"Свой Нобель": мягкая китайская сила

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

В Пекине вручили награды и премию по миллиону долларов трем ученым, двигающим мир в завтрашний день, так эта штука и называется — "премия науки будущего". Возникает много вопросов: почему такое происходит именно с Китаем, как они там (общество, власть) это делают. Да и ответы из прошлого тоже возникают, стоит только посмотреть на великие научные эпохи что в СССР, что в США.

Да, политика. Да, пропаганда.

Есть небольшая трудность: если человек — закоренелый гуманитарий, то ему очень трудно понять, чего достиг, например, один из лауреатов нынешней награды Пань Цзяньвэй. Он руководит разработками первого в мире квантового спутника, но это что такое? Или биофизик Ши Игун, который работает в области рентгеновской кристаллографии белков. Вот сейчас где-то сидит специалист и смеется: даже эти простые слова автор не смог перевести, а читатель понять.

Третий лауреат, Сюй Чэньян, занят математикой и компьютерами — тут хоть что-то можно представить.

Хотя, если разбираться с квантовыми спутниками (если они так называются), то речь о полностью защищенных каналах передачи информации из космоса и, видимо, не только оттуда. То есть такие данные нельзя перехватить. И это, бесспорно, военная технология. При том, что не впервые военные изобретения оказываются весьма полезными для мирной жизни (вот хотя бы сеть Интернет — ее сначала предназначали вовсе не для мирных жителей).

И еще: это политика и пропаганда. Читаем материал из "Глобал таймс", международной китайской публикации: страна "добилась серии достижений в науке и технологии за последний месяц", она "ускорила шаг на пути к превращению в ведущую научно-техническую державу мира к середине столетия". Что-то знакомое.

Во-первых, "догнать и перегнать" (все ту же Америку по научной части). Во-вторых, Китай вышел на финишную прямую к очередному партийному съезду, который, если коротко, должен представить стране и миру образ желаемого будущего. Цель движения. Вот и наука, как и прочие отрасли, спешит представить к съезду всяческие достижения.

© AP Photo / Andy Wong Портрет Мао Цзэдуну на площади Тяньаньмэнь в Пекине в рамках подготовки к съеду Коммунистической партии Китая. 1 сентября 2017 © AP Photo / Andy Wong Портрет Мао Цзэдуну на площади Тяньаньмэнь в Пекине в рамках подготовки к съеду Коммунистической партии Китая. 1 сентября 2017

А кстати, это что, плохо, если достижения есть?

И не только в упомянутых трех отраслях. Давайте признаем очевидное: если еще лет 10 назад считалось, что мировой научно-технический лидер — это США и еще пара западных стран, то сегодня как минимум никто не удивляется словосочетанию "Китай" и "мировое научное лидерство".

Понятно, что есть разные методы определения лидерства: в зарегистрированных патентах, в деньгах (от внедрения новых технологий), есть еще сомнительный способ делать это по числу цитирований в научных публикациях. Но в целом картина очевидная. Если сегодня делать ставки на то, кто будет лидировать по части науки в следующей эпохе, то Китай оказывается фаворитом.

Помнится, несколько лет назад были модны разговоры об "инновационном партнерстве" России и Запада. Никто, конечно, и сегодня не против такового (с нашей стороны, по крайней мере). Но вся эта история учит тому, что партнеров выбирать надо уметь.

Ученый — это модно

Но давайте все же посмотрим, как они это делают. Деньги имеют значение. Вспомним, как несколько лет назад обратно в Китай потянулись бывшие эмигранты, выучившиеся в США и затем обнаружившие, что дома им дают большую лабораторию и полную свободу, о чем в Америке и мечтать было невозможно.

Но есть и еще что-то. Это общая атмосфера восхищения учеными и их достижениями. Она нам знакома, такая атмосфера. Не только Россия-СССР, а и Америка с Европой переживали эпоху великих ожиданий от новых технологий, когда ученый был героем. Эпоха протянулась с конца XIX века (вспомним хотя бы книги Жюля Верна) и начала выдыхаться примерно в 1970-х годах.

Вспомним, кого считала героями широкая публика в СССР до Второй мировой и после нее. Летчиков, конечно, полярных исследователей, некоторых кинозвезд или артистов, а также ученых, ведущих нас в прекрасное будущее. Им давали премии (да, премии означали и немалые деньги), их имена были в газетах так же, как сейчас мы видим это в китайских СМИ. Посмотрите на то, кто и кого считает героем или "героем" сегодня, и вы увидите разницу.

Кстати, в США было нечто похожее. Наука была модной. А дальше модной стала идея вывода производств в Азию и прочие страны, в Китай прежде всего. Креативные люди Запада должны были объяснять китайцам, что и как им производить, а те должны были работать руками. И вот что получилось. Видимо, нельзя так резко отрывать технические науки от производств, они уходят вслед за "реальной экономикой".

Атмосфера восхищения наукой, учеными, образованными людьми в целом — часть китайской культуры. Сегодня эта атмосфера поддерживается властью вполне открыто и сознательно. В любом серьезном СМИ есть ежедневный большой раздел о науке и технике, где можно прочитать и о том, как в США ученый из Хьюстона по фамилии Юй (да, соотечественник) изобрел "резиновую электронику" — растягивающиеся и мягкие транзисторы, проводники данных. Или как вполне свои китайцы из Сычуани придумали метод генетического воздействия на саранчу, в результате которого она теряет способность сбиваться в стаи. Различные премии героям — тоже общенациональное событие перед съездами или после таковых. Ну а как китайцы воссоздали прекрасную систему образования, без которой о вершинах науки мечтать нельзя, — отдельный и долгий разговор.

Заметим, что финансирует "премию науки будущего" вовсе не государство, а несколько крупнейших корпораций. Это среди прочего поднимает их престиж и курс акций.

А теперь насчет "догнать и перегнать". Сейчас не та эпоха, когда можно надеяться создать в мире несколько закрытых крепостей, в каждой из которых ученые изобретают что-то уникальное в секрете от конкурентов. Вот и жюри той самой премии включает иностранцев. В том числе американцев по фамилии Ван, Ли и Ло (опять же соотечественники), но также и американцев по фамилии Уайтс (муж и жена из Принстона). Да, китайцы хотят добиться лидерства в открытой и конкурирующей мировой науке. И, как видим, у них это получается.

Науке полезна открытость. Напомним, что Китай предлагал инновационное партнерство и на саммите G20 в Ханчжоу в прошлом году, и в рамках проекта "Пояс и путь", так же как и в БРИКС в этом году. Более того, такие программы приняты и работают. Это тоже лидерство, и не в меньшей степени, чем "чисто китайские" прорывы в будущее.