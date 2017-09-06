Срочная месть Америке: почему не надо торопить вежливого русского удава

Ирина Алкснис, для РИА Новости



В чем не откажешь российскому президенту — так это в умении делать шаги, которые вызывают диаметрально противоположные толкования, да еще с бурными спорами, периодически переходящими в виртуальные (и даже реальные) драки между приверженцами разных версий.

Вот и долгожданная реакция высшего руководства России на очередной дипломатический демарш США в виде сокращения количества генконсульств и изъятия российской дипсобственности вызвала, мягко сказать, противоречивую реакцию в обществе.

Намерение обратиться в суд и прозрачное предупреждение о возможности еще одного масштабного сокращения (более чем на треть — 155 из 455) дипкорпуса США в России выглядят откровенно слабым ответом для многих.

© AP Photo / Garance Burke Вынос личных вещей дипломатов из здания российского консульства в Сан-Франциско © AP Photo / Garance Burke Вынос личных вещей дипломатов из здания российского консульства в Сан-Франциско

Правда, после недавнего уменьшения на сотни сотрудников штата американского посольского состава нет никаких сомнений, что это не пустые слова и Москва абсолютно способна сделать этот шаг, что, без сомнения, уже заставило нервничать многих работников Госдепартамента и особых ведомств, работающих под дипломатическим прикрытием, чьи карьеры ныне подвешены на волоске Кремлем.

Про эффективность выполнения возложенных на посольство функций и говорить не приходится. Американцам справиться бы с перекройкой штатного расписания от предыдущего радикального сокращения, а на горизонте теперь замаячило новое урезание.

Фактически Путин в очередной раз демонстрирует уже привычную — но по-прежнему впечатляющую со стороны — мягкую, неторопливую и неотвратимую тактику боа констриктора.

Отказавшись в конце 2016 года от немедленного и стандартного зеркального ответа на высылку российских дипломатов, Кремль пошел на нарушение, по сути, базовых правил дипломатического взаимодействия. Подобный шаг, безусловно, стоит рассматривать в контексте глобальной геополитической трансформации, в котором перестают на наших глазах действовать казавшиеся незыблемыми нормы и правила.

Неудивительно, что Запад столь раздражен подходом России к международным отношениям. Если к США, ведущим себя на международной арене, как слон в посудной лавке, все более-менее приспособились, то гибкость Москвы, которая тоже нарушает правила, но при этом явно руководствуется логикой, которую никак не могут уловить на той стороне, способна бесить — и пугать — до крайности.

Что же касается слабости позиции Москвы, мнимой или реальной, то все познается в сравнении.

Вот уже который месяц Штаты ужесточают свою риторику, грозя всеми возможными карами, в отношении Северной Кореи. В ответ на это, откровенно в насмешку, Пхеньян устраивает испытания и запускает ракеты, и чем дальше, тем более жалко выглядит в глазах мира Вашингтон, не рискующий по своей давней привычке призвать к военному ответу маленькую, бедную, но очень зубастую страну. Если так пойдет и дальше, Ким Чен Ын сделает из Штатов просто посмешище.

Кстати, тут Вашингтон попал в ловушку, похожую — правда, куда более опасную — на ту, что он расставил с дипскандалом России. Чем жестче и громче риторика, тем выше ожидания решительных действий, а если они не последуют, это будет означать потерю лица. Если же Штаты все-таки решатся призвать к ответу демонстративно издевающуюся над ними КНДР, то для них же самих это будет означать настолько катастрофические последствия, что вероятность подобного развития событий все-таки невелика. Здравый смысл в Белом доме, на Капитолийском холме и в Пентагоне до такой степени еще не утрачен, во всяком случае, хочется на это надеяться.

Россия же никому не угрожает (просто предупреждает), не использует пафосную красочную лексику для обещаний того, что она сделает. Вот только прямо в данный момент на финишную прямую вышел процесс прорыва четырехлетней блокады Дейр эз-Зора, а это знаменует собой окончательное поражение США в сирийском кризисе. Кстати, этот момент Путин прокомментировал, скромно сказав, что ситуация "развивается в пользу правительственных сил". В подобных ситуациях громкие слова не нужны, поскольку реальность говорит сама за себя.

Но, пожалуй, главное, чему Кремль научился за период испытаний, выпавших стране за последние два с половиной десятилетия — это отсутствие страха занять "слабую" позицию.

Штаты, кстати, такой роскоши себе позволить не могут.