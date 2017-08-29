Ставка не на тех: как США невольно помогают России на Ближнем Востоке

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"
С тех пор как в Сирии появился контингент российских войск, официально направленный в страну по просьбе Башара Асада для оказания поддержки законному правительству, пути назад у Москвы не было, победа должна была быть достигнута.
Но после того как войска (пусть только ВКС, и совсем небольшая группа) в Сирии появились и приняли участие в боевых действиях, проигрыш стал равен окончательному геополитическому поражению. Это выглядело бы так, что Россия выступила против Запада и проиграла, даже не вступив в соприкосновение с его регулярными силами — воюя только с разношерстными отрядами наемников.
Это хорошо понимали наши геополитические противники. Поэтому в Сирии мы столкнулись и с упорным сопротивлением исламистов, и с изощренными провокациями западных "партнеров".
Тем не менее сирийская кампания Россией выиграна. Выдержавший многолетнюю осаду Дейр-эз-Зор стал единственной целью всех наступающих группировок Сирийской армии. С его деблокадой большая часть территории Сирии на правом берегу Евфрата окажется под контролем Дамаска. С договороспособной оппозицией идут тяжелые, но успешные переговоры в Астане, без участия США и стран ЕС. В целом удалось наладить взаимодействие составивших ситуативный союз России, Ирана, Сирии и Турции.
В общем, все указывает на близость конца войны с радикальными исламистами. Сколько еще она продлится? Месяц, два, полгода? Неважно. Уже ясны и примерные рубежи, на которые выйдут войска, и демаркационные линии перемирия, понятны и интересы и пожелания основных участников политического урегулирования.
Но есть одна проблема. США не могут и не хотят уходить с Ближнего Востока. При этом политика, проводимая ими в последние пять лет, привела к тому, что места в регионе для них не осталось.
Зацепиться, закрепиться хоть на каком-то клочке территории, создать условия для своего участия в урегулировании и выиграть с помощью дипломатии то, что проиграно на поле боя, — вот задача Вашингтона. Сегодня у него для решения этой проблемы есть только один, но весьма действенный рычаг — курды.
В тот момент, когда будет одержана окончательная победа над исламскими радикалами, на пути к полному восстановлению государственных границ в регионе неизбежно встанут курдские территории, патронируемые США.
На первый взгляд, США нашли беспроигрышный ход в ближневосточной партии. Курды давно стремятся к независимости и построению собственного государства. Право наций на самоопределение никто не отменял. Территории несколько лет находятся под военным контролем курдов, которые их частично отстояли, а частично освободили от радикальных исламистов. Там уже созданы собственные органы власти. При этом все окружающие государства против курдской независимости.
Неслучайно анонсированный референдум о независимости иракского Курдистана назначен на 25 сентября. Исламистов добивают и в Сирии, и в Ираке, и надо спешить с легализацией следующей проамериканской силы. В Ираке США сохраняют наибольшее влияние на ситуацию и могут (или считают, что могут) обезопасить новопровозглашенное курдское государство. В Сирии ситуация сложнее, поскольку Ассад дал понять, что не остановится перед военным подавлением посягательств на территориальную целостность Сирии.
Итак, создавая курдское государство в Ираке, которое станет естественным центром притяжения и для сирийских курдов, США умышленно суют палку в осиное гнездо. Вашингтон действительно получает инструмент давления на все государства региона. Но, с другой стороны, они же заставляют все эти государства, забыв противоречия, объединяться против США.
Сейчас все изменилось. Генштабы традиционных (многие сотни лет) региональных соперников, Турции и Ирана, едва ли не братаются на базе необходимости совместного противостояния курдской угрозе. Сирия, которая уже согласилась на турецкое военное присутствие на своей территории, чтобы не дать соединить территории курдов Кобани и курдов Африна, явно готова (несмотря на нерешенные проблемы) к дальнейшим совместным с Анкарой антикурдским действиям. Сама Турция уже несколько десятилетий не стесняется в средствах решения курдской проблемы. Ирак, где сунниты и шииты любят курдов не больше, чем друг друга, не может сдерживать США длительное время. В принципе, Багдад уже сейчас активно сотрудничает с Ираном и Сирией. Курдская проблема только укрепит это сотрудничество.
Вашингтон мог бы сыграть на традиционных противоречиях между участниками этого "пасьянса". Но США традиционно не привыкли к тонким и сложным комбинациям. Опора на силу и "право" гегемона трактовать международные нормы в свою пользу настолько выхолостили профессионализм вашингтонских политиков и дипломатов, что даже череда внешнеполитических поражений ничему их не научила.
Вашингтон подставляет курдов, втравливая их в бесперспективную войну на уничтожение, окончательно подрывает свои региональные позиции и укрепляет площадку российского влияния, до сих пор бывшую достаточно шаткой из-за серьезных противоречий между союзниками.
И все это совершенно безвозмездно и по собственной инициативе.