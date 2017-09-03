Рекорды подводного флота страны

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Минобороны России недавно одобрило контракт на разработку многоцелевой атомной подводной лодки пятого поколения, строительство субмарины начнется после 2020 года. Ранее Объединенная судостроительная корпорация объявила о начале работ по формированию облика многоцелевых атомных подлодок пятого поколения проекта "Хаски". Они придут на смену проекта 885 "Ясень". Динамика развития традиционна.

Известно, что в области подводного кораблестроения Россия – впереди планеты всей. Отрыв признают даже американцы. При этом отечественные субмарины не просто защищают национальные интересы на просторах Мирового океана, они десятилетиями приумножают славу России серией технологических рекордов, не превзойденных ни одной страной.

Первый ракетный подводный крейсер

Шестьдесят два года назад, в сентябре 1955-го впервые в мире с борта советской подводной лодки Б-67 в Белом море стартовала баллистическая ракета Р-11ФМ, которая поразила мишени на полигоне. Ранее на Севмаше по проекту В611 "Волна" субмарина Б-67 была переоборудована, и стала первой в мире – с баллистическими ракетами на борту.

В последующие три года достроили или переоборудовали пять подводных лодок проекта АВ611 (Zulu V – по классификации НАТО), которые стали первыми в мире серийными – с баллистическими ракетами.

На субмаринах проекта АВ611 две ракеты Р-11ФМ в походном положении размещались в вертикальных шахтах внутри прочного корпуса. Пуск ракет производился из надводного положения со стартового стола, поднятого на верхний срез шахты. В 1957 году на Северном флоте была сформирована первая в мире бригада подводных лодок стратегического назначения.

Самые быстрые

Многоцелевая атомная субмарина проекта 661 "Анчар" К-162 в декабре 1970 года достигла под водой скорости 44,7 узла, что соответствует 82,78 км/час – рекорд на десятилетия. Это первая в мире подводная лодка с титановым корпусом. Специально для нее создали особо мощные ядерные реакторы и противокорабельные ракеты "Аметист" с подводным стартом. Специалисты сравнивают ввод в строй ВМФ подводной лодки К-162 с запуском первого человека в космос. Для К-162 невыполнимых задач не существовало, субмарина могла догнать и уничтожить любой военный корабль.

При помощи десяти пусковых установок П-70 "Аметист" одна подводная лодка проекта 661 могла гарантированно отправить ко дну авианосец, а затем на полном ходу скрыться от преследования. На боевой службе в Атлантике, в сентябре – декабре 1971 года К-162 доставила немало неудобств авианосцу США "Саратога", который не мог оторваться от слежения и преследования даже на максимальных для него 30 узлах. Скорость позволяла нашей подводной лодке занять любую нужную позицию относительно авианосца и уничтожить его первым залпом.

Основные характеристики К-162: длина — 106,9 м, наибольшая ширина по стабилизаторам — 16,7 м, водоизмещение — 5200 тонн, скорость длительного полного подводного хода — 37-38 узлов, глубина погружения (предельная/рабочая) — 550/400 м, автономность — 70 суток, экипаж — 82 человека, вооружение — 10 пусковых установок ракет П-120 "Аметист" (размещены по бортам в носовой части подводной лодки, вне прочного корпуса, наклонно к горизонту), 4 торпедных аппарата калибра 533 мм при общем количестве принимаемых торпед 12 (из них 8 запасных). Торпедные аппараты обеспечивали стрельбу с глубин до 200 метров.

Эстафету самых быстрых в конце 1970-х приняли уникальные серийные многоцелевые субмарины проекта 705 "Лира", которые отличались также малыми размерами и высокой степенью автоматизации. Подводная лодка приводилась в движение с помощью уникального ядерного реактора с жидкометаллическим теплоносителем, и достигала скорости 41 узел. Не имела ракетного вооружения, но для борьбы с авианосными ударными группами противника субмарине хватало и торпед.

По мнению западных специалистов-подводников, избежать атаки "Лиры" было практически невозможно, а поразить ее было проблематично даже управляемыми торпедами. Благодаря сверхманевренности, "Лира" легко уходила от выпущенных по ней торпед, обладала способностью на полном ходу выполнить разворот на 180 градусов за 42 секунды (тоже рекорд).

© Фото : Public domain Подводная лодка проекта 705(К) "Лира" © Фото : Public domain Подводная лодка проекта 705(К) "Лира"

Атомные пионеры комплексной автоматизации

Наступала эра автоматизации управления ПЛА. Первая в мире скоростная атомная высокоавтоматизированная подводная лодка (противолодочной обороны) получила условное наименование "проект 705" (Alfa – по классификации НАТО). Субмарину разрабатывали с 1959 года. ВМФ получил 7 лодок этого типа, включая усовершенствованный проект 705К.

Малый атомный "подводный истребитель" (водоизмещением 2250 тонн) имел прочный корпус из титанового сплава, реактор с жидкометаллическим теплоносителем, полную скорость подводного хода 38 узлов (по этому показателю лодки 705 проекта уступали лишь проекту 661). Вооружение – 18 торпед и ракетоторпед. Предельная глубина погружения – 400 метров. За счет внедрения систем комплексной автоматизации численность экипажа удалось сократить до 32 человек.

Боевая информационно-управляющая система "Аккорд" позволила избавиться от излишних средств контроля, и сосредоточить все приборы управления подводной лодкой в отсеке центрального командного поста. Основные операции производились экипажем дистанционно, автоматика защиты реактора и других жизненно важных систем субмарины не имела отказов при самых запредельных режимах эксплуатации.

До сегодняшнего дня подводные лодки проекта 705 не имеют аналогов в мире.

Самая глубоководная

Субмарина из титанового сплава проекта 685 (Mike – по классификации НАТО) могла погружаться на глубины более 1000 метров, где оказывалась недосягаемой для противолодочного оружия противника. Причем на большой глубине действовало торпедное вооружение (благодаря специальной конструкции шести носовых 533-миллиметровых торпедных аппаратов). Экипаж субмарины первым в мире отработал стрельбу торпедами на глубине 800 метров.

Опытная атомная подводная лодка К-278 проекта 685 (третьего поколения) вошла в состав Северного флота в 1983 году, и эксплуатировалась в течение нескольких лет. Рекорд погружения атомной подводной лодки К-278 на глубину 1027 метров до наших дней не покорен.

Глубина погружения – принципиальное свойство, за которое десятилетиями боролись отечественные и зарубежные кораблестроители. Здесь все решает прочность корпуса и защита систем вне прочного корпуса от огромного давления. Единственная подводная лодка проекта 685 была сверхпрочной и насыщенной современным вооружением. Уникальная боевая информационно-управляющая система (БИУС) "Омнибус-685" позволяла максимально упростить управление субмариной на любых глубинах.

Размер имеет значение

Северный флот в декабре 1981 года получил самый большой в мире подводный корабль – тяжелый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения ТК-208 проекта 941 "Акула" (Typhoon – по классификации НАТО). Длина подводного исполина – 172 метра, ширина – более 23 метров, водоизмещение – 48000 тонн. Для сравнения, американская "Огайо" имеет подводное водоизмещение 18700 тонн.

Крейсер проекта 941 разработан под твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету РСМ-52, имеет на борту 20 таких ракет, и каждая несет 10 боевых блоков мощностью по 100 килотонн. В период холодной войны специалисты рассчитывали, что одного полного залпа Р-39 хватит, чтобы стереть западное побережье США.

© Фото : Bellona Foundation Российская подводная лодка проекта 941 "Акула". Архивное фото © Фото : Bellona Foundation Российская подводная лодка проекта 941 "Акула". Архивное фото

"Акулы" – единственные в мире субмарины катамаранного типа, имеют два сообщающихся, но независимых друг от друга прочных корпуса (между которыми расположены шахты пусковых установок).

Особым районом боевого патрулирования исполинских "стратегов" была Арктика, где субмарины длительное время скрытно действовали подо льдами.

Всего построено шесть субмарин этого проекта. Головной корабль ТК-208 (сегодня носит имя Дмитрия Донского) переоборудован для испытания стратегического ракетного комплекса "Булава". Ничего подобного проекту 941 в мире не создано.

Летит время, но подводный флот России всегда опережает его.