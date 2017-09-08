Пестрый пазл альтернативы

Сергей Шаргунов — писатель, член комитета по международным делам Государственной думы России

Получил письмо из Китая, где переводят мою прозу.

Приглашают в Пекин выступить с докладом на русско-китайской литературной конференции. Организаторы — Институт литературы при Академии общественных наук КНР и Фонд имени легендарного писателя Лу Синя.

Ожидается присутствие Мо Яня, лауреата Нобелевской премии (никакой не диссидент, был армейским политработником, заместитель председателя Союза китайских писателей, при этом пишет совершенно свободную, даже фривольную литературу — почитайте, например, романы "Страна вина" или "Большая грудь, широкий зад").

Китайцы хотят общаться теснее. "Мы надеемся на ваши советы, кого читать из современных писателей России, а мы были бы рады советовать вам своих писателей" — трогательное письмо.

И мы были бы рады, чтоб у нас переводили побольше хороших и разных авторов. Из Китая. Из Бразилии. Из Индии. Из ЮАР.

Конечно же, перекидываю мостик к саммиту БРИКС, который, как известно, только что прошел в Сямэне.

И вы нас читайте, коллеги из БРИКС, потому что, кроме могучих ресурсов, у России есть по-прежнему настоящая и сильная литература. Впрочем, это относится и к остальным странам, связь с которыми после краха СССР истончилась, недаром Си Цзиньпин прямо говорит о новом формате: "БРИКС +" (хорошее название для книжного магазина), к которому через участие в общей экономической сети должно добавиться 35 стран.

России все это необходимо как воздух. Это подтверждение нашей открытости и невозможности обложить нас флажками.

Важны встречи президента России с премьер-министром Японии, президентами Южной Кореи и Монголии на нашей территории, во Владивостоке, в рамках Восточного экономического форума (почти 220 соглашений на 2,5 триллиона рублей). Но не менее показательны многочисленные прорывные соглашения на площадке БРИКС, где мы всегда получаем понимание и поддержку. Ведь, в сущности, при постоянном высвечивании именно экономических аспектов деятельности этой организации очевидно ее политическое, геополитическое и даже философское наполнение: необходимость многообразия мира. (А значит, возникнут и/или укрепятся культурные связи. Пора бы уже перевести на русский все книги Мо Яня!).

Эта философия развития наперекор "глобальному монополисту" оказывается подкреплена весомыми фактами и цифрами. По данным Всемирного банка, общая площадь стран объединения составляет примерно 30% суши планеты, а численность населения — 42% от общемировой. В прошлом году суммарный объем ВВП этих стран составил около 22% от мирового валового продукта, на их долю пришлось примерно 17% мирового экспорта и почти столько же мирового импорта. Речь уже не о заявке на альтернативное существование, а о претензии на новое лидерство — а раз экономическое, то, значит, и политическое.

Особенно любопытен перечень тех стран, которые планирует подтянуть "пятерка". Каждая участница БРИКС формирует свою зону влияния. Западные эксперты не без тревоги предполагают, что Россия возьмет на себя страны, и без того входящие в Евразийский экономический союз, — Казахстан, Белоруссию, Армению, Киргизию.

Сомнений нет: жители большинства других бывших наших республик (включая Молдавию и Украину) тоже настроены на глубинное взаимодействие с Россией, утомленные скорбной бедностью и шовинистическим "экстримом", и только политические и олигархические страшно узкие и страшно влиятельные круги на некоторых постсоветских территориях пытаются препятствовать этому естественному ходу событий.

Между тем медленно и верно проступает "образ будущего". И это, как ни парадоксально, пазл нового глобализма.

Глобализм альтернативы — союз похожих в непохожести.