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Порошенко пришли на подмогу все: боевой фельетон

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Сентябрь 2017 (3)
09:3301.09.2017
(обновлено: 09:36 01.09.2017)
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© РИА Новости / Виталий Подвицкий Порошенко пришли на подмогу все: боевой фельетонПорошенко пришли на подмогу все: боевой фельетон
© РИА Новости / Виталий Подвицкий

Игорь Романович, автор блога Green Tea

Император гордо смотрел, как проходят его легионы.

— Аве, Цезарь! — кричали закалённые в боях воины, глядя на императорскую трибуну.

Военнослужащие стран НАТО на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августа 2017
© REUTERS / Gleb Garanich
Парад "полной зависимости" Украины: в Киеве маршировали солдаты США и НАТО
За тяжёлой пехотой шли манипулы легковооружённых велитов и гастатов, когорты мавров, нумидийская конница, стрелки с Крита, пращники с Балеарских островов, суровые ветераны триарии — всё это текло мимо властелина мира нескончаемым могучим потоком.

— Аве! — сотрясалась от могучего крика мостовая. — Аве, Цезарь!

Император медленно поднялся, поправил золотой венок, поднял руку, обёрнутую в пурпурный палудаментум, и возгласил:

— Жребий брошен! Зима близко! Мордор должен быть разрушен!

— Колы принеси! — восторженно прокричали в ответ войска.

Властелин мира от удивления вздрогнул, выронил фляжку и открыл глаза.

© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкВоеннослужащие стран НАТО на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августа 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Военнослужащие стран НАТО на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августа 2017

Мимо трибуны по-прежнему шагали три эстонца, создав за собой пробку в которой томились остальные участники парада. Скучающие канадские рейнджеры обзванивали свою украинскую родню, американские морпехи выразительно посматривали на часы, так как оплата была почасовой, поляки разбрелись по окрестным палаткам в поисках дешёвых сигарет оптом, а молдавская гвардия и украинские киборги расселись прямо на асфальте, азартно рубясь в "очко" на сало, брынзу, щелбаны и патроны.

— Колы принеси, любезный! — повторил глава Пентагона Джеймс Мэттис, строго глядя на Петра Алексеевича. — Мне диетическую, встряхнутую, но не взболтанную. И заодно узнай, нельзя ли как-то ускорить этих эстонцев, которые уже битый час завораживающе чеканят по шагу в минуту. Я не могу принимать этот парад вечно, есть у нас ещё дома дела.

Журналист Первого канала Анна Курбатова
© Первый канал
Запрещен въезд на три года: Украина выдворила журналистку Первого канала
Пётр Алексеевич вскочил с табуретки и помчался выполнять приказ.

По пути ему попалась какая-то девушка с микрофоном.

Девушка вежливо представилась журналистом Первого канала и спросила, почему парад в честь дня независимости Украины принимает министр обороны США?

Пётр Алексеевич побагровел от такого бестактного вопроса и приказал гайдукам из Службы Безпеки арестовать зарвавшуюся путинскую пропагандистку. Те зачитали ей гимн Украины, посадили на тачанку с кулемётом и увезли в неизвестном направлении.
…………

Джеймс Мэттис сухо кивнул, пшикнул запотевшей банкой и устало откинулся в кресле.

Украинские военнослужащие на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августа 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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День независимости Украины: 26 лет на пути в бездну
Эстонцы, наконец, ушли, и парад близился к завершению.

Замыкали шествие какие-то корейцы, бодро марширующие рядом с тягачом, везущим заднюю часть ракеты с надписью "Южмаш".
Мэттис помахал им рукой. Корейцы заулыбались и радостно помахали в ответ.

— Хорошо идут, — заметил Мэттис. — Вон та группа ракетчиков в кепках с красными звёздочками. Я и не знал, что будут южные корейцы.

— Я тоже, — удивился Пётр Алексеевич. — Думал, это вы их пригласили. Они ещё попросили транспортный самолёт, сказав, что очень спешат домой в Пхеньян. Я дал наш последний, так как на остальных летает весь мир.

— Идиот! — выругался Мэттис, вскочил и куда-то побежал.

© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/ Михаил ПалинчакПерейти в фотобанкМинистр обороны США Джеймс Мэттис во время совместной пресс-конференции с Петром Порошенко в Киеве. 24 августа 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/ Михаил Палинчак
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Министр обороны США Джеймс Мэттис во время совместной пресс-конференции с Петром Порошенко в Киеве. 24 августа 2017

Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Маркив
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В США констатировали неготовность Украины к вступлению в НАТО
- А деньги?! Вы же обещали! — кинулся было вслед Пётр Алексеевич, но охрана главы Пентагона его не пустила, убедительно посоветовав ему "занять своё место на гостевом табурете, сэр".

Пётр Алексеевич грустно опустился на табурет, достал свою любимую фляжку, сделал мощный глоток, закрыл глаза, и вот он уже снова стоял в белой тоге с пурпурным плащом, поднятой рукой приветствуя свои легионы, идущие брать Мордор, Крым и Международный валютный фонд.
……………..

Украинские военнослужащие на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августва 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Украина достанется не победителю, а проигравшему
Тем временем где-то во Львове, среди гор мусора, уже третий день блуждал танк "Абрамс" с флагом НАТО, из люка которого торчал журналист Бабченко и плачущим голосом умолял прохожих положить ему денег на яндекс-кошелёк и показать дорогу на Москву.

А всё потому, дорогие дети, что этот журналист плохо учил в школе географию и особенно историю.

С Днём знаний вас!

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