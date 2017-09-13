Еще 333 раза о злом Путине. Кто мешает "команде Клинтон" красть по-прежнему

Анатолий Вассерман, для РИА Новости



Экс-первая леди, экс-госсекретарь и экс-кандидат от Демократической партии в президенты США Хиллари Клинтон, активно рекламирующая сейчас свою книгу "Что случилось", сообщила, почему российский лидер не дал ей стать президентом.

По ее словам, В. В. Путин — подобно гопнику, сидящему в общественном транспорте широко раздвинув колени с видом "я всегда добиваюсь чего хочу", — имеет к ней личную вендетту.

Ибо он, во-первых, презирает женщин и, во-вторых, как Белый Авторитарный Лидер — терпеть не может тех, кто стоит у него на пути и верит в демократию и верховенство права. "Так что я стала дважды мишенью", — поясняет Клинтон.

В книге, повторяющей тезисы о российском вмешательстве в американские выборы, "превращении Россией информации в оружие" и пр., Клинтон упоминает Россию и ее президента ровно триста тридцать три раза.

© REUTERS / Andrew Kelly Книги Хиллари Клинтон "Что случилось" на прилавке книжного магазина в Нью-Йорке © REUTERS / Andrew Kelly Книги Хиллари Клинтон "Что случилось" на прилавке книжного магазина в Нью-Йорке

По мнению Клинтон, Путина как опасность в течение многих лет поразительно недооценивали — а Буш-младший вообще "заглянул ему в глаза" и увидел в президенте России душу, что было категорической ошибкой.

Что еще любопытно — с промотура книги Клинтон начинает, по общему мнению специалистов, свой "четвертый заход на цель", которой для нее является власть. В книге и интервью Хиллари Клинтон поясняет, что, конечно, кандидатом в президенты более не будет, но это не значит, что она уходит из политики: "Я не покончила с политикой, потому что будущее нации стоит на кону". Из чего следует, что от идеи бороться за контроль американской политики она по-прежнему не отказывается.

…Что по этому поводу хотелось бы отметить.

Начну с тезиса госпожи Клинтон о том, что в действиях нашего президента прослеживается неуважение к женщинам. Насколько я могу судить, человек, уважающий женщин, в принципе не может и не должен уважать Клинтон. Поскольку она своими заявлениями и действиями пытается доказать, что женщины не способны к здравомыслию и разумной жизни, а потому постоянно нуждаются в том, что американцы называют "позитивной дискриминацией" — то есть исключении из общих правил в пользу слабейшего. И тем самым она очень старательно доказывает, что женщины, на ее взгляд, столь слабы, что не могут жить в мире, где играют по единым правилам.

© AP Photo / Seth Wenig Хиллари Клинтон перед автограф-сессией в рамках презентации своей книги "Что случилось" в Нью-Йорке © AP Photo / Seth Wenig Хиллари Клинтон перед автограф-сессией в рамках презентации своей книги "Что случилось" в Нью-Йорке

Поэтому одного то, что президент Российской Федерации, судя по его деятельности, относится к женщинам со всем уважением, коего они безусловно заслуживают, — уже достаточно, чтобы предположить, что госпожу Клинтон ему уважать трудно.

Но дело еще и в том, что никаких оснований для личной мести у нашего президента нет и быть не может. В те времена, когда госпожа Клинтон была первой леди и старательно доказывала, что ее супруг — первый джентльмен, этот самый первый джентльмен вполне уважительно относился, например, к А. А. Собчаку, что неоднократно показывал. И, следовательно, вряд ли имел желание, не говоря уж о возможностях, как-то обозначать неприязнь к ближайшим сотрудникам мэра Санкт-Петербурга. А потом, когда Анатолий Александрович перестал быть мэром, Владимир Владимирович уехал в Москву, встал на сравнительно незаметную должность в Администрации президента и, соответственно, просто ушел из поля зрения президента США. Вернулся же он в это поле зрения уже на такую должность, что выражать какие-то отрицательные чувства к нему было просто неприлично. Ибо любое личное заявление против главы ФСБ было бы воспринято как продолжение застарелых страхов.

В общем, я не могу назвать ни случаев, когда Билл Клинтон выражал бы какое-нибудь отрицательное отношение к Путину, ни причин для этого.

То есть мотивов для вендетты, которая бы восходила к прошлому тысячелетию, у Владимира Владимировича по отношению к госпоже Клинтон быть не могло.

Что касается тысячелетия нынешнего — стоит отметить смешной нюанс. Госпожа Клинтон еще с 2015 года заявляла, что "у Путина нет души". Но если бы она была права, то уж тем более у него не было бы причин для личных эмоций: тут требуется как раз именно душа. А если эмоции есть, то она не права — душа у Путина есть. И будь она частным лицом, то несомненно заслуживала бы иска за клевету, поскольку ее собственные слова ее же и опровергают.

Другое дело, что по одному из американских так называемых "странных законов" заявления, сделанные в ходе предвыборной кампании, в Америке неподсудны — и, следовательно, вся ругань Клинтон-кандидата в адрес Путина осталась таковой.

В общем, Владимир Владимирович мог отнестись к "взаимоисключающим параграфам" Клинтон разве что с сочувствием. Ибо человек, противоречащий себе, доказывает неумение мыслить, а это тяжкая проблема, которая заслуживает сочувствия.

Так что интереснее в новой активности Клинтон другое. Понятно, что она представляет в нынешнем внутриамериканском противостоянии так называемых глобалистов, то есть людей, извлекающих прибыль из того, что мировое производство не только распределено между разными странами, но и возможности каждой страны в рамках этого распределения искусственно ограничены.

Глобалисты — пример, довольно точно соответствующий фразе из одной миниатюры Жванецкого: "Что вы воруете с убытков? Воруйте с прибылей". Не буду вдаваться в экономические тонкости, но В. В. Путин сейчас как раз представляет ту часть мировой политики, которая мешает глобалистам искусственно создавать убытки, чтобы с них воровать.

И во внутриамериканском противостоянии нынешний президент Трамп представляет все же ту сторону: если и желает воровать, то с прибылей. Клинтон проиграла ему именно вследствие того, что пагубность воровства с убытков осознана уже весьма значительной частью самих американских избирателей.

Поэтому она вынуждена прибегать ко все более наглой лжи, в частности — обвинять Трампа в том, что он "работает на русских", и, соответственно, демонизировать самих русских (чтобы не приходилось объяснять, почему если хорошо для русских, то обязательно плохо для американцев).

Прелесть ситуации в том, что действия, направленные на ликвидацию глобализма в его нынешнем понимании, и правда полезны русским — просто потому, что они полезны всем народам без исключения. И отказ от системы "воровства с убытков" означает то, что будут в перспективе повышены прибыли всех народов. Поэтому Трамп, пытаясь работать на американцев, — да, работает и "на русских".

Клинтон же действует против всех, кто хочет работать и зарабатывать.

Это вкратце политэкономическая сущность нынешнего противостояния: все заявления о "личной вендетте" никакого отношения к вендетте не имеют, но к ее личным интересам — имеют, да, потому что в ее собственных интересах максимальное ухудшение дел в стране и мире вообще.

Насколько велик ее шанс совершить четвертый заход в большую политику? По косвенным данным о состоянии здоровья недавней кандидатки в президенты, следующий заход в большую политику она может совершить либо на носилках, либо в духе известного кадра из "Кавказской пленницы": "Где у нас прокурор?" — "В седьмой палате, где раньше Наполеон был".

Но я не сомневаюсь, что те же силы, которые сделали в 2016-м ставку на нее, будут активно добиваться досрочной отставки законно избранного президента. А на следующих выборах постараются сделать ставку если не на саму госпожу Клинтон, то на кого-нибудь столь же отмороженного и лживого. Просто потому, что цель "воровства с убытков" могут отстаивать публично только отмороженные лжецы.