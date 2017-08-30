Без бравых трансгендеров американская армия не победит

Игорь Пшеничников, эксперт РИСИ, для РИА Новости
В США новая волна страстей по поводу прав ЛГБТ-сообщества. На этот раз хайп разгорелся вокруг предпринятой было Трампом попытки запретить трансгендерам (то есть гражданам, меняющим пол) служить в американских Вооруженных силах. Дональда Трампа осадил министр обороны Мэттис: мол, надо еще изучить, а не станет ли американская армия менее боеспособной без бравых трансгендеров.
"На мой взгляд, — говорит Трамп в своем меморандуме, — предыдущая администрация не представила достаточных оснований для вывода, что прекращение прежней политики и практики (о недопущении трансгендеров в армию) не ухудшает эффективность армии, не приводит к смертельным случаям и не подрывает сплоченность армии". В этой связи Трамп "приказывает вернуться к прежним политике и практике", существовавшим до июня 2016-го.
Перевод с бюрократического языка американского президента на простой русский был бы таким: Трамп дал Мэттису этот вопрос на откуп. Мол, как ты, Мэттис, решишь, так и будет, ну я, само собой, проверю потом.
Кроме того, Трамп сообщил, что действующая ныне политика в отношении приема трансгендеров на военную службу будет продолжена и после 1 января 2018 года — до того момента, "пока министр обороны после консультаций с министром национальной безопасности не представит других рекомендаций, которые я сочту убедительными".
И Мэттис тут же посоветовал. Он все оставил так, как было при Обаме, "пока вопрос не будет изучен". Об этом говорится в его в специальном заявлении. Мэттис объявил о намерении "создать рабочую группу экспертов из числа сотрудников Министерств обороны и национальной безопасности, которая подготовит советы и рекомендации по реализации президентского указа". Причем работа этой группы "будет сфокусирована прежде всего на том, что лучше для боеспособности Вооруженных сил на пути к победе на поле боя".
Таким образом, решение Мэттиса оставить "пока" все как было — отнюдь не результат его глубоких раздумий и бессонных ночей по поводу судеб секс-меньшинств. Просто вслед за указом Трампа, как в известной песне Высоцкого, такой "поднялся галдеж и лай", что в администрации схватились за голову. Трудно представить, чтобы министр обороны открыто противоречил верховному главнокомандующему, если еще учесть, что этот главнокомандующий — мстительный и мнительный президент Дональд Трамп, не терпящий возражений. Ясно, что Мэттис действовал по указанию шефа. И по его же указанию дал задний ход и потушил накал, вызванный меморандумом.
Что еще стоит отметить. Страсти по поводу прав ЛГБТ стали неотъемлемой частью политического ландшафта Соединенных Штатов. Без них Штаты уже и не Штаты. Что это за Америка без секс-меньшинств, которые из каждого утюга трубят о своих правах и их ущемлении.
А уж если не устоял шоу-бизнес — не устоять и армии.