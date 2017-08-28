Мария, вперед! Как Шарапова возвращается в игру после скандала с мельдонием

Мария Шарапова во время выхода команд перед четвертьфинальным матчем Кубка Федерации - 2015 в Кракове

Мария Шарапова во время выхода команд перед четвертьфинальным матчем Кубка Федерации - 2015 в Кракове

Анастасия Мельникова, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Самая титулованная российская спортсменка Мария Шарапова наконец возвращается на игры Большого шлема. Открывающийся в понедельник турнир US Open в Нью-Йорке станет для нее первым (из чемпионатов Большого шлема) в этом сезоне. Для участия в основной сетке Мария получила wild card — специальное приглашение от организаторов.

Чаще всего подобные приглашения получают спортсмены, не участвовавшие в последних соревнованиях из-за травмы (и, таким образом, сильно потерявшие в персональном рейтинге).

В этом году Шарапову, на самом деле, ждали еще в мае на другом турнире Большого шлема — "Ролан Гаррос" (Roland Garros), победительницей которого Мария становилась дважды — в 2012-м и 2014 году. Ждали болельщики — но, как выяснилось, не организаторы: во Франции ей так и не дали wild card.

"Специальное приглашение можно давать тем, кто возвращается после травмы. Но не после дисквалификации", — заявил тогда глава Федерации тенниса Франции Бернар Гюдичелли.

О том, что Шарапову не ждут в Париже, организаторы объявили прямо перед ее игрой с Мирьяной Лючич-Барони (Хорватия) на турнире в Риме в середине мая этого года (в Италии Марии как раз предоставили wild card). Спортсменка так и не сумела закончить этот матч: получив во время игры травму бедра, снялась с соревнований.

Дисквалификация как клеймо?

Ее несостоявшаяся соперница Лючич-Барони тогда высказалась против участия Шараповой в соревнованиях ("Она употребляла допинг, такое прощать нельзя"). Так же как и француженка Кристина Младенович, с которой российская теннисистка сыграла 29 апреля на турнире в Штутгарте (там ей тоже дали wild card).

"Практически все теннисистки думают, что она обманщица и предательница. Теперь есть определенные сомнения в том, что она заслужила все те победы, которых она добилась. То, что она сделала, — это ужасно, но хорошо, что теперь все об этом знают", — говорила Кристина еще в марте 2016 года.

Кстати, на турнире в Штутгарте в апреле этого года Мария дошла до полуфинала, это был неожиданно хороший результат для теннисистки, отбывшей 15-месячную дисквалификацию.

На Уимблдоне Мария Шарапова собиралась сыграть в квалификации, но все-таки отказалась от участия из-за травмы. И вот теперь попала наконец на US Open (в нем она никогда не проигрывала в первом круге, а в 2006-м стала победительницей).

Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) Авг 23 2017 в 7:04 PDT

"Шарапова отбыла дисквалификацию, согласно условиям теннисной антидопинговой программы, и, следовательно, это не являлось одним из факторов, влияющих на процесс распределения wild card", — говорится в заявлении USTA, которое в своем микроблоге в Twitter приводит журналист The Times Стюарт Фрэйзер.

В заявлении отмечается, что Шарапова согласилась выступить перед молодыми американскими игроками и рассказать об антидопинговой программе, проблеме допинга и ответственности спортсменов.

Не просто Мария

То, что во Франции Марии Шараповой в этом году не дали wild card, стало скорее исключением (на все остальные турниры 2017 года, в которых до травмы успела поучаствовать российская спортсменка, ей такие приглашения предоставили). Мария — одна из самых известных и успешных теннисисток мира, ее любят болельщики, она популярна в массмедиа.

"Она как настоящая спортсменка не ввязывалась ни в какие "драки", вела себя достойно и была выше всех негативных недоразумений. Поэтому я считаю, что wild card (на US Open. — Прим. ред.) она получила абсолютно заслуженно. Очень приятно, что американцы пошли Маше навстречу", — заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Напомню: среди действующих теннисисток лишь у сестер Серены и Винус Уильямс (США) больше титулов, чем у Шараповой. Мария — пятикратная победительница турниров Большого шлема. У нее есть так называемый Карьерный Большой шлем (когда спортсмен выиграл все четыре турнира в разные годы).

Среди российских теннисисток в турнирах Большого шлема побеждали Светлана Кузнецова (2004 год — US Open, 2009 год — Roland Garros) и Анастасия Мыскина (2004 год — Roland Garros).

У Светланы Кузнецовой на US Open в этом году, кстати, неплохие шансы — она посеяна под восьмым номером.

Маленькое черное платье Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) Авг 24 2017 в 7:38 PDT

Если Мария Шарапова и не запомнится каким-то успешным выступлением на US Open, то ее возвращение в лидеры спортивной моды уже состоялось.

Шарапова основательно подготовилась к выступлению в Нью-Йорке: она сыграет на US Open в черном платье, украшенном кружевами и кристаллами Swarovski.

Неожиданный черный цвет (а теннисистки все-таки традиционно играют в белых платьях) уже приносил Марии удачу — именно в США. На US Open-2006 она также выступала в черном и выиграла этот престижный турнир.

Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) Авг 23 2017 в 8:57 PDT

Новую коллекцию спортивной одежды Мария Шарапова уже представила на своем официальном сайте и в соцсетях.

А месяц назад российская теннисистка вошла в рейтинг самых стильных спортсменов мира по версии журнала Sports Illustrated.Шарапова заняла в списке десятую строчку, опередив футболиста сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду, который оказался на 11-м месте.

"Когда Шарапова появляется на публике не в спортивной одежде, она выбирает простые, но стильные вещи с четкими линиями и в приглушенных цветах. На красной ковровой дорожке она предпочитает смелые предметы гардероба, которые подчеркивают ее впечатляющий рост", — пишет издание.

В общем, в Нью-Йорке Марию Шарапову наверняка будут принимать с симпатией и вниманием — красавица-спортсменка вновь вернулась в большой спорт.

Шансы Марии

Сейчас шансы Марии Шараповой на успешное выступление на Oткрытом чемпионате США невелики: и дисквалификация, и стресс, и травмы, конечно, повлияют на результаты. В первой же игре Мария встречается со второй ракеткой мира — румынкой Симоной Халеп.

"Честно говоря, я не считаю, что это плохой жребий, потому что тут Халеп надо бояться Шараповой, а не наоборот. Это первый круг, и у Шараповой нет "обязаловки" выиграть. С точки зрения психологии Халеп будет сложнее играть. Думаю, что если у Шараповой не будет проблем с собственной подачей, то она вполне может выиграть", — считает президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Тем более что личный счет с теннисисткой из Румынии у Марии Шараповой сухой — 6:0, россиянка выиграла во всех предыдущих шести совместных матчах.

Добавлю, что случаи, когда спортсмены, получившие wild card на турнирах Большого шлема, побеждали, все-таки бывали. Так, хорват Горан Иванишевич выиграл в 2001 году Уимблдонский турнир. А в 2009 году Ким Клейстерс вернулась в профессиональный спорт после двухлетнего перерыва и, не имея еще достаточно очков в рейтинге WTA, чтобы напрямую попасть на турнир, получила от организаторов wild card и смогла выиграть US Open.