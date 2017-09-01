Порошенко пришли на подмогу все: боевой фельетон

Игорь Романович, автор блога Green Tea

Император гордо смотрел, как проходят его легионы.

— Аве, Цезарь! — кричали закалённые в боях воины, глядя на императорскую трибуну.

За тяжёлой пехотой шли манипулы легковооружённых велитов и гастатов, когорты мавров, нумидийская конница, стрелки с Крита, пращники с Балеарских островов, суровые ветераны триарии — всё это текло мимо властелина мира нескончаемым могучим потоком.

— Аве! — сотрясалась от могучего крика мостовая. — Аве, Цезарь!

Император медленно поднялся, поправил золотой венок, поднял руку, обёрнутую в пурпурный палудаментум, и возгласил:

— Жребий брошен! Зима близко! Мордор должен быть разрушен!

— Колы принеси! — восторженно прокричали в ответ войска.

Властелин мира от удивления вздрогнул, выронил фляжку и открыл глаза.

Мимо трибуны по-прежнему шагали три эстонца, создав за собой пробку в которой томились остальные участники парада. Скучающие канадские рейнджеры обзванивали свою украинскую родню, американские морпехи выразительно посматривали на часы, так как оплата была почасовой, поляки разбрелись по окрестным палаткам в поисках дешёвых сигарет оптом, а молдавская гвардия и украинские киборги расселись прямо на асфальте, азартно рубясь в "очко" на сало, брынзу, щелбаны и патроны.

— Колы принеси, любезный! — повторил глава Пентагона Джеймс Мэттис, строго глядя на Петра Алексеевича. — Мне диетическую, встряхнутую, но не взболтанную. И заодно узнай, нельзя ли как-то ускорить этих эстонцев, которые уже битый час завораживающе чеканят по шагу в минуту. Я не могу принимать этот парад вечно, есть у нас ещё дома дела.

Пётр Алексеевич вскочил с табуретки и помчался выполнять приказ.

По пути ему попалась какая-то девушка с микрофоном.

Девушка вежливо представилась журналистом Первого канала и спросила, почему парад в честь дня независимости Украины принимает министр обороны США?

Пётр Алексеевич побагровел от такого бестактного вопроса и приказал гайдукам из Службы Безпеки арестовать зарвавшуюся путинскую пропагандистку. Те зачитали ей гимн Украины, посадили на тачанку с кулемётом и увезли в неизвестном направлении.

…………

Джеймс Мэттис сухо кивнул, пшикнул запотевшей банкой и устало откинулся в кресле.

Эстонцы, наконец, ушли, и парад близился к завершению.

Замыкали шествие какие-то корейцы, бодро марширующие рядом с тягачом, везущим заднюю часть ракеты с надписью "Южмаш".

Мэттис помахал им рукой. Корейцы заулыбались и радостно помахали в ответ.

— Хорошо идут, — заметил Мэттис. — Вон та группа ракетчиков в кепках с красными звёздочками. Я и не знал, что будут южные корейцы.

— Я тоже, — удивился Пётр Алексеевич. — Думал, это вы их пригласили. Они ещё попросили транспортный самолёт, сказав, что очень спешат домой в Пхеньян. Я дал наш последний, так как на остальных летает весь мир.

— Идиот! — выругался Мэттис, вскочил и куда-то побежал.

- А деньги?! Вы же обещали! — кинулся было вслед Пётр Алексеевич, но охрана главы Пентагона его не пустила, убедительно посоветовав ему "занять своё место на гостевом табурете, сэр".

Пётр Алексеевич грустно опустился на табурет, достал свою любимую фляжку, сделал мощный глоток, закрыл глаза, и вот он уже снова стоял в белой тоге с пурпурным плащом, поднятой рукой приветствуя свои легионы, идущие брать Мордор, Крым и Международный валютный фонд.

……………..

Тем временем где-то во Львове, среди гор мусора, уже третий день блуждал танк "Абрамс" с флагом НАТО, из люка которого торчал журналист Бабченко и плачущим голосом умолял прохожих положить ему денег на яндекс-кошелёк и показать дорогу на Москву.

А всё потому, дорогие дети, что этот журналист плохо учил в школе географию и особенно историю.

С Днём знаний вас!