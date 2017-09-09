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Почему Россия пускает поезда в обход Украины

14:3009.09.2017
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© Фото : минобороны РФ / Вадим СавицкийЖелезнодорожный участок Журавка - Миллерово в обход УкраиныЖелезнодорожный участок Журавка - Миллерово в обход Украины
© Фото : минобороны РФ / Вадим Савицкий

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Железнодорожная арка строящегося моста через Керченский пролив, поднятая до проектной высоты
© РИА Новости / Александр Полегенько
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…Ну что ж.

Согласно пророческим словам В. С. Черномырдина, никогда такого не было — и вот опять. Как официально известил президент РЖД Олег Белозеров журналистов на Восточном экономическом форуме, уже в октябре текущего, 2017 года начнется движение грузовых поездов по железнодорожному пути, построенному в обход Украины.

Поезд. Архивное фото.
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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Он заработает в течение ближайших полутора месяцев. Собственно говоря, то, что этого пока не случилось, — вопрос исключительно правовой и бюрократический. Единственное, что сейчас задерживает пуск, — согласование графика движения пассажирских и грузовых составов. Технологически же пробный поезд, состоящий из локомотива и нескольких грузовых вагонов, прошел по участку протяженностью 122 километра от станции Журавка до станции Боченково еще месяц назад, в августе текущего года.

На остальных участках завершаются работы по подготовке к запуску.

Напомним: в прошлом месяце за своевременное завершение железнодорожной ветки в обход Украины Сергей Шойгу вручил орден Жукова командованию 39-й отдельной железнодорожной бригады.

© Фото : Минобороны РФСергей Шойгу вручил орден Жукова 39-й отдельной железнодорожной бригаде, строящей железнодорожный участок Журавка – Миллерово в обход Украины. 7 августа 2017
© Фото : Минобороны РФ
Сергей Шойгу вручил орден Жукова 39-й отдельной железнодорожной бригаде, строящей железнодорожный участок Журавка – Миллерово в обход Украины. 7 августа 2017

Саму ветку начали строить еще в 2014 году, после ухудшения отношений с Украиной.

Сегодня стоит поговорить о последствиях.

Железнодорожная арка Крымского моста доставлена на фарватер. 28 августа 2017
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"
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Напомним, что в советское время железные дороги России и Украины составляли единую систему.

Тогда сообщение между центром страны и Кавказом шло через Харьковский транспортный узел.

Уже после распада СССР ситуация стала довольно кардинально меняться.

Большая часть грузов пошла через Воронеж, по той ветке, которая ранее считалась вспомогательной и запасной. Нагрузка на железнодорожные пути возрастала, но вести поезда через российскую территорию все равно было дешевле, чем платить за использование внезапно ставшего иностранным транспортного узла. С таможенными платежами, платой за транзит и прочее.

Железнодорожные пути сортировочной станции
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Эксперт: железная дорога в обход Украины – чрезвычайно важная задача для РФ

Единственный участок украинской дороги, от которого Россия все-таки не отказалась, — это те самые 37 километров по Луганской области, из-за которых сейчас весь сыр-бор. При этом, кстати, Украина тут даже и не стремилась вкладываться, а только хотела все больше и больше получать. В результате украинская станция Зориновка, равно как и железнодорожное полотно, была арендована РЖД.

И до недавнего времени только прямые доходы Украины от движения российских поездов по этому "транспортному аппендиксу" составляли порядка двухсот с небольшим миллионов долларов в год.

CC BY-SA 4.0 / Минобороны РФ / Вадим Савицкий / Сropped imageЖелезнодорожный участок Журавка - Миллерово в обход Украины
CC BY-SA 4.0 / Минобороны РФ / Вадим Савицкий / Сropped image
Железнодорожный участок Журавка - Миллерово в обход Украины

Это не считая доходов местного населения, работавшего на участке: от технических служащих до таможенников, смысла существования которых на данном перегоне теперь просто нет.

И это, в принципе, была бы мелочь, если б речь шла исключительно о данном конкретном случае, а не о господствующем тренде: Российская Федерация методично и последовательно избавляется от не создающих никакой дополнительной ценности паразитарных логистических посредников, будь то страны Прибалтики или выморочные украинские земли. И это не судорожное реагирование на ситуацию, а вполне осознанное стратегическое решение, в отсутствии которых нашу страну так любят в последние годы обвинять.

Вид на Кремль и храм Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Кто не скачет, тот побеждает: Украине уже нечем шантажировать Россию
Загружаются новые и модернизированные порты Ленинградской области — и остаются без транзитной перевалки российских (да и не только российских) грузов порты лимитрофных балтийских псевдогосударств.

Строятся и модернизируются порты на Черноморском побережье, от Тамани до Новороссийска, — и остается без перевалки Одесса.
Хорошо это или плохо?

Это с какой стороны посмотреть.

Что касается Российской Федерации, вне всякого сомнения, хорошо: новые производства — это и новые налоги, и новые рабочие места. Что касается всего постсоветского пространства, если взглянуть пошире, — напротив, безусловно, плохо. Ибо если рассматривать оставшуюся нам всем в наследство единую транспортную и логистическую систему, то кому ж хорошо, если ее отдельные участки отмирают, а Российская Федерация вынуждена вкладывать серьезные средства в то, что на постсоветской территории и так давно уже есть.

Хотя нам есть на что тратиться: даже в транспортной логистике: расшивка БАМа и Транссиба, "Южный коридор" от Ирана до Питера, Северный морской путь.

Сергей Шойгу вручил орден Жукова 39-й отдельной железнодорожной бригаде, строящей железнодорожный участок Журавка – Миллерово в обход Украины. 7 августа 2017
© РИА Новости / аккаунт "Минобороны России" в сети вКонтакте
Шойгу наградил строителей железной дороги в обход Украины

Проблема тут в другом: самая дорогая услуга в логистике — это все безопасность, в том числе экономическая. И как бы ни были жадны что прибалтийские лимитрофы, что нынешняя "незалежная" администрация, — тут вопрос не в цене, а в непредсказуемости данных, лишенных суверенитета, территорий.

Потому что договариваться по безопасности и ценовой предсказуемости транспортных потоков можно только с тем, кто реально решает вопросы и отвечает за надлежащее исполнение взятых на себя обязательств.

А тем, кто реально может "решать и отвечать" за происходящее там, благополучие данных территорий настолько фиолетово, что с ними бессмысленно на эту тему и разговаривать.

Вот и приходится в данном случае России быть "вынужденным эгоистом".

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