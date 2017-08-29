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В чем на самом деле хитрый русский план

09:2029.08.2017
(обновлено: 09:27 29.08.2017)
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© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВид на Московский Кремль. Архивное фотоВид на Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Ирина Алкснис, для РИА Новости

То, что касается политики, тем более большой, люди склонны усложнять. В словах политиков и государственных деятелей ищутся подтексты и контексты, в любых жестах, нечаянных оговорках и брошенных взглядах обнаруживаются ищущими бездны смыслов.

Недавняя встреча Владислава Суркова и Курта Волкера вызвала очередной вал аналитики и прямо противоположных толкований ее результатов: от привычного "Путин слил" до не менее привычного "Кремль и Белый дом делят Украину".

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер на Донбассе
© Фото : Минобороны Украины
Украинский рецепт. Волкер теперь точно знает, что мешает дружбе РФ и США

В то же время комментарии непосредственных участников этой встречи дают вполне внятную картину произошедшего, как, впрочем, и в целом текущего состояния международных раскладов вокруг Украины и Донбасса. Надо просто прочитать прямую речь Суркова и Волкера и не фантазировать на ее основе, а понять смысл, заложенный (более того, лежащий на поверхности) в их словах.

© Фото : U.S. Embassy Kyiv UkraineСпецпредставитель США на Украине Курт Волкер
© Фото : U.S. Embassy Kyiv Ukraine
Спецпредставитель США на Украине Курт Волкер

Единственная сложность в данном процессе связана с тем, что внешнеполитическая и дипломатическая риторика традиционно обрамлена словесной "шелухой". Собственно, главной задачей является отделение ключевой смысловой части сказанного от нередко многочисленных, но не имеющих принципиального значения слов.

Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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США не по силам: Пушков ответил Волкеру на угрозы изолировать Россию

Задача эта может оказаться тем более сложной, поскольку именно "шелуха" зачастую имеет наиболее сильный эмоциональный заряд и в первую очередь привлекает внимание аудитории, заставляя именно в ней искать объяснение происходящего.

Например, Курт Волкер в своем интервью Financial Times по итогам встречи с Сурковым среди прочего сказал о военном присутствии России в Донбассе. Именно эти его слова были вынесены рядом экспертов как ключевой пункт американской позиции с дальнейшими авторскими интерпретациями про "Штаты обличили Россию", "Штаты потребовали от России", "Штаты поставили России ультиматум" и так далее.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер выступает на семинаре в Европейском центре иследования безопасности им.Джорджа К. Маршалла. 9 июня 2017
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Политолог о словах Волкера про "изоляцию" РФ из-за Донбасса: это "болтовня"

На самом же деле вот уже более трех лет эта тема — обвинение России в военном участии в конфликте в Донбассе — является стандартным пунктом позиции Запада (как Европы, так и США) по украинскому вопросу. Причем за прошедшие годы данные обвинения официально и открыто высказывались едва ли не всеми ключевыми западными лидерами.

Россия же, в свою очередь, не менее стандартно отвергает данные обвинения по принципу "их там нет", что за эти более чем три года делалось неоднократно на самом высоком уровне.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВоеннослужащие 173-й бригады армии США перед началом украинско-американских командно-штабных учений "Фиарлес Гардиан - 2015"
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащие 173-й бригады армии США перед началом украинско-американских командно-штабных учений "Фиарлес Гардиан - 2015"

Особенность в том, что если в 2014 году у этой темы еще было хоть какое-то значение для двусторонних отношений, то последние пару лет она превратилась в совершенно формально-протокольную. Запад привычно говорит о российском военном присутствии в Донбассе, но это никак не влияет на обсуждаемые и решаемые с Россией вопросы международной (в том числе украинской) повестки. Показательно, что Москва перестала реагировать на большую часть подобных обвинений в свой адрес, прямо демонстрируя, что это стало просто традиционной риторической формулой, не несущей в себе реального содержания.

Так что же с комментариях Владислава Суркова и Курта Волкера является значимым, а что — риторической "пустышкой"?

Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости
Украина официально объявит Россию "страной-агрессором"

Проще начать с российского представителя на встрече, поскольку Сурков был весьма лаконичен. Он заявил, что это была "хорошая встреча", "полезная и конструктивная". Кроме того, помощник российского президента сказал, что "дискуссия велась в тоне взаимного уважения и заинтересованности, честно, серьезно, без иллюзий и предвзятости. Приверженность Минским соглашениям под сомнение не ставилась: обе стороны предложили свежие идеи и новаторские подходы по их реализации".

Где в этой сглаженной дипломатической риторике главное смысловое звено?

Оно вполне очевидно: Минские соглашения безальтернативны.

Украинские военнослужащие на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августва 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Украина достанется не победителю, а проигравшему

Комментарии Курта Волкера оказались куда пространнее. Наибольший резонанс в России вызывало его заявление, что РФ навлекает на себя экономическую и дипломатическую изоляцию, причем причиной является политика Москвы, направленная на "заморозку" ситуации на Донбассе.

Угроза изоляции России хотя и вызвала наибольший интерес у отечественных экспертов, но является еще одной стандартной риторической формулой Запада, неизменной уже четвертый год. Разница только в том, что в 2014 году она выглядела довольно внушительно и стимулировала общественную консолидацию в стране, а в 2017-м вызывает просто смех.

Зато обвинение в адрес Москвы в "заморозке" ситуации куда интереснее, и оно примечательно сочетается с комментарием Волкера про Минские соглашения, которые, по его словам, "никуда не ведут".

Выполнение минских соглашений
Выполнение Минских соглашений

Ну что ж, осталось сложить два и два, чтобы понять, какова текущая ситуация по "украинскому вопросу" в российско-американских отношениях.

Президент Украины Петр Порошенко
© Фото : пресс-службы президента Украины
Политолог: Порошенко про Крым и Донбасс говорит "что попало"

Вашингтон пытается сдвинуть ситуацию в мертвой точки в Донбассе (разумеется, в собственных интересах), но на пути стоят Минские соглашения. Москва непоколебимо требует их исполнения. Однако Киев просто не может этого сделать, а "мяч" в данный момент именно на его стороне.

В результате США занимают двойственную позицию: они не отвергают соглашения (поскольку это документ, под которым стоят очень серьезные подписи, включая киевские), но выражают разнообразные сомнения в его адрес.

Фактически единственный способ решить эту проблему — чтобы все участвовавшие в Минских переговорах стороны приняли решение, что этот документ утратил свою актуальность и адекватность, и просто забыть о его существовании. Но это невозможно — из-за бескомпромиссной позиции России в данном вопросе.

Упорство Москвы вызывает вполне понятное раздражение в Вашингтоне, поскольку любые планы США рушатся из-за этого подписанного в феврале 2015 года в Минске листка бумаги. А это влечет за собой — Волкер вполне прав в данном вопросе — заморозку ситуации в Донбассе.
Вот и все разгадка недовольных комментариев и даже угроз со стороны Вашингтона в лице Курта Волкера.

Возможно, глубокомысленные эксперты и аналитики правы, и на его встрече с Владиславом Сурковым обсуждались судьбоносные вопросы для Украины и Донбасса.

Однако какова вероятность реальных серьезных решений, если по любому вопросу представители Москвы могли сказать (как многократно говорили и до этого): "Вы сначала заставьте Киев выполнить его часть Минских обязательств"?

Кстати, именно так он и выглядит — то, что за последние годы стало принято называть "хитрым планом Путина".

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