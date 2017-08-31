Трампу не дадут применить к Корее суперсилу

Анатолий Вассерман, для РИА Новости



Президент США Дональд Трамп сообщил в Твиттере о том, что переговоры с Корейской Народно-Демократической Республикой не имеют никакого смысла. "Двадцать пять лет мы говорили с ней и платили ей деньги за вымогательство, переговоры не выход!" — объявил он.

Насколько я могу судить, Трамп считает себя большим специалистом по переговорам, поскольку действует по принципу "Если партнер не идет на мои условия — найду себе другого партнера".

Это, в общем-то, имеет смысл в бизнесе, где чаще всего партнеров действительно много. Но в политике партнеры далеко не всегда взаимозаменяемы. И, в частности, если северная половина Кореи пришла к выводу, что единственный более-менее надежный способ защититься от навязчивого внимания тех же Соединенных Штатов — это обзавестись ракетно-ядерным щитом, то вряд ли возможно заменить ее на переговорах, например, южной части той же Кореи, которая считает приемлемым для себя ракетно-ядерный щит. С ней разговор проведен уже достаточно давно — и, кстати, также вооруженным путем.

Напомню, войну за воссоединение Кореи проиграли, по сути, все ее участники: и обе половины Кореи, и англосаксы, выступавшие якобы в интересах южной половины, и Советский Союз с Китайской Народной Республикой, защищавшие северную половину.

Я не знаю, насколько были бы готовы к воссоединению Северная и Южная Кореи, и никто этого не знает — поскольку именно американцы блокируют переговоры по этому вопросу уже много лет. Не знаю, до какой степени Трамп в действительности мастер переговоров, но на мой взгляд, если уж действительно зашла речь о Корее, то ему стоило бы подобные переговоры, наконец, именно организовать.

Ему, возможно, удалось бы даже выговорить на переговорах право оставить на юге на достаточно значительный срок войска самих Штатов.

Что касается заявления Трампа о том, что переговоры более бессмысленны, могу напомнить: на самом деле и Российская Федерация, и Китайская Народная Республика уже огласили, какие условия переговоров считает приемлемыми для себя сама КНДР. Условия эти, по моему мнению, не сложны и сводятся к тому, чтобы американцы и южные корейцы не проводили регулярные военные учения вблизи северокорейской территории, поскольку эти учения создают достаточно серьезный риск вспышки боевых действий — просто вследствие какого-нибудь недоразумения. Полагаю, что это требование вполне разумно, чтобы с ним можно было согласиться обеим сторонам: то есть и Южной Корее, и Америке. Если же Трамп считает это неприемлемым, тогда очень интересно: что же он считает приемлемым?

И в какой мере знаменитые навыки переговоров американского президента годятся в политике?

Почему вообще Соединенные Штаты столь давно и настойчиво препятствуют ведению межкорейского диалога?

Я не знаю, так сказать, технических подробностей. Но рассказы о том, что обе половины Кореи время от времени пытаются прощупать саму возможность таких переговоров, всплывают довольно регулярно. И так же регулярно сообщают о том, что именно США открытым текстом запрещают южнокорейским политикам доводить переговоры до результата.

Вне зависимости от того, насколько подобные слухи достоверны (а они ходят уже не первое десятилетие), они говорят о вполне разумном выходе из противостояния. Смысл их сводится к тому, что в Корее возможно использование формулы, ранее примененной при переговорах Китайской Народной Республики и Гонконга: "Одна страна — две системы".

По мне, так формула вполне работоспособная. У меня есть публикации о том, почему в нынешних технических и экономических обстоятельствах именно такая формула — самая выгодная экономически.

Не буду вдаваться в подробности, приведу только один пример. Где-то к началу 50-х годов в СССР примерно 9/10 валового объема производства давали предприятия, принадлежащие государству и работающие по единому плану, тогда как примерно 9/10 разнообразия производства обеспечивали артели, то есть предприятия, принадлежавшие тем, кто на них работает, и работавшие, соответственно, по самостоятельным планам.

Так вот: дальнейший анализ показывает, что именно такое сочетание оптимально по сей день. Более того, самые успешные экономики мира, как выяснилось, — те, которые по возможности точно следуют именно такому соотношению. И вот в свете этих обстоятельств понятно, что формула "Одна страна — две системы" могла бы удовлетворить обе половины Кореи. Но она, естественно, не удовлетворяет американцев — именно потому, что тогда они утрачивают прекрасный предлог для пребывания своих войск в регионе, где сошлись интересы множества стран.

© AP Photo / Lee Jin-man Жители Сеула смотрят трансляцию выступления президента США Дональда Трампа. 9 августа 2017 © AP Photo / Lee Jin-man Жители Сеула смотрят трансляцию выступления президента США Дональда Трампа. 9 августа 2017

Мне кажется, что в данном случае Трампу стоило бы употребить свой уникальный навык переговорщика, дабы реализовать именно такую формулу — с тем, чтобы привнести в нее еще и третью сторону, а именно — пребывание на корейской территории базы США.

Но это все, конечно, просто разумный сценарий. А какой является реалистичным? К сожалению, сейчас чем дальше, тем очевиднее, что те внутриамериканские и глобальные силы, чьи интересы завязаны на нынешнюю систему глобального разделения труда, настолько не желают ставить эту систему под угрозу, что будут блокировать любые разумные предложения по реорганизации глобальных экономики и политики.

Могу предположить, что они не позволят в обозримом будущем осуществить никакое разумное действие ни Трампу, ни кому-либо еще. Соответственно, наиболее вероятный путь развития конфликта вокруг Кореи — как раз тот, от которого север полуострова сейчас защищается созданием ракетно-ядерного щита. Трампа будут и впредь подталкивать к открытой войне, и даже если он захочет включить свою "суперсилу переговорщика", ему не позволят это сделать.