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"Американцы будут дрожать": как ракетные пуски КНДР напугали Вашингтон

08:0027.08.2017
(обновлено: 08:08 27.08.2017)
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© AP Photo / Korea News ServiceЛидер КНДР Ким Чен Ын осматривает ракету Хвасон-14. Архивное фотоЛидер КНДР Ким Чен Ын осматривает ракету Хвасон-14. Архивное фото
© AP Photo / Korea News Service

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ, для РИА Новости

Северная Корея провела очередную серию ракетных пусков. От американцев теперь ждут действий, а не слов. Но пока Вашингтон в растерянности.

Он уважать себя заставил?

Казалось, очередное обострение в Северной Корее идет на спад. Вот уже почти неделю идут американо-южнокорейские учения, и они до сих пор не привели к войне. Трамп даже заявил, что Ким Чен Ын "начал уважать" США и "возможно из этого выйдет что-то хорошее". Возможно, американский президент имел в виду, что, по его мнению, северокорейский лидер (который отменил ракетные пуски в район острова Гуам) испугался ястребиной позиции Вашингтона, решил сдать назад и пойти на мировую.

Однако Ким Чен Ын очень быстро показал американцам степень своего "уважения". В Северной Корее прошли учения, в ходе которых были условно захвачены южнокорейские острова. Кроме того, 26 августа примерно в 7 часов утра по местному времени были запущены три ракеты ближнего радиуса действия в акваторию Японского моря. Как минимум 2 из них пролетели 250 км. "Пхеньян может сам себя загнать в ситуацию, когда помочь ему будет крайне трудно даже тем, кто не является его прямыми оппонентами", — заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Трансляция новостей о запуске трех баллистических ракет малой дальности в Сеуле. 26 августа 2017
© AP Photo / Lee Jin-man
КНДР запустила три баллистические ракеты малой дальности
Да, некоторые эксперты считают, что ситуация под контролем. "У Пхеньяна очень неплохая экспертиза по западному миру. Они очень четко понимают, где проходят красные линии, поэтому они используют воинственную риторику для того, чтобы подойти к этой линии, побродить там, и отойти обратно, не пересекая ее. Такой подход служит целому ряду функций как внутри страны, для того чтобы укреплять режим и показывать, что они крутые, так и как определенная переговорная тактика, которая показывает, что к КНДР надо относится максимально серьезно и уважительно. Ну и как у животных или грибов — это тревожная окраска, показывающая, что существо опасное и с ним лучше не связываться", — считает китаист Александр Габуева.

Живите и дрожите

Эта система работала в прошлые периоды. До того, как у КНДР появилась ядерная боеголовка и до того, как эту боеголовку умели прикручивать на ракету, долетающую до американской территории. Теперь ситуация изменилась. "Американцы должны жить, постоянно оглядываясь и прислушиваясь. Ракеты "Хвасон-12" будут мучить их день и ночь, ведь время запуска неизвестно. Американцы будут дрожать", — говорят в Северной Корее, и с этими словами сложно не согласиться. Причем дрожать будут не только на Гуаме — КНДР дает понять, что разрабатывает трехступенчатую ракету, которая долетит уже до континентальной территории США. И долетит не пустой. По оценкам бывшего директора лаборатории в Лос-Аламос Зигфрида Хекера, у КНДР есть от 20 до 40 килограмм плутония и от 200 до 450 килограмм высокообогащенного урана, и этого "добра" (с учетом необходимости тратить часть запасов на эксперименты и испытания) достаточно для создания 20-25 ядерных зарядов. "Мы не можем просто жить, зная, что эта страна нацелила на нас свои ракеты", — отмечает Кристофер Хилл, один из ключевых американских переговорщиков с КНДР при Буше-младшем.

Поэтому Америка теперь не может вернуться к обамовской линии "стратегического терпения". Сейчас наступает эра стратегического нетерпения. Администрация США должна предпринять активные шаги на северокорейском направлении, и речь, конечно, идет не о новых учениях, а о шагах по решению проблемы.

© AP Photo / Korean Central News AgencyЗапуск баллистической ракеты Хвасон-12 в КНДР
© AP Photo / Korean Central News Agency
Запуск баллистической ракеты Хвасон-12 в КНДР

Надо не орать, а говорить

КНДР. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ракетная программа КНДР
Россия и Китай выступали против давления на КНДР, но из-за слишком уж резкого поведения "Кима Третьего" согласились на принятие санкций в Совете Безопасности ООН. Россия и Китай считают, что эти санкции не приведут к изменению поведения северокорейского руководства, но все же их выполняют. "Предприятиям или индивидуальным лицам из КНДР запрещается создавать в Китае новые компании с китайским и иностранным участием, компании с иностранным капиталом, а также запрещается расширять масштаб уже существующих предприятий", — говорится в специальном заявлении министерства коммерции КНР.

Однако американский Минфин уверен в том, что для обхода санкций северокорейские банки используют компании в Сингапуре. Кроме того, США уже начали имплементировать собственный пакет санкций, наказывая китайские компании, которые торгуют с Северной Кореей.

Вопрос в том, как эти обвинения помогут в решении вопроса? Да, США могут возложить на Пекин задачу "разобраться самим в проблеме, которую они создали" (американские СМИ уже публикуют тексты с глубокой мыслью о том, что будущее американо-китайских отношений зависит от поведения КНР в северокорейском вопросе). Однако всем понятно, что северокорейский ракетно-ядерный вопрос находится в матрице американо-северокорейских отношений, и решать его должны Вашингтон и Пхеньян, вместе (пусть даже и при посредничестве КНР и России).

Именно поэтому Трампу предлагают третий, более эффективный вариант "стратегического нетерпения" — начать прямые переговоры с КНДР, без всяких предусловий. Сначала на уровне рабочих групп. Переговоры только о ракетах и ядерном оружии — ни о чем больше. Но готов ли Трамп и, самое главное, Конгресс к такому диалогу со страной, которой "нельзя верить" и "которую возглавляет маньяк"? Вопрос риторический.

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