Почему дешевые украинцы — "второй сорт ЕС", а дорогие афганцы — первый

Виктор Мараховский
Как сообщает германский Sputnik, расходы на депортацию нелегалов из Афганистана, обязанных покинуть страну, могут составить около 202 миллионов евро.
Все это обошлось в 350 тысяч евро. Если умножить данную сумму на 15 тысяч афганцев, чье пребывание в Германской Федеративной Республике признано необоснованным, то получается как раз примерно 200 миллионов. Для сравнения — эта сумма равна примерно 12% официальной доходной части бюджета Исламской Республики Афганистан (1,9 миллиарда долларов).
Выглядит сюрреалистично, но это еще далеко не все.
То есть в итоге получается такой евротур: некто из Афганистана отправляется тайными тропами в Германию, страну высоких социальных стандартов и впечатляющей бюрократии. Там он подает заявление на убежище и получает средства к существованию. Куролесит в свое удовольствие — и, если ему не повезет и он попадется на криминале, то будет сурово наказан — возвращен домой в сопровождении врача и охраны.
Тут стоит отметить, что и это еще не весь сюрреализм. Потому что Германия, как мы помним, страна высоких социальных стандартов и большого гуманизма.
И официально в Германии Афганистан не считается так называемым безопасным местом исхода. То есть возвращение каждого мигранта туда в автоматическом порядке сталкивается с моральной недопустимостью вернуть бедного путешественника в пекло опасной родины (после каждого крупного теракта, а с этим в сегодняшнем Афганистане все в порядке, левые в Германии подымают шум, и государство приостанавливает процесс депортации).
При этом общее число соискателей немецкого ВНЖ из Афганистана растет (их сейчас свыше 250 тысяч). И количество тех, кого положено выставить, но пока еще не выставили, растет тоже: в прошлом году речь шла, во всяком случае, о необходимости депортировать лишь 12 тысяч человек.
Итого: депортация одного афганского нелегала в опасную его страну стоит около 13,5 тысячи евро, то есть она дорога, чудовищно забюрократизирована и в целом крайне сложна.
И поэтому получается по-своему потрясающий "европейский парадокс".
Чем более криминогенное, диковатое и неинтегрируемое сообщество представляют собой просочившиеся в Западную Европу нелегалы — тем больше у них шансов в Западной Европе закрепиться.
И есть цифры, иллюстрирующие это с похвальной наглядностью: в 2015 году из Германии было депортировано в общей сложности около 20 тысяч душ. Из них (внимание) три четверти составили искатели убежища из Сербии, Албании, Черногории, Македонии, Боснии и Герцеговины.
То есть с высылкой представителей стран, изо всех сил стремящихся евроинтегрироваться, проблем у "старой Европы" практически не возникает. Чисто бюрократически их выгонять можно, недалеко и легко.
Иными словами, мы наблюдаем впечатляющий "отрицательный фильтр", возникший чисто на стыке официозного гуманизма и официальных процедур. И этот фильтр и есть ответ на вопрос, искренне мучающий многих (см. ниже).
Да именно потому, что они недостаточно проблемны по сравнению с "парнями из преисподней". И поэтому украинцев в Германии (официально проживающих) в разы меньше, чем афганцев.
…Впрочем, это не значит, что жителям некогда социалистических, а ныне стремящихся в Евросоюз (или уже попавших туда) республик в нынешней структуре евроинтеграции совсем ничего не светит. Практически ежегодно вспыхивают то маленькие, то большие скандалы с "рабами" из Восточной Европы, которых привозят в Западную собственные же земляки и сдают оптом в аренду приличным местным работодателям.
…Это все, возможно, выглядит слишком глупо — и поэтому порождает в самой Европе и у нас тонны конспирологии на тему "планомерного заговора по замене белого христианского населения ЕС на понаехавших".
Но, согласно "бритве Хэнлона", никогда не стоит приписывать злому умыслу то, что можно объяснить простой глупостью.