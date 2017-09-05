На карте вылупится новое государство взамен ИГ* — которого никто не хотел

Дети играют в футбол на фоне плаката с изображением лидера иракских курдов Масуда Барзани в поддержку независимости на предстоящем референдуме в Арбиле

Дети играют в футбол на фоне плаката с изображением лидера иракских курдов Масуда Барзани в поддержку независимости на предстоящем референдуме в Арбиле

Авигдор Эскин, для РИА Новости



В эти дни в Иракском Курдистане начинается агитационная кампания перед референдумом о полной государственной независимости, который состоится 25 сентября. Всем прогнозам и угрозам вопреки, три основных политических движения в Курдистане объединились для проведения референдума наперекор воле Багдада, Тегерана и Анкары, при нескрываемом неодобрении со стороны Вашингтона. Это небывалое единство среди обычно раздираемых передрягами курдских кланов.

Если курды Ирака проголосуют за независимость и отделятся, то что станется с Ближним Востоком?

Это, во-первых, будет означать окончательный развал иракского государства де-юре и де-факто. Коли так, то что помешает развалу прежней Сирии, уже разделенной де-факто на несколько зон влияния? Затем может прийти очередь издавна расколотого Ливана. Турция и Иран тоже окажутся под угрозой, ибо их курды также могут потребовать независимости (а вслед за курдами, кстати, и другие народности).

Такой ход событий может положить конец принятой международной доктрине о незыблемости ближневосточных границ (за исключением требования о создании палестинского государства). В Сирии и Ираке сегодня значимые части территории находятся вне контроля центральной власти.

В этой обстановке новое, национальное, независимое государство — аукнется многопорционным громом на Ближнем Востоке.

Курды являются исконным автохтонным ближневосточным народом. Они насчитывают сегодня около сорока миллионов, но доселе не добились независимости, что представляется вопиющей неисправностью на фоне всего пестрого множества ближневосточных государственных образований.

Казалось бы, выделение курдам небольшой территории для создания их независимого государства не должно быть болезненно для Ирака, так как в нынешних условиях это не более чем юридическое и политическое подтверждение существующего положения вещей. Оптимистичный сценарий указывает далее на возможность расширенной курдской автономии в Сирии, при согласии Дамаска на федерализацию.

Пессимисты же спрашивают: а что если сирийские курды объявят независимость? Не надо быть пессимистом, чтобы мрачно предсказать, как грядущий референдум повлияет на турецко-курдский конфликт. Там продолжается война, унесшая десятки тысяч жизней за последние десятилетия.

© AFP 2017 / Emrah Gurel Люди сидят возле своих разрушенных домов в курдском городе Чизре на юго-востоке Турции © AFP 2017 / Emrah Gurel Люди сидят возле своих разрушенных домов в курдском городе Чизре на юго-востоке Турции

Кстати, мало кто знает, что война между курдами и Ираном тоже уже идет не первый месяц.

Иракский Курдистан расположен на границе с Ираном и Турцией одновременно. Последние месяцы курды ведут ожесточенные бои с иранскими воинскими подразделениями. Они подвергаются регулярным бомбардировкам, что не вызывает никакого недовольства со стороны иракского руководства. Это дает курдам дополнительные козыри при разъяснении их позиции: коли Багдад не препятствует бомбардировкам курдов, то он ведет себя как чужое государство, ведь иначе он бы защищал своих граждан.

Очень интересно, что Вашингтон тоже не препятствует военным действиям Тегерана против курдов. Как это ни парадоксально, но в Ираке американцы выступают как партнеры Ирана в борьбе с ИГ* и не желают обострять отношения.

На сегодняшний день один лишь Израиль признает безоговорочно независимость Курдистана. Есть на то исторические причины: еще с конца пятидесятых годов израильские советники активно помогали легендарному лидеру курдов Мустафе Баразани, а в наши времена израильтяне первыми подоспели на помощь его сыну — Масуду Баразани. Именно курды и езиды Ирака сумели оказать эффективное сопротивление бесноватым еще на первых порах. Однако Израиль также осознает неизбежную девальвацию и без того девальвированной темы палестинского государства после того, как новые сепаратистские и национальные течения заявят о себе.

Итого: миллионы курдов проголосуют за независимость 25 сентября. Правительство Ирака объявит его незаконным, Турция будет громогласно протестовать, а Иран усилит военное давление. Однако курды сегодня сильны как никогда и окрылены новыми успехами в боях против ИГ*.

Так или иначе, готовьтесь к референдуму по Курдистану, аки к ядерному взрыву. Сорок миллионов курдов решили заявить о себе. И они не собираются уступать.

*Террористическая организация, запрещенная в России.