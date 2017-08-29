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Украинский закон о России-агрессоре не сработает

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Реакция на события на Украине. Август 2017 (70)
13:3229.08.2017
(обновлено: 13:50 29.08.2017)
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© AFP 2017 / Alexander KhudoteplyУкраинские военные на КПП в МариуполеУкраинские военные на КПП в Мариуполе
© AFP 2017 / Alexander Khudoteply

Анатолий Вассерман, для РИА Новости

Представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что Россия в украинском законопроекте о реинтеграции Донбасса будет названа "страной-агрессором".

По ее словам, документ "на 99,9% закончен и готов к регистрации в парламенте".

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Эксперт: признание России "агрессором" является частью политической игры
Спектр оценок этого (впрочем, очередного и не внезапного) демарша в России достаточно широк — от равнодушного пожатия плечами, естественного для накопившейся усталости от украинских боевых заявлений, и до тревожного "фактически Киев объявляет нам открытую войну, очевидно, им что-то такое гарантировали американцы, это явный шаг к разрыву дипломатических отношений / массированной поставке натовских вооружений / натовской интервенции".

Что хотелось бы отметить по этому поводу.

Насколько мне известно, руководство организованной преступной группировки, именующей себя сейчас "украинским государством", уже не раз пыталось объявить Российскую Федерацию агрессором, и все эти попытки неизменно срывались. Поскольку даже суды, находящиеся под давлением киевских террористов, вынужденно признавали: нет никаких доказательств прямого участия государственных структур РФ в каких бы то ни было событиях силового характера на территории Украины. Нет также никаких подтверждений того, что добровольцы, приезжающие в Донбасс со всего света, каким бы то ни было образом поддерживаются официальными структурами России.

Зал Верховной Рады Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Василенко
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На официальном уровне: Украина хочет объявить Россию "страной-агрессором"
Короче, ни один суд не может счесть Российскую Федерацию агрессором. На что, собственно, киевским террористам неоднократно указывали не только их оппоненты, но и те, кто в общем-то сочувствует их деятельности.

Поэтому они решили выйти из положения простейшим технически возможным путем. А именно: если закон не позволяет объявить РФ агрессором — давайте примем другой закон. Как известно, если джентльмены не могут выиграть по правилам, джентльмены меняют правила.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве

Проблема только в том, что текущее киевское руководство никоим образом не джентльмены и даже изменить правила не смогло сколько-нибудь убедительно. Если они просто вписывают в закон утверждение об агрессивности Российской Федерации — это приведет лишь к тому, что на международном уровне к этому документу не будут относиться всерьез.

И полагаю, что заявленная цель — признать агрессивную сущность РФ — не будет достигнута. По крайней мере, вряд ли на этот новый закон смогут ссылаться даже те, кто от всей души хочет продолжения царствования террора в Киеве.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер на Донбассе
© Фото : Минобороны Украины
Украинский рецепт. Волкер теперь точно знает, что мешает дружбе РФ и США
Поэтому я не думаю, что тезис об агрессивности России будет использован для каких-либо действий где бы то ни было за пределами территории, подконтрольной Киеву.

В связи с этой инициативой в отечественной медиасфере распространилась уже своего рода конспирологическая версия о том, что, возможно, Киев действует в данном случае не самостоятельно.

В частности, согласно этой версии, обвинение России в нападении на Украину является не просто пустой декларацией, но преследует цель действительно возобновить боевые действия против народных республик в полном масштабе. А за самой идеей вновь раскочегарить "замороженную" российской стороной войну в Донбассе стоит американский спецпосланник по Украине Курт Волкер. Поскольку разморозить ситуацию и вновь разжечь активные боевые действия в рамках имеющихся Минских договоренностей невозможно.

Билборд на одной из улиц Донецка. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В чем на самом деле хитрый русский план
Но я не думаю, что ноги в данном случае действительно растут из США. Потому что подобные попытки объявить Россию агрессором делались многократно — собственно, на протяжении всего хода событий. Да, спецуполномоченный Волкер заявил о том, что, мол, мы имеем дело с российской агрессией (естественно, ничего похожего на доказательства не предъявил — и не мог, ибо предъявлять нечего). Понятно, что он очень хотел бы добиться официального провозглашения такого рода.

Но еще раз повторю — за пределами самой Украины это постановление не будет принято всерьез, поэтому даже если Волкер чего-то пожелал, это не вызовет никаких практических последствий и действий. В том числе и со стороны самой Америки.

 

 

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3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Смышленый Пельмешек
А чего сразу войну не объявят официально?
13:42
29.08.2017
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