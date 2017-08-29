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Ставка не на тех: как США невольно помогают России на Ближнем Востоке

15:5529.08.2017
(обновлено: 16:04 29.08.2017)
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© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкВоеннослужащие ВКС России во время парада на авиабазе Хмеймим в Сирии. 9 мая 2017Военнослужащие ВКС России во время парада на авиабазе Хмеймим в Сирии. 9 мая 2017
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

С тех пор как в Сирии появился контингент российских войск, официально направленный в страну по просьбе Башара Асада для оказания поддержки законному правительству, пути назад у Москвы не было, победа должна была быть достигнута.

Командующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Виктор Бондарев. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Главком ВКС уверен, что мирная жизнь наступит в Сирии уже в ближайшее время
Если бы исламисты, организованные, вооруженные, обученные и брошенные в бой против Сирии, свергли Асада при российском невмешательстве, это резко ухудшило бы для Москвы общую стратегическую обстановку. Ситуация стала бы крайне тяжелой, хоть и не смертельной.

Но после того как войска (пусть только ВКС, и совсем небольшая группа) в Сирии появились и приняли участие в боевых действиях, проигрыш стал равен окончательному геополитическому поражению. Это выглядело бы так, что Россия выступила против Запада и проиграла, даже не вступив в соприкосновение с его регулярными силами — воюя только с разношерстными отрядами наемников.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкУдары ВКС России по позициям ИГ (запрещенная на территории РФ международная террористическая организация "Исламское Государство") у Дейр-эз-Зора
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Удары ВКС России по позициям ИГ (запрещенная на территории РФ международная террористическая организация "Исламское Государство") у Дейр-эз-Зора

Это хорошо понимали наши геополитические противники. Поэтому в Сирии мы столкнулись и с упорным сопротивлением исламистов, и с изощренными провокациями западных "партнеров".

Тем не менее сирийская кампания Россией выиграна. Выдержавший многолетнюю осаду Дейр-эз-Зор стал единственной целью всех наступающих группировок Сирийской армии. С его деблокадой большая часть территории Сирии на правом берегу Евфрата окажется под контролем Дамаска. С договороспособной оппозицией идут тяжелые, но успешные переговоры в Астане, без участия США и стран ЕС. В целом удалось наладить взаимодействие составивших ситуативный союз России, Ирана, Сирии и Турции.

Ситуация в Дейр-эз-Зоре. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Глава МИД ОАЭ назвал условия успеха переговоров по Сирии
К этой же коалиции, несмотря на не преодоленную до конца американскую оккупацию, все активнее присоединяется Ирак. Премьер Израиля — страны, которая раньше все свои проблемы решала при помощи Вашингтона, — за восемь месяцев 2017 года уже трижды посетил Россию (последний раз был 23 августа в Сочи). Сначала он пытался добиться места за столом сирийского урегулирования. Сейчас просит гарантий, что интересы безопасности его страны будут учтены при переформатировании Ближнего Востока.

© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время визита в Сочи. 23 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время визита в Сочи. 23 августа 2017

В общем, все указывает на близость конца войны с радикальными исламистами. Сколько еще она продлится? Месяц, два, полгода? Неважно. Уже ясны и примерные рубежи, на которые выйдут войска, и демаркационные линии перемирия, понятны и интересы и пожелания основных участников политического урегулирования.

Но есть одна проблема. США не могут и не хотят уходить с Ближнего Востока. При этом политика, проводимая ими в последние пять лет, привела к тому, что места в регионе для них не осталось.

Сергей Лавров и министр иностранных дел ОАЭ Абдалла аль-Нахайян во время встречи. 29 августа 2017
© РИА Новости / Александр Щербак/Фото ИТАР-ТАСС/ POOL
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Россия поддерживает идею объединения сирийской оппозиции, заявил Лавров
Для Вашингтона сейчас ситуация даже хуже, чем могла бы быть для России, если бы мы вступили в войну и проиграли. США не просто ввязались в войну. Они ее инициировали. Инициировали, находясь в статусе мирового гегемона. Сами выбрали наиболее удобное для них время начала конфликта и наиболее выгодную форму его протекания. Они врали в ООН, организовывали провокации, используя самые что ни на есть запрещенные приемы, нарушали ими же прописанные правила игры. И проиграли. Это катастрофа гигантского масштаба. Ее могут не заметить американцы, занятые переигрыванием своей Гражданской войны, но остальной мир ее заметил и делает выводы.

Зацепиться, закрепиться хоть на каком-то клочке территории, создать условия для своего участия в урегулировании и выиграть с помощью дипломатии то, что проиграно на поле боя, — вот задача Вашингтона. Сегодня у него для решения этой проблемы есть только один, но весьма действенный рычаг — курды.

Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Лавров призвал сирийскую оппозицию отказаться от ультиматумов
Курдская автономия на севере Ирака давно лишь формально является частью территории страны. Точно так же власть Дамаска не распространяется на подконтрольные курдам регионы Африна и левобережья Евфрата (с Манбиджем на правом берегу). США оказывают курдам серьезную военно-техническую поддержку, американская авиация и спецназ принимают участие в боях на стороне курдов. Пока что это бои против исламистов. Но США уже демонстрировали свой флаг в тех районах, где возникала угроза масштабного столкновения курдов с турецкими войсками. Таким образом, Вашингтон не стеснялся опосредованно угрожать силой своему союзнику по НАТО и мощнейшей вооруженной силе в регионе.

В тот момент, когда будет одержана окончательная победа над исламскими радикалами, на пути к полному восстановлению государственных границ в регионе неизбежно встанут курдские территории, патронируемые США.

Результаты операций ВКС России и коалиции во главе с США в Сирии
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Война с терроризмом в Сирии

На первый взгляд, США нашли беспроигрышный ход в ближневосточной партии. Курды давно стремятся к независимости и построению собственного государства. Право наций на самоопределение никто не отменял. Территории несколько лет находятся под военным контролем курдов, которые их частично отстояли, а частично освободили от радикальных исламистов. Там уже созданы собственные органы власти. При этом все окружающие государства против курдской независимости.

Солдаты сирийской армии в окрестностях Ракки. 8 июля 2017
© AFP 2017 / George Ourfalian
"Сирийские демократические силы" назвали сроки освобождения Ракки
США получают мощный рычаг дестабилизации ситуации в регионе. Сами по себе курды (будучи непризнанными) не могут участвовать в международной конференции. Следовательно, Вашингтон может принять на себя представительство их интересов. Дальше же США рассчитывают просто разменять курдскую карту на сохранение за собой позиций на Ближнем Востоке. По принципу: хотите мира — уступите, не хотите уступить — воюйте с курдами, а мы пока еще что-нибудь придумаем.

Неслучайно анонсированный референдум о независимости иракского Курдистана назначен на 25 сентября. Исламистов добивают и в Сирии, и в Ираке, и надо спешить с легализацией следующей проамериканской силы. В Ираке США сохраняют наибольшее влияние на ситуацию и могут (или считают, что могут) обезопасить новопровозглашенное курдское государство. В Сирии ситуация сложнее, поскольку Ассад дал понять, что не остановится перед военным подавлением посягательств на территориальную целостность Сирии.

Итак, создавая курдское государство в Ираке, которое станет естественным центром притяжения и для сирийских курдов, США умышленно суют палку в осиное гнездо. Вашингтон действительно получает инструмент давления на все государства региона. Но, с другой стороны, они же заставляют все эти государства, забыв противоречия, объединяться против США.

Вооруженные силы Иракского Курдистана в провинции Киркук в Ираке. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Губернатор Киркука не исключил создания нескольких курдских государств
Это касается и Турции с Сирией, отношения между которыми, мягко говоря, натянутые, и Турции с Ираном. Долгое время Тегеран оказывал курдам поддержку и считал, что они станут составной частью обеспечения необходимого ему коридора к Средиземному морю.

Сейчас все изменилось. Генштабы традиционных (многие сотни лет) региональных соперников, Турции и Ирана, едва ли не братаются на базе необходимости совместного противостояния курдской угрозе. Сирия, которая уже согласилась на турецкое военное присутствие на своей территории, чтобы не дать соединить территории курдов Кобани и курдов Африна, явно готова (несмотря на нерешенные проблемы) к дальнейшим совместным с Анкарой антикурдским действиям. Сама Турция уже несколько десятилетий не стесняется в средствах решения курдской проблемы. Ирак, где сунниты и шииты любят курдов не больше, чем друг друга, не может сдерживать США длительное время. В принципе, Багдад уже сейчас активно сотрудничает с Ираном и Сирией. Курдская проблема только укрепит это сотрудничество.

Вашингтон мог бы сыграть на традиционных противоречиях между участниками этого "пасьянса". Но США традиционно не привыкли к тонким и сложным комбинациям. Опора на силу и "право" гегемона трактовать международные нормы в свою пользу настолько выхолостили профессионализм вашингтонских политиков и дипломатов, что даже череда внешнеполитических поражений ничему их не научила.

Американский военнослужащий. Архивное фото
© Sputnik / Денис Асланов
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США не планируют оставаться в Сирии после разгрома ИГ*, заявили в госдепе
Сейчас Вашингтон своими руками создает мощный региональный антикурдский союз, который по определению станет антиамериканским и вынужден будет (независимо от желания) ориентироваться на Россию как на единственный противовес США. Союз Сирии, Ирака, Турции и Ирана, направленный на ликвидацию курдской (а по факту американской) опасности, опекаемый Россией, становится мощнейшим гравитационным центром на Ближнем Востоке, притягивающим к себе другие государства региона и выталкивающим внерегиональные силы.

Вашингтон подставляет курдов, втравливая их в бесперспективную войну на уничтожение, окончательно подрывает свои региональные позиции и укрепляет площадку российского влияния, до сих пор бывшую достаточно шаткой из-за серьезных противоречий между союзниками.

И все это совершенно безвозмездно и по собственной инициативе.

 

 

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