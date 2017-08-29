ИГ* в вашем городе, районе и дворе: почему ФСБ должен быть каждый

Сергей Колясников, для РИА Новости

Первый пост с тегом #ФСБ, посвященный гибели сотрудников казанского управления при задержании террористов, появился в моем блоге в далеком 2012 году, когда аббревиатура ИГ* еще не стала общеизвестной (фактически действовать они начали с 2013 года).

Спустя годы, в феврале 2016-го, очередной материал звучал уже как "ФСБ задержала семь боевиков ИГ* в Свердловской области, руководил гражданин Турции, готовили теракты". Так глобальный терроризм пришел в мой родной уральский город. Терроризм настоящий, с автоматическим оружием, взрывчаткой, тренированными убийцами. И только профессионализм сотрудников правоохранительных органов позволил избежать трагедии с человеческими жертвами.

Сейчас это задержание кажется вещим и страшным, поскольку за несколько дней до него в СМИ появлялась информация о готовящихся терактах в метро Екатеринбурга и Санкт-Петербурга:

"Боевики, подготовленные "Исламским государством" (ИГ)*, планируют теракты в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, в том числе при помощи двух террористок-смертниц, их разыскивают спецслужбы…. Террористы были вынуждены изменить свою тактику из-за высоких мер безопасности, действующих в столичном регионе, и выбрать города в других регионах России. Граждане Саудовской Аравии и Туниса выехали из Сирии в Турцию. Дальше они собираются проникнуть на территорию РФ под видом туристов. В настоящее время спецслужбы разыскивают трех террористов. Они собираются устроить теракты в метро Екатеринбурга и Санкт-Петербурга в один день".

В апреле 2017 года в метро Санкт-Петербурга прогремели взрывы.

Реальность изменилась, теперь покой и тишь уютных двориков времен СССР остались в прошлом. Мы запираем железные двери на все замки, не отпускаем маленьких детей во двор одних, а сейчас к этому добавился еще и терроризм, последнее проявление которого мы видим в Сургуте (в настоящий момент там ведется следствие, причем расследуется именно теракт, в СМИ есть информация о целом ряде задержаний).

Сургут, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Волгоград (декабрь 2013 года, взрыв на железнодорожном вокзале), удаленность и размеры городов не имеют значения.

Все это я пишу отнюдь не для того, чтобы наводить ужас (чего, собственно, и добиваются террористы).

Вслед за изменившейся реальностью должны измениться и мы сами. И речь не только о навыках оказания первой помощи и забитых в сотовый номерах экстренных служб (это должно быть у каждого априори). Мы также должны включиться в ту борьбу, которую ведет с терроризмом ФСБ.

После теракта 2015 года в Париже писал:

"Если вы видите подозрительных людей, сгружающих мешки в подвал дома, или с оружием — необходимо сообщить об этом в ФСБ: http://www.fsb.ru/ или fsb@fsb.ru. ФСБ расшифровывается как Федеральная служба безопасности. Ключевое слово тут "безопасности". Это наша с вами безопасность. И наших близких. Наша с вами безопасность отчасти в наших же руках. Вот только сообщать теперь стоит не только насчет людей с оружием, теперь спектр подозрений надо расширять — начинайте пристальнее смотреть на новых людей, которые появляются в вашем подъезде. Беспечность и ее цена — она сегодня показана во Франции".

Скриншот с сайта ФСБ Скриншот с сайта ФСБ

В текущих условиях мы больше не имеем права игнорировать брошенные сумки в трамвае, торговом центре или на станции метро.Но этого мало.

За безопасностью пространства, в котором мы живем, работаем, ежедневно перемещаемся, также надо следить. Для этого есть участковые, которых мало кто знает, и законы, которые мало кто читал и тем более помнит. Но убедиться, к примеру, что участковый познакомился с заселившейся в соседнюю квартиру толпой, сейчас очень и очень важно. Да, это неудобно — звонить тому же участковому. Неудобно выходить из зоны комфорта и уютного мирка собственной квартиры… Но это необходимо.

Чем больше маленькой ответственности за себя возьмет каждый из нас, тем эффективнее будут работать те, кто нас защищает. К каждому подозрительному типу полицейского и фээсбэшника не приставишь. Гражданская ответственность тут — возможность заполнить это недостающее звено.

Не исключаю, что какой-нибудь оголтелый либерал сочтет вышесказанное призывом "стучать", такое было, а осенне-весеннее обострение затрудняет таким гражданам восприятие.

Но уверен, что большинство поймет правильно. Наша безопасность — она и в наших руках тоже.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.