Киев платит дважды: как Украина встречала корабль с углем из США

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости
Сегодня ночью в порт Южный, расположенный примерно в тридцати километрах от Одессы, американский сухогруз Ocean Ambitious доставил 62 тысячи тонн угля из США. Его стоимость в два раза выше, чем у угля из Донбасса, а еще он на четверть дороже того, который Украина получала из России.
Горячий привет из США
А вот встречал корабль, хотя и виртуально, президент Украины Петр Порошенко. "Приветствую первый американский уголь в Украине, поставленный в соответствии с моими договоренностями с президентом Трампом", — радостно написал он у себя на странице на Facebook.
Накануне прибытия судна из США в порт Южный беседую с жителями Одессы.
"Да, с горячей водой в городе совсем плохо. Дают по графику, с перерывами, и это в холодное время года, — рассказывает маркетолог Юрий Вишневецкий. — Нынешним летом почти все время сидели без горячей воды. В принципе люди уже к этому привыкли, устанавливают бойлеры, греют воду в них. Но это, с другой стороны, резко увеличивает расходы на электроэнергию".
При этом цена за горячее водоснабжение и отопление была установлена в прошлом году, когда уголь поступал из Донбасса, а потом из России.
"Для нас прибытие "американца" с углем, может быть, единственное спасение будущей зимой. Вот до чего нас довели! Раньше-то мы с Украины сами уголь поставляли за границу, а теперь покупаем за тридевять земель", — сетует Георгий, еще один одессит.
Политический налог для населения
Немного сравнительной арифметики: уголь из Донбасса стоил Киеву примерно 45-50 долларов за тонну, российский уголь — 80 долларов, американцам Украина будет платить 117 долларов за тонну.
"Конечной целью поднятия цен была не модернизация отечественных тепловых станций, а простое создание дополнительных финансовых потоков, которые можно направить в правильном для себя русле", — уверен руководитель "Киевской региональной энергетической ассоциации", Александр Трохимец.
Иными словами, в повышении цен главным для украинской власти является не экономическая целесообразность, а своеобразный политический налог, который вынуждено платить население.
Вот и получается, что шахтеры Пенсильвании пожинают плоды антироссийской политики Порошенко — в виде зарплат и прибыли, полученной от продажи угля, который сегодня поступил в порт Южный.