К русскому вторжению готовы: почему Прибалтику мы никогда не завоюем

Виктор Мараховский, для РИА Новости
Мы с вами не в курсе, но уровень угрозы российского вторжения в Латвию в последнее время необычайно вырос, в связи с чем приняты серьезные меры.
Россия действует сразу на нескольких фронтах — и на нескольких же фронтах идет сопротивление.
Бдительные национальные СМИ Латвии российскую прессу внимательно мониторят — и поэтому подняли оперативный крик о том, что "пророссийские активисты намерены установить памятник военному преступнику" (напомним: Василий Макарович Кононов стал знаковым персонажем постсоветской истории — ибо оказался первым бойцом антигитлеровской коалиции, осужденным за партизанскую деятельность и уничтожение нацистских пособников при новом, антикоммунистическом уже, режиме).
Но это еще не все. В непосредственной близости от латвийских границ Россия и Белоруссия агрессивно проводят совместные учения "Запад-2017", что резко повышает опасность вторжения двух тоталитарных режимов в маленькую демократию.
В связи с этим Полиция безопасности запретила (или, на местном воляпюке, "настоятельно и аргументированно призвала") прекратить на время учений любые игры пейнтболистов на территории государства — пока опасность не схлынет. Ибо когда где-то совсем рядом тренируются большой и малый Мордоры, беготня непонятных мужчин в камуфляже с оружием по лесам создает дополнительные риски. Особенно если учесть, что половина этих игроков будет кричать по-русски (в Латвии по-прежнему процентов сорок — русскоязычные, а они по определению считаются гражданами сомнительными, находящимися под российским влиянием).
…Это, отметим, уникальный по-своему случай: России который год оказывается героическое сопротивление, а она за этим даже толком не следит.
Что тут важно отметить: сейчас любой новый "нагон" о российской угрозе в Восточной Европе начинается со слов "российская агрессия на Украине и аннексия Крыма показали, что никто из ближайших соседей России в регионе не может чувствовать себя в безопасности". Из этого некоторые российские медиадеятели делают вывод, что до возвращения Крыма никто Россию ни в чем таком не подозревал, никто ко вторжению не готовился — и лишь Крым испортил наш имидж в глазах человечества, сделав нас "пугалом Европы".
Это, конечно, просто игра на короткой памяти аудитории. До весны 2014-го опасность неминуемого вторжения России в Прибалтику и далее везде мотивировалась так: "нападение российских войск на Грузию показало, что никто из соседей России в регионе не может чувствовать себя в безопасности".
А до лета 2008-го никто не мог чувствовать себя в безопасности потому, что "Россия вновь отходит от принципов демократии", что наглядно показывали и дело Магнитского, и посадка Ходорковского, и изгнание Уникальных Журналистских Коллективов с частных телеканалов, ну и так далее.
И далее вглубь времен.
Естественно, нет никаких рациональных объяснений, зачем России вторгаться в крошечные, пустеющие год от года державы с непрерывно растущим внешним долгом, ликвидированной промышленностью, довольно сильно одичавшим населением и увесистым балластом из пенсионеров, живущие в основном на деньги европейских фондов. Нет в Прибалтике никаких экономических или "геополитических" пряников, ради которых стоило бы рисковать жизнями российских солдат и иметь неприятности с очередными санкциями.
Более того: за последние пару десятилетий Россия провела масштабную работу по выстраиванию логистики в обход Прибалтики — начиная от собственных терминалов под Петербургом и заканчивая новейшими проектами в рамках "Нового шелкового пути", где фигурирует Белоруссия, но не фигурируют никакие прибалты.
Что это за процессы — очевидно. Ежегодно как часы, обычно весной, главком американских войск в Европе выступает с заявлением о том, что агрессивность России в очередной раз сильно увеличилась и поэтому Европа должна закупать больше оружия (генсек НАТО должен делать заявления о росте российской агрессии чаще — в среднем раз в два месяца). Европе же остается только платить — и она это исправно делает. Поляки приобретают (на несколько годовых военных бюджетов) пожилые американские ракеты, вызывая горячее одобрение Д. Трампа. Прибалты размещают у себя "интербригады", и те же латвийцы, кряхтя, наскребывают на списанные американские военные автомобили.
Попутно свой маленький бизнес — уже на местном уровне — реализуют, конечно, и местечковые политические партии. Те самые чиновники, что выклянчивают у России разрешения на грузоперевозки, поскольку живут все же в реальном мире, при выходе на внутриполитические свои арены тут же меняют амплуа и призывают сплотиться, наконец, перед лицом растущей русской угрозы. И проголосовать за истинных патриотов, которые никогда-преникогда не сдадут свою маленькую родину северному Мордору.
Впрочем, наш век — это век цифровых технологий. Так что не исключено, что и лет через 50 совершенно уже безлюдные территории будут продолжать рапортовать о защите от российской угрозы и закупать какие-нибудь устаревшие американские военные девайсы на западноевропейские деньги.
Если, конечно, нынешние Америка и Европа еще сами будут существовать.