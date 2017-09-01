Лучше копайте канал. Вещание Украины на Крым провалилось

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Новости о взаимоотношениях российских Крыма и Севастополя с Украиной приобретают характер все более и более психиатрический. Особенно иллюстративны в этом отношении украинская реакция на строительство Керченского моста, усилия по "агитационному телевещанию" на территорию Крыма с Чонгарской телевышки и инициатива окопать Крым судоходным каналом по Перекопскому перешейку с целью окончательно отделить эту ставшую теперь российской заразу от украинского материка.

Подробно останавливаться на реакции украинских СМИ на установку железнодорожной арки Керченского моста в диапазоне от "этого не может быть, потому что у русских кривые руки и у них ничего не получится" до "шеф, все пропало, гипс снимают" особого смысла нет. Она носит настолько шумный характер, что ею может насладиться самостоятельно любой желающий. А вот о новостях вроде петиции П. Порошенко о рытье канала через Крымский перешеек и о провале громко объявленного киевскими властями телевещания имеет смысл поговорить отдельно.

В пятницу, 1 сентября, министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский заявил, что независимая Украина так и не смогла начать заранее объявленного вещания своих каналов на территории российского региона (в середине августа член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский довольно громогласно сообщал, что на территории Крыма в тестовом режиме началась трансляция пяти украинских телеканалов с Чонгарской вышки в Херсонской области). С 1 сентября мультиплекс должен был начать работать в стандартном режиме с мощностью 0,3 кВт, а с 1 ноября — с мощностью 1 кВт.

И вот день настал. Крымский министр Полонский констатирует: "Разницы между тестовым вещанием, как они его называют, и вещанием на постоянной основе никакой не будет, потому что ни того ни другого в Крыму как не было, так и нет".

По его словам, "все проекты, которые украинская сторона готовит в отношении Крыма или крымчан, все провальные изначально. Этот провал обеспечивается прежде всего одним — отношением самих крымчан к тем процессам, которые происходят на Украине".

© РИА Новости / Владислав Сергиенко Стелла с надписью "Крым" на границе России и Украины © РИА Новости / Владислав Сергиенко Стелла с надписью "Крым" на границе России и Украины

Автору этих строк доводилось бывать в Крыму. Впечатления самые, что называется, разнообразные: как положительные, так и отрицательные, но бросается в глаза прежде всего одно. Крым несколько застенчиво стыдится тех лет, когда волею судеб "временно был Украиной". И это проявляется даже куда ярче, чем радость от воссоединения с исторической родиной, и куда глубже. Как сказал мне один крымский таксист, "меня даже дорожные знаки желто-синих цветов раздражают", а ехавший в этой же машине тихий и интеллигентный литератор стыдливо добавил: "а вы бы, Дим, как относились к тому, что вам напоминает, как вы тихо и стыдно пару десятков лет молча жили под оккупацией".

Понимаете?

Никто не говорит, что в Крыму сейчас все хорошо. Хотя даже спорить глупо, что стало намного лучше, чем в годы "украинского владычества". Просто для справки: если уровень жизни на постмайданной Украине довольно резко, в разы, по вполне объяснимым причинам упал, то в Крыму он даже официально вырос по сравнению с "дореволюционным периодом". Да, формально это произошло прежде всего за счет "бюджетников": уровень зарплат врачей, учителей, военнослужащих, полицейских в Российской Федерации просто несравнимо выше. Как, собственно говоря, и пенсии. Но есть рост и в промышленном производстве, и в виноделии, и даже в туризме зарплаты постепенно подтягиваются к общероссийскому уровню: на рынке труда, знаете ли, имеет место конкуренция.

Но все познается в сравнении, и крымчанам есть с чем сравнивать. Украина, простите, неподалеку. И чтобы рассчитывать на то, что их удастся "сагитировать" добровольно захотеть назад, надо быть очень одаренным человеком.

Так что лучше ройте "судоходный канал". Всяко руки займете.