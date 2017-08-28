Крым больше не "остров". Правда о ближайшем будущем Черного моря

Вид на железнодорожную арку моста через Керченский пролив с горы Митридат в Крыму

Вид на железнодорожную арку моста через Керченский пролив с горы Митридат в Крыму

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Двадцать седьмого августа началась операция по установке железнодорожного арочного пролета моста через Керченский пролив. Мостостроители переместили арку весом в шесть тысяч тонн на плавучие опоры. Как сообщили в информационном центре "Крымский мост", "плавучие опоры доставили ночью железнодорожный арочный пролет Крымского моста в Керченский пролив — к фарватерным опорам — и завели в створ моста для подъема на проектную высоту".

Ранее представитель генерального подрядчика, заместитель генерального директора по инфраструктурным проектам ООО "Стройгазмонтаж", Леонид Рыженькин анонсировал: "Мы планируем в течение суток плавсистему спозиционировать на фарватерном участке, в дальнейшем поднять ее и установить на опоры фарватера. К сожалению, август был немножко аномален с точки зрения погоды. Сегодня, наконец, мы поймали погодное окно и планируем сегодня, завтра и послезавтра полностью завершить морскую операцию по установке на фарватерном участке железнодорожной арки моста".

Всё.

Система "спозиционирована", подтянута к фарватерным опорам с помощью свайных якорей и даже зафиксирована якорными тросами.

Начинается сам процесс установки, на время которого в Керченском проливе на семьдесят два часа было временно ограничено судоходство, что, впрочем, не привело к существенному скоплению транзитных судов: все были предупреждены заранее, все в порядке.

О чем, собственно, речь.

Строительство моста через Керченский пролив входит в завершающую фазу.

Кстати. Как бы ни были нынешние киевские власти уверены в том, что Керченский мост — это такая спецоперация против "незалежности и суверенитета молодой украинской демократии", это совсем не так.

Вообще-то, мост планировался еще задолго до "революции гидности", и изначально его хотели строить совместно с украинскими властями. Тут все просто: проект с самого начала являлся частью международного — по созданию кольцевой дороги вокруг Черного моря для нужд черноморских государств, на 450 километров сокращая дорогу, без необходимости объезда через Ростов-на-Дону.

Российские железные дороги, со своей стороны, инициировали начало строительства масштабного сортировочного транспортного и логистического узла. Все это вполне укладывается в логистическую концепцию развития черноморского транспортного узла, которую раньше Российская Федерация собиралась воплощать совместно с Киевом.

Теперь, что же, обойдемся и без нее.

Тут все просто.

Наличие крупных портов с легкой доставкой грузов как железной, так и автомобильной дорогой через мост в Крым и далее транзитом в сторону Украины и Евросоюза резко сократит стоимость доставки и, следовательно, снизит стоимость товаров в Крыму. При этом "крымский маршрут", который параллельно ликвидирует логистические издержки снабжения полуострова, отнюдь не рассматривается как "тупиковый".

Ведь нынешнее киевское безумие на сопредельной территории не может быть бесконечным, а низкая стоимость перевалки грузов через современный порт Тамань с мощными транспортными подходами сделает нецелесообразными работу и модернизацию ряда малых портов Черного моря, включая многие украинские.

Словом, тут ничего не нужно дополнительно усложнять: возведение дорогостоящих и, можно сказать, "монументальных" арочных конструкций будущего моста есть своеобразная точка невозврата. Российская Федерация просто в очередной раз не словами, а делами доказывает, что она больше не хочет быть ни от кого зависимой в так называемом "русском транзите".

Еще совсем недавно Россия вынужденно выполняла перевалку через украинские порты около 13,9 миллиона тонн грузов, в основном руды. Теперь этому благолепию постепенно приходит конец, потому что у нашей страны появляются свои портовые мощности в Черноморском регионе, и глубоководные порты Крыма тут также играют вполне определенную роль.

Поэтому мост — это далеко не только более удобный маршрут для российских туристов, едущих отдыхать в Крым. Это еще и весьма солидный плюс в российский бюджет от грузовых, в том числе и транзитных, перевозок. И, соответственно, минус для бюджета украинского.

Однако, глядя на своих "прибалтийских союзников и партнеров", киевская власть должна была заранее понимать, что к чему. Работа по переформатированию транспортных потоков на свои перевалочные мощности является для России вещью вполне сознательной и плановой, и рижские, вентспилские и таллинские портовики могли бы об этом своим новым политическим союзникам рассказать.

Впрочем, это все в будущем. Работы по окончательному монтажу арки продлятся еще около месяца.

А потом — потом настанет то самое будущее, которое на Украине так пытаются отрицать.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту откроется уже в декабре 2018 года, а поезда, в том числе и грузовые, по переправе пойдут в следующем, 2019 году.