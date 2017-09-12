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Они все сделают сами: долг Украины вырос еще на миллиард долларов

Сюжет:
Ситуация на Украине. Сентябрь 2017 (188)
11:4312.09.2017
(обновлено: 11:48 12.09.2017)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЗдание правительства Украины в КиевеЗдание правительства Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Как сообщило на днях Министерство финансов государства, имеющего в интернете обидное название "территория 404", государственный долг Украины в июле вырос на 1,39 процента, или на 1,05 миллиарда долларов, достигнув новой отметки в 76,06 миллиарда долларов США.

Гривны и доллары, архивное фото
© РИА Новости
Эксперт: "дорожная карта" МВФ для Украины усыпана розами с крупными шипами
Приводим расшифровку публикации украинского министерства финансов с соответствующими цифрами: "государственный и гарантированный государством" долг на конец июля составил 1,971 триллиона гривен. Даже по текущему завышенному курсу 76,06 миллиарда долларов США. Против 1,957 триллиона гривен, что соответствовало 75,01 миллиарда долларов месяцем ранее.

При этом общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 июля составил 1,659 триллиона гривен (64,04 миллиарда долларов) против 1,651 триллиона гривен (63,26 миллиарда долларов) в июне.

Ну, а прямой внешний долг за месяц увеличился на 0,19 миллиарда долларов — до 37,44 миллиарда долларов. Тогда как прямой внутренний долг вырос до 689,42 миллиарда гривен (26,60 миллиарда долларов).

Гарантированный же государством долг (это когда занимают бизнес-структуры, но под прямые гарантии государства, ибо бизнес-структуры данный кредит отдавать заранее не готовы) на 31 июля составил 311,46 миллиарда гривен (12,02 миллиарда долларов).

Цифры, в общем-то, впечатляют.

Ситуация на Украине. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Максименко
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Госдолг Украины превысил отметку в 76 миллиардов долларов
При этом никаких заимствований Украина в текущем месяце не проводила. Во многом из-за того, что уже, в общем, и не дают. Весь этот новый миллиард — "перекурсовка".

Плюс немного процентов набежало.

Напомним, что в прошлом 2016 году общий госдолг Украины увеличился с 65,51 до 70,97 миллиарда долларов. Вот, за первое полугодие еще на "пятерочку" подрос, бывает.

Что особенно любопытно: Украина при этом уже сейчас тратит на обслуживание внешнего долга четыре процента ВВП, что превышает 3,8 миллиарда долларов США ежегодно. Как подсчитали экономисты, на обслуживание долгов идет каждая седьмая гривна, заходящая в украинский бюджет.

Но при этом, как в любой сказке, — самое интересное впереди (в европейских сказках всегда так — чем дальше, тем страшнее).

Денежные купюры США и Украины
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Эксперт о госдолге Украины: это замкнутый круг
В следующем году прекращаются отсрочки по выплатам. И если в текущем году Украина должна будет выплатить "всего" (проценты плюс текущее погашение) 240,9 миллиарда гривен, или порядка девяти с небольшим миллиардов вечнозеленых американских долларов, в зависимости от курса, то уже в следующем данная сумма весьма изрядно возрастет.

Приблизительно вдвое.

© РИА Новости / Александр ДемьянчукПерейти в фотобанкУкраинские гривны
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Украинские гривны

И "русские" три миллиарда долларов, по которым, проиграв дело, Киев подал в Высокий суд Лондона апелляцию (решение будет в начале 2018 года), — на этом фоне выглядят в общем-то сущими мелочами, на них при таком богатстве и внимания-то обращать не стоит.

Эксперты сейчас спорят только об одном: когда именно наступит пора расплачиваться "за девочек и банкет". Оптимисты из украинского Concorde Capital полагают, что независимая держава продержится до 2019, когда наступит "пик выплат" по кредитам частным фондам. Пессимисты — что "все грохнется, не успеем опомниться" уже в текущем году.

Причина всего этого весьма и весьма банальна, и она отнюдь не в "злокозненности врагов Украины" и "слабой помощи от друзей". Все происходит естественным путем.

Просто как-то предельно наивно, убивая свою экономику даже не отдельными предприятиями, а целыми отраслями, рассчитывать на то, что у тебя появятся новые доходные статьи в бюджете.

Активисты с украинским флагом на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
Минфин Украины надеется, что помощь МВФ стране больше не понадобится
И как бы ты ни ужимал расходы, в первую очередь грабя свое собственное население (а то, что происходит сейчас в украинской "социалке" — медицине, образовании, безопасности и так далее и тем более в "коммуналке", — это самый настоящий грабеж), если ты не сумеешь при этом увеличить или хотя бы сохранить доходную часть бюджета — то это все равно ни о чем.

Обычная математика. Так что тут никого не надо ни "завоевывать", ни даже "принуждать к миру": все рассосется само, это только вопрос времени.

Понимают ли это в Киеве?

Да, конечно. Понимают.

Именно поэтому и возрастает агрессивность антироссийской риторики, потому как единственный более-менее понятный и внятный выход из этой ситуации — это только форс-мажор.

Например, тупо война. Но уже не на уровне сугубо региональном, как сейчас в Донбассе: пламя должно полыхнуть как можно выше, поэтому бензина явно решено не жалеть. А лучше всего, если правдами-неправдами в нее удастся втянуть и нашу страну.

© РИА Новости / Дэн ЛевиПерейти в фотобанкПострадавший в результате обстрела на автобусной станции в городе Донецке
© РИА Новости / Дэн Леви
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Пострадавший в результате обстрела на автобусной станции в городе Донецке

Понимают ли это в Москве?

Да, тем более понимают. И с самого начала, думаю, понимали. Поэтому Россия и направила председателю Совета Безопасности ООН Текеде Алему и генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутеррешу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения в Донбассе. Это просто одна из вынужденных логичных мер в сложившейся ситуации.

Просто потому что киевский режим должен умереть естественной смертью и без нашей помощи, как бы красиво ни смотрелись русские танки на Крещатике.

Президент Украины Петр Порошенко и глава МВФ Кристин Лагард во время встречи. 20 июня 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/ Николай Лазаренко
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Мнение: МВФ уже больше не нужно "направлять" Украину
Потому что, даже не говоря о "политических последствиях", нужно помнить, что победителю придется отдавать накопленные Украиной долги. Не говоря уж о многомиллиардных инвестициях в восстановление даже не экономики, а базовой инфраструктуры. Да еще и "брать на кошт" изрядно десоциализированное население, среди которого многие частично разучились работать, зато способны очень весело, очень громко и достаточно высоко скакать.

У нас и без этого проблем хватает: Дальний Восток с Восточной Сибирью, здравоохранение, образование, "социалка". Так что "сама-сама-сама".

Пусть для начала хотя бы случится дефолт и обнулятся долги.

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