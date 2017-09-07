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Войны в Корее не будет: что знает Путин

Сюжет:
Восточный экономический форум-2017 (366)
13:0707.09.2017
(обновлено: 13:12 07.09.2017)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании III Восточного экономического форума во Владивостоке. 7 сентября 2017Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании III Восточного экономического форума во Владивостоке. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Анатолий Вассерман, для РИА Новости

На пленарном заседании ВЭФ президент России В. Путин выразил уверенность, что масштабного военного конфликта на Корейском полуострове, особенно с применением средств массового поражения, не будет.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании III Восточного экономического форума. 7 сентября 2017
© РИА Новости
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Министр из КНДР назвал позитивным выступление Путина на ВЭФ
У всех противоборствующих сторон хватит ответственности и здравого смысла, и "мы сможем решить проблему дипломатическими средствами", — сообщил Путин. Он напомнил, что еще в 2005 году практически обо всем удалось договориться по вопросу ядерной программы КНДР: "Были достигнуты соглашения, по которым Северная Корея взяла на себя определенные обязательства по сворачиванию ракетно-ядерной программы. А все другие участники процесса обещали способствовать этому. Но потом, к сожалению, кто-то потребовал от КНДР того, чего она не обещала". В связи с чем ситуация и деградировала до сегодняшнего состояния.

…В первую очередь — о том, кто же этот "кто-то", дипломатично не названный Путиным.

В известном анекдоте звери в лесу сели играть в карты со словами: "А кто будет мухлевать, тот получит по морде. По наглой рыжей морде". Вполне понятно, у кого в лесу морда может быть не только наглой, но и рыжей. В данном конфликте точно так же понятно, кто мог потребовать от Севера Кореи того, чего Север не обещал.

По сути, из всех потенциальных участников конфликта на полуострове только один известен своей неадекватностью. А именно — тот, о ком президент России пару дней назад на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС сказал, что это люди, путающие Австрию с Австралией.

Восточный экономический форум
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КНДР обвинила Японию и Южную Корею в использовании ВЭФ в политических целях
Уж кто-кто, а Корея, причем обе половины ее, достаточно вменяема хотя бы потому, что конфликт, развивающийся сейчас, — это лишь очередной этап противостояния, идущего с начала XX века, когда Корею сперва оккупировала и долго и тщательно геноцидила Япония. А потом, когда Японию выгнали, появились желающие превратить площадку для разоружения японских оккупационных войск в собственную стратегическую базу — и использовать эту базу опять-таки для геноцида Кореи.

© AFP 2017 / Dong-A IlboЮжнокорейские студентки идут на работу под надзором японских солдат
© AFP 2017 / Dong-A Ilbo
Южнокорейские студентки идут на работу под надзором японских солдат

Так вот: насколько я понимаю, обе половины Кореи прекрасно помнят опыт геноцидов, которые им устраивали, и не имеют ни малейшего желания позволять кому-либо повторять этот геноцид. А вот страна, которая до сих пор геноцид устраивала только другим, а не испытывала на себе, естественно, не очень понимает, почему это никому не нравится.

Поэтому я совершенно уверен, что из всех участников конфликта на полуострове только США могут повести себя неадекватно и агрессивно, а от всех остальных ожидаю вполне разумного поведения. И, по-видимому, не только я, но и все остальные лица и структуры догадываются, "откуда исходит угроза миру" (это название документальной брошюры советских времен по сей день, увы, вполне адекватно и точно).

С учетом этих обстоятельств я полагаю, что поведение президента Южной Кореи, гармонично сочетающее напоминание об опасности стиля поведения КНДР с обещаниями предложить ей вполне адекватную роль во взаимовыгодных экономических проектах, — самый разумный сейчас путь. Ибо, с одной стороны, именно участие в таких проектах заметно ослабляет интерес к агрессивному поведению (хоть и не вполне исключает его: скажем, перед началом Первой мировой войны все ее участники тоже были задействованы во множестве взаимовыгодных дел). А с другой стороны, как показывает обширный мировой опыт, если страна обладает большим экономическим потенциалом, она чаще всего обретает и возможности быстро нарастить оборонный потенциал, и поэтому вовсе не обязана этот самый потенциал создавать заблаговременно, тратя на это очень большие средства. То есть какие-то основы оборонной промышленности необходимы, но чаще всего оборонная промышленность в экономически развитой стране выстраивается в тесном взаимодействии с промышленностью мирной. А потому не надо уделять ей столько внимания. И поэтому экономически развитая страна, как правило, выглядит со стороны менее агрессивной.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Кореи Мун Чжэ Ин на пленарном заседании III Восточного экономического форума. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Кореи Мун Чжэ Ин на пленарном заседании III Восточного экономического форума. 7 сентября 2017

Владимир Путин во время встречи с президентом Республики Кореи Мун Чжэ Ином на ВЭФ 2017. 6 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин призвал не "загонять КНДР в угол"
И поэтому позиция, высказанная на ВЭФ президентами Южной Кореи и России, — наиболее перспективный путь преодоления конфликта.

Кстати, замечу, что в начальный период споров вокруг положения на Корейском полуострове США пообещали КНДР решение ряда серьезных энергетических проблем путем поставок достаточного объема энергоносителей по обычным среднемировым ценам и создания на севере Кореи ядерного энергетического комплекса по американской технологии, гарантирующей невозможность использования этого комплекса в военных целях.

Корейцы охотно согласились на все эти предложения. И когда они согласились, американцы, придравшись к какому-то мелкому поводу, отказались исполнять собственное обещание. И тем самым Север Кореи оказался вынужден вести собственный энергетический проект — и уже поэтому у него появилась возможность продолжить и проект создания ядерного вооружения. Так что американцы не просто потребовали от КНДР того, чего та не обещала, но еще и нарушили собственные обещания, причем таким образом, который заведомо приводил к обострению обстановки.

Цветы, салют и водородная бомба: в КНДР отметили испытание нового боезаряда
© REUTERS / KCNAЖители Пхеньяна 6 сентября отпраздновали успешное испытание водородного боезаряда, предназначенного для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.Празднование успешного испытания водородной бомбы в КНДР
© REUTERS / KCNA
Жители Пхеньяна 6 сентября отпраздновали успешное испытание водородного боезаряда, предназначенного для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.
© AP Photo / Jon Chol JinВ торжествах приняли участие десятки тысяч жителей Северной Кореи.Празднование успешного испытания водородной бомбы в КНДР. 6 сентября 2017
© AP Photo / Jon Chol Jin
В торжествах приняли участие десятки тысяч жителей Северной Кореи.
© REUTERS / KCNAОсновной частью празднования стал митинг на площади Ким Ир Сена в северокорейской столице.Празднование успешного испытания водородной бомбы в КНДР. 6 сентября 2017
© REUTERS / KCNA
Основной частью празднования стал митинг на площади Ким Ир Сена в северокорейской столице.
© AP Photo / Jon Chol JinГлавными гостями торжества были ученые, благодаря которым стало возможно проведение испытания водородного боезаряда. Всего в создании нового оружия принимали участие порядка 500 человек. Это ученые-ядерщики и технологи, военные строители, рабочие и руководящие кадры.Празднование успешного испытания водородной бомбы в КНДР. 6 сентября 2017
© AP Photo / Jon Chol Jin
Главными гостями торжества были ученые, благодаря которым стало возможно проведение испытания водородного боезаряда. Всего в создании нового оружия принимали участие порядка 500 человек. Это ученые-ядерщики и технологи, военные строители, рабочие и руководящие кадры.
© AFP 2017 / Kim Won-Jin Власти Северной Кореи 3 сентября заявили о том, что провели испытание, которое подтвердило точность и надежность корректировки мощности, а также методов проектирования внутренних элементов, которые были изобретены и впервые опробованы при производстве водородных зарядов.Празднование успешного испытания водородной бомбы в КНДР. 6 сентября 2017
© AFP 2017 / Kim Won-Jin
Власти Северной Кореи 3 сентября заявили о том, что провели испытание, которое подтвердило точность и надежность корректировки мощности, а также методов проектирования внутренних элементов, которые были изобретены и впервые опробованы при производстве водородных зарядов.
© REUTERS / KCNAПо словам лидера Северной Кореи, "все компоненты для водородной бомбы на 100% были произведены в стране".Празднование успешного испытания водородной бомбы в КНДР. 6 сентября 2017
© REUTERS / KCNA
По словам лидера Северной Кореи, "все компоненты для водородной бомбы на 100% были произведены в стране".
© AFP 2017 / Kim Won-JinКНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду.Празднование успешного испытания водородной бомбы в КНДР. 6 сентября 2017
© AFP 2017 / Kim Won-Jin
КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду.
© REUTERS / KCNAМинистерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.Празднование успешного испытания водородной бомбы в КНДР. 6 сентября 2017
© REUTERS / KCNA
Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.
© REUTERS / KCNAВ ответ на проведение очередного ядерного испытания Китай сделал "жесткое представление" КНДР, а министерство обороны Южной Кореи заявило о планах по размещению дополнительных четырех пусковых установок системы ПРО США THAAD.Празднование успешного испытания водородной бомбы в КНДР. 6 сентября 2017
© REUTERS / KCNA
В ответ на проведение очередного ядерного испытания Китай сделал "жесткое представление" КНДР, а министерство обороны Южной Кореи заявило о планах по размещению дополнительных четырех пусковых установок системы ПРО США THAAD.
© AP Photo / Jon Chol JinПрезидент России Владимир Путин в связи с новыми испытаниями, проведенными КДНР, призвал страны вести диалог с Северной Кореей и отказаться от нагнетания "военной истерии". "Это тупиковый путь абсолютно", — подчеркнул глава российского государства.Празднование успешного испытания водородной бомбы в КНДР. 6 сентября 2017
© AP Photo / Jon Chol Jin
Президент России Владимир Путин в связи с новыми испытаниями, проведенными КДНР, призвал страны вести диалог с Северной Кореей и отказаться от нагнетания "военной истерии". "Это тупиковый путь абсолютно", — подчеркнул глава российского государства.
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Я думаю, это американцам понадобилось прежде всего потому, что без обострения обстановки они рисковали утратить политический повод к размещению своих вооруженных сил на юге Корейского полуострова. Хотя не исключаю, что были у них и другие причины по давней англосаксонской традиции нарушить свои обещания.

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита лидеров БРИКС. 5 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин объяснил, почему нелепо просить Россию поддержать санкции к КНДР
Есть ли сейчас заинтересованные в войне? Едва ли. Чисто теоретически можно себе представить часть американского истеблишмента, которому эта война в нынешних обстоятельствах может оказаться выгодна, поскольку президент Трамп победил на выборах благодаря обещанию вернуть рабочие места в страну. А рабочие места из США начали выводить на юг Кореи намного раньше, чем на юг Китая. Поэтому я вовсе не исключаю, что разрушение юга Кореи в результате войны было бы США выгодно — ибо им выгодно восстановление собственных производств на собственной территории, а это восстановление неизбежно повлечет на первых порах рост производственных издержек, и поэтому мирным путем Трамп все никак не может уговорить своих соотечественников пойти на тактические потери ради стратегических выгод.

Вообще очень мало кто готов жертвовать тактическими интересами ради стратегических выгод, увы.

Министр внешнеэкономических дел КНДР Ким Юн Дже на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В КНДР считают, что США хотят войны на Корейском полуострове
В условиях такого тупика, когда стратегические интересы явно противоречат тактическим, провоцирование войны на Корейском полуострове могло бы позволить президенту Трампу и поддерживающим его финансово-промышленным группам выйти из тупика, добившись того, что просто негде будет продолжать в Корее крупное промышленное производство.

Но все-таки тех сил, которым сейчас война в Корее невыгодна, пожалуй, даже в США больше.

И президент России, надо думать, об этом тоже осведомлен.

 

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