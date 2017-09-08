Искусственный интеллект Путина довел Америку до истерики

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Открытый урок, который Владимир Путин провел в начале нового учебного года, неожиданно привлек пристальное внимание западных средств массовой информации и вызвал за океаном настоящую истерику. Американские СМИ легко сложили слова российского лидера о том, что тот, кто станет лидером в сфере искусственного интеллекта, станет властелином мира, в апокалиптическую картину безжалостных убийств, которые будет совершать "русский искусственный интеллект" на полях сражений, добавив пару штрихов на тему, как эффективно будет работать роботизированная путинская пропаганда в американских соцсетях.

Масла в огонь подлил Илон Маск, который процитировал Путина в контексте своей кампании по нагнетанию истерики вокруг исследований в сфере искусственного интеллекта, ну а потом включился целый хор журналистов и аналитиков, которые начали требовать, чтобы угроза использования Россией искусственного интеллекта воспринималась максимально серьезно.

Недалек тот день, когда в инфополе появятся призывы ввести против России санкции для того, чтобы ограничить эту новоявленную угрозу всемирной демократии и либеральным ценностям.

Показательно, что американские СМИ, например CNN, пытаются успокоить читателя и одновременно как следует его напугать.

Такой смешанный эффект достигается через совмещение двух тезисов. Первый: Россия безнадежно отстала от США и Китая в сфере прорывных исследований искусственного интеллекта, а значит, российские разработки в этой сфере будут как бы "второсортными". Второй тезис: российский искусственный интеллект будет компенсировать свою "глупость" полной безжалостностью и отсутствием моральных ограничений. В качестве позитивного примера приводится американская доктрина, запрещающая создавать полностью автономные системы вооружения, которые могли бы сами принимать решения о применении летальной силы.

Соответственно, в качестве доказательства злонамеренности российской стороны подразумевается отсутствие таких ограничений у российского Министерства обороны. Более того, CNN выстраивает для читателя логическую цепочку: Россия — это страна с сокращающимся населением и умирающей экономикой, а значит, "авторитарный лидер Путин" будет стараться компенсировать эти проблемы "безжалостностью в использовании новых технологий". Выслушивать нотации о моральном применении новых технологий от пропагандистов страны, которая бомбила Хиросиму и Белград и использовала химическое оружие во Вьетнаме, одновременно смешно и противно, но придется привыкать. К списку мифических преступлений России перед международным сообществом скоро будет добавлен пункт о создании каких-то особо злых способов использования информационных технологий, только место "русских хакеров" в новостных материалах и дипломатических скандалах, наверное, займут "русские роботы".

Особое беспокойство наших заокеанских партнеров вызывает перспектива использования "роботизированной пропаганды" против США, которая с точки зрения американских политиков и экспертов уже доказала свою эффективность. В российском инфополе прошла практически незамеченной скандальная новость о слушаниях в конгрессе по поводу влияния российских "пропагандистских ботов" на американскую политику и экономику. В рамках этих слушаний эксперт по компьютерной безопасности и экс-агент ФБР Клинт Уоттс рассказал сенаторам о том, что российские "боты", несмотря на очень примитивный уровень автоматизации, уже смогли сильно повлиять на то, как американцы воспринимают важные новости, и даже оказались способны влиять на цену акций американских компаний на фондовом рынке.

Нельзя исключать, что следующий крах на Уолл-стрит будет объяснен происками российских роботов и инспирированной из Москвы паникой инвесторов в соцсетях.

В контексте эффективности российской роботизированной пропаганды журналист CNN пишет, что "в руках путинских спецслужб технология искусственного интеллекта может привести к появлению такого потока пропаганды и обмана, который будет самым эффективным за всю мировую историю". Есть подозрение, что уважаемые американские коллеги нам просто завидуют.

Еще один повод для зависти и беспокойства обнаружил колумнист агентства Блумберг, который описал российские военные исследования в сфере применения искусственного интеллекта, а также отметил, что Российская армия уже экспериментирует с сетецентричной организацией боевых действий в Сирии. В материале Блумберг фигурирует неутешительный вывод — несмотря на отставание в гражданских технологиях и ограничения, с которыми сталкиваются российские коммерческие компании, в приоритетной военной сфере у России есть серьезные наработки и большой потенциал.

В данном контексте нам стоит очень серьезно воспринимать инициативы Маска, в прошлом месяце начавшего активно лоббировать создание новой конвенции ООН, которая бы запретила исследования в сфере роботизированного оружия. К Маску уже присоединилось около сотни влиятельных активистов и бизнесменов, представляющих в основном США и другие страны НАТО.

Очень вероятно, что, как и в случае кампании за запрет использования ядерной энергетики в ЕС и Японии, мы имеем дело с типичной попыткой зацементировать технологическое преимущество США под предлогом каких-то гуманитарных или экологических соображений. Нет и не может быть никаких сомнений в том, что США, даже в случае подписания подобной конвенции, не остановят своих исследований в этой сфере, и также не может быть сомнений, что истеричная кампания Маска будет использована для медийного, политического, а потом, возможно, и санкционного давления на страны, которые не захотят добровольно вычеркнуть себя из гонки за технологическое превосходство в сфере искусственного интеллекта. Даже Блумберг признает, что Россия не будет одинока в желании отказать сторонникам идеи "забанить" создание боевых роботов. Китай и Индия тоже вряд ли согласятся сдаться на милость США. Это значит, что в будущем проблемы западных стран, и особенно США, будут все активнее объяснять происками российских роботов, работающих в сфере пропаганды, шпионажа или военных операций.

Это не повод останавливать исследования и тем более не повод извиняться. В данном случае лучше быть, чем слыть, и чем эффективнее и страшнее для оппонентов будут наши роботизированные ландскнехты информационных и конвенциональных войн, тем лучше. Ну а когда (и если) будет создан полноценный российский искусственный интеллект, то к нему обязательно нужно будет подключить модуль хорошего чувства юмора, ведь даже искусственному разуму российского происхождения будет неприятно читать о себе то, что пишут западные журналисты и эксперты.