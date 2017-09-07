Войны в Корее не будет: что знает Путин

Анатолий Вассерман, для РИА Новости
На пленарном заседании ВЭФ президент России В. Путин выразил уверенность, что масштабного военного конфликта на Корейском полуострове, особенно с применением средств массового поражения, не будет.
…В первую очередь — о том, кто же этот "кто-то", дипломатично не названный Путиным.
В известном анекдоте звери в лесу сели играть в карты со словами: "А кто будет мухлевать, тот получит по морде. По наглой рыжей морде". Вполне понятно, у кого в лесу морда может быть не только наглой, но и рыжей. В данном конфликте точно так же понятно, кто мог потребовать от Севера Кореи того, чего Север не обещал.
По сути, из всех потенциальных участников конфликта на полуострове только один известен своей неадекватностью. А именно — тот, о ком президент России пару дней назад на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС сказал, что это люди, путающие Австрию с Австралией.
Так вот: насколько я понимаю, обе половины Кореи прекрасно помнят опыт геноцидов, которые им устраивали, и не имеют ни малейшего желания позволять кому-либо повторять этот геноцид. А вот страна, которая до сих пор геноцид устраивала только другим, а не испытывала на себе, естественно, не очень понимает, почему это никому не нравится.
Поэтому я совершенно уверен, что из всех участников конфликта на полуострове только США могут повести себя неадекватно и агрессивно, а от всех остальных ожидаю вполне разумного поведения. И, по-видимому, не только я, но и все остальные лица и структуры догадываются, "откуда исходит угроза миру" (это название документальной брошюры советских времен по сей день, увы, вполне адекватно и точно).
С учетом этих обстоятельств я полагаю, что поведение президента Южной Кореи, гармонично сочетающее напоминание об опасности стиля поведения КНДР с обещаниями предложить ей вполне адекватную роль во взаимовыгодных экономических проектах, — самый разумный сейчас путь. Ибо, с одной стороны, именно участие в таких проектах заметно ослабляет интерес к агрессивному поведению (хоть и не вполне исключает его: скажем, перед началом Первой мировой войны все ее участники тоже были задействованы во множестве взаимовыгодных дел). А с другой стороны, как показывает обширный мировой опыт, если страна обладает большим экономическим потенциалом, она чаще всего обретает и возможности быстро нарастить оборонный потенциал, и поэтому вовсе не обязана этот самый потенциал создавать заблаговременно, тратя на это очень большие средства. То есть какие-то основы оборонной промышленности необходимы, но чаще всего оборонная промышленность в экономически развитой стране выстраивается в тесном взаимодействии с промышленностью мирной. А потому не надо уделять ей столько внимания. И поэтому экономически развитая страна, как правило, выглядит со стороны менее агрессивной.
Кстати, замечу, что в начальный период споров вокруг положения на Корейском полуострове США пообещали КНДР решение ряда серьезных энергетических проблем путем поставок достаточного объема энергоносителей по обычным среднемировым ценам и создания на севере Кореи ядерного энергетического комплекса по американской технологии, гарантирующей невозможность использования этого комплекса в военных целях.
Корейцы охотно согласились на все эти предложения. И когда они согласились, американцы, придравшись к какому-то мелкому поводу, отказались исполнять собственное обещание. И тем самым Север Кореи оказался вынужден вести собственный энергетический проект — и уже поэтому у него появилась возможность продолжить и проект создания ядерного вооружения. Так что американцы не просто потребовали от КНДР того, чего та не обещала, но еще и нарушили собственные обещания, причем таким образом, который заведомо приводил к обострению обстановки.
Я думаю, это американцам понадобилось прежде всего потому, что без обострения обстановки они рисковали утратить политический повод к размещению своих вооруженных сил на юге Корейского полуострова. Хотя не исключаю, что были у них и другие причины по давней англосаксонской традиции нарушить свои обещания.
Вообще очень мало кто готов жертвовать тактическими интересами ради стратегических выгод, увы.
Но все-таки тех сил, которым сейчас война в Корее невыгодна, пожалуй, даже в США больше.
И президент России, надо думать, об этом тоже осведомлен.