К русскому вторжению готовы: почему Прибалтику мы никогда не завоюем

Виктор Мараховский, для РИА Новости



Мы с вами не в курсе, но уровень угрозы российского вторжения в Латвию в последнее время необычайно вырос, в связи с чем приняты серьезные меры.

Россия действует сразу на нескольких фронтах — и на нескольких же фронтах идет сопротивление.

Во-первых, местная политическая спецслужба — Полиция безопасности — проводит проверку инициативы антифашистов по установке опасного антифашистского памятника. Глава местного "Объединения против нацизма" Янис Кузинс сообщил российской прессе, что в следующем году, в 95-летний юбилей партизана Василия Кононова, ему и всем партизанам, сражавшимся в рядах антигитлеровской коалиции, на территории Латвии планируется установить монумент.

Бдительные национальные СМИ Латвии российскую прессу внимательно мониторят — и поэтому подняли оперативный крик о том, что "пророссийские активисты намерены установить памятник военному преступнику" (напомним: Василий Макарович Кононов стал знаковым персонажем постсоветской истории — ибо оказался первым бойцом антигитлеровской коалиции, осужденным за партизанскую деятельность и уничтожение нацистских пособников при новом, антикоммунистическом уже, режиме).

Полиция безопасности заявила о начале проверки. В распространенном заявлении спецслужба сообщила, что "в информационном пространстве, особенно в финансируемых Россией и поддерживающих ее политику СМИ, все чаще видна тенденция манипуляции вопросами истории и социальной памяти. <…> Целью этих действий является распространение геополитических интересов России в Латвии". Активисты вызываются на допросы. Как будет купирована опасность — пока неясно.

Но это еще не все. В непосредственной близости от латвийских границ Россия и Белоруссия агрессивно проводят совместные учения "Запад-2017", что резко повышает опасность вторжения двух тоталитарных режимов в маленькую демократию.

© Sputnik / Виктор Толочко Перейти в фотобанк Подготовка к совместным учениям вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2017" © Sputnik / Виктор Толочко Перейти в фотобанк Подготовка к совместным учениям вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2017"

В связи с этим Полиция безопасности запретила (или, на местном воляпюке, "настоятельно и аргументированно призвала") прекратить на время учений любые игры пейнтболистов на территории государства — пока опасность не схлынет. Ибо когда где-то совсем рядом тренируются большой и малый Мордоры, беготня непонятных мужчин в камуфляже с оружием по лесам создает дополнительные риски. Особенно если учесть, что половина этих игроков будет кричать по-русски (в Латвии по-прежнему процентов сорок — русскоязычные, а они по определению считаются гражданами сомнительными, находящимися под российским влиянием).

…Это, отметим, уникальный по-своему случай: России который год оказывается героическое сопротивление, а она за этим даже толком не следит.

В принципе, Россия уже давно устала доказывать Прибалтике, что она не собирается в нее вторгаться. Если в далеких нулевых российские представители еще достаточно регулярно выходили с опровержениями "планов готовящейся агрессии" — то с некоторых пор официальная РФ реагировать на напряженную внутреннюю жизнь прибалтийских мини-государств перестала. И только время от времени люди из Госдумы или МИД пишут про них обидные юмористические твиты.

Что тут важно отметить: сейчас любой новый "нагон" о российской угрозе в Восточной Европе начинается со слов "российская агрессия на Украине и аннексия Крыма показали, что никто из ближайших соседей России в регионе не может чувствовать себя в безопасности". Из этого некоторые российские медиадеятели делают вывод, что до возвращения Крыма никто Россию ни в чем таком не подозревал, никто ко вторжению не готовился — и лишь Крым испортил наш имидж в глазах человечества, сделав нас "пугалом Европы".

Это, конечно, просто игра на короткой памяти аудитории. До весны 2014-го опасность неминуемого вторжения России в Прибалтику и далее везде мотивировалась так: "нападение российских войск на Грузию показало, что никто из соседей России в регионе не может чувствовать себя в безопасности".

А до лета 2008-го никто не мог чувствовать себя в безопасности потому, что "Россия вновь отходит от принципов демократии", что наглядно показывали и дело Магнитского, и посадка Ходорковского, и изгнание Уникальных Журналистских Коллективов с частных телеканалов, ну и так далее.

А до создания российской Вертикали никто не мог чувствовать себя в безопасности потому, что "в разваливающейся России велика опасность военного переворота и прихода к власти реваншистских сил".

И далее вглубь времен.

Естественно, нет никаких рациональных объяснений, зачем России вторгаться в крошечные, пустеющие год от года державы с непрерывно растущим внешним долгом, ликвидированной промышленностью, довольно сильно одичавшим населением и увесистым балластом из пенсионеров, живущие в основном на деньги европейских фондов. Нет в Прибалтике никаких экономических или "геополитических" пряников, ради которых стоило бы рисковать жизнями российских солдат и иметь неприятности с очередными санкциями.

Более того: за последние пару десятилетий Россия провела масштабную работу по выстраиванию логистики в обход Прибалтики — начиная от собственных терминалов под Петербургом и заканчивая новейшими проектами в рамках "Нового шелкового пути", где фигурирует Белоруссия, но не фигурируют никакие прибалты.

Но штука вся в том, что Российская Угроза в принципе не имеет к России и ее политике никакого отношения. Российская Угроза — это пиар-сопровождение бизнес-процессов, России не касающихся.

Что это за процессы — очевидно. Ежегодно как часы, обычно весной, главком американских войск в Европе выступает с заявлением о том, что агрессивность России в очередной раз сильно увеличилась и поэтому Европа должна закупать больше оружия (генсек НАТО должен делать заявления о росте российской агрессии чаще — в среднем раз в два месяца). Европе же остается только платить — и она это исправно делает. Поляки приобретают (на несколько годовых военных бюджетов) пожилые американские ракеты, вызывая горячее одобрение Д. Трампа. Прибалты размещают у себя "интербригады", и те же латвийцы, кряхтя, наскребывают на списанные американские военные автомобили.

Попутно свой маленький бизнес — уже на местном уровне — реализуют, конечно, и местечковые политические партии. Те самые чиновники, что выклянчивают у России разрешения на грузоперевозки, поскольку живут все же в реальном мире, при выходе на внутриполитические свои арены тут же меняют амплуа и призывают сплотиться, наконец, перед лицом растущей русской угрозы. И проголосовать за истинных патриотов, которые никогда-преникогда не сдадут свою маленькую родину северному Мордору.

И есть мнение, что так и будет продолжаться. В случае Прибалтики — до тех пор, пока имеющиеся там нации не обнулятся естественным путем. Согласно демографическим выкладкам, кстати, это произойдет уже в нынешнем веке.

Впрочем, наш век — это век цифровых технологий. Так что не исключено, что и лет через 50 совершенно уже безлюдные территории будут продолжать рапортовать о защите от российской угрозы и закупать какие-нибудь устаревшие американские военные девайсы на западноевропейские деньги.

Если, конечно, нынешние Америка и Европа еще сами будут существовать.