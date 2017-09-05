WADA сняло "обвинения против России". Но по-прежнему хочет нашей крови

…Неожиданные и, на первый взгляд, очень приятные новости пришли с импровизированной пресс-конференции главы Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталия Смирнова. По словам одного из самых авторитетных спортивных функционеров нашей страны, глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен снял обвинения в отношении российских властей, которых ранее обвинял в допинговых махинациях. "Я встречался с Маклареном. В итоге Макларен сказал, что снял свои обвинения в государственном вмешательстве. Если он снял эти обвинения, то это очень важно", — цитирует Виталия Георгиевича издание "Р-спорт".

Новость эта моментально распространилась по всем возможным российским средствам массовой информации, ее в положительном ключе прокомментировал даже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Что уж тут говорить, тема для нашей страны действительно крайне болезненная и важная.

"Если это соответствует действительности, это можно только приветствовать, — цитирует "Р-Спорт" пресс-секретаря президента Российской Федерации. — Вы знаете, мы с самого начала решительно отрицали такую даже гипотетическую возможность, и, конечно, здесь можно выразить только удовлетворение, еще раз повторяю, если это действительно так".

Прозорливости Дмитрия Сергеевича можно позавидовать. Потому что — да, к сожалению, "это не совсем так". И даже не совсем новость.

Как известно, в 2016 году были опубликованы две части доклада независимой комиссии под руководством все того же Макларена о массовом применении допинга российскими спортсменами. В этих докладах утверждалось, что более тысячи российских атлетов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на разных турнирах в 30 видах спорта.

Помимо этого, Макларен прямо и официально заявил, что в России существует целая отлаженная государственная система, осуществляющая манипуляции с допинг-пробами и покрывающая спортсменов.

Проблема была в одном: "доказательства" комиссия Макларена либо не предъявила вообще, либо они были настолько шаткими, что, несмотря на очевидную "политическую поддержку", опытный юрист Макларен в марте того же года на ежегодном симпозиуме WADA сообщил, что изменил терминологию и теперь говорит не о "государственном" заговоре, а об "институциональном".

И, кстати, именно тогда у него и состоялся тот самый личный разговор с Виталием Георгиевичем Смирновым.

Вот, в общем-то, и все.

В принципе, конечно, та же самая ситуация, только в профиль: выводы комиссии как и требования "наказать Россию", остались точно такими же, только юристу Макларену теперь не нужно стало доказывать участие Российской Федерации в махинациях с допинг-пробами.

А так, в остальном, что в лоб, что по лбу.

Собственно говоря, именно об этом и более ни о чем и поведал многоопытный спортивный функционер журналистам, которых тоже можно понять: их работа "производить сенсации". Вот, в общем, и "произвели".

А для России, в общем, ничего особенно не изменилось. WADA по-прежнему нужна наша кровь, желательно с положительными допинг-пробами: для него это просто еще один шаг в борьбе за власть в международном спортивном бизнесе, и измененная терминология "доклада Макларена" не может на это повлиять вот ровным счетом никак. Даже вопрос об участии сборной России в Играх-2018 еще долго будет находиться в подвешенном состоянии: на сессии МОК, которая откроется 13 сентября в Лиме, будет рассматриваться доклад только о промежуточных итогах деятельности тех самых двух антидопинговых комиссий.

И только впоследствии этот вопрос отдельно будет доложен исполкому, а окончательное решение примут на сессии, которая будет непосредственно предшествовать самим зимним Олимпийским играм 2018 года.

Не менее (если не более) сложная ситуация складывается и с нашими паралимпийцами. И связано это тоже отнюдь не с докладом Макларена, а с составом соответствующего паралимпийского комитета: если во главе МОК стоит все-таки достаточно сильный для того, чтобы противостоять политическому давлению, Томас Бах, то в МПК своего Баха просто, к сожалению, нет.

Впрочем, решение по нашим паралимпийцам должно быть принято в Абу-Даби уже до конца текущей недели, и есть такое ощущение, что оно может быть для нас весьма неутешительным.

Увы.

Что касается собственно "больших" Олимпийских игр, то тут прогноз для нас куда более благоприятный, несмотря на текущую "подвешенность": и тут нужно отдать должное и методичной работе комиссии Смирнова, и МОК, и федерациям по зимним видам спорта. Да и вообще, как справедливо отмечает глава Олимпийского комитета России Александр Жуков: "Сейчас вообще неправильно говорить о какой-то угрозе недопуска сборной России до Олимпиады. Сейчас правильно говорить о восстановлении в России антидопинговой системы".

И если вы спросите, "при чем тут Макларен", — то ни при чем.

Собственно говоря, вряд ли мы откроем тут какой-то секрет, если будем утверждать, что дело "о русском допинге" изначально не носило спортивного и/или юридического характера. Оно имело характер политический и в какой-то степени финансовый.

Просто в спорте, как и везде в нынешнем мире, сейчас идет глобальный передел власти и собственности, и канадский юрист Макларен вместе со всей своей "комиссией" в этой схватке отнюдь не игрок, а всего лишь попавшийся под руку инструмент.

Ну а пока Международный олимпийский комитет продолжает проводить проверку относительно подмены допинг-проб россиян на Олимпиаде в Сочи.

И ее результаты для судеб наших спортсменов будут куда важнее, чем изменения в терминологии, используемой Маклареном. Тем более что журналисты так и продолжат писать о "государственной системе допинга в России".