США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Мнение

На карте вылупится новое государство взамен ИГ* — которого никто не хотел

11:0505.09.2017
0240
© AFP 2017 / Safin HamedДети играют в футбол на фоне плаката с изображением лидера иракских курдов Масуда Барзани в поддержку независимости на предстоящем референдуме в АрбилеДети играют в футбол на фоне плаката с изображением лидера иракских курдов Масуда Барзани в поддержку независимости на предстоящем референдуме в Арбиле
© AFP 2017 / Safin Hamed

Авигдор Эскин, для РИА Новости

В эти дни в Иракском Курдистане начинается агитационная кампания перед референдумом о полной государственной независимости, который состоится 25 сентября. Всем прогнозам и угрозам вопреки, три основных политических движения в Курдистане объединились для проведения референдума наперекор воле Багдада, Тегерана и Анкары, при нескрываемом неодобрении со стороны Вашингтона. Это небывалое единство среди обычно раздираемых передрягами курдских кланов.

Если курды Ирака проголосуют за независимость и отделятся, то что станется с Ближним Востоком?

Вид Багдада. Архивное фото
© AP Photo / Khalid Mohammed
Ирак отверг проведение референдума в Курдистане
Это, во-первых, будет означать окончательный развал иракского государства де-юре и де-факто. Коли так, то что помешает развалу прежней Сирии, уже разделенной де-факто на несколько зон влияния? Затем может прийти очередь издавна расколотого Ливана. Турция и Иран тоже окажутся под угрозой, ибо их курды также могут потребовать независимости (а вслед за курдами, кстати, и другие народности).

Такой ход событий может положить конец принятой международной доктрине о незыблемости ближневосточных границ (за исключением требования о создании палестинского государства). В Сирии и Ираке сегодня значимые части территории находятся вне контроля центральной власти.

В этой обстановке новое, национальное, независимое государство — аукнется многопорционным громом на Ближнем Востоке.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. 17 июля 2017
© AP Photo / Bebeto Matthews
Зариф: референдум о независимости Иракского Курдистана будет катастрофой
Курды являются исконным автохтонным ближневосточным народом. Они насчитывают сегодня около сорока миллионов, но доселе не добились независимости, что представляется вопиющей неисправностью на фоне всего пестрого множества ближневосточных государственных образований.

Казалось бы, выделение курдам небольшой территории для создания их независимого государства не должно быть болезненно для Ирака, так как в нынешних условиях это не более чем юридическое и политическое подтверждение существующего положения вещей. Оптимистичный сценарий указывает далее на возможность расширенной курдской автономии в Сирии, при согласии Дамаска на федерализацию.

Пессимисты же спрашивают: а что если сирийские курды объявят независимость? Не надо быть пессимистом, чтобы мрачно предсказать, как грядущий референдум повлияет на турецко-курдский конфликт. Там продолжается война, унесшая десятки тысяч жизней за последние десятилетия.

© AFP 2017 / Emrah GurelЛюди сидят возле своих разрушенных домов в курдском городе Чизре на юго-востоке Турции
© AFP 2017 / Emrah Gurel
Люди сидят возле своих разрушенных домов в курдском городе Чизре на юго-востоке Турции

Кстати, мало кто знает, что война между курдами и Ираном тоже уже идет не первый месяц.

Вооруженные силы Иракского Курдистана в провинции Киркук в Ираке. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
Иракский Курдистан надеется на поддержку своей независимости
Иракский Курдистан расположен на границе с Ираном и Турцией одновременно. Последние месяцы курды ведут ожесточенные бои с иранскими воинскими подразделениями. Они подвергаются регулярным бомбардировкам, что не вызывает никакого недовольства со стороны иракского руководства. Это дает курдам дополнительные козыри при разъяснении их позиции: коли Багдад не препятствует бомбардировкам курдов, то он ведет себя как чужое государство, ведь иначе он бы защищал своих граждан.

Очень интересно, что Вашингтон тоже не препятствует военным действиям Тегерана против курдов. Как это ни парадоксально, но в Ираке американцы выступают как партнеры Ирана в борьбе с ИГ* и не желают обострять отношения.

На сегодняшний день один лишь Израиль признает безоговорочно независимость Курдистана. Есть на то исторические причины: еще с конца пятидесятых годов израильские советники активно помогали легендарному лидеру курдов Мустафе Баразани, а в наши времена израильтяне первыми подоспели на помощь его сыну — Масуду Баразани. Именно курды и езиды Ирака сумели оказать эффективное сопротивление бесноватым еще на первых порах. Однако Израиль также осознает неизбежную девальвацию и без того девальвированной темы палестинского государства после того, как новые сепаратистские и национальные течения заявят о себе.

Иракский Курдистан. Архивное фото
CC BY 2.0 / Sammy Six / Erbil, Iraqi Kurdistan
Эксперт спрогнозировал последствия референдума в Иракском Курдистане
Итого: миллионы курдов проголосуют за независимость 25 сентября. Правительство Ирака объявит его незаконным, Турция будет громогласно протестовать, а Иран усилит военное давление. Однако курды сегодня сильны как никогда и окрылены новыми успехами в боях против ИГ*.

Так или иначе, готовьтесь к референдуму по Курдистану, аки к ядерному взрыву. Сорок миллионов курдов решили заявить о себе. И они не собираются уступать.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Комментировать
Мнение
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена