаехавших", нежели жителей постсоциалистических территорий, готовых, в принципе, и интегрироваться, и трудиться, и ассимилироваться, и вообще раствориться — только б зацепиться?

Да именно потому, что они недостаточно проблемны по сравнению с "парнями из преисподней". И поэтому украинцев в Германии (официально проживающих) в разы меньше, чем афганцев.

…Впрочем, это не значит, что жителям некогда социалистических, а ныне стремящихся в Евросоюз (или уже попавших туда) республик в нынешней структуре евроинтеграции совсем ничего не светит. Практически ежегодно вспыхивают то маленькие, то большие скандалы с "рабами" из Восточной Европы, которых привозят в Западную собственные же земляки и сдают оптом в аренду приличным местным работодателям.

Девочка в очереди за гуманитарной помощью. Архивное фото
© РИА Новости / Дэн Леви
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Почти четверть задержанных в Чехии в 2016 году нелегалов - граждане Украины
На днях, например, в британском городке Дерби были освобождены десять невольников из Латвии, у которых отобрали документы и зарплатные карточки и заставляли работать на кого-то вполне пристойного (судя по всему — через фирму-посредника в качестве формального работодателя, то есть через "промакашку").

…Это все, возможно, выглядит слишком глупо — и поэтому порождает в самой Европе и у нас тонны конспирологии на тему "планомерного заговора по замене белого христианского населения ЕС на понаехавших".

Но, согласно "бритве Хэнлона", никогда не стоит приписывать злому умыслу то, что можно объяснить простой глупостью.

 

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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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89617610898
Всё таки какие немцы умницы!
15:09
14.09.2017
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bbask
Жила Европа спокойно и тихо, и. нажала себе проблем. Теперь за ошибки придется платить, ничего не поделаешь.
14:29
14.09.2017
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