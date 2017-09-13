Еще 333 раза о злом Путине. Кто мешает "команде Клинтон" красть по-прежнему

Анатолий Вассерман, для РИА Новости
Экс-первая леди, экс-госсекретарь и экс-кандидат от Демократической партии в президенты США Хиллари Клинтон, активно рекламирующая сейчас свою книгу "Что случилось", сообщила, почему российский лидер не дал ей стать президентом.
Ибо он, во-первых, презирает женщин и, во-вторых, как Белый Авторитарный Лидер — терпеть не может тех, кто стоит у него на пути и верит в демократию и верховенство права. "Так что я стала дважды мишенью", — поясняет Клинтон.
В книге, повторяющей тезисы о российском вмешательстве в американские выборы, "превращении Россией информации в оружие" и пр., Клинтон упоминает Россию и ее президента ровно триста тридцать три раза.
По мнению Клинтон, Путина как опасность в течение многих лет поразительно недооценивали — а Буш-младший вообще "заглянул ему в глаза" и увидел в президенте России душу, что было категорической ошибкой.
…Что по этому поводу хотелось бы отметить.
Начну с тезиса госпожи Клинтон о том, что в действиях нашего президента прослеживается неуважение к женщинам. Насколько я могу судить, человек, уважающий женщин, в принципе не может и не должен уважать Клинтон. Поскольку она своими заявлениями и действиями пытается доказать, что женщины не способны к здравомыслию и разумной жизни, а потому постоянно нуждаются в том, что американцы называют "позитивной дискриминацией" — то есть исключении из общих правил в пользу слабейшего. И тем самым она очень старательно доказывает, что женщины, на ее взгляд, столь слабы, что не могут жить в мире, где играют по единым правилам.
Поэтому одного то, что президент Российской Федерации, судя по его деятельности, относится к женщинам со всем уважением, коего они безусловно заслуживают, — уже достаточно, чтобы предположить, что госпожу Клинтон ему уважать трудно.
В общем, я не могу назвать ни случаев, когда Билл Клинтон выражал бы какое-нибудь отрицательное отношение к Путину, ни причин для этого.
То есть мотивов для вендетты, которая бы восходила к прошлому тысячелетию, у Владимира Владимировича по отношению к госпоже Клинтон быть не могло.
Что касается тысячелетия нынешнего — стоит отметить смешной нюанс. Госпожа Клинтон еще с 2015 года заявляла, что "у Путина нет души". Но если бы она была права, то уж тем более у него не было бы причин для личных эмоций: тут требуется как раз именно душа. А если эмоции есть, то она не права — душа у Путина есть. И будь она частным лицом, то несомненно заслуживала бы иска за клевету, поскольку ее собственные слова ее же и опровергают.
Другое дело, что по одному из американских так называемых "странных законов" заявления, сделанные в ходе предвыборной кампании, в Америке неподсудны — и, следовательно, вся ругань Клинтон-кандидата в адрес Путина осталась таковой.
Так что интереснее в новой активности Клинтон другое. Понятно, что она представляет в нынешнем внутриамериканском противостоянии так называемых глобалистов, то есть людей, извлекающих прибыль из того, что мировое производство не только распределено между разными странами, но и возможности каждой страны в рамках этого распределения искусственно ограничены.
Глобалисты — пример, довольно точно соответствующий фразе из одной миниатюры Жванецкого: "Что вы воруете с убытков? Воруйте с прибылей". Не буду вдаваться в экономические тонкости, но В. В. Путин сейчас как раз представляет ту часть мировой политики, которая мешает глобалистам искусственно создавать убытки, чтобы с них воровать.
И во внутриамериканском противостоянии нынешний президент Трамп представляет все же ту сторону: если и желает воровать, то с прибылей. Клинтон проиграла ему именно вследствие того, что пагубность воровства с убытков осознана уже весьма значительной частью самих американских избирателей.
Прелесть ситуации в том, что действия, направленные на ликвидацию глобализма в его нынешнем понимании, и правда полезны русским — просто потому, что они полезны всем народам без исключения. И отказ от системы "воровства с убытков" означает то, что будут в перспективе повышены прибыли всех народов. Поэтому Трамп, пытаясь работать на американцев, — да, работает и "на русских".
Клинтон же действует против всех, кто хочет работать и зарабатывать.
Это вкратце политэкономическая сущность нынешнего противостояния: все заявления о "личной вендетте" никакого отношения к вендетте не имеют, но к ее личным интересам — имеют, да, потому что в ее собственных интересах максимальное ухудшение дел в стране и мире вообще.
Но я не сомневаюсь, что те же силы, которые сделали в 2016-м ставку на нее, будут активно добиваться досрочной отставки законно избранного президента. А на следующих выборах постараются сделать ставку если не на саму госпожу Клинтон, то на кого-нибудь столь же отмороженного и лживого. Просто потому, что цель "воровства с убытков" могут отстаивать публично только отмороженные лжецы.