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"Мозг Трампа" — Китаю: мы заставим вас Америку любить. Но не знаем как

18:1813.09.2017
(обновлено: 18:37 13.09.2017)
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© AP Photo / Andrew HarnikСоветник президента США Стивен Бэннон. Февраль 2017Советник президента США Стивен Бэннон. Февраль 2017
© AP Photo / Andrew Harnik

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Уволившись с поста старшего советника президента США по политическим и стратегическим вопросам, Стивен Бэннон приехал в Гонконг (Китай) и раскрыл там все секреты будущей стратегии Дональда Трампа в отношении Пекина. Стратегия получается такая: Америка собирается склонить Китай к любви в принудительном порядке. У юстиции любой страны есть определение для подобной "любви" (и тюремные сроки за нее). Но в глобальной политике со сроками и прочими наказаниями есть проблема. Особенно если речь идет о США.

Вырезают бьющееся сердце

Бэннон остается очень крупной фигурой в сегодняшнем мире, даже уйдя в отставку. Вернулся он на прежнюю работу, на пост главы медиагруппы Breitbart News, то есть стал лицом неофициальным, но ведь все знают и помнят, что это он был главным стратегом предвыборной кампании Трампа — по сути, приведя его к власти. Еще его называют идеологом, "комиссаром трампизма", даже "мозгом Трампа". Как и сам Дональд, Бэннон очень условно относится к Республиканской партии: он скорее считается идейным лидером "альтернативной правой силы", которая имеет все шансы перехватить у республиканцев влияние примерно на половину избирателей страны.

© AFP 2017 / Saul LoebСтивен Бэннон и Дональд Трамп. Апрель 2017
© AFP 2017 / Saul Loeb
Стивен Бэннон и Дональд Трамп. Апрель 2017

То есть в какой-то степени потрясший весь мир феномен Трампа, да что там, сам по себе Трамп — это и есть Стивен Бэннон. Его, как и почти всю первоначальную команду Трампа, вытеснили из Белого дома, но мы еще посмотрим, кто на самом деле победит в США.

При этом в стране размером с Америку внутренняя политика неотделима от внешней. И в том, что касается Китая, Бэннон показал уже знакомый по российской политике новой администрации феномен: "другая" (республиканская, правая) Америка не имеет понятия, как быть с Китаем, точно так же, как и Америка демократов.

Логотип БРИКС 2017
© AFP 2017 / Fred Dufour / Pool 
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Хотя понятие угрозы присутствует в обоих лагерях. Вот что наговорил Бэннон в Гонконге, куда он приехал на форум инвесторов в Азию, а также в интервью местным и американским СМИ. Главное: Китай — основная стратегическая угроза США, поскольку только Китай может превратить США во "второразрядную державу". Через сто лет, заявляет Бэннон, потомки спросят: а что тогдашние американцы сделали, чтобы противостоять Китаю на его пути к доминированию в мире?

Ранее он утверждал, что экономическая война двух держав уже идет и "только один выйдет из нее победителем".

И еще есть подробности. Например, что Китай "вырезает бьющееся сердце американских инноваций" — Бэннон вообще прекрасно говорит и пишет. Насчет инноваций — тема такая присутствует, Китай и правда имеет шанс лидировать в мире не только по объему экономики (что по ряду показателей уже стало фактом), но и по части науки и техники.

Американские военнослужащие в Афганистане. Архивное фото
© Flickr / U.S. Army / Staff Sgt. Jason Epperson
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Надо признать, что "мозг Трампа" в чем-то прав. Главное содержание нынешней эпохи — переход от "американского мира" то ли к китайскому, то ли вообще к азиатскому миру, то ли к "концерту держав". Демократы, пока были у власти, очень даже сознавали этот факт и применяли тактику сдерживания — то есть попросту вредили Китаю где могли, в основном ссоря его с соседями, но также и закладывали всяческие мины внутри китайского общества. То же самое, впрочем, они делали и с Россией. И — без особого результата.

Вопрос сейчас в том, что же такого могут придумать для борьбы с Китаем республиканцы и прочие правые, до чего не додумались демократы.

План из мусорной корзины

Председатель КНР Си Цзиньпин
© AP Photo / Evan Vucci
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Ответ — разочаровывающий. Картина, нарисованная Бэнноном, выглядит следующим образом. В ноябре ожидается визит Дональда Трампа в Китай. В октябре в США опубликуют доклад, называемый чаще всего Section 301 (по одному из множества американских документов о внешней торговле), в котором будет говориться о том, что китайцы воруют в США интеллектуальную собственность, то есть технологии.

© AFP 2017 / Nicholas KammПрезидент США Дональд Трамп во время подписания меморандума об изучении хищения американской интеллектуальной собственности со стороны Китая
© AFP 2017 / Nicholas Kamm
Президент США Дональд Трамп во время подписания меморандума об изучении хищения американской интеллектуальной собственности со стороны Китая

Ну, мы знаем, как они пишут доклады. Про "русское вмешательство в выборы", про спортсменов и допинг, про "применение Дамаском химического оружия против собственного населения". Это всего лишь вопрос литературных способностей, которые, кстати, в последнее время в США заметно снизились.

И вот в ноябре Трамп посмотрит в глаза китайскому лидеру Си Цзиньпину и спросит: что будем делать? На основании доклада мы можем, даже обязаны наложить запретительные тарифы на китайский импорт в США. Нашим компаниям тогда станет невыгодно что-то у вас производить, они вернут производства в Америку и сделают ее снова великой, порадовав моих избирателей — рабочих.

Вы ответите, и нашему бизнесу тоже будет плохо. Вы пострадаете, мы пострадаем. Как будем договариваться?

Нечто подобное произошло в 80-е годы между США и Японией. Рост индустриальной и инновационной мощи японцев начал пугать Америку. Через механизмы "Большой семерки" (и прочие) японцев заставили поднять курс валюты, что подрезало японский экспорт. Вместо реальной экономики пострадавшие увлеклись финансовыми операциями, которые привели страну к краху в 1986-1991 годах. Результат — "потерянное десятилетие", да и до сих пор японцы не могут прийти в себя.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Ле Лыонг Минь во время встречи в штаб-квартире АСЕАН в Джакарте
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Но Япония все-таки особая страна, где американская оккупация с 1945 года как-то и сегодня не рассосалась. Не говоря о том, что принуждение если не к любви, то к самоубийству — это очень по-японски. А вот Китай американцы не оккупировали. Они просто хотят напугать нынешнее пекинское руководство. Которое, кстати, хорошо помнит японский опыт — на эти темы в Китае пишут и проводят конференции.

Из выступления Бэннона в Гонконге следует, что совсем насильственная любовь ему не очень нравится. Он говорит: конфликта можно избежать, если мы будем работать вместе. Мы ведь были союзниками во Второй мировой, мы противостояли СССР в 70-е годы. Дальше Бэннон признается в любви и уважении к Китаю в целом и лично к председателю Си Цзиньпину.

© AFP 2017 / Wang ZhaoФлаги США и Китая
© AFP 2017 / Wang Zhao
Флаги США и Китая

То есть как только Китай перестанет обгонять США и останется лишь второй державой мира, послушной и тихой, то все не просто наладится — это будет настоящая большая любовь. Попробуйте, вдруг вам понравится…

Министры иностранных дел стран АСЕАН на совещании 50-го Регионального форума стран Азии и Юго-Восточной Азии. 5 августа 2017
© REUTERS / Erik De Castro
Почему Китай побеждает Америку в Тихом океане
Эффектная конфронтация в северокорейском стиле — не совсем в китайских традициях. Официальный ответ Трампу, скорее всего, окажется нескандальным и мягким, будут и компромиссы. Но как минимум сегодняшняя реакция китайских аналитиков на высказывания Бэннона такая: скучно, это уже было, не выйдет, свои идеи Бэннон вытаскивает из старой мусорной корзины.

Но в том-то и дело, что новых идей насчет того, как две сверхдержавы будут строить отношения в наступившем новом веке, у Бэннона нет. И у республиканцев нет. А про демократов мы уже говорили.

 

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