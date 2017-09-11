Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости
Очаков — небольшой степной украинский город на берегу черноморской бухты. Он почти опустел. Примерно половина населения уехала в поисках заработков: кто в соседнюю Одессу, кто в Россию, кто в дальнее зарубежье.
Местных жителей это не радует. В городе у них ни зарплаты, ни работы, ни перспектив. И американцы этого не изменят.
Разведывательная "начинка" из США
С высокого берега открывается вид на унылый военно-морской пейзаж: у причала пришвартовано несколько морских катеров, один боевой корабль, буксир, баржи. Все это некрашеное, поржавевшее, весьма запущенное и, откровенно говоря, даже толком не охраняемое и есть нынешний военный флот Украины.
Здесь Военно-морские силы США собираются построить базу. Подготовительные работы уже идут, и ведут их ни шатко и ни валко украинцы. Строго говоря, возводить будут все-таки не базу ВМС США, а оперативный центр ВМС Украины, ремонтную мастерскую для катеров и контрольно-пропускные пункты по периметру охраны самой базы.
Как утверждают наши собеседники, причастные к строительству, США бесплатно поставят Украине два своих катера серии "Aйдендс", а еще, предположительно, два или три Киев приобретет по тому же договору самостоятельно.
Всю "начинку" для оперативного центра привезут из США. Скорее всего — и это хорошо понимают и в Киеве, и в Очакове — эта "начинка" будет иметь вполне определенный разведывательный характер, то есть предназначаться для слежения за кораблями Черноморского флота Военно-морских сил России.
"Оборудование спилили и продали"
Выбор места дислокации Военно-морского флота Украины с базированием здесь командно-оперативного центра, который построят и оснастят американцы, неслучаен.
Здесь расквартированы 73-й центр сил специального назначения и дивизион 406-й артиллерийской группы Вооруженных сил Украины, территория частей которых обнесена ржавой колючей проволокой явно еще советского производства. И военнослужащие этих частей встречаются повсеместно в Очакове — и в магазинах, и в кафе, и на улицах.
А вот американцев нет, во всяком случае, я не видел ни одного. Хотя это не означает, что их не было раньше или не будет впредь.
Причина, по которой ВМС США проявляют столь пристальное внимание к Очакову, — его стратегически важное расположение. С одной стороны — близость к Крыму и базе Черноморского флота России, с другой — удобная бухта, надежно защищенная с моря.
А потом с горечью добавляет: "При Союзе у нас тут даже военный аэродром был, МИГи и "Сухие" базировались. А потом не стало Союза — не стало и военно-морских воздушных сил. А плиты бетонного покрытия с аэродрома украли. Ничего не осталось".
"Обаме здесь кофе не нальют"
Американцев в городе не слишком жалуют. В поисках контактов захожу в местное кафе-магазин. У белой стены, исписанной посетителями, несколько столиков и стульев. Двое военных в защитной пятнистой форме степенно тянут холодное пиво — на улице жарко.
Обращаю внимание на запись с перечислением имен тех мировых политиков, которым "в этом кафе никогда не нальют кофе". Среди них Барак Обама.
В городе никак не связывают надежды с американцами, а, напротив, ностальгируют по СССР. "Да, у нас тут при "совке" все было в ажуре, — с мягким южным акцентом рассказывает местный житель. — Вот тут был мидийно-устричный комбинат — устриц и мидий выращивали в специально оборудованных садках, делали консервы, которые потом возили по всему Союзу".
Мой собеседник все время нервно улыбается с каким-то горьким сожалением в глазах.
Так украинцы остались без заводов и рыболовных судов, без работы и перспективы. Зато американцы построят им военную базу.