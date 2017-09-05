На карте вылупится новое государство взамен ИГ* — которого никто не хотел

Авигдор Эскин, для РИА Новости
В эти дни в Иракском Курдистане начинается агитационная кампания перед референдумом о полной государственной независимости, который состоится 25 сентября. Всем прогнозам и угрозам вопреки, три основных политических движения в Курдистане объединились для проведения референдума наперекор воле Багдада, Тегерана и Анкары, при нескрываемом неодобрении со стороны Вашингтона. Это небывалое единство среди обычно раздираемых передрягами курдских кланов.
Если курды Ирака проголосуют за независимость и отделятся, то что станется с Ближним Востоком?
Такой ход событий может положить конец принятой международной доктрине о незыблемости ближневосточных границ (за исключением требования о создании палестинского государства). В Сирии и Ираке сегодня значимые части территории находятся вне контроля центральной власти.
В этой обстановке новое, национальное, независимое государство — аукнется многопорционным громом на Ближнем Востоке.
Казалось бы, выделение курдам небольшой территории для создания их независимого государства не должно быть болезненно для Ирака, так как в нынешних условиях это не более чем юридическое и политическое подтверждение существующего положения вещей. Оптимистичный сценарий указывает далее на возможность расширенной курдской автономии в Сирии, при согласии Дамаска на федерализацию.
Пессимисты же спрашивают: а что если сирийские курды объявят независимость? Не надо быть пессимистом, чтобы мрачно предсказать, как грядущий референдум повлияет на турецко-курдский конфликт. Там продолжается война, унесшая десятки тысяч жизней за последние десятилетия.
Кстати, мало кто знает, что война между курдами и Ираном тоже уже идет не первый месяц.
Очень интересно, что Вашингтон тоже не препятствует военным действиям Тегерана против курдов. Как это ни парадоксально, но в Ираке американцы выступают как партнеры Ирана в борьбе с ИГ* и не желают обострять отношения.
На сегодняшний день один лишь Израиль признает безоговорочно независимость Курдистана. Есть на то исторические причины: еще с конца пятидесятых годов израильские советники активно помогали легендарному лидеру курдов Мустафе Баразани, а в наши времена израильтяне первыми подоспели на помощь его сыну — Масуду Баразани. Именно курды и езиды Ирака сумели оказать эффективное сопротивление бесноватым еще на первых порах. Однако Израиль также осознает неизбежную девальвацию и без того девальвированной темы палестинского государства после того, как новые сепаратистские и национальные течения заявят о себе.
Так или иначе, готовьтесь к референдуму по Курдистану, аки к ядерному взрыву. Сорок миллионов курдов решили заявить о себе. И они не собираются уступать.
*Террористическая организация, запрещенная в России.