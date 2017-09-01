Меркель продолжает развод и начала раздел имущества

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Практически незамеченной прошла новость о том, что Бундесбанк (центральный банк Германии) на три года раньше срока завершил программу репатриации половины немецкого золотого запаса из США и Великобритании.

Когда эта программа только начиналась, эксперты гадали о ее причинах. Кто-то предполагал, что немцам нужно вернуть доступ к золотому запасу, чтобы в случае необходимости было чем поддержать возвращение немецкой марки. Кто-то утверждал, что таким образом Бундесбанк пытается поддержать доверие к евро, а кто-то указывал на желание немецких властей успокоить критиков, которые утверждали, что "немецкого золота" уже давно нет. Однако наиболее реалистичное объяснение, скорее всего, намного проще — Ангела Меркель перешла в режим дележа имущества. Если сравнивать американо-немецкие отношения с разваливающимся браком, то можно сказать, что Германия потрошит сундуки нелюбимого мужа в попытке вернуть себе приданое. Это объяснение особенно хорошо смотрится в контексте заявлений других влиятельных представителей немецкой элиты, которые собираются вернуть в США американское ядерное оружие, которое сейчас находится в Германии.

Тезис о резком ухудшении отношений по линии Берлин-Вашингтон всегда вызывает скептическую или даже агрессивную реакцию, сопровождаемую тезисами в стиле "Германия — колония и все равно сделает все, что скажут в Вашингтоне". Однако практика показывает, что это неправильная оценка ситуации. За последние несколько лет Берлин много раз решительно торпедировал планы Вашингтона, причем делал это исходя из своих шкурных интересов.

Из особо ярких моментов стоит вспомнить:

— строительство "Северного Потока — 1", несмотря на протесты американской дипломатии; — Ангела Меркель лично заблокировала вступление в НАТО Украины и Грузии в 2008-2009, и это не конспирологическая теория, а официальная информация американских (Нью Йорк Таймс) и немецких (Дойче Велле) СМИ;

— сопротивление Ангелы Меркель было главной причиной, по которой администрация Обамы отказалась от поставок на Украину летального американского оружия по сирийской схеме, и это опять же не конспирология и не "глупый оптимизм", а сухая констатация фактов из американских СМИ;

— переговоры о "Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве", которое должно было фактически подчинить парламенты, суды и правительства стран ЕС американским корпорациям, были сорваны немецкой политической элитой;

Для понимания важности этих эпизодов достаточно в общих чертах обрисовать то, как выглядела бы ситуация, в которой Берлин действительно "прогнулся" под требования администраций Буша и Обамы.

Итак: Украина и Грузия — в НАТО, и на их территории стоят американские войска, "Северный поток" не построен и российский транзит газа полностью зависит от доброй воли Киева, и в довершение всего — очень вероятное эмбарго на продажу российской нефти как элемент санкций за "принуждение Грузии к миру" или за Крым, который в этих условиях вряд ли успел вернуться на Родину. Вышеописанный сценарий — это еще хорошая ветка развития событий, потому что очень возможным вариантом после попытки принятия в НАТО Грузии и Украины была бы самая настоящая горячая война. Так что не надо считать немецкие элиты глупыми марионетками, которые во всем подчиняются Вашингтону. Бывает так, что марионетки отращивают когти и клыки, особенно, когда им очень хочется жить и зарабатывать.

Одним из самых глупых, но популярных аргументов против попыток расколоть "коллективный Запад" по наметившемуся разлому между Вашингтоном и Берлином является тезис "искать противоречия между Берлином и Вашингтоном так же глупо, как искать противоречия между правительством Таджикской ССР и московским руководством СССР". Нельзя не отметить, что те, кто придерживаются такой позиции, вообще ничего не поняли из поражения СССР в холодной войне. Одной из причин разгрома СССР являлась филигранная работа наших западных оппонентов по расколу правящей советской элиты. Американцы мониторили, искали, находили и расширяли противоречия между союзным центром и руководящими элитами вроде бы полностью подконтрольных советских республик, соблазняя, подкупая и перевербовывая ключевых партийных лидеров, от которых ожидалось только одно — подтачивать СССР и в нужный момент воткнуть нож в спину Москве. План сработал идеально, и не зря в "националистическом" руководстве отколовшихся республик были именно вчерашние функционеры республиканских компартий.

В отличие от США, мы не можем перекупать оптом элиты других стран, но Россия может и должна работать с теми, кто заинтересован в получении российской протекции и доступа к российским рынкам и ресурсам. В этом смысле Россия может очень многое и можно привести конкретный пример, который прямо сейчас приводит в бешенство западных аналитиков, прекрасно понимающих опасность такого прецедента. Если в прошлом единственное, на что мог рассчитывать ушедший на пенсию топовый немецкий политик, — это личный фонд, в который может будут, а может и не будут вкладываться немецкие и американские НКО, а также различные "соросы" и крупный бизнес, то сейчас у немецких политиков появилась другая блестящая перспектива. При правильном поведении они могут рассчитывать, например, на место в совете директоров крупной российской нефтяной компании, как Герхард Шредер, которого утвердили кандидатом в совет директоров "Роснефти".

Недавнее заявление лидера Социал-демократической партии Германии Мартина Шульца, который призвал к "ликвидации ядерного оружия в Германии", было поддержано главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем, который прямо выступил за вывод американского ядерного оружия с немецкой территории.

Несмотря на то, что Шульц выступает в германской предвыборной гонке скорее в роли "спойлера", без сотрудничества с партией Шульца Ангеле Меркель будет очень трудно сформировать жизнеспособное коалиционное правительство. Возникает ощущение, что тандем Шульца и Габриеля занимается движением "окна дискурса" ("окна Овертона"), а в будущем невообразимое и радикальное предложение о выводе американского ядерного оружия может стать одной из главных тем немецкой политики.

Действия немецкой элиты легко понять. С одной стороны, немецкий бизнес, который является основой немецкого благосостояния и экономической мощи, требует защиты от американских конкурентов и от "взлома" американскими компаниями европейского рынка. Более того, немецкий бизнес хочет сохранения связей с Россией, доступа к российскому рынку и российским энергетическим ресурсам, даже если это означает жесткую ссору с США. С другой стороны, дело не только и не столько в жажде прибыли, сколько в жажде жизни. Возможно, хотя бы часть немецких политиков извлекла определенные уроки из истории своей страны и очень хочет, чтобы неминуемый передел сфер геополитического влияния, который предстоит в ближайшие годы, на этот раз обошелся без штурма Берлина российской армией. Такое желание немецких политиков можно только поддерживать, и если для дополнительной мотивации нужно предложить Ангеле Меркель какую-нибудь должность в крупном концерне, то это, наверное, стоит сделать. России всегда нужны хорошие лоббисты.