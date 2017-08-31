США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Мнение

К русскому вторжению готовы: почему Прибалтику мы никогда не завоюем

12:3331.08.2017
(обновлено: 12:52 31.08.2017)
423773
© AFP 2017 / Ilmars ZnotinsСолдаты латвийской армииСолдаты латвийской армии
© AFP 2017 / Ilmars Znotins

Виктор Мараховский, для РИА Новости

Мы с вами не в курсе, но уровень угрозы российского вторжения в Латвию в последнее время необычайно вырос, в связи с чем приняты серьезные меры.

Россия действует сразу на нескольких фронтах — и на нескольких же фронтах идет сопротивление.

Подготовка к совместным учениям вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2017
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Минобороны Белоруссии: заявления об агрессии в ходе учений "Запад" смешны
Во-первых, местная политическая спецслужба — Полиция безопасности — проводит проверку инициативы антифашистов по установке опасного антифашистского памятника. Глава местного "Объединения против нацизма" Янис Кузинс сообщил российской прессе, что в следующем году, в 95-летний юбилей партизана Василия Кононова, ему и всем партизанам, сражавшимся в рядах антигитлеровской коалиции, на территории Латвии планируется установить монумент.

Бдительные национальные СМИ Латвии российскую прессу внимательно мониторят — и поэтому подняли оперативный крик о том, что "пророссийские активисты намерены установить памятник военному преступнику" (напомним: Василий Макарович Кононов стал знаковым персонажем постсоветской истории — ибо оказался первым бойцом антигитлеровской коалиции, осужденным за партизанскую деятельность и уничтожение нацистских пособников при новом, антикоммунистическом уже, режиме).

Башня Гедиминаса в Вильнюсе
CC BY 2.0 / Mantas Volungevicius / Beautiful spring sunset in Vilnius Lithuania
Не считается. Советский ущерб Литве не поддался подсчету
Полиция безопасности заявила о начале проверки. В распространенном заявлении спецслужба сообщила, что "в информационном пространстве, особенно в финансируемых Россией и поддерживающих ее политику СМИ, все чаще видна тенденция манипуляции вопросами истории и социальной памяти. <…> Целью этих действий является распространение геополитических интересов России в Латвии". Активисты вызываются на допросы. Как будет купирована опасность — пока неясно.

Но это еще не все. В непосредственной близости от латвийских границ Россия и Белоруссия агрессивно проводят совместные учения "Запад-2017", что резко повышает опасность вторжения двух тоталитарных режимов в маленькую демократию.

© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкПодготовка к совместным учениям вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2017"
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Подготовка к совместным учениям вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2017"

В связи с этим Полиция безопасности запретила (или, на местном воляпюке, "настоятельно и аргументированно призвала") прекратить на время учений любые игры пейнтболистов на территории государства — пока опасность не схлынет. Ибо когда где-то совсем рядом тренируются большой и малый Мордоры, беготня непонятных мужчин в камуфляже с оружием по лесам создает дополнительные риски. Особенно если учесть, что половина этих игроков будет кричать по-русски (в Латвии по-прежнему процентов сорок — русскоязычные, а они по определению считаются гражданами сомнительными, находящимися под российским влиянием).

…Это, отметим, уникальный по-своему случай: России который год оказывается героическое сопротивление, а она за этим даже толком не следит.

Подготовка к совместным учениям вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2017
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Генштабы Украины и Польши обсудили "угрозы" от учений "Запад-2017"
В принципе, Россия уже давно устала доказывать Прибалтике, что она не собирается в нее вторгаться. Если в далеких нулевых российские представители еще достаточно регулярно выходили с опровержениями "планов готовящейся агрессии" — то с некоторых пор официальная РФ реагировать на напряженную внутреннюю жизнь прибалтийских мини-государств перестала. И только время от времени люди из Госдумы или МИД пишут про них обидные юмористические твиты.

Что тут важно отметить: сейчас любой новый "нагон" о российской угрозе в Восточной Европе начинается со слов "российская агрессия на Украине и аннексия Крыма показали, что никто из ближайших соседей России в регионе не может чувствовать себя в безопасности". Из этого некоторые российские медиадеятели делают вывод, что до возвращения Крыма никто Россию ни в чем таком не подозревал, никто ко вторжению не готовился — и лишь Крым испортил наш имидж в глазах человечества, сделав нас "пугалом Европы".

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкКрым накануне референдума
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Крым накануне референдума

Это, конечно, просто игра на короткой памяти аудитории. До весны 2014-го опасность неминуемого вторжения России в Прибалтику и далее везде мотивировалась так: "нападение российских войск на Грузию показало, что никто из соседей России в регионе не может чувствовать себя в безопасности".

А до лета 2008-го никто не мог чувствовать себя в безопасности потому, что "Россия вновь отходит от принципов демократии", что наглядно показывали и дело Магнитского, и посадка Ходорковского, и изгнание Уникальных Журналистских Коллективов с частных телеканалов, ну и так далее.

Межправительственная Российско-Латвийская комиссия по экономическому, научно-техническому, гуманитарному и культурному сотрудничеству. Архивное фото
© Фото : Министерство транспорта Российской Федерации
Новый посол Латвии в России хочет улучшить отношения двух стран
А до создания российской Вертикали никто не мог чувствовать себя в безопасности потому, что "в разваливающейся России велика опасность военного переворота и прихода к власти реваншистских сил".

И далее вглубь времен.

Естественно, нет никаких рациональных объяснений, зачем России вторгаться в крошечные, пустеющие год от года державы с непрерывно растущим внешним долгом, ликвидированной промышленностью, довольно сильно одичавшим населением и увесистым балластом из пенсионеров, живущие в основном на деньги европейских фондов. Нет в Прибалтике никаких экономических или "геополитических" пряников, ради которых стоило бы рисковать жизнями российских солдат и иметь неприятности с очередными санкциями.

Более того: за последние пару десятилетий Россия провела масштабную работу по выстраиванию логистики в обход Прибалтики — начиная от собственных терминалов под Петербургом и заканчивая новейшими проектами в рамках "Нового шелкового пути", где фигурирует Белоруссия, но не фигурируют никакие прибалты.

Колокольня Домского кафедрального собора в Риге в Латвии
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Политолог: в Латвии признали, что без России нормально жить не могут
Но штука вся в том, что Российская Угроза в принципе не имеет к России и ее политике никакого отношения. Российская Угроза — это пиар-сопровождение бизнес-процессов, России не касающихся.

Что это за процессы — очевидно. Ежегодно как часы, обычно весной, главком американских войск в Европе выступает с заявлением о том, что агрессивность России в очередной раз сильно увеличилась и поэтому Европа должна закупать больше оружия (генсек НАТО должен делать заявления о росте российской агрессии чаще — в среднем раз в два месяца). Европе же остается только платить — и она это исправно делает. Поляки приобретают (на несколько годовых военных бюджетов) пожилые американские ракеты, вызывая горячее одобрение Д. Трампа. Прибалты размещают у себя "интербригады", и те же латвийцы, кряхтя, наскребывают на списанные американские военные автомобили.

Попутно свой маленький бизнес — уже на местном уровне — реализуют, конечно, и местечковые политические партии. Те самые чиновники, что выклянчивают у России разрешения на грузоперевозки, поскольку живут все же в реальном мире, при выходе на внутриполитические свои арены тут же меняют амплуа и призывают сплотиться, наконец, перед лицом растущей русской угрозы. И проголосовать за истинных патриотов, которые никогда-преникогда не сдадут свою маленькую родину северному Мордору.

© AFP 2017 / Ilmars ZnotinsФуры на латвийско-российском пункте пересечения границы
© AFP 2017 / Ilmars Znotins
Фуры на латвийско-российском пункте пересечения границы

Фуры на латвийско-российском пункте пересечения границы. Архивное фото
© AP Photo / AFI
Как Россия завербовала целую "пятую колонну" в стране НАТО за один день
И есть мнение, что так и будет продолжаться. В случае Прибалтики — до тех пор, пока имеющиеся там нации не обнулятся естественным путем. Согласно демографическим выкладкам, кстати, это произойдет уже в нынешнем веке.

Впрочем, наш век — это век цифровых технологий. Так что не исключено, что и лет через 50 совершенно уже безлюдные территории будут продолжать рапортовать о защите от российской угрозы и закупать какие-нибудь устаревшие американские военные девайсы на западноевропейские деньги.

Если, конечно, нынешние Америка и Европа еще сами будут существовать.

 

 

 

Комментировать
Мнение
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
Комментировать
Игорь Ural
- А это у вас кто?
- Где? А, это... Это неуловимый Джо.
- Его что, никто поймать не может?
- Да нет, просто он нафиг никому не нужен.(С)

Собственно, потому и не завоюем )
12:57
31.08.2017
ОтветитьНе отвечать
Павел
-это неуловимый Джон...
-а почему "неуловимый"???
-а потому что его никто не ловит...
12:55
31.08.2017
ОтветитьНе отвечать
Медведем Забайкальский
…Это, отметим, уникальный по-своему случай: России который год оказывается героическое сопротивление, а она за этим даже толком не следит!
Записал в блокнотик! :)

РИА Новости ria.ru/analytics/20170831/1501451564.html
12:48
31.08.2017
ОтветитьНе отвечать
vihyhol
-Эй, ты чего делаешь?
-Крокодилов отгоняю
-Но ведь здесь нет никаких крокодилов
-Так потому и нет
12:47
31.08.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена