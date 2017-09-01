Украина грозит России "отверткой в бок"

Виктор Мараховский, для РИА Новости
Как сообщают агентства, столичной журналистке в фейсбуке пригрозили, что она получит "отверткой в бок".
Диспозиция конфликта примерно следующая.
Угрожающий: аноним под псевдонимом.
Жертва угрозы: медиаактивистка, нынешнее "лицо" демократической общественности. В настоящее время пишет о борцах с кинофильмом про Кшесинскую. Те недовольны.
Почему мы об этом пишем? Потому что это, кажется, третий скандал вокруг данной темы за последнюю неделю — и накал растет.
Накануне, напомним, какие-то люди (тоже анонимы) бросили коктейль Молотова в студию, снимающую фильм о Кшесинской. Атака была ночью, никто не пострадал, но преступление и причиненный ущерб налицо.
Противная сторона, впрочем, тоже отвечает. СМИ сообщали на неделе о совершенно омерзительном глумлении, устроенном "феминистками" (тоже анонимными) над портретом царя Николая II и выложенном на ютьюб. Согласно сопроводительному тексту, глумление было в поддержку фильма о Кшесинской.
…Что тут важно. Мы понятия не имеем, кто все эти анонимы — старательно остающиеся неизвестными, но напористо раскочегаривающие обе стороны нелепого конфликта.
Но это еще не самое дурное. Подумаешь, мало ли неприятных типов принуждают нас через скандалы быть их аудиторией и наблюдать за их шевелениями.
Самое дурное — и даже опасное — тут в другом.
Самое дурное и опасное тут — угрожающая нам "украинизация" российской общественной политики.
Боевые меньшинства могут ходить друг на друга пикетами.
Боевые меньшинства могут подавать друг на дружку и на кого хотят в суд.
И даже бранить друг друга по телевизору последними словами — на то во всем мире существуют мусорные ток-шоу а-ля Джерри Спрингер.
Чего никакие боевые меньшинства не могут делать в здоровом обществе — это вылезать за рамки. Они не могут оспаривать эксклюзивное право государства на насилие.
Они не могут, не имеют права друг друга подкарауливать у подъездов, втыкать друг в друга отвертки, обливать помоями и опрокидывать в мусорники. И особенно они не имеют права друг друга убивать.
Так вот. Когда посреди нашего общества "потно" схватились два заносчивых меньшинства по поводу, предельно далекому от подавляющего большинства, — это поначалу было даже смешно. Я сам называл подобное "дуэлью на французских булках", юморил и прогнозировал битву века.
Но сейчас это перестает быть смешным. Потому что кто-то (сознательно или просто по безмозглости) решил, что этот дурной баттл — отличный способ немножко расширить рамки допустимого для боевых маргиналов. И, соответственно, отожрать у государства немного его монополии на применение силы.
Пока что это еще не настоящее насилие, слава богу. Пока что это демоверсия и имитация.
Это по-настоящему опасно — уже не для несчастных меньшинств, а для нормального большинства, для нас с вами. И виновные в попытках раскочегарить насилие — искренние они идиоты или хитренькие "политтехнологи" — должны быть обнаружены и показательно наказаны. Чтобы неповадно было нарушать закон — ни самозванным "стражам морали", ни самозванным "воинам света".