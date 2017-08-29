Украинский закон о России-агрессоре не сработает

Анатолий Вассерман, для РИА Новости
Представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что Россия в украинском законопроекте о реинтеграции Донбасса будет названа "страной-агрессором".
По ее словам, документ "на 99,9% закончен и готов к регистрации в парламенте".
Что хотелось бы отметить по этому поводу.
Насколько мне известно, руководство организованной преступной группировки, именующей себя сейчас "украинским государством", уже не раз пыталось объявить Российскую Федерацию агрессором, и все эти попытки неизменно срывались. Поскольку даже суды, находящиеся под давлением киевских террористов, вынужденно признавали: нет никаких доказательств прямого участия государственных структур РФ в каких бы то ни было событиях силового характера на территории Украины. Нет также никаких подтверждений того, что добровольцы, приезжающие в Донбасс со всего света, каким бы то ни было образом поддерживаются официальными структурами России.
Поэтому они решили выйти из положения простейшим технически возможным путем. А именно: если закон не позволяет объявить РФ агрессором — давайте примем другой закон. Как известно, если джентльмены не могут выиграть по правилам, джентльмены меняют правила.
Проблема только в том, что текущее киевское руководство никоим образом не джентльмены и даже изменить правила не смогло сколько-нибудь убедительно. Если они просто вписывают в закон утверждение об агрессивности Российской Федерации — это приведет лишь к тому, что на международном уровне к этому документу не будут относиться всерьез.
И полагаю, что заявленная цель — признать агрессивную сущность РФ — не будет достигнута. По крайней мере, вряд ли на этот новый закон смогут ссылаться даже те, кто от всей души хочет продолжения царствования террора в Киеве.
В связи с этой инициативой в отечественной медиасфере распространилась уже своего рода конспирологическая версия о том, что, возможно, Киев действует в данном случае не самостоятельно.
В частности, согласно этой версии, обвинение России в нападении на Украину является не просто пустой декларацией, но преследует цель действительно возобновить боевые действия против народных республик в полном масштабе. А за самой идеей вновь раскочегарить "замороженную" российской стороной войну в Донбассе стоит американский спецпосланник по Украине Курт Волкер. Поскольку разморозить ситуацию и вновь разжечь активные боевые действия в рамках имеющихся Минских договоренностей невозможно.
Но еще раз повторю — за пределами самой Украины это постановление не будет принято всерьез, поэтому даже если Волкер чего-то пожелал, это не вызовет никаких практических последствий и действий. В том числе и со стороны самой Америки.