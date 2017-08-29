Ставка не на тех: как США невольно помогают России на Ближнем Востоке

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

С тех пор как в Сирии появился контингент российских войск, официально направленный в страну по просьбе Башара Асада для оказания поддержки законному правительству, пути назад у Москвы не было, победа должна была быть достигнута.

Если бы исламисты, организованные, вооруженные, обученные и брошенные в бой против Сирии, свергли Асада при российском невмешательстве, это резко ухудшило бы для Москвы общую стратегическую обстановку. Ситуация стала бы крайне тяжелой, хоть и не смертельной.

Но после того как войска (пусть только ВКС, и совсем небольшая группа) в Сирии появились и приняли участие в боевых действиях, проигрыш стал равен окончательному геополитическому поражению. Это выглядело бы так, что Россия выступила против Запада и проиграла, даже не вступив в соприкосновение с его регулярными силами — воюя только с разношерстными отрядами наемников.

Это хорошо понимали наши геополитические противники. Поэтому в Сирии мы столкнулись и с упорным сопротивлением исламистов, и с изощренными провокациями западных "партнеров".

Тем не менее сирийская кампания Россией выиграна. Выдержавший многолетнюю осаду Дейр-эз-Зор стал единственной целью всех наступающих группировок Сирийской армии. С его деблокадой большая часть территории Сирии на правом берегу Евфрата окажется под контролем Дамаска. С договороспособной оппозицией идут тяжелые, но успешные переговоры в Астане, без участия США и стран ЕС. В целом удалось наладить взаимодействие составивших ситуативный союз России, Ирана, Сирии и Турции.

К этой же коалиции, несмотря на не преодоленную до конца американскую оккупацию, все активнее присоединяется Ирак. Премьер Израиля — страны, которая раньше все свои проблемы решала при помощи Вашингтона, — за восемь месяцев 2017 года уже трижды посетил Россию (последний раз был 23 августа в Сочи). Сначала он пытался добиться места за столом сирийского урегулирования. Сейчас просит гарантий, что интересы безопасности его страны будут учтены при переформатировании Ближнего Востока.

В общем, все указывает на близость конца войны с радикальными исламистами. Сколько еще она продлится? Месяц, два, полгода? Неважно. Уже ясны и примерные рубежи, на которые выйдут войска, и демаркационные линии перемирия, понятны и интересы и пожелания основных участников политического урегулирования.

Но есть одна проблема. США не могут и не хотят уходить с Ближнего Востока. При этом политика, проводимая ими в последние пять лет, привела к тому, что места в регионе для них не осталось.

Для Вашингтона сейчас ситуация даже хуже, чем могла бы быть для России, если бы мы вступили в войну и проиграли. США не просто ввязались в войну. Они ее инициировали. Инициировали, находясь в статусе мирового гегемона. Сами выбрали наиболее удобное для них время начала конфликта и наиболее выгодную форму его протекания. Они врали в ООН, организовывали провокации, используя самые что ни на есть запрещенные приемы, нарушали ими же прописанные правила игры. И проиграли. Это катастрофа гигантского масштаба. Ее могут не заметить американцы, занятые переигрыванием своей Гражданской войны, но остальной мир ее заметил и делает выводы.

Зацепиться, закрепиться хоть на каком-то клочке территории, создать условия для своего участия в урегулировании и выиграть с помощью дипломатии то, что проиграно на поле боя, — вот задача Вашингтона. Сегодня у него для решения этой проблемы есть только один, но весьма действенный рычаг — курды.

Курдская автономия на севере Ирака давно лишь формально является частью территории страны. Точно так же власть Дамаска не распространяется на подконтрольные курдам регионы Африна и левобережья Евфрата (с Манбиджем на правом берегу). США оказывают курдам серьезную военно-техническую поддержку, американская авиация и спецназ принимают участие в боях на стороне курдов. Пока что это бои против исламистов. Но США уже демонстрировали свой флаг в тех районах, где возникала угроза масштабного столкновения курдов с турецкими войсками. Таким образом, Вашингтон не стеснялся опосредованно угрожать силой своему союзнику по НАТО и мощнейшей вооруженной силе в регионе.

В тот момент, когда будет одержана окончательная победа над исламскими радикалами, на пути к полному восстановлению государственных границ в регионе неизбежно встанут курдские территории, патронируемые США.

На первый взгляд, США нашли беспроигрышный ход в ближневосточной партии. Курды давно стремятся к независимости и построению собственного государства. Право наций на самоопределение никто не отменял. Территории несколько лет находятся под военным контролем курдов, которые их частично отстояли, а частично освободили от радикальных исламистов. Там уже созданы собственные органы власти. При этом все окружающие государства против курдской независимости.

США получают мощный рычаг дестабилизации ситуации в регионе. Сами по себе курды (будучи непризнанными) не могут участвовать в международной конференции. Следовательно, Вашингтон может принять на себя представительство их интересов. Дальше же США рассчитывают просто разменять курдскую карту на сохранение за собой позиций на Ближнем Востоке. По принципу: хотите мира — уступите, не хотите уступить — воюйте с курдами, а мы пока еще что-нибудь придумаем.

Неслучайно анонсированный референдум о независимости иракского Курдистана назначен на 25 сентября. Исламистов добивают и в Сирии, и в Ираке, и надо спешить с легализацией следующей проамериканской силы. В Ираке США сохраняют наибольшее влияние на ситуацию и могут (или считают, что могут) обезопасить новопровозглашенное курдское государство. В Сирии ситуация сложнее, поскольку Ассад дал понять, что не остановится перед военным подавлением посягательств на территориальную целостность Сирии.

Итак, создавая курдское государство в Ираке, которое станет естественным центром притяжения и для сирийских курдов, США умышленно суют палку в осиное гнездо. Вашингтон действительно получает инструмент давления на все государства региона. Но, с другой стороны, они же заставляют все эти государства, забыв противоречия, объединяться против США.

Это касается и Турции с Сирией, отношения между которыми, мягко говоря, натянутые, и Турции с Ираном. Долгое время Тегеран оказывал курдам поддержку и считал, что они станут составной частью обеспечения необходимого ему коридора к Средиземному морю.

Сейчас все изменилось. Генштабы традиционных (многие сотни лет) региональных соперников, Турции и Ирана, едва ли не братаются на базе необходимости совместного противостояния курдской угрозе. Сирия, которая уже согласилась на турецкое военное присутствие на своей территории, чтобы не дать соединить территории курдов Кобани и курдов Африна, явно готова (несмотря на нерешенные проблемы) к дальнейшим совместным с Анкарой антикурдским действиям. Сама Турция уже несколько десятилетий не стесняется в средствах решения курдской проблемы. Ирак, где сунниты и шииты любят курдов не больше, чем друг друга, не может сдерживать США длительное время. В принципе, Багдад уже сейчас активно сотрудничает с Ираном и Сирией. Курдская проблема только укрепит это сотрудничество.

Вашингтон мог бы сыграть на традиционных противоречиях между участниками этого "пасьянса". Но США традиционно не привыкли к тонким и сложным комбинациям. Опора на силу и "право" гегемона трактовать международные нормы в свою пользу настолько выхолостили профессионализм вашингтонских политиков и дипломатов, что даже череда внешнеполитических поражений ничему их не научила.

Сейчас Вашингтон своими руками создает мощный региональный антикурдский союз, который по определению станет антиамериканским и вынужден будет (независимо от желания) ориентироваться на Россию как на единственный противовес США. Союз Сирии, Ирака, Турции и Ирана, направленный на ликвидацию курдской (а по факту американской) опасности, опекаемый Россией, становится мощнейшим гравитационным центром на Ближнем Востоке, притягивающим к себе другие государства региона и выталкивающим внерегиональные силы.

Вашингтон подставляет курдов, втравливая их в бесперспективную войну на уничтожение, окончательно подрывает свои региональные позиции и укрепляет площадку российского влияния, до сих пор бывшую достаточно шаткой из-за серьезных противоречий между союзниками.

И все это совершенно безвозмездно и по собственной инициативе.