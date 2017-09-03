Падение мирового гегемона: как страны БРИКС заменят Соединенные Штаты

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве России, для РИА Новости
Третьего сентября в китайском городе Сямэнь открывается Девятый саммит БРИКС. Организации сложной, даже аморфной, но крайне нужной современному миру.
Трон свободен?
Ослабление Америки создает вакуум силы, и, поскольку отдельная страна заменить США на посту мирового "модератора" просто не может, возникают заманчивые перспективы для региональных блоков или союзов. И прежде всего — для БРИКС.
Наконец, между ними есть и серьезные двусторонние конфликты — Индия и Китай попросту балансируют на грани войны. Между странами спорные территории (лишь накануне саммита БРИКС стороны наконец-то урегулировали пограничный конфликт на плато Доклам в районе Бутана), а также серьезное соперничество за влияние на юго-восточную Азию.
Партнерство суверенных
Однако несмотря на все сложности, несмотря на всю "рыхлость", БРИКС, по сути, является главным претендентом на роль альтернативного центра управления мировыми процессами. Во-первых, в организации состоят самые мощные страны развивающегося мира. Во-вторых, эти страны объединены наличием у них полного суверенитета, стремлением этот суверенитет поддерживать и нежеланием подрывать суверенитет других. В БРИКС нет "осевого государства", доминанты. С одной стороны, это плохо — некому задавать единую цель. С другой стороны, в отсутствии лидера есть и свои плюсы. "В БРИКС никто никому ничего не навязывает. Когда подходы не во всем совпадают, ведется терпеливая, кропотливая работа по их сближению", — говорит Путин. Это прообраз системы управления в многополярном мире.
Именно поэтому БРИКС рассматривается как важнейшая площадка для принятия политических и экономических решений, которые будут оказывать конструктивное влияние на миропорядок. По крайней мере, такой эту площадку видит Москва.
Помимо борьбы с терроризмом, Москва попытается использовать площадку БРИКС и для продвижения российско-китайского предложения по борьбе с перспективой войны на Корейском полуострове. Напомним, Пекин и Москва предлагают идею "двойной заморозки" — Пхеньян замораживает ракетные испытания, а США приостанавливают провокационные, по мнению КНДР, учения с Южной Кореей. Всем понятно, что этот план нацелен не только на снижение напряженности в корейском вопросе, но и на снижение американского военно-политического присутствия в Восточной Азии. Если России и Китаю удастся убедить остальных партнеров по БРИКС поддержать это предложение, то это станет серьезным ударом по позиции США в регионе.
О деньгах и о полетах
Так, например, заработал Новый банк развития БРИКС. "Уже одобрено семь инвестиционных проектов в странах БРИКС на сумму около 1,5 миллиарда долларов. В нынешнем году ожидается утверждение НБР второго пакета инвестпроектов на общую сумму 2,5-3 миллиарда долларов", — отметил Путин. Кроме того, страны — члены БРИКС покусились на святое — на доллар. "Россия и БРИКС будут добиваться сокращения доминирования нескольких валют… Многополярный мир несовместим с господством доллара", — отметил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Участники организации уже договорились о частичной торговле в национальных валютах. Правда, для дальнейшего продвижения на этом поприще странам нужно увеличивать взаимный торговый оборот — в некоторых парах он, мягко говоря, очень скромный.
Наконец, саммит БРИКС — просто удачное место для того, чтобы встретиться на полях с уважаемыми коллегами, поговорить о делах скорбных и не очень. И не только с коллегами по организации. К сотрудничеству в рамках БРИКС привлекаются и третьи страны (китайская сторона, предложившая такой формат, называет его БРИКС+). Естественно, "рукопожатные" страны — так, из всех стран Юго-Восточной Азии Китай выбрал на роль почетного гостя Таиланд. Не самую большую экономику (тогда бы в Сямэнь отправилась Индонезия), не самую быстрорастущую (иначе бы выбор был сделан в пользу Камбоджи), а самую "партнерскую" для Китая.
Среди этих стран, впрочем, оказались и более важные для России партнеры. Так, Владимир Путин собирается пообщаться с приглашенным в Сямэнь египетским президентом Абдельфаттахом ас-Сиси о совместной борьбе с терроризмом, стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и, конечно же, перспективах восстановления прямого авиасообщения между Россией и Египтом (которое, напомним, было прервано после взрыва российского самолета 31 октября 2015 года). В каких-то вопросах Египет для России — гораздо более важный партнер, чем Южная Африка или даже Бразилия. Однако они ревновать не будут — в повестке дня БРИКС места хватит всем.