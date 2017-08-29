ИГ* в вашем городе, районе и дворе: почему ФСБ должен быть каждый

Сергей Колясников, для РИА Новости
Первый пост с тегом #ФСБ, посвященный гибели сотрудников казанского управления при задержании террористов, появился в моем блоге в далеком 2012 году, когда аббревиатура ИГ* еще не стала общеизвестной (фактически действовать они начали с 2013 года).
Сейчас это задержание кажется вещим и страшным, поскольку за несколько дней до него в СМИ появлялась информация о готовящихся терактах в метро Екатеринбурга и Санкт-Петербурга:
"Боевики, подготовленные "Исламским государством" (ИГ)*, планируют теракты в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, в том числе при помощи двух террористок-смертниц, их разыскивают спецслужбы…. Террористы были вынуждены изменить свою тактику из-за высоких мер безопасности, действующих в столичном регионе, и выбрать города в других регионах России. Граждане Саудовской Аравии и Туниса выехали из Сирии в Турцию. Дальше они собираются проникнуть на территорию РФ под видом туристов. В настоящее время спецслужбы разыскивают трех террористов. Они собираются устроить теракты в метро Екатеринбурга и Санкт-Петербурга в один день".
Реальность изменилась, теперь покой и тишь уютных двориков времен СССР остались в прошлом. Мы запираем железные двери на все замки, не отпускаем маленьких детей во двор одних, а сейчас к этому добавился еще и терроризм, последнее проявление которого мы видим в Сургуте (в настоящий момент там ведется следствие, причем расследуется именно теракт, в СМИ есть информация о целом ряде задержаний).
Сургут, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Волгоград (декабрь 2013 года, взрыв на железнодорожном вокзале), удаленность и размеры городов не имеют значения.
Все это я пишу отнюдь не для того, чтобы наводить ужас (чего, собственно, и добиваются террористы).
Вслед за изменившейся реальностью должны измениться и мы сами. И речь не только о навыках оказания первой помощи и забитых в сотовый номерах экстренных служб (это должно быть у каждого априори). Мы также должны включиться в ту борьбу, которую ведет с терроризмом ФСБ.
После теракта 2015 года в Париже писал:
"Если вы видите подозрительных людей, сгружающих мешки в подвал дома, или с оружием — необходимо сообщить об этом в ФСБ: http://www.fsb.ru/ или fsb@fsb.ru. ФСБ расшифровывается как Федеральная служба безопасности. Ключевое слово тут "безопасности". Это наша с вами безопасность. И наших близких. Наша с вами безопасность отчасти в наших же руках. Вот только сообщать теперь стоит не только насчет людей с оружием, теперь спектр подозрений надо расширять — начинайте пристальнее смотреть на новых людей, которые появляются в вашем подъезде. Беспечность и ее цена — она сегодня показана во Франции".
Но этого мало.
За безопасностью пространства, в котором мы живем, работаем, ежедневно перемещаемся, также надо следить. Для этого есть участковые, которых мало кто знает, и законы, которые мало кто читал и тем более помнит. Но убедиться, к примеру, что участковый познакомился с заселившейся в соседнюю квартиру толпой, сейчас очень и очень важно. Да, это неудобно — звонить тому же участковому. Неудобно выходить из зоны комфорта и уютного мирка собственной квартиры… Но это необходимо.
Чем больше маленькой ответственности за себя возьмет каждый из нас, тем эффективнее будут работать те, кто нас защищает. К каждому подозрительному типу полицейского и фээсбэшника не приставишь. Гражданская ответственность тут — возможность заполнить это недостающее звено.
Не исключаю, что какой-нибудь оголтелый либерал сочтет вышесказанное призывом "стучать", такое было, а осенне-весеннее обострение затрудняет таким гражданам восприятие.
Но уверен, что большинство поймет правильно. Наша безопасность — она и в наших руках тоже.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.