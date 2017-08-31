США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Мнение

Когда и как трус Порошенко стал лжецом

08:0031.08.2017
(обновлено: 08:08 31.08.2017)
03290
© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Ровно два года назад, 31 августа 2015 года, в Киеве произошли события, которые стали поворотными в новейшей истории Украины. В тот день у здания парламента радикалы напали на Национальную гвардию, а боец добровольческого батальона "Сич" Игорь Гуменюк бросил в них гранату. В результате четыре человека погибли, 131 получил ранения различной степени тяжести. В тот же день Гуменюк был арестован, у него была найдена чека от гранаты.

Участники торговой блокады Донбасса у станции Кривой Торец, Донецкая область
© AFP 2017 / Aleksey Filippov
Депутат ДНР о "втором этапе" блокады Киевом Донбасса: "театр абсурда"

Между тем эта бойня существенным образом повлияла на внешнюю, да, пожалуй, и на внутреннюю политику страны.

Во-первых, события у парламента фактически поставили крест на Минских соглашениях (во всяком случае, на время каденции нынешнего президента).

Во-вторых, как ни странно, именно этот августовский инцидент окончательно легализовал на Украине радикальные группировки. И они стали навязывать свою волю украинской власти, на глазах превращаясь из маргиналов в реальные политические силы.

© AFP 2017 / Sergei SupinskyСтолкновения у здания Верховной рады Украины. 31 августа 2015
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
Столкновения у здания Верховной рады Украины. 31 августа 2015

Что касается виновных в гибели людей (Игорь Гуменюк и другие его подельники из радикальных группировок), то они до сих пор не наказаны, а дело о волнениях и убийстве национальных гвардейцев, судя по всему, власть пытается "замылить" в украинских судах.

Что произошло

Президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Порошенко хочет поставить крест на Минских соглашениях
В тот день, напомню, Верховная рада Украины рассматривала в первом чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию страны, по которому Донецкой и Луганской областям предполагалось придать статус особых территорий. 

Это был первый (и, как потом выяснилось, единственный) шаг власти Украины по выполнению политической части Минских соглашений. Законопроект внес в парламент сам президент Петр Порошенко. На заседании в качестве гостей (а может быть, смотрящих?) присутствовали тогдашний представитель Госдепа США Виктория Нуланд, специально для этого приехавшая в Киев, и тогдашний посол США на Украине Джеффри Пайетт.

© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко, посол США на Украине Джеффри Пайетт, помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд в Киеве. 2015 год
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Президент Украины Петр Порошенко, посол США на Украине Джеффри Пайетт, помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд в Киеве. 2015 год

Самому рассмотрению вопроса в парламенте предшествовало массированное и небывалое давление западных посольств на народных депутатов Украины. Как уже потом стало известно, дипломаты из ЕС и США обзванивали и приглашали для бесед парламентариев, убеждая их поддержать законопроект президента.

Одновременно за несколько дней до 31 августа в добровольческие батальоны, участвующие в боевых действиях на востоке Украины, выехали эмиссары радикальных партий и движений для рекрутинга бойцов добробатов на свою сторону — то есть против принятия законопроекта.
В расположение добровольческого батальона "Сич" прибыл руководитель ВО "Свобода" Олег Тягнибок со своими сторонниками. Тридцать первого августа именно боец добробата "Сич", как утверждает следствие, бросил гранату в нацгвардейцев.

Парламент законопроект в первом чтении все-таки принял (за проголосовали 236 депутатов из 450). В этот же момент у здания парламента начались беспорядки, которые и привели к гибели четырех человек.

Следствие и его последствия

Все, что происходило у здания Верховной рады, снимали десятки телеоператоров и фотокорреспондентов. Имеются неопровержимые фото- и видеодоказательства причастности конкретных представителей радикальных группировок к столкновениям у парламента.

© AFP 2017 / Genya SavilovСтолкновения у здания Верховной рады Украины. 31 августа 2015
© AFP 2017 / Genya Savilov
Столкновения у здания Верховной рады Украины. 31 августа 2015

Обвинения были предъявлены сначала пятнадцати радикалам, но в конце концов до суда дошли всего двое — Игорь Гуменюк, якобы бросивший гранату, и Сергей Крайняк. Обоим Генпрокуратура предъявила обвинения в терроризме. Оба утверждают, что к событиям непричастны, а признательные показания были, по их словам, выбиты у них незаконным способом.

Монумент Независимости на Майдане Незалежности в Киеве, Украине. Архивное фото
© Fotolia / Mikhail Markovskiy
Незалежность как суслик. На завоевания свободной Украины

Имеется единственный свидетель, который утверждает, что опознал Гуменюка в тот момент, когда он бросил гранату. Имя свидетеля не раскрывается (он проходит под псевдонимом Иванов).

Однако адвокат Гуменюка ссылается на видео, на котором террорист, бросивший гранату в гвардейцев, скрывает свое лицо под маской, что, по мнению адвоката, ставит под сомнение показания анонимного свидетеля. Само дело несколько десятков (!) раз переносилось по различным процедурным причинам и не рассмотрено судом до сих пор. Последний раз оно вновь было перенесено 18 августа нынешнего года — из-за неправильно представленных документов стороной обвинения — Генпрокуратурой Украины.

Реакция власти и радикалов

Впрочем, почему следствие пошло именно по такому пути, становится понятно, когда знакомишься с заявлениями руководителей государства по поводу тех событий. Так, президент Порошенко сразу после взрыва у парламента заявил, что эти события организованы спецслужбами России.

Участники торговой блокады Донбасса у станции Кривой Торец, Донецкая область
© AFP 2017 / Aleksey Filippov
Вторая волна блокады Донбасса: у Порошенко выбор между плохим и худшим

На это можно было бы не обращать внимания — у Порошенко "рука Москвы" виновата практически всегда и во всем. Но показательны в этом контексте не его утверждения, а реакция правоохранителей и радикалов. Правоохранители быстренько свернули дело о массовых беспорядках, оставив отдуваться за все двух до тех событий никому не известных бойцов добробатов.

А радикалы, почувствовав трусливую слабину власти, наоборот, стали усиленно набирать политический вес. Добробат "Азов" стал партией "Национальный корпус", руководитель запрещенного в России "Правого сектора" Дмитрий Ярош создал свое движение "ДИЯ" — "Державная (то есть Государственная) Инициатива Яроша". "Свободовцы" Тягнибока, правда, были вынуждены под воздействием следственных органов снизить активность, но сейчас снова поднимают голову.

© РИА Новости / Евгений КотенкоПерейти в фотобанкБойцы батальона "Азов". 2014 год
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Бойцы батальона "Азов". 2014 год

Других президентов для Украины у Запада нет

Что касается самого Порошенко, то он 31 августа 2015 года, безусловно, проявил слабость (чтобы не сказать трусость). И отступил от им же подписанных международных обязательств. Во втором чтении его собственный законопроект об особом статусе Донецкой и Луганской областей так никогда больше и не рассматривался. Как не был отправлен в парламент вообще ни один из законопроектов по политической части Минских соглашений.

Сам президент постоянно будоражит мировую общественность заявлениями об агрессии России, о непримиримости и мужестве украинской власти. Впрочем, такие заявления на фоне того, что ему реально могут устроить противники внутри страны, на деле оказываются куда более безопасными.

Что касается Минских соглашений, против которых категорически выступают все радикальные организации Украины, то они при нынешнем президенте не могут быть реализованы. И в основе этого лежат не какие-то глубокие политические основания, а все та же обычная человеческая трусость.

Президент Украины Петр Порошенко в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Лазаренко
Перейти в фотобанк
Убрать Порошенко: почему Киеву не нужен мир на Донбассе
Поэтому, когда Порошенко на различных международных форумах говорит о своей приверженности Минским соглашениям, он попросту лжет. Он их не способен реализовать, он боится радикалов. Да теперь уже и не хочет. Слишком удобной стала для него ниша "борца с российской агрессией".

Понимают ли это на Западе — то есть в ЕС и США?

Конечно понимают.

А почему ничего не делают?

Потому что, перефразируя известные слова Сталина, других президентов для Украины у Запада на сегодня просто нет.

Комментировать
Мнение
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена