Когда и как трус Порошенко стал лжецом

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Ровно два года назад, 31 августа 2015 года, в Киеве произошли события, которые стали поворотными в новейшей истории Украины. В тот день у здания парламента радикалы напали на Национальную гвардию, а боец добровольческого батальона "Сич" Игорь Гуменюк бросил в них гранату. В результате четыре человека погибли, 131 получил ранения различной степени тяжести. В тот же день Гуменюк был арестован, у него была найдена чека от гранаты.

Между тем эта бойня существенным образом повлияла на внешнюю, да, пожалуй, и на внутреннюю политику страны.

Во-первых, события у парламента фактически поставили крест на Минских соглашениях (во всяком случае, на время каденции нынешнего президента).

Во-вторых, как ни странно, именно этот августовский инцидент окончательно легализовал на Украине радикальные группировки. И они стали навязывать свою волю украинской власти, на глазах превращаясь из маргиналов в реальные политические силы.

© AFP 2017 / Sergei Supinsky Столкновения у здания Верховной рады Украины. 31 августа 2015 © AFP 2017 / Sergei Supinsky Столкновения у здания Верховной рады Украины. 31 августа 2015

Что касается виновных в гибели людей (Игорь Гуменюк и другие его подельники из радикальных группировок), то они до сих пор не наказаны, а дело о волнениях и убийстве национальных гвардейцев, судя по всему, власть пытается "замылить" в украинских судах.

Что произошло

В тот день, напомню, Верховная рада Украины рассматривала в первом чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию страны, по которому Донецкой и Луганской областям предполагалось придать статус особых территорий.

Это был первый (и, как потом выяснилось, единственный) шаг власти Украины по выполнению политической части Минских соглашений. Законопроект внес в парламент сам президент Петр Порошенко. На заседании в качестве гостей (а может быть, смотрящих?) присутствовали тогдашний представитель Госдепа США Виктория Нуланд, специально для этого приехавшая в Киев, и тогдашний посол США на Украине Джеффри Пайетт.

Самому рассмотрению вопроса в парламенте предшествовало массированное и небывалое давление западных посольств на народных депутатов Украины. Как уже потом стало известно, дипломаты из ЕС и США обзванивали и приглашали для бесед парламентариев, убеждая их поддержать законопроект президента.

Одновременно за несколько дней до 31 августа в добровольческие батальоны, участвующие в боевых действиях на востоке Украины, выехали эмиссары радикальных партий и движений для рекрутинга бойцов добробатов на свою сторону — то есть против принятия законопроекта.

В расположение добровольческого батальона "Сич" прибыл руководитель ВО "Свобода" Олег Тягнибок со своими сторонниками. Тридцать первого августа именно боец добробата "Сич", как утверждает следствие, бросил гранату в нацгвардейцев.

Парламент законопроект в первом чтении все-таки принял (за проголосовали 236 депутатов из 450). В этот же момент у здания парламента начались беспорядки, которые и привели к гибели четырех человек.

Следствие и его последствия

Все, что происходило у здания Верховной рады, снимали десятки телеоператоров и фотокорреспондентов. Имеются неопровержимые фото- и видеодоказательства причастности конкретных представителей радикальных группировок к столкновениям у парламента.

© AFP 2017 / Genya Savilov Столкновения у здания Верховной рады Украины. 31 августа 2015 © AFP 2017 / Genya Savilov Столкновения у здания Верховной рады Украины. 31 августа 2015

Обвинения были предъявлены сначала пятнадцати радикалам, но в конце концов до суда дошли всего двое — Игорь Гуменюк, якобы бросивший гранату, и Сергей Крайняк. Обоим Генпрокуратура предъявила обвинения в терроризме. Оба утверждают, что к событиям непричастны, а признательные показания были, по их словам, выбиты у них незаконным способом.

Имеется единственный свидетель, который утверждает, что опознал Гуменюка в тот момент, когда он бросил гранату. Имя свидетеля не раскрывается (он проходит под псевдонимом Иванов).

Однако адвокат Гуменюка ссылается на видео, на котором террорист, бросивший гранату в гвардейцев, скрывает свое лицо под маской, что, по мнению адвоката, ставит под сомнение показания анонимного свидетеля. Само дело несколько десятков (!) раз переносилось по различным процедурным причинам и не рассмотрено судом до сих пор. Последний раз оно вновь было перенесено 18 августа нынешнего года — из-за неправильно представленных документов стороной обвинения — Генпрокуратурой Украины.

Реакция власти и радикалов

Впрочем, почему следствие пошло именно по такому пути, становится понятно, когда знакомишься с заявлениями руководителей государства по поводу тех событий. Так, президент Порошенко сразу после взрыва у парламента заявил, что эти события организованы спецслужбами России.

На это можно было бы не обращать внимания — у Порошенко "рука Москвы" виновата практически всегда и во всем. Но показательны в этом контексте не его утверждения, а реакция правоохранителей и радикалов. Правоохранители быстренько свернули дело о массовых беспорядках, оставив отдуваться за все двух до тех событий никому не известных бойцов добробатов.

А радикалы, почувствовав трусливую слабину власти, наоборот, стали усиленно набирать политический вес. Добробат "Азов" стал партией "Национальный корпус", руководитель запрещенного в России "Правого сектора" Дмитрий Ярош создал свое движение "ДИЯ" — "Державная (то есть Государственная) Инициатива Яроша". "Свободовцы" Тягнибока, правда, были вынуждены под воздействием следственных органов снизить активность, но сейчас снова поднимают голову.

Других президентов для Украины у Запада нет

Что касается самого Порошенко, то он 31 августа 2015 года, безусловно, проявил слабость (чтобы не сказать трусость). И отступил от им же подписанных международных обязательств. Во втором чтении его собственный законопроект об особом статусе Донецкой и Луганской областей так никогда больше и не рассматривался. Как не был отправлен в парламент вообще ни один из законопроектов по политической части Минских соглашений.

Сам президент постоянно будоражит мировую общественность заявлениями об агрессии России, о непримиримости и мужестве украинской власти. Впрочем, такие заявления на фоне того, что ему реально могут устроить противники внутри страны, на деле оказываются куда более безопасными.

Что касается Минских соглашений, против которых категорически выступают все радикальные организации Украины, то они при нынешнем президенте не могут быть реализованы. И в основе этого лежат не какие-то глубокие политические основания, а все та же обычная человеческая трусость.

Поэтому, когда Порошенко на различных международных форумах говорит о своей приверженности Минским соглашениям, он попросту лжет. Он их не способен реализовать, он боится радикалов. Да теперь уже и не хочет. Слишком удобной стала для него ниша "борца с российской агрессией".

Понимают ли это на Западе — то есть в ЕС и США?

Конечно понимают.

А почему ничего не делают?

Потому что, перефразируя известные слова Сталина, других президентов для Украины у Запада на сегодня просто нет.