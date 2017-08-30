Вторая волна блокады Донбасса: у Порошенко выбор между плохим и худшим

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Совершенно незамеченным прошло заявление одного из вождей украинских национал-радикалов Семена Семенченко (Константина Гришина), который пообещал в ближайшем будущем начать второй этап блокады Донбасса. А зря.

Его слова о первом этапе блокады тоже поначалу воспринимались как неудачная шутка — Киев очень зависел от донбасского угля. Руководители Украины, олигархат, спецслужбы, армия, Нацгвардия, добровольцы слишком хорошо зарабатывали на торговле с Донбассом (как официальной, так и контрабандной), чтобы просто смириться с инициативой какого-то экс-комбата, народного депутата и матерого афериста. В то же время силовые возможности Семенченко (Гришина) были ограниченны, СМИ ему не симпатизировали, для грантоедческой тусовки "активистов Майдана", работающей транслятором пожеланий посольства США, он был чужой. Власть должна была раздавить его одним пальцем.

Власть попыталась. Но через пару недель невнятных телодвижений была вынуждена объявить блокаду полностью соответствующей канонам Майдана, легализовать ее президентскими указами и даже возглавить.

Причина была проста. Власть столкнулась с саботажем на всех уровнях. Полиция имитировала попытки разгона блокираторов. СМИ имитировали возмущение "жалкой кучкой отщепенцев", ставящей на колени "великую европейскую державу", элита имитировала сплочение вокруг власти. На деле всего этого не было.

Порошенко быстро и правильно просчитал ситуацию. Блокада была направлена не против Донбасса, а против него лично. Необходимо было получить картинку: "Президент, убивающий патриотов". После чего ему была бы гарантирована вспышка ненависти — не менее мощная, чем та, которая смела Януковича после провокации с "онижедетьми".

Петр Алексеевич сделал единственный шаг, дававший надежду на спасение. Он возглавил процесс. Это дало возможность уже ему самому определять, кто друг народа, а кто враг, кто правильно организует блокаду, а кто "агент и провокатор Кремля".

В результате блокада быстро сдулась. Схемы были перерисованы, возникли "Роттердам+", а затем "Пенсильвания+". Прибыли конечных бенефициаров контрабандной торговли выросли, а Украина как государство обеднела.

Но ведь идея с блокадой задумывалась как старт кампании по смещению Порошенко. Весной не получилось. Летом традиционно политические каникулы. Наступила осень. Во время последнего военного парада в честь Дня независимости, который состоялся в Киеве 24 августа, даже сам Порошенко вынужден был признать, что давление на него нарастает. Он призвал элиту к сплоченности, чтобы в результате междоусобиц не потерять Украину, и намекнул, что всех, кто к нему не прислушается, будут считать "агентами Путина".

Через пять дней Порошенко получил ответ на свое парадное заявление. Семенченко (Гришин), проснувшись после летней спячки, призвал ко второму этапу блокады. И опять целью является не Донбасс, а президент.

Заявление Гришина писали явно неглупые люди. Он обратил внимание на то, что власть, отвергавшая поначалу первую блокаду, позднее была вынуждена признать ее благодетельность. Таким образом, заранее опровергнуты возможные обвинения в работе на Кремль. Семенченко (Гришин) напоминает, что весной его называли врагом народа, но потом сам президент издал указ, подтверждающий правоту Гришина. Так почему бы не продолжить это благое дело?

Далее в заявлении Гришина используются тезисы порошенковской пропаганды. Порошенко хвастался, что гривна в последние два месяца чуть-чуть укрепилась, Гришин добавляет — это благодаря блокаде. Порошенко похвастался, что Украина, начав закупки пенсильванского угля, укрепила свою независимость от России, Гришин говорит, мол, и это ведь благодаря блокаде. Есть, значит, альтернатива донецкому углю.

Власть поймали за язык. Она вынуждена либо признать правоту Гришина, либо начать разоблачать собственную ложь. Более того, сторонники Порошенко, пытаясь набрать дополнительные пиар-очки, сами создали для Семенченко повод к началу более серьезной и более опасной для Порошенко блокады, чем весенняя.

Напомню, что весной блокировали только Донбасс. Были шалости в столице с российскими банками. Но в этот момент Порошенко перехватил инициативу, и заявленный Семенченко второй этап, предполагавший полную блокаду транспортного сообщения с Россией, не состоялся.

Зато он может состояться теперь. Причем повод для его начала организовали президент и его окружение. Ирина Луценко буквально за несколько часов до заявления Семенченко сообщила, что проработан, согласован и готов к подаче в Раду законопроект, определяющий Россию страной-агрессором.

Если он будет быстро проведен через Раду и станет законом, то требование Семенченко закрыть границу с агрессором будет выглядеть вполне логичным. Если законопроект затормозят, будет не лучше. Слово уже сказано, причем поскольку Ирина Луценко является представителем президента в Раде, оно может рассматриваться как мнение самого Порошенко (он позицию своего представителя не дезавуировал). Можно на голубом глазу требовать от Рады "поддержать президента" и поскорее проголосовать за законопроект.

Есть все основания считать, что попытки информационного и силового воздействия на блокировщиков вновь провалятся, столкнувшись с саботажем.

Подкупить их тоже не удастся. Уже весеннее противостояние показало, что им достаточно хорошо платят, чтобы они не меняли постоянный гарантированный заработок на разовый доход. У Порошенко вновь останется последняя опция: легализовать и возглавить.

Но в этом-то и кроется ловушка второй блокады. Как и весной, попытка силового разрешения кризиса приведет к сплочению против Порошенко не только политической элиты (которая и так ему оппозиционна), но и организаций праворадикальных боевиков, вооруженные отряды которых сопоставимы по возможностям с официальными силовыми структурами, а зачастую сами являются официальными силовиками. Гипотетическое столкновение президента с "патриотами" автоматически формирует антипорошенковский союз майданных сил, которому президенту нечего противопоставить.

А гипотетическая блокада транспортного сообщения с Россией вынудит остаться дома и лишиться заработка миллионы украинских гастарбайтеров, работающих в России на временной основе (вахтовым методом). Это готовое топливо для социального взрыва.

Порошенко ставят в вилку, заставляя выбирать между плохим и худшим. На случай, если он опять как-то вывернется, его оппоненты могут обратиться к последнему доводу и перекрыть газовый транзит. Все равно через год будет уже поздно обращаться к этому аргументу.

Ну а что касается катастрофического обрушения уровня жизни граждан Украины, так ведь не в первый раз.