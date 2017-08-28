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Тишина на Украине: творец Майдана обвиняет во всем народ

09:1528.08.2017
(обновлено: 09:45 28.08.2017)
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© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкСторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве. Архивное фотоСторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Нюра Н. Берг, для РИА Новости

Мустафа Найем, крайне одиозный персонаж украинской политики, любимец американского посольства, поп Гапон Евромайдана, в День незалежности  отвечал на вопрос журналиста о том, доволен ли он тем, чего достигла Украина за почти четыре постмайданных года. Многократное прослушивание его неожиданно косноязычного ответа так до конца и не прояснило отношение народного депутата к тому, что он и его подельники наворотили в стране.

Парад украинских вышиванок. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Максименко
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Однако среди найемовского бла-бла-бла внезапно нарисовалась генеральная причина неполного триумфа майданных идей, и это — ожидания народа, который, оказывается, желал не реформ, а тишины и спокойствия, каковые и получил заместо радикального переустройства родины.

Лично я не помню ни одного плаката, ни одного скандирования, ни одной речовки с требованиями тишины и спокойствия. Напротив, неустанно скакавшие и спивавшие гимнА революционеры однозначно настаивали на реформах, вхождении в ЕС и опционально на кружевном белье как символе окончательного разрыва с империей. Ни о какой тишине и спокойствии и речи не могло быть: Украину призывали восстать — шумно и радикально.

Последний конвейер
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Последний конвейер

Магазин продуктов питания во Львове. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Однако, настаивает Найем, именно из-за ожиданий биомассы, голосовавшей за президента-миротворца, молниеносного победителя орды оккупантов, утешителя и психотерапевта, нам пока не удалось провести весь набор благолепных реформ, который бы уж наверняка ввел Украину в европейские чертоги. 

Реформ, конечно, жаль, зато ведь с порядком, тишиной и спокойствием все о'кей? Вот и министр внутренних дел пан Аваков, характеризуя достижения глубоко реформированной полиции, отчитался недавно о снижении числа преступлений  и резком повышении их раскрываемости.

Монумент Независимости на Майдане Незалежности в Киеве, Украине. Архивное фото
© Fotolia / Mikhail Markovskiy
Незалежность как суслик. На завоевания свободной Украины
Изумленные граждане, во всех опросах утверждающие, что больше не чувствуют себя в собственной стране спокойно и безопасно, министру Авакову не поверили, и мы понимаем, почему.

Страна наводнена неучтенным оружием, психически травмированными ветеранами карательной операции, безработными и нищими, желающими пропитания любым способом. Способствует ли это тишине и покою? Далее. Реформирование  полиции прошло по самому худшему сценарию — люстрации, переаттестации, увольнения коснулись не тех, кто действительно был замешан в коррупционных действиях либо был профессионально неэффективен. Специалистов увольняли, как правило, из-за недостаточной лояльности новому режиму, опираясь на изыскания нацистского карательного сайта "Миротворец" и колоссальный вал доносов. В одном только Киеве около четырех тысяч полицейских не были переаттестованы по причине неудовлетворительного знания истории Майдана. На смену подготовленным кадрам в итоге пришли "революционные матросы" и девочки-селфистки, оставшиеся же профессионалы были в большой степени деморализованы. 

Площадь Независимости в Киеве
© РИА Новости
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Судебно-следственная система  сегодня парализована — если раньше в суды передавалось до 100-150 дел в месяц, то теперь лишь 5-10, и те с неясной перспективой. Судебные заседания зачастую выглядят как представления в плохом шапито: запуганные судьи мычат что-то под строгим контролем психопатических активистов, требующих убрать руки прочь от патриотов.

Два эти фактора — обилие криминального элемента и беспомощность правоохранительной системы — привели к тому, что сегодня в стране правят бал банды нацистствующих "патриотов", все более и более похожие на частные армии олигархов и чиновников. "Биомасса" трепещет и испуганно молчит. Власть не дает никакого окорота явно криминальной деятельности так называемых "ветеранов АТО", которые терроризируют полицию, суд и следствие совершенно открыто, с непредставимыми прежде дерзостью и цинизмом.

В стране установилась чистая и беспримесная криминальная диктатура — народные депутаты живы, здоровы и сыты, пока не мешают уголовщине безнаказанно грабить, и они не мешают, в свою очередь, наслаждаясь награбленным.
Как, хотя бы и теоретически, в такой стране возможны покой и тишина? Любой, кто не Найем и не члены его секты, ответит — никак не возможны.

Однако присмотримся внимательнее. Статистика, даже тщательно отрихтованная министерством Авакова в соответствии с его представлениями о прекрасном, не может скрыть роста всех видов преступлений — от банальных квартирных краж до грабежей и разбоев, от хулиганства до изнасилований и убийств.

Строим незалежность
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Строим незалежность

Киев, по данным разных международных консалтинговых агентств, стал самой опасной европейской столицей, и это понятно: именно столица в первую очередь манит разбойных людишек богатыми возможностями поживы и близостью к крышующей их власти. Однако и другие крупные города Украины, как у нас говорят, задних не пасут. Здесь страна едина как ни в чем другом — обвальное увеличение числа убийств, изнасилований, грабежей (ежегодно констатируется рост в 20-25%) отмечено в Одессе, Харькове, Закарпатье и Львове.

Акция протеста украинских радикалов в Киеве. Архивное офото
© РИА Новости / Стрингер
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Страна уверенно вернулась к формату 90-х — с рэкетом, рейдерскими захватами, бандитским крышеванием бизнеса и наездами на него, с массовым закошмариванием мелких предпринимателей и наглым переделом собственности крупных. Однако в 90-х на руках не было и сотой доли того количества оружия, которым располагают лихие люди сегодня. Банды, возглавляемые, как правило, самыми одиозным отморозками из командования карательных батальонов, ежедневно рекрутируют в свои ряды планктон. Ведь безработица в стране резко выросла, а  привычка безнаказанно отнимать чужое, грабить беззащитных и жить на наворованное, сформированная в зоне карательной операции, быстро вытеснила нормальную трудовую ориентацию  и желание регулярно работать за долю малую. Инкорпорирование молодого человека в банду с самых низких позиций с последующим продвижением к верхушке пищевой цепи представляется теперь для многих вполне уважаемой карьерой — не хуже, чем грантоедство, волонтерство и активизм, престижные сегодня квазикриминальные способы присвоения денег. 

Характерен, например, такой, выдержанный в традиционно бахвальском, задиристом и хамоватом ключе, манифест майданного активиста из Одессы, некоего Павла Поламарчука. Он объясняет плебсу свое отсутствие на крайне важном для страны марше вышиванок — мы, мол, пашем, пока вы гуляете, закладываем фундамент новой страны: "Засучили рукава и пашем. Вопреки идиотам, москвофилам, инертному гражданскому равнодушному "киселю" и статейкам "сепарских" ресурсов. Троллим, контролируем и подсказываем властям, бьем по рукам коррупцию, акциями прямого действия восстанавливаем справедливость, дожимаем, давим, добиваемся… Все, я ушел таблицы рисовать". Каждое слово пахаря здесь, разумеется, прекрасно и тютелька в тютельку вписывается в европейскую концепцию обустройства патриотами родины, но лично мне больше всего нравится это — "дожимаем, давим, добиваемся". Конечно, немного кокетливо, точнее было бы так — отжимаем, запугиваем, шантажируем — но тоже отлично демонстрирует размах и качество государственного строительства.

Однако мы отвлеклись собственно от криминала в его старых и новых формах.

Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Маркив
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В этом году, например,  в большую моду вошла борьба за урожай — но не в той скучной советско-пропагандистской трактовке, над которой принято стебаться в Цеевропе. Нет, речь идет о натуральных войнах за выращенную фермерами продукцию. Банда исполнителей, нанятая некими частными лицами, совершает набег на аграрное хозяйство, силой и угрозами забирая урожай.

Другая банда предлагает фермеру свои услуги по защите его собственности — за внушительную, иногда до 50%, долю. Зачастую речь идет об одной и той же банде, половина которой кошмарит терпилу-фермера, а вторая продает ему же услуги по защите.
Впрочем, МВД уверено — схема привлечения ветеранов АТО в бизнес-разборки не приживется в Украине. "Я надеюсь, что со временем стороны откажутся брать с собой ветеранов АТО, людей, одетых в камуфляж, серьезных бритоголовых ребят, а будут решать более эстетичным и правовым способом. И откажутся брать с собой оружие на подобные договоренности, когда речь будет идти об экономике ", — заявил советник Авакова, эстет и фантаст Иван Варченко.

Мы, однако, не так оптимистичны. В стране, где закрывается одно предприятие за другим, где десятки и сотни уже тысяч молодых людей после Майдана и последовавшей за ним гражданской войны  не ориентированы на какую бы то ни было регулярную производительную деятельность, для многих единственным источником дохода является грабеж в той или иной форме. А еще махинации, аферы с недвижимостью, обман клиента и незатейливое  воровство всего, что плохо лежит.

Киев. Архивное фото
© РИА Новости
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Теперь что касается тяжких преступлений против личности. Каждый день новостные ленты рассказывают нам о намеренной стрельбе или стрельбе по неосторожности, о гранатах, бросаемых там и сям, да хоть в маршрутке или на детской площадке, об изнасилованиях, убийствах и исчезновениях людей. Это стало рутиной. Между тем даже громкие преступления так и не раскрыты. Ни убийство журналиста Шеремета, к расследованию которого привлекали ФБР, ни убийство писателя и публициста Олеся Бузины, ни расстрел в  упор г-на Вороненкова, ни серия крайне странных постмайданных самоубийств функционеров прежней власти. Причина прозрачна: в процессе расследования всегда есть высокая вероятность выйти на самих себя в качестве заказчиков, администраторов и приемщиков исполнения.

Кроме боевиков АТО, существенным фактором роста криминальной напряженности в стране стало досрочное освобождение по так называемому закону Савченко тысяч уголовных преступников, в том числе рецидивистов, осужденных по тяжким статьям. Каждый четвертый из них, не успев выйти за ворота мест лишения свободы, совершал новые преступления, включая умышленные убийства.

Что же мы имеем в сухом остатке? Реформы так толком и не проведены — население Украины все еще не сокращено до оптимального уровня. Но и покой с тишиною, которые так презирает революционер Найем, уверенный, что именно из-за них не идут реформы, существуют только в его специфическом воображении…

Идеальный гражданин
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Идеальный гражданин
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