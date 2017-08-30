Без бравых трансгендеров американская армия не победит

Игорь Пшеничников, эксперт РИСИ, для РИА Новости

В США новая волна страстей по поводу прав ЛГБТ-сообщества. На этот раз хайп разгорелся вокруг предпринятой было Трампом попытки запретить трансгендерам (то есть гражданам, меняющим пол) служить в американских Вооруженных силах. Дональда Трампа осадил министр обороны Мэттис: мол, надо еще изучить, а не станет ли американская армия менее боеспособной без бравых трансгендеров.

© AFP 2017 / Saul Loeb Министр обороны США Джеймс Мэттис и президент США Дональд Трамп © AFP 2017 / Saul Loeb Министр обороны США Джеймс Мэттис и президент США Дональд Трамп

По порядку: 25 августа президент Трамп издал меморандум, в котором предписал министру обороны и министру национальной безопасности запретить трансгендерам служить в армии. Президент напомнил, что такой запрет действовал до июня 2016 года. Однако администрация президента Обамы — в качестве финального аккорда своей деятельности — издала указ, разрешающий секс-меньшинствам защищать родину с оружием в руках. Более того, заявил Трамп, Барак Обама добился, чтобы Министерство обороны финансировало хирургические операции по смене пола тем военнослужащим, которые изъявят на то желание.

"На мой взгляд, — говорит Трамп в своем меморандуме, — предыдущая администрация не представила достаточных оснований для вывода, что прекращение прежней политики и практики (о недопущении трансгендеров в армию) не ухудшает эффективность армии, не приводит к смертельным случаям и не подрывает сплоченность армии". В этой связи Трамп "приказывает вернуться к прежним политике и практике", существовавшим до июня 2016-го.

Но вот дальше Трамп заложил в свой меморандум изюминку, которую и расковырял министр обороны Мэттис (на радость ЛГБТ-сообществу). Президент написал, что "министр обороны после консультаций с министром по национальной безопасности может сообщить мне в любое время, в письменном виде, что изменение этой политики является оправданным".

Перевод с бюрократического языка американского президента на простой русский был бы таким: Трамп дал Мэттису этот вопрос на откуп. Мол, как ты, Мэттис, решишь, так и будет, ну я, само собой, проверю потом.

Кроме того, Трамп сообщил, что действующая ныне политика в отношении приема трансгендеров на военную службу будет продолжена и после 1 января 2018 года — до того момента, "пока министр обороны после консультаций с министром национальной безопасности не представит других рекомендаций, которые я сочту убедительными".

© REUTERS / Carlo Allegri/File Photo Акция в поддержку американских трансгендеров, находящихся на военной службе. 26 июля 2017 © REUTERS / Carlo Allegri/File Photo Акция в поддержку американских трансгендеров, находящихся на военной службе. 26 июля 2017

И Мэттис тут же посоветовал. Он все оставил так, как было при Обаме, "пока вопрос не будет изучен". Об этом говорится в его в специальном заявлении. Мэттис объявил о намерении "создать рабочую группу экспертов из числа сотрудников Министерств обороны и национальной безопасности, которая подготовит советы и рекомендации по реализации президентского указа". Причем работа этой группы "будет сфокусирована прежде всего на том, что лучше для боеспособности Вооруженных сил на пути к победе на поле боя".

Такое ощущение, что Трамп писал свой меморандум, заранее подготавливая пути к отступлению. Сомнительно, чтобы трансгендеров поперли из американской армии, потому что на судах о дискриминации государство потеряет больше, чем на любых операциях.

Таким образом, решение Мэттиса оставить "пока" все как было — отнюдь не результат его глубоких раздумий и бессонных ночей по поводу судеб секс-меньшинств. Просто вслед за указом Трампа, как в известной песне Высоцкого, такой "поднялся галдеж и лай", что в администрации схватились за голову. Трудно представить, чтобы министр обороны открыто противоречил верховному главнокомандующему, если еще учесть, что этот главнокомандующий — мстительный и мнительный президент Дональд Трамп, не терпящий возражений. Ясно, что Мэттис действовал по указанию шефа. И по его же указанию дал задний ход и потушил накал, вызванный меморандумом.

Что еще стоит отметить. Страсти по поводу прав ЛГБТ стали неотъемлемой частью политического ландшафта Соединенных Штатов. Без них Штаты уже и не Штаты. Что это за Америка без секс-меньшинств, которые из каждого утюга трубят о своих правах и их ущемлении.

Кстати, каждое ущемление оборачивается для меньшинств новыми победами. В частности, как отмечают обозреватели масскультуры, в этом году в телесериалы и комиксы пришла, наконец, долгожданная волна ЛГБТ-супергероев, на отсутствие которых так долго жаловались "меньшинственные" активисты.

А уж если не устоял шоу-бизнес — не устоять и армии.