Уничтожить истину. Как Америка победит русскую пропаганду

Анатолий Вассерман, для РИА Новости
Конгресс США утвердил выделение 80 миллионов долларов на противодействие пропаганде, меньшая часть которых пойдет на противодействие пропаганды радикальных исламистских организаций вроде ИГ*, а большая — на борьбу с "пропагандой иностранных государств, таких как Россия".
Что стоит отметить по этому поводу.
Да, в принципе при необходимости многих авторов и многие источники информации можно опознать — но далеко не все.
Скажем, чистые репортеры, как правило, значительно менее индивидуальны, чем публицисты, и поэтому опознать источник тех или иных новостей можно лишь в редчайших случаях (хотя, повторю, источник аналитических рассуждений опознается достаточно легко). Я не исключаю, что когда-нибудь будут достигнуты какие-то новые рубежи в деле стилистического анализа, но пока, насколько я наслышан, этот анализ не поддается автоматизации и требует значительных ручных усилий. Так что рискну предположить: если и удастся парламенту США получить на распознавание источников информации и, как они уверяют, дезинформации в десятки раз больше денег, чем сейчас — это все равно не обеспечит достаточной производительности для заявленной цели — эффективной борьбы с ложными новостями.
Естественно, для всех, кто знаком с этими источниками, очередная американская инициатива очень живо напоминает формулу "пчелы против меда".
Но даже если будут установлены кластеры, распространяющие информацию, определяемую как "ложная и искажающая истину пропаганда" — как именно бороться?
Вообще говоря, обширный мировой опыт уже показал, что даже явно лживые источники информации существуют достаточно долго.
Если же нет возможности однозначно доказать лживость того или иного источника — то, как правило, чем дольше вы будете говорить, что это "бяка, не слушай ее", тем больше народу будет задумываться над тем, бяка ли это.
Например, когда в Российской Федерации создали комиссию по борьбе с фальсификациями истории, многие аналитики мгновенно предсказали, что эта комиссия будет действовать не слишком долго. Просто потому, что значительная часть членов комиссии придерживается как раз позиций, опирающихся на фальсификацию истории и, соответственно, заведомо неспособны противодействовать фальсификации.
Мне кажется, что судьба тех организаций, что будут финансироваться по новой американской программе, окажется примерно такой же. То есть даже если в российской пропаганде есть какие-то ошибки — те, кто будут ей противостоять, ничем кроме ошибок и нарушений вовсе не отмечены. Я не вижу шансов для них действовать эффективно.
Но предположим на секунду, что определенные источники информации определены как "ложные" и блокируются в Америке. Не приведет ли это к установлению "монополии на истину", произвольно присвоенной отдельному кластеру СМИ?
Проблема американцев в том, что они уже давно руководствуются теорией, по которой не бывает ошибочных представлений, а бывают недостаточные ассигнования.
И когда они наблюдают очередное расхождение своих представлений с реальными результатами своих действий, они думают не о том, что надо пересмотреть свои действия — а о том, что они пока недостаочно вложили. При таком представлении чем больше заблуждаешься, тем больше тратишь на поддержку собственных заблуждений.
* Террористическая организация, запрещенная в России