Падение мирового гегемона: как страны БРИКС заменят Соединенные Штаты

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве России, для РИА Новости

Третьего сентября в китайском городе Сямэнь открывается Девятый саммит БРИКС. Организации сложной, даже аморфной, но крайне нужной современному миру.

Трон свободен?

Раньше все было просто — регулированием мировых процессов (плохо или хорошо — другой вопрос) занимался коллективный Запад. Сейчас же это совсем непросто. Во-первых, коллективного Запада больше нет — серьезные противоречия в национальных интересах и во взглядах на мировые процессы уже привели к разладу (а некоторые говорят к расколу) между США и Западной Европой. Германия уже заявила, что не только пойдет своим путем, но еще и подаст в международные суды на США, если те посмеют наложить санкции на немецкие компании за торговлю с Россией. Во-вторых, ключевая страна Запада — Соединенные Штаты — больше неспособны эффективно управлять мировыми процессами. Поглощенные внутриполитической борьбой и крестовым походом против собственного президента Дональда Трампа, американские элиты либо игнорируют мировые процессы, либо рассматривают их крайне поверхностно, либо попросту используют для решения внутриполитических проблем (чего стоят только игра мускулами с Северной Кореей и санкционный пакет против России).

Ослабление Америки создает вакуум силы, и, поскольку отдельная страна заменить США на посту мирового "модератора" просто не может, возникают заманчивые перспективы для региональных блоков или союзов. И прежде всего — для БРИКС.

Конечно, БРИКС объединяет "слишком разных". Эта структура никогда не была, не является и в обозримой перспективе не станет интеграционной группировкой наподобие НАФТА или Евразийского союза. Слишком разные эти государства, слишком много между ними противоречий. Например, в плане видения будущего мира. Россия и Китай выступают против реформы ООН (в частности, Совбеза), а Индия, Южная Африка и Бразилия поддерживают эту идею. Москва и Пекин в принципе выступают против американского контроля в мировой финансово-политической системе, а остальные страны это доминирование в общем-то устраивает. И это уже не говоря о том, что страны находятся в разных уголках планеты, и уровень экономических связей между ними зачастую невелик (как, например, в треугольнике Россия — Бразилия — Южная Африка).

Наконец, между ними есть и серьезные двусторонние конфликты — Индия и Китай попросту балансируют на грани войны. Между странами спорные территории (лишь накануне саммита БРИКС стороны наконец-то урегулировали пограничный конфликт на плато Доклам в районе Бутана), а также серьезное соперничество за влияние на юго-восточную Азию.

Партнерство суверенных

Однако несмотря на все сложности, несмотря на всю "рыхлость", БРИКС, по сути, является главным претендентом на роль альтернативного центра управления мировыми процессами. Во-первых, в организации состоят самые мощные страны развивающегося мира. Во-вторых, эти страны объединены наличием у них полного суверенитета, стремлением этот суверенитет поддерживать и нежеланием подрывать суверенитет других. В БРИКС нет "осевого государства", доминанты. С одной стороны, это плохо — некому задавать единую цель. С другой стороны, в отсутствии лидера есть и свои плюсы. "В БРИКС никто никому ничего не навязывает. Когда подходы не во всем совпадают, ведется терпеливая, кропотливая работа по их сближению", — говорит Путин. Это прообраз системы управления в многополярном мире.

Именно поэтому БРИКС рассматривается как важнейшая площадка для принятия политических и экономических решений, которые будут оказывать конструктивное влияние на миропорядок. По крайней мере, такой эту площадку видит Москва.

Владимир Путин уже заявил, что хочет обсудить с коллегами по БРИКС борьбу с терроризмом, коррупцией и наркотиками. Учитывая события в мире, важнейшим из этих вопросов является первый. "Россия призывает не на словах, а на деле приступить к формированию широкого антитеррористического фронта на общепризнанной международно-правовой основе при центральной роли ООН", — заявил Путин. И в этом его поддержат все страны — члены БРИКС, особенно Китай и Индия, страдающие от террористов. Ведь если с Западом создавать такую коалицию бессмысленно (хотя бы потому, что США давно делят террористов на "своих" и "чужих", а ЕС находится в плену политкорректности и неспособности принимать решения), то индийцы и китайцы такими комплексами не страдают. Правда, тут другая проблема — их нужно как-то вовлечь в этот антитеррористический фронт, и не только в Афганистане (где все вроде как согласны работать), но и на Ближнем Востоке.

Помимо борьбы с терроризмом, Москва попытается использовать площадку БРИКС и для продвижения российско-китайского предложения по борьбе с перспективой войны на Корейском полуострове. Напомним, Пекин и Москва предлагают идею "двойной заморозки" — Пхеньян замораживает ракетные испытания, а США приостанавливают провокационные, по мнению КНДР, учения с Южной Кореей. Всем понятно, что этот план нацелен не только на снижение напряженности в корейском вопросе, но и на снижение американского военно-политического присутствия в Восточной Азии. Если России и Китаю удастся убедить остальных партнеров по БРИКС поддержать это предложение, то это станет серьезным ударом по позиции США в регионе.

О деньгах и о полетах

В экономическом же плане БРИКС должен стать площадкой для выстраивания глобальных финансовых институтов, альтернативных тем, что подконтрольны США и используются в американских, а не в общемировых интересах. "Россия разделяет озабоченность государств БРИКС несправедливостью современной глобальной финансово-экономической архитектуры, которая не учитывает возросший экономический вес развивающихся стран", — говорит Путин.

Так, например, заработал Новый банк развития БРИКС. "Уже одобрено семь инвестиционных проектов в странах БРИКС на сумму около 1,5 миллиарда долларов. В нынешнем году ожидается утверждение НБР второго пакета инвестпроектов на общую сумму 2,5-3 миллиарда долларов", — отметил Путин. Кроме того, страны — члены БРИКС покусились на святое — на доллар. "Россия и БРИКС будут добиваться сокращения доминирования нескольких валют… Многополярный мир несовместим с господством доллара", — отметил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Участники организации уже договорились о частичной торговле в национальных валютах. Правда, для дальнейшего продвижения на этом поприще странам нужно увеличивать взаимный торговый оборот — в некоторых парах он, мягко говоря, очень скромный.

Наконец, саммит БРИКС — просто удачное место для того, чтобы встретиться на полях с уважаемыми коллегами, поговорить о делах скорбных и не очень. И не только с коллегами по организации. К сотрудничеству в рамках БРИКС привлекаются и третьи страны (китайская сторона, предложившая такой формат, называет его БРИКС+). Естественно, "рукопожатные" страны — так, из всех стран Юго-Восточной Азии Китай выбрал на роль почетного гостя Таиланд. Не самую большую экономику (тогда бы в Сямэнь отправилась Индонезия), не самую быстрорастущую (иначе бы выбор был сделан в пользу Камбоджи), а самую "партнерскую" для Китая.

Среди этих стран, впрочем, оказались и более важные для России партнеры. Так, Владимир Путин собирается пообщаться с приглашенным в Сямэнь египетским президентом Абдельфаттахом ас-Сиси о совместной борьбе с терроризмом, стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и, конечно же, перспективах восстановления прямого авиасообщения между Россией и Египтом (которое, напомним, было прервано после взрыва российского самолета 31 октября 2015 года). В каких-то вопросах Египет для России — гораздо более важный партнер, чем Южная Африка или даже Бразилия. Однако они ревновать не будут — в повестке дня БРИКС места хватит всем.