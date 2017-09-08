Искусственный интеллект Путина довел Америку до истерики

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter
Открытый урок, который Владимир Путин провел в начале нового учебного года, неожиданно привлек пристальное внимание западных средств массовой информации и вызвал за океаном настоящую истерику. Американские СМИ легко сложили слова российского лидера о том, что тот, кто станет лидером в сфере искусственного интеллекта, станет властелином мира, в апокалиптическую картину безжалостных убийств, которые будет совершать "русский искусственный интеллект" на полях сражений, добавив пару штрихов на тему, как эффективно будет работать роботизированная путинская пропаганда в американских соцсетях.процитировал Путина в контексте своей кампании по нагнетанию истерики вокруг исследований в сфере искусственного интеллекта, ну а потом включился целый хор журналистов и аналитиков, которые начали требовать, чтобы угроза использования Россией искусственного интеллекта воспринималась максимально серьезно.
Недалек тот день, когда в инфополе появятся призывы ввести против России санкции для того, чтобы ограничить эту новоявленную угрозу всемирной демократии и либеральным ценностям.
Показательно, что американские СМИ, например CNN, пытаются успокоить читателя и одновременно как следует его напугать.
Такой смешанный эффект достигается через совмещение двух тезисов. Первый: Россия безнадежно отстала от США и Китая в сфере прорывных исследований искусственного интеллекта, а значит, российские разработки в этой сфере будут как бы "второсортными". Второй тезис: российский искусственный интеллект будет компенсировать свою "глупость" полной безжалостностью и отсутствием моральных ограничений. В качестве позитивного примера приводится американская доктрина, запрещающая создавать полностью автономные системы вооружения, которые могли бы сами принимать решения о применении летальной силы.
Особое беспокойство наших заокеанских партнеров вызывает перспектива использования "роботизированной пропаганды" против США, которая с точки зрения американских политиков и экспертов уже доказала свою эффективность. В российском инфополе прошла практически незамеченной скандальная новость о слушаниях в конгрессе по поводу влияния российских "пропагандистских ботов" на американскую политику и экономику. В рамках этих слушаний эксперт по компьютерной безопасности и экс-агент ФБР Клинт Уоттс рассказал сенаторам о том, что российские "боты", несмотря на очень примитивный уровень автоматизации, уже смогли сильно повлиять на то, как американцы воспринимают важные новости, и даже оказались способны влиять на цену акций американских компаний на фондовом рынке.
В контексте эффективности российской роботизированной пропаганды журналист CNN пишет, что "в руках путинских спецслужб технология искусственного интеллекта может привести к появлению такого потока пропаганды и обмана, который будет самым эффективным за всю мировую историю". Есть подозрение, что уважаемые американские коллеги нам просто завидуют.
Еще один повод для зависти и беспокойства обнаружил колумнист агентства Блумберг, который описал российские военные исследования в сфере применения искусственного интеллекта, а также отметил, что Российская армия уже экспериментирует с сетецентричной организацией боевых действий в Сирии. В материале Блумберг фигурирует неутешительный вывод — несмотря на отставание в гражданских технологиях и ограничения, с которыми сталкиваются российские коммерческие компании, в приоритетной военной сфере у России есть серьезные наработки и большой потенциал.
В данном контексте нам стоит очень серьезно воспринимать инициативы Маска, в прошлом месяце начавшего активно лоббировать создание новой конвенции ООН, которая бы запретила исследования в сфере роботизированного оружия. К Маску уже присоединилось около сотни влиятельных активистов и бизнесменов, представляющих в основном США и другие страны НАТО.
Это не повод останавливать исследования и тем более не повод извиняться. В данном случае лучше быть, чем слыть, и чем эффективнее и страшнее для оппонентов будут наши роботизированные ландскнехты информационных и конвенциональных войн, тем лучше. Ну а когда (и если) будет создан полноценный российский искусственный интеллект, то к нему обязательно нужно будет подключить модуль хорошего чувства юмора, ведь даже искусственному разуму российского происхождения будет неприятно читать о себе то, что пишут западные журналисты и эксперты.