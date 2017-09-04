Украинский вопль отчаяния: "Не смейте считать нас русскими"

Нюра Н. Берг, для РИА Новости
Одна украинская патриотка из легиона майданщиков-заочников по имени Марина недавно опубликовала у себя на Фейсбуке отчет о том, как некий юный официант в далеком городе Барселоне посмел опознать в ней русскую и даже радостно сообщить, что сам тоже родом из России. Видимо, желал доставить сочной молодухе пару приятных мгновений этнического единения. Так сказать, качнул приветственно крылом. В ответ на это молодуха закатила утробную незалежную истерику, обложив барселонца упоминаниями первичных половых признаков в разнообразных сочетаниях.
Рассказ хамоватой женщины вызвал прилив патриотического возбуждения у поклонников ее бескомпромиссности, и рагули разожгли под ее статусом кострище такой мощной гидности и пышаторства (достоинства и гордости), что языки пламени достигли даже удаленных сообществ ненавистной ей "ваты". Та откликнулась. Тут же разгорелся традиционный холивар, в котором самые желчные ненавистники всего русского традиционно общались на русском, называя его при этом собачьей мовой и орудием оккупанта. Из ристалища барышня вышла обожженной, но не сломленной — под аплодисменты братьев по разуму, воспевших крайне жлобскую выходку Марины. Изучение же ее аккаунта явило любопытным огромное количество фоток, на которых она машет украинским прапором везде, где ей припадет охота. На некоторых картинках ей в том помогают российские ненавистники всего русского — ну, это как водится.
Я ни разу не видела, чтобы этому активно возражали, скажем, азербайджанцы, армяне или узбеки, но страстное и агрессивное отрицание своей "русскости" украинцами и (зачастую) белорусами — вполне рутинное дело.
Европейцы часто не могут понять причину взволнованности — ведь одеты все плюс-минус одинаково, с нашим фирменным шиком и яркостью, говорят на одном языке, смеются одним и тем же шуткам, а вот поди ты — не русские мы, не русские. "А в чем, в чем разница?" — домогаются иностранцы. "Нууу", — тянут близкородственные славяне и озадаченно замолкают. Впрочем, самые продвинутые в вербальных этнических стычках граждане уверенно задвигают тему Северной сатрапии и тоталитарного Мордора, к которому они не желают иметь никакого отношения, ибо незалежные и демократические. "Хммм", — удивляются иностранцы, упорно не отличающие на слух украинский от русского, а белорусского они и не слышали вовсе.
В этой борьбе за самость и отдельность на передовых позициях, конечно, именно они. Спинным мозгом даже самые горячие незалежники чуют, что их мова на просторах, скажем, Евросоюза никому и на фиг не нужна ни в каком виде, поэтому общаются практически все на русском. Более того, отдают детей в русские школы выходного дня, где в первых рядах, к слову, прибалты. Но при каждом удобном случае проклинают как язык, так и все, связанное с Россией. Выглядит это крайне запальчиво, чрезвычайно комично и глубоко провинциально, но украинцы своих позиций не сдают.
Назойливое тыканье в глаза своего прапора и вышиванок между тем сильно утомило даже самых толерантных европейских либералов, которые не могут понять, чего конкретно домогаются эти настырные граждане в селянской одежде.
Назойливое кичливое камлание о том, как сильно хотели бы украинцы никогда не видеть рядом с собой русских и не чуять русского духа, как страстно они желали бы отдыхать в отелях "без русских", как бескомпромиссно они готовы гонять русских везде, где их увидят, вызывает у иностранцев смесь жалости, гадливости, презрения и удивления, о чем они тихонько сообщают в приватных беседах. А ведь украинцы вполне обоснованно ждут сочувствия и понимания — разве не европейцы зародили в них уверенность в том, что любое проявление русофобии непременно будет поддержано и одобрено?
Эта ожесточенная борьба с неправильной идентификацией и чуждым украинскому патриоту языком имеет свои корни, конечно, внутри Украины, и мода на нее началась еще в благословенные межмайданные времена, когда казалось, что все еще может быть неплохо и вполне дружно. Именно тогда появились первые отчеты о том, как лидеры общественного мнения, журналисты, телеведущие и народные депутаты устраивали отвратительные выходки в присутственных местах. И именно в тех, где рядовые сотрудники, подавленные величием отрывающейся на них публичной персоны, не могли даже рта открыть в свою защиту. А те непременно действовали под прикрытием какой-нибудь важной ксивы или выступали стаей.
Другой украинский деятель, Владимир Арьев, нынче президент комитета ПАСЕ по образованию и культуре (!), катал истерику по той же причине, матерно оскорблял продавщицу и весь персонал супермаркета, тыча им в лицо удостоверение народного депутата. Тех же, кто был недоволен, отправлял воевать в Донбасс, где его собственной ноги почему-то не было. А потом он же и вызвал милицию. Интересно, что сам депутат освоил мову совсем недавно и все еще страшно багровеет, неумело выдавливая из себя украинские слова.
Эстафету подхватила одиозная Ирина Фарион, бывшая коммунистка и преподаватель русского языка, легко заткнувшая за пояс как Мирошниченко, так и Арьева, а сегодня и ее обошла на повороте писательница Ницой, организующая срамные скандалы везде, где концентрация украинскости ей кажется недостаточной.
Во всех случаях персонал магазинов и ресторанов бывает наказан, а собственники униженно клянчат у патриотов индульгенцию и разбивают лоб в обещаниях исправиться.
Фрейд бы сказал, что таким образом вся эта новая украинская шляхта избывает генетическую память о том, как старая польская шляхта секла их предков на конюшне, не полагая за людей, и мы ему возражать не станем. Сегодня профессиональные патриоты и замороченные ими простые украинцы таким же способом вытесняют из сознания тот факт, что когда российский президент открывает новый космодром, украинский позирует на фоне отремонтированного общежития. Что когда россияне строят Керченский мост, украинцы гордятся самым большим тризубом из сала. Что когда россияне приступают к производству среднемагистральных самолетов новой серии, украинцы закрывают концерн "Антонов". Чем, кроме истерик, можно побить эту карту?
Чем русским — ответят украинцы.