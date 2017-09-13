Киев платит дважды: как Украина встречала корабль с углем из США

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Сегодня ночью в порт Южный, расположенный примерно в тридцати километрах от Одессы, американский сухогруз Ocean Ambitious доставил 62 тысячи тонн угля из США. Его стоимость в два раза выше, чем у угля из Донбасса, а еще он на четверть дороже того, который Украина получала из России.

Горячий привет из США

"Надо отметить, что этот контракт является важным с точки зрения развития украинско-американских торговых отношений, и, прежде всего, он является еще одним шагом на пути диверсификации поставок энергетических ресурсов. Украина получает доступ к надежному и прозрачному источнику поставок угля из США", — заявил после выхода сухогруза из Балтимора посол Украины в Штатах Валерий Чалый.

А вот встречал корабль, хотя и виртуально, президент Украины Петр Порошенко. "Приветствую первый американский уголь в Украине, поставленный в соответствии с моими договоренностями с президентом Трампом", — радостно написал он у себя на странице на Facebook.

Накануне прибытия судна из США в порт Южный беседую с жителями Одессы.

"Да, с горячей водой в городе совсем плохо. Дают по графику, с перерывами, и это в холодное время года, — рассказывает маркетолог Юрий Вишневецкий. — Нынешним летом почти все время сидели без горячей воды. В принципе люди уже к этому привыкли, устанавливают бойлеры, греют воду в них. Но это, с другой стороны, резко увеличивает расходы на электроэнергию".

В среднем, как рассказали мне в Одессе, а потом подтвердили и в Киеве (где, например, в районе Троещины практически все лето не было горячей воды), средняя стоимость коммунальных услуг за двухкомнатную квартиру составляет 2800 гривен в месяц. Это при 3200 гривнах минимальной зарплаты, установленной кабинетом министров. По большому счету, многие на Украине вынуждены выбирать между оплатой коммуналки и покупкой еды и медикаментов.

При этом цена за горячее водоснабжение и отопление была установлена в прошлом году, когда уголь поступал из Донбасса, а потом из России.

"Для нас прибытие "американца" с углем, может быть, единственное спасение будущей зимой. Вот до чего нас довели! Раньше-то мы с Украины сами уголь поставляли за границу, а теперь покупаем за тридевять земель", — сетует Георгий, еще один одессит.

Политический налог для населения

"Этот уголь примерно в полтора раза дороже того, который можно купить у России и приблизительно в два раза дороже того, который можно купить в Донбассе. Ясно, что это основание для уголовного преследования тех, кто заключил этот контракт, — начиная от президента Порошенко и заканчивая всеми, кто ставил подписи", — говорит директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Немного сравнительной арифметики: уголь из Донбасса стоил Киеву примерно 45-50 долларов за тонну, российский уголь — 80 долларов, американцам Украина будет платить 117 долларов за тонну.

"Конечной целью поднятия цен была не модернизация отечественных тепловых станций, а простое создание дополнительных финансовых потоков, которые можно направить в правильном для себя русле", — уверен руководитель "Киевской региональной энергетической ассоциации", Александр Трохимец.

Иными словами, в повышении цен главным для украинской власти является не экономическая целесообразность, а своеобразный политический налог, который вынуждено платить население.

"Дональд Трамп — в первую очередь бизнесмен, и поэтому даже в политике он подходит к решению многих проблем именно с позиций бизнеса, — говорит известный украинский политолог Кость Бондаренко. — Вот он и заставляет всех партнеров США что-то платить за покровительство. Например, ряд европейских стран он обязал вносить большие суммы за их членство в НАТО. А Украина расплачивается за американское покровительство покупкой дорогостоящего угля".

Вот и получается, что шахтеры Пенсильвании пожинают плоды антироссийской политики Порошенко — в виде зарплат и прибыли, полученной от продажи угля, который сегодня поступил в порт Южный.