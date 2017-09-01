Украина грозит России "отверткой в бок"

Виктор Мараховский, для РИА Новости



Как сообщают агентства, столичной журналистке в фейсбуке пригрозили, что она получит "отверткой в бок".

Диспозиция конфликта примерно следующая.

Угрожающий: аноним под псевдонимом.

Жертва угрозы: медиаактивистка, нынешнее "лицо" демократической общественности. В настоящее время пишет о борцах с кинофильмом про Кшесинскую. Те недовольны.

Суть угрозы: неизвестный написал журналистке, что с ней произойдет, "если выйдет фильм" (хотя при чем тут она, казалось бы).

Почему мы об этом пишем? Потому что это, кажется, третий скандал вокруг данной темы за последнюю неделю — и накал растет.

Накануне, напомним, какие-то люди (тоже анонимы) бросили коктейль Молотова в студию, снимающую фильм о Кшесинской. Атака была ночью, никто не пострадал, но преступление и причиненный ущерб налицо.

Противная сторона, впрочем, тоже отвечает. СМИ сообщали на неделе о совершенно омерзительном глумлении, устроенном "феминистками" (тоже анонимными) над портретом царя Николая II и выложенном на ютьюб. Согласно сопроводительному тексту, глумление было в поддержку фильма о Кшесинской.

…Что тут важно. Мы понятия не имеем, кто все эти анонимы — старательно остающиеся неизвестными, но напористо раскочегаривающие обе стороны нелепого конфликта.

Более того. Поскольку все, что они делают, совершенно бесполезно как агитация, зато эффективно как "розжиг" и провокации — это как раз тот случай, когда вполне можно допускать конспирологию. В том смысле, что это одна и та же группа превращается то в "анонимных защитниц Матильды", то в "анонимных православных фундаменталистов" — нарочито оскорбительно и часто набрасывая на оба противостоящих вентилятора.

Но это еще не самое дурное. Подумаешь, мало ли неприятных типов принуждают нас через скандалы быть их аудиторией и наблюдать за их шевелениями.

Самое дурное — и даже опасное — тут в другом.

Самое дурное и опасное тут — угрожающая нам "украинизация" российской общественной политики.

Эту мысль надо пояснить. Чем вообще государство здорового человека отличается от типичной "украины"? В нормальном государстве мистики-сектанты, верящие в искупительную суперсилу монарха, творцы, снимающие об этом монархе альковно-эполетные драмы, и либеральные воины света, в принципе готовые пиариться на любом зажимании Свободы, — имеют очень ограниченное пространство для конфликта. Все ринги общественных конфликтов, особенно между боевыми меньшинствами, находятся под государственным контролем и присмотром. И государство стоит в бабочке над этими акулами в весе пера и следит, чтобы они не нарушали правил.

Боевые меньшинства могут ходить друг на друга пикетами.

Боевые меньшинства могут подавать друг на дружку и на кого хотят в суд.

И даже бранить друг друга по телевизору последними словами — на то во всем мире существуют мусорные ток-шоу а-ля Джерри Спрингер.

Чего никакие боевые меньшинства не могут делать в здоровом обществе — это вылезать за рамки. Они не могут оспаривать эксклюзивное право государства на насилие.

Они не могут, не имеют права друг друга подкарауливать у подъездов, втыкать друг в друга отвертки, обливать помоями и опрокидывать в мусорники. И особенно они не имеют права друг друга убивать.

А если у нас не нормальное общество, а плачевная "украина", то они все это делают. Причем делают практически открыто — и им за это ничего не бывает.

Так вот. Когда посреди нашего общества "потно" схватились два заносчивых меньшинства по поводу, предельно далекому от подавляющего большинства, — это поначалу было даже смешно. Я сам называл подобное "дуэлью на французских булках", юморил и прогнозировал битву века.

Но сейчас это перестает быть смешным. Потому что кто-то (сознательно или просто по безмозглости) решил, что этот дурной баттл — отличный способ немножко расширить рамки допустимого для боевых маргиналов. И, соответственно, отожрать у государства немного его монополии на применение силы.

Пока что это еще не настоящее насилие, слава богу. Пока что это демоверсия и имитация.

Но это совершенно явное приглашение попробовать. Подначивание всех задетых схватиться, наконец, за биты, балаклавы и булыжники и "разобраться по-украински".

Это по-настоящему опасно — уже не для несчастных меньшинств, а для нормального большинства, для нас с вами. И виновные в попытках раскочегарить насилие — искренние они идиоты или хитренькие "политтехнологи" — должны быть обнаружены и показательно наказаны. Чтобы неповадно было нарушать закон — ни самозванным "стражам морали", ни самозванным "воинам света".