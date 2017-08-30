О праве на самооборону от украинской агрессии

Илья Ремесло, юрист, для РИА Новости



Проект закона о реинтеграции Донбасса, впервые на законодательном уровне закрепляющий Россию в качестве страны-агрессора, будет рассмотрен в Верховной раде после одобрения Советом по национальной безопасности. Ожидается, что это произойдет в первых числах сентября.

Как заявляют украинские власти, Украина получит право на самооборону и более не будет нести ответственность за ситуацию, которая сложилась "на временно оккупированных территориях".

Представитель Порошенко И. Луценко подчеркнула, что "это не является войной, это — самооборона".

Агрессия и самооборона

Возможно, украинские власти просто не в курсе, что такое агрессия и самооборона по международному праву и какие законные основания существуют для того, чтобы государство прибегло к самообороне. Есть ли данное право у Украины?

Статья 51 Устава ООН предусматривает неотъемлемое право государства прибегнуть к силе в порядке осуществления права на самооборону в случае вооруженного нападения.

Определение агрессии утверждено резолюцией 3314 (ХХIХ) Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года. Агрессией является "применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства, или каким-либо другим образом, несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций, как это установлено в настоящем определении".

Таким образом, для объявления России агрессором и возникновения права на самооборону необходимо иметь доказательства того, что Россия применила вооруженную силу против Украины. Причем речь должна идти о юридически значимых доказательствах, а не о "фотографиях из соцсетей".

Есть ли какие-либо акты международных судов, в соответствии с которыми Россия официально признана агрессором? Нет, таких актов не имеется.

Международный суд ООН: оказание помощи повстанцам — не вооруженное нападение

Чтобы понимать, как международное право регулирует вопросы самообороны, обратимся к историческим прецедентам.

Для примера возьмем решение Международного суда ООН по делу "Никарагуа против США" 1986 года.

В XX веке США систематически вмешивались в гражданскую войну на территории Никарагуа, осуществляя финансовую и военную поддержку никарагуанских контрас.

В ответ Никарагуа обратилась в Международный суд ООН. США в суде оправдывали свои действия как раз "правом на самооборону".

В 1986 году суд постановил, что Соединенные Штаты, поддерживая контрас, совершили деяния, которые нарушили международно-правовые обязательства Америки: не вмешиваться в дела другого государства, не применять силу в отношении него и не посягать на его суверенитет, а также не препятствовать мирной морской торговле. Суд также обязал Штаты возместить Республике Никарагуа весь ущерб, нанесенный ей в результате совершения указанных противоправных действий. Разумеется, США решение суда признавать и выполнять отказались.

Интересно в решении Международного суда другое. Рассматривая апелляции Америки к праву на самооборону, суд отметил: законность самообороны зависит от следующих обстоятельств: наличие вооруженного нападения, необходимость и соразмерность.

© AP Photo / Lobo Никарагуанские контрас, которые сражались против сандинистского правительства, в пограничной зоне между Гондурасом и Никарагуа 7 декабря 1986 года © AP Photo / Lobo Никарагуанские контрас, которые сражались против сандинистского правительства, в пограничной зоне между Гондурасом и Никарагуа 7 декабря 1986 года

Также было указано, что не любое нарушение обязательства не применять силу является вооруженным нападением и, соответственно, дает право прибегнуть к правомерной самообороне. В некоторых случаях не допускается самооборона с применением силы, а разрешено лишь обращение к другим механизмам, в частности к Совету Безопасности и мирным средствам решения споров.

Наконец, отдельно суд указал , что понятие "вооруженное нападение" не включает в себя содействие повстанцам в форме снабжения оружием или оказания логистической или иной помощи. Такая помощь должна считаться угрозой применения силы или применением силы, или являться вмешательством во внутренние или внешние дела, не составляющим вооруженного нападения (short of armed attack).

Напомню, что Украина обвиняет Россию именно в оказании помощи ополчению ЛДНР, в том числе снабжение оружием и так далее. Если даже и будет доказано, что это так, то согласно позиции Международного суда данные действия не являются "вооруженным нападением". И, соответственно, по Уставу ООН никакого права на "самооборону" у Украины не возникает.

Таким образом, инициатива украинских властей о закреплении статуса агрессора и апелляции к праву на самооборону находятся в полном противоречии как с международным правом, так и правоприменительной практикой.

Нет войны, а агрессия есть

Обращает на себя внимание и увиливание представителя Порошенко от термина "война". Но ведь Украина прямо обвиняет "российские войска" в нападении. Что делает в этой ситуации любая нормальная страна? Правильно — объявляет войну "агрессору" либо хотя бы вводит военное положение и всеобщую мобилизацию, разрывает дипломатические отношения.

Но почему-то уже три года Украина ничего из этого не делает, миллионы ее граждан беспрепятственно посещают Россию, между двумя странами остаются торговые и дипломатические отношения. В таком случае уместно спросить у украинских властей — а есть ли "агрессия" и в чем она проявляется? И что даст Украине очередной нелепый закон об "агрессоре", если основания для самообороны отсутствуют?

Впрочем, украинские власти даже не скрывают, что не хотят вводить военное положение, чтобы и дальше получать кредиты МВФ и прочие подачки с Запада.

Украинским властям приходится лавировать, чтобы как-то успокоить доморощенных "щирых патриотов", не понимающих, почему СМИ и власть из каждого утюга рассказывают о "российской агрессии" и ничего больше не делают. Для таких недалеких граждан и пишется закон "о реинтеграции Донбасса", а также вносятся милые сердцу "патриотов" слова об агрессоре.

Таким образом, действия украинских властей рассчитаны исключительно на внутреннее употребление, чтобы отвлечь украинский народ от реальных проблем, которые решить не получается, и переключить внимание на мнимых "врагов и агрессоров".