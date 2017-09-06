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"Обреченная сирийская авантюра Путина": что пошло не так

15:3406.09.2017
(обновлено: 15:43 06.09.2017)
019217
© Sputnik / Kamel SaqrСитуация в Дейр-эз-ЗореСитуация в Дейр-эз-Зоре
© Sputnik / Kamel Saqr

Виктор Мараховский, для РИА Новости

Сегодня, когда сирийский город Дейр-эз-Зор (являющийся центром нефтяной промышленности и окруженный месторождениями) празднует снятие блокады, а президент России поздравляет президента Сирии с очередной значительной победой, достигнутой совместными усилиями сирийских Вооруженных сил и российских ВКС, — стоит вспомнить о главном.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС с главами приглашенных государств. 5 сентября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Ситуация в Сирии развивается в пользу правительственных войск, заявил Путин
Дело в том, что нынешней осенью исполняется не только два года военной операции России в Сирийской Арабской Республике.

Исполняется также два года захватывающей саге, развивавшейся параллельно сирийской войне в медийном пространстве. Саге, изобилующей крутыми поворотами сюжета и новыми смыслами.

Эту сагу следует назвать "Сирийская авантюра Путина" — именно так озаглавливались с осени 2015-го аналитические материалы отечественных, эмигрантских, украинских и по-настоящему зарубежных экспертов.

Эту сагу можно условно разделить на три главы, и мы предлагаем вместе пролистать ее огненные страницы.

Глава первая: Путин умоляет Запад простить его

Когда 30 сентября 2015 года Совфед дал формальное согласие на использование Вооруженных сил России на территории САР — ведущие аналитики поняли подоплеку происходящего немедленно. И немедленно же всё объяснили своим читателям, не желающим есть с лопаты корявую кремлевскую пропаганду.

Результаты операций ВКС России и коалиции во главе с США в Сирии
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Война с терроризмом в Сирии

Дело в том, объяснили эксперты, что Путин в панике. Он заигрался в мировую державу — но теперь вынужден расплачиваться.

Сначала он думал, что вторжение на Украину и оккупация Крыма легко сойдут ему с рук — как сошло ему с рук вторжение в Грузию в 2008-м. Он не понял, что мир изменился и с ним уже никто не будет нянчиться.

И в результате в обмен на украинскую авантюру Кремль получил такой жесткий ответ в виде санкций, что трон зашатался. Пресловутая "путинская стабильность" оказалась под угрозой. Внезапно московский властитель понял, что он — не равный среди мировых лидеров, а просто зарвавшийся шут с бритвой, которого уже выкинули из G7 и которому и далее будут жестко показывать его место.

И тогда он бросился ва-банк, пытаясь одним махом уничтожить сразу двух зайцев. Во-первых, навязать свою помощь Западу в борьбе с ИГ*. Поскольку на порог через парадный вход его, международного изгоя, уже не пустили, он пытается пролезть через черный ход — по приглашению Асада. Цель — ослабить антиасадовскую оппозицию и вынудить США сотрудничать с собой и сирийским диктатором в деле разгрома террористов. Одновременно это — вымаливание прощения и демонстрация полезности перед лидерами мира.

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Косачев: ЕС продлевает санкции вместо поиска путей устранения проблем
Второй заяц — внутренний. Дело в том, что после провала украинской авантюры Путин судорожно ищет пути сдачи Донбасса, по возможности сохраняя лицо. Однако сохранить лицо рассерженный Запад ему не даст, поэтому придется (уже в ближайшие недели, ультиматум дает Кремлю время лишь до нового 2016-го) бросать все и бежать.

И в этом плане сирийская авантюра необходима кремлевскому стратегу как дымовая завеса. Потому что к тому моменту, как под Новый год Украина восстановит полный контроль над своей границей, а из Донецка и Луганска сконфуженно будут уходить без оружия местные "вожди русского мира", россиянскому обывателю понадобится звенеть в уши каким-нибудь "гром победы, раздавайся".

Глава вторая: Путин бежит из Сирии

Бойцы армии САР, прорвавшие трехлетнюю осаду города Дейр-эз-Зор в районе территории 137-й механизированной бригады
© Фото : предоставлено пресс-службой президента Сирии
Путин поздравил Асада с прорывом блокады Дейр-эз-Зора
Второй том коллективного триллера "Обреченная сирийская авантюра" вышел в начале 2016 года — когда президент России объявил о том, что ВКС выполнили поставленные перед ними задачи и фаза операции, начатая осенью, завершается.

Истинную суть происходящего эксперты поняли немедленно. Кремль столкнулся в Сирии с полной неспособностью что-либо сделать. Картинные бомбардировки показали свою неэффективность без наземного вторжения, поскольку асадовские — деморализованные и сильно уменьшившиеся количественно — войска не могут воевать.

А на наземную операцию Кремль не пойдет, поскольку это будет второй Афганистан, и поток цинковых гробов из далекой страны расшатает путинскую власть так же, как поток цинковых гробов из Афганистана в конце 1980-х расшатал власть Политбюро. Единственное, что сейчас заботит руководство России, — это бегство с сохранением лица. Но сохранить лицо ему не дадут, потому что сейчас уже не то время и никто с Россией не будет нянчиться.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВоеннослужащие САА с флагом Сирии радуются освобождению Пальмиры
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Военнослужащие САА с флагом Сирии радуются освобождению Пальмиры

…Далее последовала небольшая интермедия с освобождением Пальмиры, которая, как тут же прозорливо отметили эксперты, стала "показательным выступлением в духе потемкинских деревень". Впрочем, в конце 2016-го боевики ИГ* вновь отбили Пальмиру, чем доказали: совместные усилия Путина и Асада не в состоянии сколько-нибудь эффективно действовать на двух участках фронта одновременно. И как только силы были сосредоточены на кровавом и бесчеловечном освобождении Алеппо — на другом участке тут же образовалась дыра, позволившая террористам немедленно отвоевать отбитые у них с такой помпой позиции и древние камни.

Указатели на город Акербат, где находится крупнейший оплот ИГ (запрещена в РФ) в провинции Хама
© Sputnik / Мохаммад Маруф
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Российская авиация уничтожила более тысячи боевиков в районе Акербата
Что касается освобождения Алеппо, то оно сначала было физически невозможным, а затем, после того, как оно состоялось, было объявлено экспертами "договорным матчем", по итогам которого антиасадовская проамериканская оппозиция получила в свое полное распоряжение Идлиб, а Кремль был вынужден согласиться на ее условия. То есть на самом деле не ее, а негласной "арабской коалиции" Персидского залива, которая выдвинула Кремлю ультиматум и пригрозила тотальной войной.

Глава третья: а это вообще не наша победа

Впрочем, и в Пальмире террористы задержались лишь на пару месяцев. И тогда эксперты осознали, что вся эта войнушка за никому не нужные пески с истощенными нефтяными месторождениями — это, по сути, тоже нефтяная завеса.

Уже в августе нынешнего года стало ясно, что главный вопрос — исключительно в том, кому достанется основная сирийская нефть, сосредоточенная вокруг блокированного Дейр-эз-Зора и находящаяся (пока что) под контролем ИГ*. Аналитиками было установлено, что в действительности основные шансы получить Дейр-эз-Зор — у поддерживаемой США курдской коалиции.

Смех детей и песни на улицах – жители Дейр-эз-Зора празднуют прорыв блокады
© RT
Смех детей и песни на улицах – жители Дейр-эз-Зора празднуют прорыв блокады
Асаду же и Путину достанутся города на побережье да обширные, но экономически бесполезные куски пустыни. Это полностью подорвет экономическое положение Дамаска и в конечном итоге заставит Кремль сдать свою марионетку под благовидным предлогом "создания коалиционного правительства национального примирения". Дело в том, делились инсайдами эксперты-аналитики, что США, "арабское НАТО" и Турция согласились на то, чтобы при отступлении из Сирии Путин все-таки сохранил лицо. Поэтому после того как американцы и курды добьют ИГ* и займут Дейр-эз-Зор, российскому обывателю снова сообщат об одержанной победе и тихо свернут операцию.

…Ну и вот на дворе осень 2017-го. Блокада Дейр-эз-Зора снята, сирийские войска и ополчение при поддержке ВКС России развивают наступление в провинции.

© Фото : SANAСирийские военные в окрестностях Дейр-эз-Зора
© Фото : SANA
Сирийские военные в окрестностях Дейр-эз-Зора

Если вы думаете, что в мире экспертов провал сирийской авантюры Путина отменяется и аналитики посыпают себе голову своими предыдущими прогнозами, то — ага, щас. От них дождешься.

Нет. В их мире провал сирийской авантюры все равно налицо. Ибо — внимание! — это вообще не наша война, и Россия не получила в ней ничего.

Бойцы армии САР прорвавшие трехлетнюю осаду города Дейр-эз-Зор в районе территории 137-й механизированной бригады
© Фото : предоставлено пресс-службой президента Сирии
Эксперт: ситуация под Дейр-эз-Зором близка к стратегическому прорыву
Асад, даже если и удержится, не сможет восстановить контроль над всей довоенной территорией страны. Курды приобрели автономию. Естественно, и Дамаск и курды будут договариваться скорее с США, чем с Россией — которая фактически просто сделала за Штаты всю черную работу.

Ну а что Россия получила в Сирии на самом деле? Если коротко — мы можем напомнить.

Во-первых, Россия сохранила, укрепила и расширила свое присутствие в Средиземноморье, заручившись стопроцентным союзником в ключевой точке региона. А во-вторых и в-главных — она показала весьма наглядно и всему миру, что она представляет собой единственную на планете силу, способную вытащить из совершенно обреченного положения своих "клиентов".

Ибо Россия взялась "вытаскивать" добиваемое со всех сторон разноцветными джихадистами светское государство, главе которого уже была выдана персональная черная метка от Запада во главе лично с президентом США. И сумела его спасти — под долгие и слаженные вопли о том, что это невозможно.

Тем самым на "международном рынке силы" возникло альтернативное предложение, которого не было более двух десятилетий. До "обреченной российской авантюры" все военные союзы были бессмысленны, потому что существовала одна глобальная "крыша", назначавшая и свергавшая президентов одним движением бровей. И сопротивляться воле всемирного обкома было бессмысленно, потому что противостоять ему не мог никто — особенно если обком высылал черную метку.

Бойцы движения Хезболлах на передовых позициях Сирийской Арабской Армии (САА) у дороги из Хомса в Пальмиру
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Замглавы "Хезболлах": США хотели использовать ИГ* для смены власти в Сирии
А сейчас мы живем в мире, где у стран появился выбор между покорностью и суверенитетом. За суверенитет, конечно, тоже придется платить — но Россия, как легко заметить, взимает плату не внешним политическим управлением, а союзничеством и совместными проектами.

И поэтому, пока упертые отечественные, украинские и эмигрантские эксперты все еще дожевывают тему обреченности сирийской авантюры — эксперты западные, более сообразительные, довольно мрачно хоронят "эру американского доминирования".

*Террористическая организация, запрещенная в России.

 

 

 

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