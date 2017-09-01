Порошенко пришли на подмогу все: боевой фельетон

Игорь Романович, автор блога Green Tea
Император гордо смотрел, как проходят его легионы.
— Аве, Цезарь! — кричали закалённые в боях воины, глядя на императорскую трибуну.
— Аве! — сотрясалась от могучего крика мостовая. — Аве, Цезарь!
Император медленно поднялся, поправил золотой венок, поднял руку, обёрнутую в пурпурный палудаментум, и возгласил:
— Жребий брошен! Зима близко! Мордор должен быть разрушен!
— Колы принеси! — восторженно прокричали в ответ войска.
Властелин мира от удивления вздрогнул, выронил фляжку и открыл глаза.
Мимо трибуны по-прежнему шагали три эстонца, создав за собой пробку в которой томились остальные участники парада. Скучающие канадские рейнджеры обзванивали свою украинскую родню, американские морпехи выразительно посматривали на часы, так как оплата была почасовой, поляки разбрелись по окрестным палаткам в поисках дешёвых сигарет оптом, а молдавская гвардия и украинские киборги расселись прямо на асфальте, азартно рубясь в "очко" на сало, брынзу, щелбаны и патроны.
— Колы принеси, любезный! — повторил глава Пентагона Джеймс Мэттис, строго глядя на Петра Алексеевича. — Мне диетическую, встряхнутую, но не взболтанную. И заодно узнай, нельзя ли как-то ускорить этих эстонцев, которые уже битый час завораживающе чеканят по шагу в минуту. Я не могу принимать этот парад вечно, есть у нас ещё дома дела.
По пути ему попалась какая-то девушка с микрофоном.
Девушка вежливо представилась журналистом Первого канала и спросила, почему парад в честь дня независимости Украины принимает министр обороны США?
Пётр Алексеевич побагровел от такого бестактного вопроса и приказал гайдукам из Службы Безпеки арестовать зарвавшуюся путинскую пропагандистку. Те зачитали ей гимн Украины, посадили на тачанку с кулемётом и увезли в неизвестном направлении.
…………
Джеймс Мэттис сухо кивнул, пшикнул запотевшей банкой и устало откинулся в кресле.
Замыкали шествие какие-то корейцы, бодро марширующие рядом с тягачом, везущим заднюю часть ракеты с надписью "Южмаш".
Мэттис помахал им рукой. Корейцы заулыбались и радостно помахали в ответ.
— Хорошо идут, — заметил Мэттис. — Вон та группа ракетчиков в кепках с красными звёздочками. Я и не знал, что будут южные корейцы.
— Я тоже, — удивился Пётр Алексеевич. — Думал, это вы их пригласили. Они ещё попросили транспортный самолёт, сказав, что очень спешат домой в Пхеньян. Я дал наш последний, так как на остальных летает весь мир.
— Идиот! — выругался Мэттис, вскочил и куда-то побежал.
Пётр Алексеевич грустно опустился на табурет, достал свою любимую фляжку, сделал мощный глоток, закрыл глаза, и вот он уже снова стоял в белой тоге с пурпурным плащом, поднятой рукой приветствуя свои легионы, идущие брать Мордор, Крым и Международный валютный фонд.
……………..
А всё потому, дорогие дети, что этот журналист плохо учил в школе географию и особенно историю.
С Днём знаний вас!