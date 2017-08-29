Украинский закон о России-агрессоре не сработает

Анатолий Вассерман, для РИА Новости



Представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что Россия в украинском законопроекте о реинтеграции Донбасса будет названа "страной-агрессором".

По ее словам, документ "на 99,9% закончен и готов к регистрации в парламенте".

Спектр оценок этого (впрочем, очередного и не внезапного) демарша в России достаточно широк — от равнодушного пожатия плечами, естественного для накопившейся усталости от украинских боевых заявлений, и до тревожного "фактически Киев объявляет нам открытую войну, очевидно, им что-то такое гарантировали американцы, это явный шаг к разрыву дипломатических отношений / массированной поставке натовских вооружений / натовской интервенции".

Что хотелось бы отметить по этому поводу.

Насколько мне известно, руководство организованной преступной группировки, именующей себя сейчас "украинским государством", уже не раз пыталось объявить Российскую Федерацию агрессором, и все эти попытки неизменно срывались. Поскольку даже суды, находящиеся под давлением киевских террористов, вынужденно признавали: нет никаких доказательств прямого участия государственных структур РФ в каких бы то ни было событиях силового характера на территории Украины. Нет также никаких подтверждений того, что добровольцы, приезжающие в Донбасс со всего света, каким бы то ни было образом поддерживаются официальными структурами России.

Короче, ни один суд не может счесть Российскую Федерацию агрессором. На что, собственно, киевским террористам неоднократно указывали не только их оппоненты, но и те, кто в общем-то сочувствует их деятельности.

Поэтому они решили выйти из положения простейшим технически возможным путем. А именно: если закон не позволяет объявить РФ агрессором — давайте примем другой закон. Как известно, если джентльмены не могут выиграть по правилам, джентльмены меняют правила.

Проблема только в том, что текущее киевское руководство никоим образом не джентльмены и даже изменить правила не смогло сколько-нибудь убедительно. Если они просто вписывают в закон утверждение об агрессивности Российской Федерации — это приведет лишь к тому, что на международном уровне к этому документу не будут относиться всерьез.

И полагаю, что заявленная цель — признать агрессивную сущность РФ — не будет достигнута. По крайней мере, вряд ли на этот новый закон смогут ссылаться даже те, кто от всей души хочет продолжения царствования террора в Киеве.

Поэтому я не думаю, что тезис об агрессивности России будет использован для каких-либо действий где бы то ни было за пределами территории, подконтрольной Киеву.

В связи с этой инициативой в отечественной медиасфере распространилась уже своего рода конспирологическая версия о том, что, возможно, Киев действует в данном случае не самостоятельно.

В частности, согласно этой версии, обвинение России в нападении на Украину является не просто пустой декларацией, но преследует цель действительно возобновить боевые действия против народных республик в полном масштабе. А за самой идеей вновь раскочегарить "замороженную" российской стороной войну в Донбассе стоит американский спецпосланник по Украине Курт Волкер. Поскольку разморозить ситуацию и вновь разжечь активные боевые действия в рамках имеющихся Минских договоренностей невозможно.

Но я не думаю, что ноги в данном случае действительно растут из США. Потому что подобные попытки объявить Россию агрессором делались многократно — собственно, на протяжении всего хода событий. Да, спецуполномоченный Волкер заявил о том, что, мол, мы имеем дело с российской агрессией (естественно, ничего похожего на доказательства не предъявил — и не мог, ибо предъявлять нечего). Понятно, что он очень хотел бы добиться официального провозглашения такого рода.

Но еще раз повторю — за пределами самой Украины это постановление не будет принято всерьез, поэтому даже если Волкер чего-то пожелал, это не вызовет никаких практических последствий и действий. В том числе и со стороны самой Америки.