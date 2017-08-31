Трампу не дадут применить к Корее суперсилу

Анатолий Вассерман, для РИА Новости
Президент США Дональд Трамп сообщил в Твиттере о том, что переговоры с Корейской Народно-Демократической Республикой не имеют никакого смысла. "Двадцать пять лет мы говорили с ней и платили ей деньги за вымогательство, переговоры не выход!" — объявил он.
Насколько я могу судить, Трамп считает себя большим специалистом по переговорам, поскольку действует по принципу "Если партнер не идет на мои условия — найду себе другого партнера".
Это, в общем-то, имеет смысл в бизнесе, где чаще всего партнеров действительно много. Но в политике партнеры далеко не всегда взаимозаменяемы. И, в частности, если северная половина Кореи пришла к выводу, что единственный более-менее надежный способ защититься от навязчивого внимания тех же Соединенных Штатов — это обзавестись ракетно-ядерным щитом, то вряд ли возможно заменить ее на переговорах, например, южной части той же Кореи, которая считает приемлемым для себя ракетно-ядерный щит. С ней разговор проведен уже достаточно давно — и, кстати, также вооруженным путем.
Я не знаю, насколько были бы готовы к воссоединению Северная и Южная Кореи, и никто этого не знает — поскольку именно американцы блокируют переговоры по этому вопросу уже много лет. Не знаю, до какой степени Трамп в действительности мастер переговоров, но на мой взгляд, если уж действительно зашла речь о Корее, то ему стоило бы подобные переговоры, наконец, именно организовать.
Ему, возможно, удалось бы даже выговорить на переговорах право оставить на юге на достаточно значительный срок войска самих Штатов.
И в какой мере знаменитые навыки переговоров американского президента годятся в политике?
Почему вообще Соединенные Штаты столь давно и настойчиво препятствуют ведению межкорейского диалога?
Вне зависимости от того, насколько подобные слухи достоверны (а они ходят уже не первое десятилетие), они говорят о вполне разумном выходе из противостояния. Смысл их сводится к тому, что в Корее возможно использование формулы, ранее примененной при переговорах Китайской Народной Республики и Гонконга: "Одна страна — две системы".
По мне, так формула вполне работоспособная. У меня есть публикации о том, почему в нынешних технических и экономических обстоятельствах именно такая формула — самая выгодная экономически.
Так вот: дальнейший анализ показывает, что именно такое сочетание оптимально по сей день. Более того, самые успешные экономики мира, как выяснилось, — те, которые по возможности точно следуют именно такому соотношению. И вот в свете этих обстоятельств понятно, что формула "Одна страна — две системы" могла бы удовлетворить обе половины Кореи. Но она, естественно, не удовлетворяет американцев — именно потому, что тогда они утрачивают прекрасный предлог для пребывания своих войск в регионе, где сошлись интересы множества стран.
Мне кажется, что в данном случае Трампу стоило бы употребить свой уникальный навык переговорщика, дабы реализовать именно такую формулу — с тем, чтобы привнести в нее еще и третью сторону, а именно — пребывание на корейской территории базы США.
Но это все, конечно, просто разумный сценарий. А какой является реалистичным? К сожалению, сейчас чем дальше, тем очевиднее, что те внутриамериканские и глобальные силы, чьи интересы завязаны на нынешнюю систему глобального разделения труда, настолько не желают ставить эту систему под угрозу, что будут блокировать любые разумные предложения по реорганизации глобальных экономики и политики.