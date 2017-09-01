США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Мнение

Меркель продолжает развод и начала раздел имущества

08:3801.09.2017
(обновлено: 08:41 01.09.2017)
0660
© РИА Новости / Алекс ПанциковПерейти в фотобанкКанцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фотоКанцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Панциков
Перейти в фотобанк

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Практически незамеченной прошла новость о том, что Бундесбанк (центральный банк Германии) на три года раньше срока завершил программу репатриации половины немецкого золотого запаса из США и Великобритании.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и госсекретарь Рекс Тиллерсон, 17 мая 2017
© AP Photo / Alex Brandon
Попали под раздачу: Германия ждет от США уступок России
Когда эта программа только начиналась, эксперты гадали о ее причинах. Кто-то предполагал, что немцам нужно вернуть доступ к золотому запасу, чтобы в случае необходимости было чем поддержать возвращение немецкой марки. Кто-то утверждал, что таким образом Бундесбанк пытается поддержать доверие к евро, а кто-то указывал на желание немецких властей успокоить критиков, которые утверждали, что "немецкого золота" уже давно нет. Однако наиболее реалистичное объяснение, скорее всего, намного проще — Ангела Меркель перешла в режим дележа имущества. Если сравнивать американо-немецкие отношения с разваливающимся браком, то можно сказать, что Германия потрошит сундуки нелюбимого мужа в попытке вернуть себе приданое. Это объяснение особенно хорошо смотрится в контексте заявлений других влиятельных представителей немецкой элиты, которые собираются вернуть в США американское ядерное оружие, которое сейчас находится в Германии.

© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкДональд Трамп и Ангела Меркель на саммите G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Дональд Трамп и Ангела Меркель на саммите G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

 

Флаги США и ЕС. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Как и когда рассыплется карточный домик коллективного Запада
Тезис о резком ухудшении отношений по линии Берлин-Вашингтон всегда вызывает скептическую или даже агрессивную реакцию, сопровождаемую тезисами в стиле "Германия — колония и все равно сделает все, что скажут в Вашингтоне". Однако практика показывает, что это неправильная оценка ситуации. За последние несколько лет Берлин много раз решительно торпедировал планы Вашингтона, причем делал это исходя из своих шкурных интересов.

Из особо ярких моментов стоит вспомнить:
— строительство "Северного Потока — 1", несмотря на протесты американской дипломатии; — Ангела Меркель лично заблокировала вступление в НАТО Украины и Грузии в 2008-2009, и это не конспирологическая теория, а официальная информация американских (Нью Йорк Таймс) и немецких (Дойче Велле) СМИ;

— сопротивление Ангелы Меркель было главной причиной, по которой администрация Обамы отказалась от поставок на Украину летального американского оружия по сирийской схеме, и это опять же не конспирология и не "глупый оптимизм", а сухая констатация фактов из американских СМИ;

— переговоры о "Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве", которое должно было фактически подчинить парламенты, суды и правительства стран ЕС американским корпорациям, были сорваны немецкой политической элитой;

Для понимания важности этих эпизодов достаточно в общих чертах обрисовать то, как выглядела бы ситуация, в которой Берлин действительно "прогнулся" под требования администраций Буша и Обамы.

Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Одиночество Вашингтона: почему Европа отказывает в поддержке США
Итак: Украина и Грузия — в НАТО, и на их территории стоят американские войска, "Северный поток" не построен и российский транзит газа полностью зависит от доброй воли Киева, и в довершение всего — очень вероятное эмбарго на продажу российской нефти как элемент санкций за "принуждение Грузии к миру" или за Крым, который в этих условиях вряд ли успел вернуться на Родину. Вышеописанный сценарий — это еще хорошая ветка развития событий, потому что очень возможным вариантом после попытки принятия в НАТО Грузии и Украины была бы самая настоящая горячая война. Так что не надо считать немецкие элиты глупыми марионетками, которые во всем подчиняются Вашингтону. Бывает так, что марионетки отращивают когти и клыки, особенно, когда им очень хочется жить и зарабатывать.

Одним из самых глупых, но популярных аргументов против попыток расколоть "коллективный Запад" по наметившемуся разлому между Вашингтоном и Берлином является тезис "искать противоречия между Берлином и Вашингтоном так же глупо, как искать противоречия между правительством Таджикской ССР и московским руководством СССР". Нельзя не отметить, что те, кто придерживаются такой позиции, вообще ничего не поняли из поражения СССР в холодной войне. Одной из причин разгрома СССР являлась филигранная работа наших западных оппонентов по расколу правящей советской элиты. Американцы мониторили, искали, находили и расширяли противоречия между союзным центром и руководящими элитами вроде бы полностью подконтрольных советских республик, соблазняя, подкупая и перевербовывая ключевых партийных лидеров, от которых ожидалось только одно — подтачивать СССР и в нужный момент воткнуть нож в спину Москве. План сработал идеально, и не зря в "националистическом" руководстве отколовшихся республик были именно вчерашние функционеры республиканских компартий.

Герхард Шредер. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Шредер заявил об "условности" исполнения санкций против России
В отличие от США, мы не можем перекупать оптом элиты других стран, но Россия может и должна работать с теми, кто заинтересован в получении российской протекции и доступа к российским рынкам и ресурсам. В этом смысле Россия может очень многое и можно привести конкретный пример, который прямо сейчас приводит в бешенство западных аналитиков, прекрасно понимающих опасность такого прецедента. Если в прошлом единственное, на что мог рассчитывать ушедший на пенсию топовый немецкий политик, — это личный фонд, в который может будут, а может и не будут вкладываться немецкие и американские НКО, а также различные "соросы" и крупный бизнес, то сейчас у немецких политиков появилась другая блестящая перспектива. При правильном поведении они могут рассчитывать, например, на место в совете директоров крупной российской нефтяной компании, как Герхард Шредер, которого утвердили кандидатом в совет директоров "Роснефти".

Недавнее заявление лидера Социал-демократической партии Германии Мартина Шульца, который призвал к "ликвидации ядерного оружия в Германии", было поддержано главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем, который прямо выступил за вывод американского ядерного оружия с немецкой территории.

На пороховой бочке
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
На пороховой бочке

Несмотря на то, что Шульц выступает в германской предвыборной гонке скорее в роли "спойлера", без сотрудничества с партией Шульца Ангеле Меркель будет очень трудно сформировать жизнеспособное коалиционное правительство. Возникает ощущение, что тандем Шульца и Габриеля занимается движением "окна дискурса" ("окна Овертона"), а в будущем невообразимое и радикальное предложение о выводе американского ядерного оружия может стать одной из главных тем немецкой политики.

Здание Рейхстаг в котором находится парламент Бундестаг Германии.
© AP Photo / Markus Schreiber
"Абсурд": лидер левых в бундестаге прокомментировал санкции против России
Действия немецкой элиты легко понять. С одной стороны, немецкий бизнес, который является основой немецкого благосостояния и экономической мощи, требует защиты от американских конкурентов и от "взлома" американскими компаниями европейского рынка. Более того, немецкий бизнес хочет сохранения связей с Россией, доступа к российскому рынку и российским энергетическим ресурсам, даже если это означает жесткую ссору с США. С другой стороны, дело не только и не столько в жажде прибыли, сколько в жажде жизни. Возможно, хотя бы часть немецких политиков извлекла определенные уроки из истории своей страны и очень хочет, чтобы неминуемый передел сфер геополитического влияния, который предстоит в ближайшие годы, на этот раз обошелся без штурма Берлина российской армией. Такое желание немецких политиков можно только поддерживать, и если для дополнительной мотивации нужно предложить Ангеле Меркель какую-нибудь должность в крупном концерне, то это, наверное, стоит сделать. России всегда нужны хорошие лоббисты.

 

Комментировать
Мнение
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена