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Пестрый пазл альтернативы

15:0108.09.2017
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкДепутат Государственной Думы Сергей Шаргунов на пресс-конференции в МосквеДепутат Государственной Думы Сергей Шаргунов на пресс-конференции в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сергей Шаргунов — писатель, член комитета по международным делам Государственной думы России

Получил письмо из Китая, где переводят мою прозу.

Приглашают в Пекин выступить с докладом на русско-китайской литературной конференции. Организаторы — Институт литературы при Академии общественных наук КНР и Фонд имени легендарного писателя Лу Синя.

Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования лидеров БРИКС. 4 сентября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев /POOL
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Ожидается присутствие Мо Яня, лауреата Нобелевской премии (никакой не диссидент, был армейским политработником, заместитель председателя Союза китайских писателей, при этом пишет совершенно свободную, даже фривольную литературу — почитайте, например, романы "Страна вина" или "Большая грудь, широкий зад").

Китайцы хотят общаться теснее. "Мы надеемся на ваши советы, кого читать из современных писателей России, а мы были бы рады советовать вам своих писателей" — трогательное письмо.

И мы были бы рады, чтоб у нас переводили побольше хороших и разных авторов. Из Китая. Из Бразилии. Из Индии. Из ЮАР.

Конечно же, перекидываю мостик к саммиту БРИКС, который, как известно, только что прошел в Сямэне.

© РИА Новости / Жанна Манукян Форум БРИКС 2017
© РИА Новости / Жанна Манукян
Форум БРИКС 2017

Логотип БРИКС 2017
© AFP 2017 / Fred Dufour / Pool 
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И вы нас читайте, коллеги из БРИКС, потому что, кроме могучих ресурсов, у России есть по-прежнему настоящая и сильная литература. Впрочем, это относится и к остальным странам, связь с которыми после краха СССР истончилась, недаром Си Цзиньпин прямо говорит о новом формате: "БРИКС +" (хорошее название для книжного магазина), к которому через участие в общей экономической сети должно добавиться 35 стран.

России все это необходимо как воздух. Это подтверждение нашей открытости и невозможности обложить нас флажками.

Важны встречи президента России с премьер-министром Японии, президентами Южной Кореи и Монголии на нашей территории, во Владивостоке, в рамках Восточного экономического форума (почти 220 соглашений на 2,5 триллиона рублей). Но не менее показательны многочисленные прорывные соглашения на площадке БРИКС, где мы всегда получаем понимание и поддержку. Ведь, в сущности, при постоянном высвечивании именно экономических аспектов деятельности этой организации очевидно ее политическое, геополитическое и даже философское наполнение: необходимость многообразия мира. (А значит, возникнут и/или укрепятся культурные связи. Пора бы уже перевести на русский все книги Мо Яня!).

Стенд БРИКС 2017 в Китае
© REUTERS / Stringer
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Эта философия развития наперекор "глобальному монополисту" оказывается подкреплена весомыми фактами и цифрами. По данным Всемирного банка, общая площадь стран объединения составляет примерно 30% суши планеты, а численность населения — 42% от общемировой. В прошлом году суммарный объем ВВП этих стран составил около 22% от мирового валового продукта, на их долю пришлось примерно 17% мирового экспорта и почти столько же мирового импорта. Речь уже не о заявке на альтернативное существование, а о претензии на новое лидерство — а раз экономическое, то, значит, и политическое.

Особенно любопытен перечень тех стран, которые планирует подтянуть "пятерка". Каждая участница БРИКС формирует свою зону влияния. Западные эксперты не без тревоги предполагают, что Россия возьмет на себя страны, и без того входящие в Евразийский экономический союз, — Казахстан, Белоруссию, Армению, Киргизию.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров в рамках Международного форума Один пояс, один путь. 14 мая 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Сомнений нет: жители большинства других бывших наших республик (включая Молдавию и Украину) тоже настроены на глубинное взаимодействие с Россией, утомленные скорбной бедностью и шовинистическим "экстримом", и только политические и олигархические страшно узкие и страшно влиятельные круги на некоторых постсоветских территориях пытаются препятствовать этому естественному ходу событий.

Между тем медленно и верно проступает "образ будущего". И это, как ни парадоксально, пазл нового глобализма.
Глобализм альтернативы — союз похожих в непохожести.

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