"Мозг Трампа" — Китаю: мы заставим вас Америку любить. Но не знаем как

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"
Уволившись с поста старшего советника президента США по политическим и стратегическим вопросам, Стивен Бэннон приехал в Гонконг (Китай) и раскрыл там все секреты будущей стратегии Дональда Трампа в отношении Пекина. Стратегия получается такая: Америка собирается склонить Китай к любви в принудительном порядке. У юстиции любой страны есть определение для подобной "любви" (и тюремные сроки за нее). Но в глобальной политике со сроками и прочими наказаниями есть проблема. Особенно если речь идет о США.
Вырезают бьющееся сердце
Бэннон остается очень крупной фигурой в сегодняшнем мире, даже уйдя в отставку. Вернулся он на прежнюю работу, на пост главы медиагруппы Breitbart News, то есть стал лицом неофициальным, но ведь все знают и помнят, что это он был главным стратегом предвыборной кампании Трампа — по сути, приведя его к власти. Еще его называют идеологом, "комиссаром трампизма", даже "мозгом Трампа". Как и сам Дональд, Бэннон очень условно относится к Республиканской партии: он скорее считается идейным лидером "альтернативной правой силы", которая имеет все шансы перехватить у республиканцев влияние примерно на половину избирателей страны.
То есть в какой-то степени потрясший весь мир феномен Трампа, да что там, сам по себе Трамп — это и есть Стивен Бэннон. Его, как и почти всю первоначальную команду Трампа, вытеснили из Белого дома, но мы еще посмотрим, кто на самом деле победит в США.
При этом в стране размером с Америку внутренняя политика неотделима от внешней. И в том, что касается Китая, Бэннон показал уже знакомый по российской политике новой администрации феномен: "другая" (республиканская, правая) Америка не имеет понятия, как быть с Китаем, точно так же, как и Америка демократов.
Ранее он утверждал, что экономическая война двух держав уже идет и "только один выйдет из нее победителем".
И еще есть подробности. Например, что Китай "вырезает бьющееся сердце американских инноваций" — Бэннон вообще прекрасно говорит и пишет. Насчет инноваций — тема такая присутствует, Китай и правда имеет шанс лидировать в мире не только по объему экономики (что по ряду показателей уже стало фактом), но и по части науки и техники.
Вопрос сейчас в том, что же такого могут придумать для борьбы с Китаем республиканцы и прочие правые, до чего не додумались демократы.
План из мусорной корзины
Ну, мы знаем, как они пишут доклады. Про "русское вмешательство в выборы", про спортсменов и допинг, про "применение Дамаском химического оружия против собственного населения". Это всего лишь вопрос литературных способностей, которые, кстати, в последнее время в США заметно снизились.
И вот в ноябре Трамп посмотрит в глаза китайскому лидеру Си Цзиньпину и спросит: что будем делать? На основании доклада мы можем, даже обязаны наложить запретительные тарифы на китайский импорт в США. Нашим компаниям тогда станет невыгодно что-то у вас производить, они вернут производства в Америку и сделают ее снова великой, порадовав моих избирателей — рабочих.
Вы ответите, и нашему бизнесу тоже будет плохо. Вы пострадаете, мы пострадаем. Как будем договариваться?
Нечто подобное произошло в 80-е годы между США и Японией. Рост индустриальной и инновационной мощи японцев начал пугать Америку. Через механизмы "Большой семерки" (и прочие) японцев заставили поднять курс валюты, что подрезало японский экспорт. Вместо реальной экономики пострадавшие увлеклись финансовыми операциями, которые привели страну к краху в 1986-1991 годах. Результат — "потерянное десятилетие", да и до сих пор японцы не могут прийти в себя.
Из выступления Бэннона в Гонконге следует, что совсем насильственная любовь ему не очень нравится. Он говорит: конфликта можно избежать, если мы будем работать вместе. Мы ведь были союзниками во Второй мировой, мы противостояли СССР в 70-е годы. Дальше Бэннон признается в любви и уважении к Китаю в целом и лично к председателю Си Цзиньпину.
То есть как только Китай перестанет обгонять США и останется лишь второй державой мира, послушной и тихой, то все не просто наладится — это будет настоящая большая любовь. Попробуйте, вдруг вам понравится…реакция китайских аналитиков на высказывания Бэннона такая: скучно, это уже было, не выйдет, свои идеи Бэннон вытаскивает из старой мусорной корзины.
Но в том-то и дело, что новых идей насчет того, как две сверхдержавы будут строить отношения в наступившем новом веке, у Бэннона нет. И у республиканцев нет. А про демократов мы уже говорили.