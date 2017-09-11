Битва за бундестаг: как "русский вопрос" стал главным для немецких выборов

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Глава немецкого МИД и член СДПГ Зигмар Габриэль сделал несколько громких заявлений. Во-первых, он поддержал предложение президента России Владимира Путина о миротворческой миссии ООН на Украине. Во-вторых, заявил, что Россия и Германия "нужны друг другу" и им необходимо "заботиться" о том, чтобы обеим странам стало лучше с экономической точки зрения.

Эта позиция в последние годы все сильнее поддерживается германскими деловыми кругами. Так что Габриэль посылает сигнал не только традиционной левой аудитории, но и мелкому и среднему бизнесу (наиболее пострадавшему от антироссийских санкций), а также ранее ориентировавшемуся на правых консерваторов бизнесу крупному, который опасается усиления американского влияния в Европе в ущерб интересам ФРГ.

В ответ правые и близкие к ним СМИ начали сплетничать о "слишком хорошей должности", которую обещали в концерне "Роснефть" экс-канцлеру Германии Шредеру. Со Шредером связали Габриэля, "намекнув", что оба они "агенты Кремля".

Россия прочно заняла ведущее место в тематике германских предвыборных дискуссий. "Русские хакеры" ни при чем. И почта федерального канцлера не взломана. Между тем, голосование должно состояться уже 24 сентября. И на этих выборах "русский вопрос" будет принципиальным.

Это не значит, что Германия завтра вдруг станет нашим союзником. Этого не произойдет, даже если коалиция будет не правоцентристской, а левоцентристской. Но проблема взаимоотношений с Россией уже определяет предвыборную повестку. Определяет по инициативе самих германских политиков. Можно уверенно предположить, что после выборов, в процессе коалиционных переговоров, эта тема также будет определяющей.

В пока еще действующем бундестаге была сформирована широкая коалиция ХДС/ХСС и СДПГ, обеспечивавшая правительству поддержку в 503 голоса из 630 — квалифицированное большинство на все случаи жизни. Однако "золотой акцией" в этом составе парламента обладала СДПГ. Ее 193 голоса составляли коалицию не только с ХДС/ХСС, но и с "Левыми" (Die Linke), "Зелеными" и СДПГ. "Левые" и "Зеленые", взятые вместе, имели 127 голосов. Нетрудно подсчитать, что, объединись СДПГ с ними, правящая коалиция имела бы неустойчивое большинство (320 голосов из 630). То есть именно от СДПГ зависело, будет ли сформирована левоцентристская или правоцентристская коалиция.

Партия грамотно провела торги, получив в составе действующего кабинета шесть министерских портфелей. Среди них — портфель вице-канцлера (после избрания Штанмайера президентом), дополненный портфелем министра иностранных дел, который достался Зигмару Габриэлю (на момент формирования правительства председателю СДПГ). То есть СДПГ получила серьезное влияние на внешнюю политику Германии. На приближающихся выборах задача-минимум, стоящая перед СДПГ, — сохранить за собой должность вице-канцлера и контроль над внешней политикой, а также увеличить свое представительство в правительстве. Но есть и задача-максимум — получить пост канцлера.

Если сохранится существующая на сегодня коалиция, то понятно, что ХДС/ХСС в любом случае будут требовать канцлерство для Меркель. Если СДПГ составит альянс с германскими "Левыми", то нынешний председатель партии Мартин Шульц будет наиболее вероятным претендентом на канцлерство, левые вполне удовлетворились бы постом вице-канцлера/министра иностранных дел для Сары Вагенкнехт и еще парой портфелей. Для них это был бы исторический прорыв.

В действующем бундестаге ХДС контролирует 254 мандата, ХСС — 56, СДПГ — 193, "Левые" — 64, "Зеленые" — 63. Германские социологи отмечают, что Ангела Меркель продолжает удерживать самый высокий среди германских политиков личный рейтинг. Но при этом фиксируют проседание рейтинга ХДС и рост рейтинга "Левых". Сугубые оптимисты даже полагают, что их фракция в парламенте может численно вырасти раза в два.

То есть главная интрига текущих выборов состоит в том, удастся ли Ангеле Меркель за счет своей личной популярности (тоже, кстати, довольно условной) сохранить от серьезного проседания численность фракции ХДС, а также удастся ли ЛПГ действительно выйти на 130 мандатов и сможет ли СДПГ хотя бы сохранить численность своей фракции.

Если правые серьезно просядут, а "Левые" нарастят численность настолько, что смогут сформировать с СДПГ большинство без участия "Зеленых", то социал-демократы вряд ли устоят перед искушением получить канцлерство и практически полный контроль над правительством.

Что может предложить им Меркель для заманивания в собственную коалицию? Только подавляющее большинство министерских постов. Сейчас СДПГ имеет в правительстве пять портфелей из 16. Сколько им может отдать Меркель? 10? 12? Вряд ли больше. Хорошо, если столько.

© REUTERS / Fabrizio Bensch Плакат в поддержку канцлера Германии Ангелы Меркель неподалеку от Магдебурга © REUTERS / Fabrizio Bensch Плакат в поддержку канцлера Германии Ангелы Меркель неподалеку от Магдебурга

Вряд ли "Левые" будут претендовать больше чем на два-три портфеля, включая вице-канцлерство. То, что для ХДС — унижение, для "Левых" — огромный успех. Поэтому, в случае если правые просядут, "Левые" наберут, а СДПГ сохранит имеющееся, социал-демократы окажутся перед выбором — либо получить канцлерство и абсолютное большинство в правительстве вместе с "Левыми", либо сохранить вице-канцлерство и увеличить количество министров (возможно, хоть и не гарантированно, до абсолютного большинства) вместе с правыми. Логично было бы сделать выбор в пользу левоцентристской коалиции, в которой СДПГ смогла бы играть первую скрипку.

В близкой к ХДС/ХСС прессе все отчетливее звучат голоса с требованием "уволить Габриэля". Такое увольнение накануне выборов (даже с учетом возможного, хоть и не неизбежного) распада коалиции было бы сильным посылом ядерному правоконсервативному электорату. Но эти избиратели и так мобилизованы и проголосуют за партию Меркель. Им просто некого больше выбирать.

Проблема германской политики в целом и ХДС/ХСС в частности заключается в том, что предпочтения электората сместились влево, и эти предпочтения разделяются значительной частью бизнеса, экспертного сообщества и прессы. Их просто больше нельзя игнорировать. Тем более их будет трудно проигнорировать СДПГ. Не видящий взаимности избиратель просто переориентируется на ЛДП. "Левым" спешить некуда. Если они сумеют серьезно нарастить численность фракции в этом избирательном цикле, то уж к следующему (да еще в случае занятия СДПГ соглашательской позиции), они могут и за первое место по численности мандатов побороться.

Сохранение коалиции с ХДС/ХСС для СДПГ (при благоприятных для партии итогах голосования 24 сентября) практически не имеет смысла. Партия будет нести электоральные потери, не контролируя пост канцлера и не имея полного контроля над правительством. Динамика идущих в германском обществе процессов свидетельствует о высокой востребованности новой внешней политики. Блок СДПГ/"Левые" способен предложить новое видение отношений и с Россией, и с Соединенными Штатами, и с партнерами по ЕС, который давно требует реформирования.

© REUTERS / Ralph Orlowski Сторонники кандидата в канцлеры ФРГ Мартина Шульца в Майнце © REUTERS / Ralph Orlowski Сторонники кандидата в канцлеры ФРГ Мартина Шульца в Майнце

Формирование левоцентристских коалиций для ФРГ периода 70-80-х годов не является чем-то экстраординарным. Сегодня ситуация в европейской политике, взаимоотношения между великими державами и даже предпочтения германского общества примерно аналогичны существовавшим тогда. Даже "Северный поток — 2" США пытаются сорвать так же, как пытались сорвать сделку "газ — трубы". Прагматичная политика взаимовыгодного сотрудничества с Россией, предлагаемая потенциальной левоцентристской коалицией уже сейчас, не менее востребована, чем была тогда.

Конечно, традиционные связи старого истеблишмента могут не позволить лидерам СДПГ протянуть руку "слишком радикальным" "Левым", но тогда они рискуют выпасть из политики на следующем избирательном цикле. Поэтому главная надежда ХДС/ХСС сейчас возлагается на сохранение достаточного запаса мандатов, чтобы иметь большинство в коалиции с "Зелеными". В таком случае можно будет попытаться провести тот же финт, что и в 2013 году, когда переговоры с "Зелеными" использовались для того, чтобы умерить аппетиты СДПГ (и наоборот).

Но во-первых, для этого надо все же набрать достаточно мандатов, чтобы иметь возможность провести такую игру. Во-вторых, для "Зеленых" тоже выгоднее использовать переговоры с ХДС/ХСС для получения более выгодной позиции при вхождении в коалицию с СДПГ и "Левых". "Зеленые" также не могут не учитывать смену настроений электората.

Как бы там ни было, а за две недели до германских выборов отношения с Россией являются главным камнем преткновения фаворитов избирательной гонки. Российская тематика прочно заняла ведущее место в германской повестке дня. По этому маркеру различают противостоящие политические платформы. Сделана заявка на то, что этим же маркером могут руководствоваться политики, чьи партии составят новую коалицию. Главное же — на сегодня эта тема становится приоритетной для всей Европы и нет никаких оснований считать, что в ближайшие четыре года (аккурат к следующим германским выборам) она не наберет дополнительную актуальность.