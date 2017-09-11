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Новая история Очакова: город русской славы станет базой разведки ВМС США

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Сентябрь 2017 (27)
17:1311.09.2017
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© РИА Новости / Захар ВиноградовУкраинский город ОчаковУкраинский город Очаков
© РИА Новости / Захар Виноградов

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Очаков — небольшой степной украинский город на берегу черноморской бухты. Он почти опустел. Примерно половина населения уехала в поисках заработков: кто в соседнюю Одессу, кто в Россию, кто в дальнее зарубежье.

Ракетный крейсер Украина на Николаевском судостроительном заводе на Украине. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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В Очакове стоят памятники Суворову, Кутузову, Барклаю де Толли, есть мемориал героям, погибшим во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Именно здесь, в городе славы русского оружия, киевская власть  разрешила Военно-морским силам США построить Центр оперативного управления флотом, а по сути — разведывательную базу.

Местных жителей это не радует. В городе у них ни зарплаты, ни работы, ни перспектив. И американцы этого не изменят.

© РИА Новости / Захар ВиноградовМемориал героям, погибшим во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в украинском городе Очаков
© РИА Новости / Захар Виноградов
Мемориал героям, погибшим во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в украинском городе Очаков

Разведывательная "начинка" из США

С высокого берега открывается вид на унылый военно-морской пейзаж: у причала пришвартовано несколько морских катеров, один боевой корабль, буксир, баржи. Все это некрашеное, поржавевшее, весьма запущенное и, откровенно говоря, даже толком не охраняемое и есть нынешний военный флот Украины.

Здесь Военно-морские силы США собираются построить базу. Подготовительные работы уже идут, и ведут их ни шатко и ни валко украинцы. Строго говоря, возводить будут все-таки не базу ВМС США, а оперативный центр ВМС Украины, ремонтную мастерскую для катеров и контрольно-пропускные пункты по периметру охраны самой базы.

© РИА Новости / Захар ВиноградовУкраинский город Очаков
© РИА Новости / Захар Виноградов
Украинский город Очаков

Украинско-американские военные учения Sea Breeze
© РИА Новости / Денис Петров
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Меченая территория. Для кого ВМС США строят военные объекты на Украине
Кто будет строить — пока непонятно, но вряд ли американцы, скорее всего, сами украинцы. Но вот что точно: все работы здесь будут выполняться под контролем ВМС США, поскольку строительство оплачивает американская сторона по программе военной помощи Украине по линии Foreign Military Construction Sales.

Как утверждают наши собеседники, причастные к строительству, США бесплатно поставят Украине два своих катера серии "Aйдендс", а еще, предположительно, два или три Киев приобретет по тому же договору самостоятельно.

Всю "начинку" для оперативного центра привезут из США. Скорее всего — и это хорошо понимают и в Киеве, и в Очакове — эта "начинка" будет иметь вполне определенный разведывательный характер, то есть предназначаться для слежения за кораблями Черноморского флота Военно-морских сил России.

© РИА Новости / Захар ВиноградовУкраинский город Очаков
© РИА Новости / Захар Виноградов
Украинский город Очаков

"Оборудование спилили и продали"

Выбор места дислокации Военно-морского флота Украины с базированием здесь командно-оперативного центра, который построят и оснастят американцы, неслучаен.

Здесь расквартированы 73-й центр сил специального назначения и дивизион 406-й артиллерийской группы Вооруженных сил Украины, территория частей которых обнесена ржавой колючей проволокой явно еще советского производства. И военнослужащие этих частей встречаются повсеместно в Очакове — и в магазинах, и в кафе, и на улицах.

А вот американцев нет, во всяком случае, я не видел ни одного. Хотя это не означает, что их не было раньше или не будет впредь.

© РИА Новости / Захар ВиноградовУкраинский город Очаков
© РИА Новости / Захар Виноградов
Украинский город Очаков

Причина, по которой ВМС США проявляют столь пристальное внимание к Очакову, — его стратегически важное расположение. С одной стороны — близость к Крыму и базе Черноморского флота России, с другой — удобная бухта, надежно защищенная с моря.

Военнослужащие США на военных учениях Sea Breeze
© РИА Новости / Денис Петров
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"Пускают корни". США построят базу ВМС на Украине
Напротив Очакова хорошо виден прикрывающий его рукотворный остров Первомайский, насыпать который начали еще при Екатерине Второй. На этом острове при Советском Союзе размешалась воинская часть, готовившая морских диверсантов, так называемых морских котиков. "А теперь на острове нет ничего. Оборудование спилили и продали, а то, что не смогли продать, теперь охраняют шесть человек", — рассказывает местный житель.

© РИА Новости / Захар ВиноградовУкраинский город Очаков
© РИА Новости / Захар Виноградов
Украинский город Очаков

А потом с горечью добавляет: "При Союзе у нас тут даже военный аэродром был, МИГи и "Сухие" базировались. А потом не стало Союза — не стало и военно-морских воздушных сил. А плиты бетонного покрытия с аэродрома украли. Ничего не осталось".

"Обаме здесь кофе не нальют"

Американцев в городе не слишком жалуют. В поисках контактов захожу в местное кафе-магазин. У белой стены, исписанной посетителями, несколько столиков и стульев. Двое военных в защитной пятнистой форме степенно тянут холодное пиво — на улице жарко.

Одесский припортовый завод. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Поляков
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На Одесском припортовом заводе назвали причину остановки производства
Присаживаюсь рядом с ними и изучаю надписи, сделанные завсегдатаями. Эта стена — своеобразная книга отзывов и благодарностей и дневник местной истории. Здесь же номера воинских частей, в которых служили авторы, в основном это участники так называемой антитеррористической операции.

Обращаю внимание на запись с перечислением имен тех мировых политиков, которым "в этом кафе никогда не нальют кофе". Среди них Барак Обама.

В городе никак не связывают надежды с американцами, а, напротив, ностальгируют по СССР. "Да, у нас тут при "совке" все было в ажуре, — с мягким южным акцентом рассказывает местный житель. — Вот тут был мидийно-устричный комбинат — устриц и мидий выращивали в специально оборудованных садках, делали консервы, которые потом возили по всему Союзу".

© РИА Новости / Захар ВиноградовУкраинский город Очаков
© РИА Новости / Захар Виноградов
Украинский город Очаков

Мой собеседник все время нервно улыбается с каким-то горьким сожалением в глазах.

Президент Украины Петр Порошенко и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов во время заседания Совета национальной безопасности и обороны в Киеве. 15 марта 2017 года
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Продажа "Украины": национальная идея и судьба крейсера
"А при "незалежности" все разбазарили, разворовали, уничтожили, — продолжает он с совсем уж явной безнадежностью в голосе. — Пытались пару лет назад наладить выпуск консервов, но так и не смогли. Технологов, которые работали при Совдепии, не осталось, потому ничего и не получилось. Да и рыболовецких судов уже нет".

Так украинцы остались без заводов и рыболовных судов, без работы и перспективы. Зато американцы построят им военную базу.

 

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